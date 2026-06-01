Тихон Жизневский: «Под соусом Тихона Жизневского зумеры получают основное блюдо в виде великого Александринского театра. И даже начинают читать книги»

Тихон, пришел я как-то посмотреть киноверсию спектакля «Воскресение» в «Каро-фильме», а одна дама говорит своей дочке лет 18: «Иди сюда, Тихон здесь!» Я тогда понял, что речь идет о святых мощах, к которым надо приобщиться — без них ни жизни, ни радости, ни мужа — начальника поезда.

Евгений Викторович, у меня была такая же реакция, когда я вас сегодня увидел! Недавно ко мне на «Ревизора с продолжением» в Александринский приходил папа, я ему и говорю: «Тут странную активность развела редакция Собака.ru, писатель Евгений Жаринов зовет меня на интервью для ТОП50». Папа отвечает: «А, то есть ты придешь на следующий день и скажешь, что с Жариновым теперь на дружеской ноге. Да ты Хлестаков ходячий!»

Я пытался понять, почему девицы падают в обморок не от Димы Билана, а от актера, сыгравшего Нехлюдова и Хлестакова в Александринском театре. А потом посмотрел небольшой отрывок из «Майор Гром: Чумной Доктор», и мне все стало ясно — это комиксы. Иллюстрации сегодня воздействуют сильнее классической литературы: молодой аудитории важна быстрая визуальная подача и скорость восприятия информации.

Не буду скромничать: считаю своей большой заслугой, что молодая аудитория начала ходить в театр. Помню этот эффект домино: премьера «Майор Гром. Чумной Доктор» уже прошла, выхожу на служебный вход Александринского театра после спектакля, а там стоят двести девушек. Я подумал: ах, вот так оно работает. Сейчас уже не столь массово, но люди продолжают приезжать в Петербург со всей России, чтобы посмотреть на этого актера из «Майора Грома». Правда, под соусом Тихона Жизневского они получают основное блюдо в виде великого Александринского театра. И даже начинают читать книги.

Неужели «Ревизора» прочитали?

Не все. Некоторые зрители очень-очень внимательно следят за сюжетом — им было интересно, чем все закончится.