Секс, наркотики и Зендея: Каким получился второй сезон «Эйфории»?

Подростки вообще — любимые герои и литературы, и кино. Хрупкость переходного периода между детством и юностью и его максимализм видения будущего в черно-белых тонах — самая благодатная почва для скрупулезного исследования в жанрах и драмы, и комедии, и триллера, и мелодрамы. Во втором сезоне «Эйфории» используются почти они все — он не стабилен, как эмоции тинейджеров. Вот Ру довольно смешно шутит про женщин-наркодилеров или разговаривает с раздражающими ужимками героини диснеевского ситкома, усвоенными актрисой Зендеей на собственном опыте еще в детстве. А вот она же дает высочайшую драму, когда выясняется, что ее персонаж не завязала с наркотикам, еще раз напоминая всем, что не просто так получила за эту роль «Эмми».

Из нового во втором сезоне — смена акцентов и выведение главных партий в побочные и наоборот. Главная героиня по-прежнему Ру, но их отношения с трансгендерной Джулс больше не в самом центре повествования — словно доказательство недолговечности пубертатных «Я тебя люблю». Зато по-настоящему раскрывается Кэсси — персонаж Сидни Суини («Рассказ служанки», «Белый лотос», «Острые предметы»). Подробно рассказывается, как из девочки, брошенной отцом, она превращается в сексуальную девушки, которую объективируют и унижают многочисленные бойфренды, а она их терпит, чтобы не остаться одна. Больше экранного времени теперь и у Мэдди, ее лучшей подруги. А также агрессивного бывшего той Нейта, который теперь одержим Кэсси из-за ее покорности и согласия на позицию жертвы. Более подробные линии и у наркоторговца Феско и его сводного брата Аштрэя (объясняется, как он получил эту кличку «Пепельница» и почему так склонен к насилию). Главным же повествователям становится Лекси — подруга детства Ру и сестра Кэсси.