Мрачнее, злее, сильнее: чего ждать от третьего сезона «Дома Дракона»?

От второго сезона «Дома Дракона» мы ждали визуализации события, которое в истории Вестероса зовется Танцем Драконов. Это последняя война с участием этих существ, развернувшаяся между «черными» (настоящими) и «зелеными» (цвет дома Хайтауэров) Таргариенами в борьбе за Железный трон. Увы, не дождались — вместо батальных сцен сериал предпочел очень долго и зачастую неинтересно оголять нервы героев, которые кругами ходили вокруг осознания того, что полномасштабной войны не избежать.

Затянутость и недостаточная насыщенность событиями — главные претензии ко второму сезону, и на этот раз, видимо, в HBO решили ни в чем себе не отказывать. Судите сами: в первой серии нам показывают масштабное морское сражение с участием сразу нескольких драконов, а во втором эпизоде Рейнира не только эффектно возвращается в Королевскую Гавань, но и садится на трон, символически идя к нему со слезами и по кровавым лужам. Да-да, в этот раз нет даже разговорного экспозиционного эпизода. История динамично готовит зрителя к битве, а затем сразу эту же битву и показывает, явно не жалея производственного бюджета.