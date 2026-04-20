«У Марго проблемы с деньгами»: каким получился старт драмеди-сериала с Эль Фаннинг?

На Apple TV вышли первые серии драмеди «У Марго проблемы с деньгами» Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») с Эль Фаннинг в главной роли — она играет молодую маму, которая после родов из-за бытовых проблем решает заняться вебкамом. Собака.ru рассказывает, какой получилась экранизация бестселлера Руфи Торп.
Двадцатилетняя студентка колледжа Марго (Эль Фаннинг) с детства обладала богатым воображением, а сейчас пока что неуверенно движется в сторону того, чтобы стать писательницей. Чем ловко пользуется ее преподаватель по литературе Марк (Майкл Ангарано) — комплименты по поводу ее эссе довольно быстро приводят в постель, притом мужчину особенно не смущает наличие у него жены и двоих детей. Заканчивается все незапланированной беременностью, после чего кавалер теряет по отношению к Марго весь энтузиазм.
Та все-таки решает рожать и получает ворох сопутствующих проблем — от массы физиологических неудобств до увольнения с работы. Мать (Мишель Пфайффер) и вернувшийся в семью отец-рестлер (Ник Офферман) хоть и стараются поддержать, но по большей части морально — денег от этого не прибавляется. В конечном итоге случайное упоминание о заработках на OnlyFans приводит Марго в мир вебкама: моральные колебания на этот счет окончательно испаряются с первым же подписчиком, заплатившим 20 долларов.
Пока вышло только три эпизода, но общая интонация вполне очевидна — это крепкое инди-драмеди, от которого можно получить удовольствие, наблюдая пока что не столько за событиями (их как раз не так много), сколько за актерской игрой. Фаннинг уверенно справляется с ролью молодой мамы, которая приняла самое важное решение в своей жизни: на ее спектр эмоций от бесконечной усталости до всплесков оптимизма приятно смотреть чисто с эстетической точки зрения.
С остальными тоже все в порядке: Пфайффер изображает женщину не самой простой судьбы, которая сейчас устраивает свою личную жизнь с пастором церкви, Офферману досталась роль когда-то популярного рестлера, из-за сомнительного образа жизни попавшего в рехаб, Ангарано играет рохлю с очень властной матерью — и все это еще до появления героини Николь Кидман, пока остающейся за кадром, но в чьей харизме сомневаться не приходится.
Но высокого темпа повествования ждать не приходится — сериал движется очень неспешно и убаюкивает бесконечными диалогами на семейные темы, а к главной этической проблеме героини за первые эпизоды проект только-только подбирается. В любом случае вопрос о том, можно ли зарабатывать на жизнь вебкамом, вызовет неизбежную дискуссию — все-таки деликатность темы к этому располагает.
Другой момент — окажется ли этот разговор достаточно глубоким, потому что пока авторы очень аккуратно затронули тему, которую можно обсуждать долго и с самой разной аргументацией. Судя по первому впечатлению, шаги в направлении дестигматизации вебкам-индустрии сделаны, но общая атмосфера как будто бы слишком комфортная и не оставляющая пищи для размышлений: хочется, чтобы герои и происходящее вызывали больше эмоций, однако здесь чувствуется некая стерильность.
Это красивый, хорошо сыгранный проект, в котором одновременно не так много действительно смешного, но и уклона в серьезную драму не случается — тем не менее «Марго» хочется дать шанс в следующих сериях.
18+
