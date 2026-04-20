«У Марго проблемы с деньгами»: каким получился старт драмеди-сериала с Эль Фаннинг?

На Apple TV вышли первые серии драмеди «У Марго проблемы с деньгами» Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») с Эль Фаннинг в главной роли — она играет молодую маму, которая после родов из-за бытовых проблем решает заняться вебкамом. Собака.ru рассказывает, какой получилась экранизация бестселлера Руфи Торп.

A24, Apple Original Films, Blossom Films, David E. Kelley Productions, Lewellen Pictures, TFC Productions, 2026

Двадцатилетняя студентка колледжа Марго (Эль Фаннинг) с детства обладала богатым воображением, а сейчас пока что неуверенно движется в сторону того, чтобы стать писательницей. Чем ловко пользуется ее преподаватель по литературе Марк (Майкл Ангарано) — комплименты по поводу ее эссе довольно быстро приводят в постель, притом мужчину особенно не смущает наличие у него жены и двоих детей. Заканчивается все незапланированной беременностью, после чего кавалер теряет по отношению к Марго весь энтузиазм.

Та все-таки решает рожать и получает ворох сопутствующих проблем — от массы физиологических неудобств до увольнения с работы. Мать (Мишель Пфайффер) и вернувшийся в семью отец-рестлер (Ник Офферман) хоть и стараются поддержать, но по большей части морально — денег от этого не прибавляется. В конечном итоге случайное упоминание о заработках на OnlyFans приводит Марго в мир вебкама: моральные колебания на этот счет окончательно испаряются с первым же подписчиком, заплатившим 20 долларов.

Пока вышло только три эпизода, но общая интонация вполне очевидна — это крепкое инди-драмеди, от которого можно получить удовольствие, наблюдая пока что не столько за событиями (их как раз не так много), сколько за актерской игрой. Фаннинг уверенно справляется с ролью молодой мамы, которая приняла самое важное решение в своей жизни: на ее спектр эмоций от бесконечной усталости до всплесков оптимизма приятно смотреть чисто с эстетической точки зрения.

С остальными тоже все в порядке: Пфайффер изображает женщину не самой простой судьбы, которая сейчас устраивает свою личную жизнь с пастором церкви, Офферману досталась роль когда-то популярного рестлера, из-за сомнительного образа жизни попавшего в рехаб, Ангарано играет рохлю с очень властной матерью — и все это еще до появления героини Николь Кидман, пока остающейся за кадром, но в чьей харизме сомневаться не приходится.

Но высокого темпа повествования ждать не приходится — сериал движется очень неспешно и убаюкивает бесконечными диалогами на семейные темы, а к главной этической проблеме героини за первые эпизоды проект только-только подбирается. В любом случае вопрос о том, можно ли зарабатывать на жизнь вебкамом, вызовет неизбежную дискуссию — все-таки деликатность темы к этому располагает. 

Другой момент — окажется ли этот разговор достаточно глубоким, потому что пока авторы очень аккуратно затронули тему, которую можно обсуждать долго и с самой разной аргументацией. Судя по первому впечатлению, шаги в направлении дестигматизации вебкам-индустрии сделаны, но общая атмосфера как будто бы слишком комфортная и не оставляющая пищи для размышлений: хочется, чтобы герои и происходящее вызывали больше эмоций, однако здесь чувствуется некая стерильность. 

Это красивый, хорошо сыгранный проект, в котором одновременно не так много действительно смешного, но и уклона в серьезную драму не случается — тем не менее «Марго» хочется дать шанс в следующих сериях.

