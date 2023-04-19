«Берегись автомобиля»: Почему все в восторге от сериала «Грызня» на Netflix?

Шоураннер Ли Сон-джин легко жонглирует лейтмотивами и зрительскими ожиданиями. Герои вроде бы антагонисты по отношению друг к другу: успешная селф-мейд-бизнесвумен против разнорабочего без высшего образования, но акценты меняются так же стремительно, как и настроение персонажей. Раз — и это уже стервозная безумно богатая азиатка против рубахи-парня, которому просто не повезло. И таких перевертышей в «Грызне» множество.

Антагонисты оказываются в конечном счете инь и янь — необходимым целым и одним и тем же при кажущемся различии. Например, первым поколением родившихся уже в США детей мигрантов из Азии, которые не могут понять свою идентичность: уже слишком далекую от восточной, но на которой не работает западная психотерапия.

В конце, наигравшись с миксологией, Ли Сон-джин приводит историю к классической фабуле с непременным катарсисом (в значении освобождения). Карфаген из лжи другим и себе, а также уловок — 22 и любых других номеров — должен быть разрушен. Только заявив о своей ненормальности, можно доказать, что ты нормален. А когда все будет сломано и выжжено дотла, прорастет и появится что-то новое. Например, нежная дружба. Ну, или хотя бы настоящая бузина.