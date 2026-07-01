Мрачнее, злее, сильнее: чего ждать от третьего сезона «Дома Дракона»?

«Дом Дракона», сериал-приквел «Игры престолов» на HBO, вернулся и как будто хочет реабилитироваться в глазах зрителей за невнятный прошлый сезон — в двух вышедших эпизодах шоу минимум воды и максимум действия. Это заставляет прильнуть к экрану прямо как в лучшие времена франшизы о Железном троне. Автор Собака.ru Алексей Нимандов со спойлерами (!!!) рассказывает, почему противостояние Таргариенов и Хайтауэров снова стало интересным зрелищем.
От второго сезона «Дома Дракона» мы ждали визуализации события, которое в истории Вестероса зовется Танцем Драконов. Это последняя война с участием этих существ, развернувшаяся между «черными» (настоящими) и «зелеными» (цвет дома Хайтауэров) Таргариенами в борьбе за Железный трон. Увы, не дождались — вместо батальных сцен сериал предпочел очень долго и зачастую неинтересно оголять нервы героев, которые кругами ходили вокруг осознания того, что полномасштабной войны не избежать.
Затянутость и недостаточная насыщенность событиями — главные претензии ко второму сезону, и на этот раз, видимо, в HBO решили ни в чем себе не отказывать. Судите сами: в первой серии нам показывают масштабное морское сражение с участием сразу нескольких драконов, а во втором эпизоде Рейнира не только эффектно возвращается в Королевскую Гавань, но и садится на трон, символически идя к нему со слезами и по кровавым лужам. Да-да, в этот раз нет даже разговорного экспозиционного эпизода. История динамично готовит зрителя к битве, а затем сразу эту же битву и показывает, явно не жалея производственного бюджета.
Если сезон настолько лихо задирает планку с первых эпизодов, тем интереснее, чем он планирует удивлять дальше. Какие события из хроник Танца Драконов мы увидим сейчас, а что шоураннеры оставят на финальный сезон? Это пока главный вопрос и здесь я хочу повторить совет, который давал читателям ранее: если вы еще не успели загуглить биографию Рейниры Таргариен и не знаете, чем закончится ее война, не делайте этого. Смотреть шоу вам будет куда интереснее.
Крылатых ящеров в кадре показывают едва ли не чаще, чем людей, а в остальное время кадр забирает Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен). За две серии она показывает такой эмоциональный диапазон, что зрители уже пророчат актрисе «Эмми». На фоне Д’Арси немного теряются остальные актеры: даже потрясающий Мэтт Смит, который по-прежнему органичен в роли Деймона, кажется слишком базовым. Примерно таким же его героя мы видели и в прошлых сезонах.
По первым впечатлениям кажется, что этот год очень удачен для Вестероса. Чуть раньше мы с восторгом смотрели «Рыцаря семи королевств», который ловко подтрунивал над устоявшимся каноном «игропрестольной» вселенной. Это было замечательно, но уже тогда в голове роились сомнения: а сможет ли после такого новый сезон «Дома Дракона» хоть чем-то удивить? Ответ: да! Для этого нужно просто дать ход основной истории, не тратя время на излишне дотошные рефлексии.
Вполне может быть, что описанные выше восторги не оправдаются к концу сезона, так что давайте встретимся в комментариях к этому тексту 9 августа и сверим впечатления.
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