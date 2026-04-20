«У Марго проблемы с деньгами»: каким получился старт драмеди-сериала с Эль Фаннинг?

Двадцатилетняя студентка колледжа Марго (Эль Фаннинг) с детства обладала богатым воображением, а сейчас пока что неуверенно движется в сторону того, чтобы стать писательницей. Чем ловко пользуется ее преподаватель по литературе Марк (Майкл Ангарано) — комплименты по поводу ее эссе довольно быстро приводят в постель, притом мужчину особенно не смущает наличие у него жены и двоих детей. Заканчивается все незапланированной беременностью, после чего кавалер теряет по отношению к Марго весь энтузиазм.

Та все-таки решает рожать и получает ворох сопутствующих проблем — от массы физиологических неудобств до увольнения с работы. Мать (Мишель Пфайффер) и вернувшийся в семью отец-рестлер (Ник Офферман) хоть и стараются поддержать, но по большей части морально — денег от этого не прибавляется. В конечном итоге случайное упоминание о заработках на OnlyFans приводит Марго в мир вебкама: моральные колебания на этот счет окончательно испаряются с первым же подписчиком, заплатившим 20 долларов.