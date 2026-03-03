Актриса Мила Ершова: «Прайм-эра Милы Ершовой? Нет, я только начала!»

Это не сказка: ученица Райкина Мила Ершова — врывается в свою прайм-эру! Из маник-пикси-крошки в «Трудных подростках» обернулась царь-девицей стримингов. И теперь в ее портфолио — зрительские хиты от сенсационного «Аутсорса» и хартбрейкинг-драмы «Плейлист волонтера» до ребута жанра ромкома «Сводишь с ума» (в Петербурге!). А в новом проекте «Встать на ноги» («Самый ожидаемый сериал» — гран-при на фестивале «Новый сезон»!) Мила сыграла челлендж-роль мечты: дерзкая девушка на коляске Оля готовится к конкурсу по танцам и помогает встать на ноги отцу, вышедшему из тюрьмы. И да, это комедия: премьера от шоураннера «Волшебного участка» Александра Носкова — духоподъемный краудплизер и инклюзия здорового человека. Смотрим в Okko и фиксируем: скучные манипуляции из нашего кино — аут, вайб «новых ласковых» — ин!
Было всё: признавались в любви к Петербургу и Балабанову, жанру ромкома вообще и локальной сенсации «Сводишь с ума» в частности (осторожно, модерн доходного дома Полежаева!); планировали визит в дог-френдли-музей «Росфото» и констатировали — нельзя просто так взять и уйти из «Подписных» без книги.
Важно! Разложили народные сказки на волшебные фэшн-архетипы (по Проппу, Юнгу и ATU-каталогу!): заколдовали Милу в огненную жар-птицу при помощи пушистого кейпа «Меха Екатерина», а затем превратили в полихромного Лешего. Из правого рукава кроше-костюма Vereja достала сверкающие серьги Parure Atelier, из другого — могучие перстни-корунды. Едва оглянулись, а Мила, как хтоническая русалка, вышла из пены морской: у Лукоморья вместо сарафана Otocyon накинула на плечи драпированную накидку от дизайнера-авангардиста Димы Шипулина — и обернулась Царевной Лебедью.
КАК В КИНО НАСТАЛО «ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ, А НЕ КАЛЕЧИТЬ»
Фиксируем: в российский киноарт-мейнстрим, кажется, пришла «новая волна». На фестивалях побеждают проекты «новых ласковых» — режиссеров и сценаристов, чьи методы не шок и трепет, а гуманизм и утешение. («Здесь был Юра» — на «Маяке», «День рождения Сидни Люмета» — на смотре в Выборге, «Встать на ноги» — на «Новом сезоне».) Они верят: смех — средство от страха в любой непонятной ситуации, а в кино пришло «время лечить, а не калечить». Так говорит Александр Носков — шоураннер стартовавшей в Okko комедии-краудплизера «Встать на ноги».
«Самый ожидаемый сериал» — гран-при до премьеры! Феноменально: «Встать на ноги» получил свою первую премию на «Новом сезоне» за полгода до показа в Okko. Критики нахваливают: «Действительно смешная комедия, метаирония и классная команда — шоураннер “Капельника” и “Волшебного участка” Александр Носков, режиссер survival-антиутопии “Выжившие” Павел Тимофеев, артист-слоняра Гоша Куценко и актриса Мила Ершова, которая, кажется, заходит в свою прайм-эру».
Прайм-эра Милы Ершовой? Нет, я только начала! Хотя звучит красиво. Надеюсь, что прайм-эр бывает много за жизнь. Мне еще играть и играть. Познавать и познавать.
Допустим. Но во «Встать на ноги» тебе досталась роль-челлендж, которую можно доверить не каждой актрисе: ты играешь девушку на коляске Олю. После аварии она с детства в инвалидном кресле, но ведет жизнь обычного зумера: учится в институте, готовится к конкурсу по танцам, ввязывается в любовный треугольник с инфантильным другом детства (Кузьма Котрелев) и секси-хореографом (твой муж Святослав Рогожан, звезда «Трудных подростков» с профессиональным танц-прошлым).
Оля — сильная и незаурядная: не жалуется и не жалеет себя. В этом она похожа на моего консультанта Злату Варламову. Злата передвигается на коляске и консультировала команду «Встать на ноги». Мы снимали в Пятигорске, и все два с половиной месяца она провела вместе с нами. Безумно восхищаюсь ее жизненной энергией. Представь: у Златы было восхождение на гору Брайтхорн в Италии, она участвует в зимних гонках на машине с ручным управлением. А недавно совершила забег на 10 километров на Московском марафоне — в поддержку фонда, помогающего детям получить протезы. Да и просто Злата много путешествует, ходит в клубы. В общем, живет свою лучшую жизнь. Но это не значит, что весь ее опыт — такой уж радужный. Во время съемок я передвигалась на коляске и оценила, каково это — постоянно рассчитывать габариты: пройдешь ты на коляске в дверь или застрянешь и окажешься в ловушке. Лестницы — тупик. Пандус пандусу рознь: бывают настолько крутые, что на них можно навернуться. Спасибо, что они есть, конечно. Но, как говорится, не от всего сердца.
Актерские наблюдения за Златой и разговоры с ней повлияли на то, какой в итоге получилась твоя героиня Оля?
Безусловно мне помогли наблюдения за физикой Златы: как она закидывает ногу на ногу, как держит спину, как осваивается в быту. Но в плане характера, Злата — девочка-девочка, очень красивая и милая. Оля же дерзкая, все время в позиции защиты, а то и нападения: как будто ждет, что мир сейчас нанесет удар. В сценарий, конечно, попали и моменты, о которых Злата рассказала как консультант. Понимаешь, сценаристы без инвалидности просто не могли такое представить: человек на коляске просто пьет кофе на улице, а прохожий бросает ему монету в стаканчик, автоматически считая, что это просят милостыню. Или таксист может отказаться везти под предлогом, что колеса инвалидного кресла испачкают багажник.
«Встать на ноги» стал прорывом в разговоре про инклюзию. Не манипулятивный набор клише, а, без шуток, смешная комедия. Это и панчи актера с синдромом Дауна Антона Санкевича, что он самый умный по рейтингу его бабушки. И звездное камео артиста с инвалидностью Никиты Никитина, знакомого нам по «Капельнику». И документальные съемки инклюзивных танцев.
Согласна! Да, мы в сериале затрагиваем важную тему инклюзии (в широком смысле — как включенность в общество). Но не давим на жалость — мы искали нужную интонацию и, кажется, нашли. Понимаю, что в наше непростое время зритель часто хочет смотреть незамысловатый контент и просто спрятаться от реальности. Но, поверьте, в случае со «Встать на ноги» усилия, которые вы потратите при просмотре, будут максимально вознаграждены: этот сериал не грузит. Наоборот — вдохновляет. Кажется, мы все сейчас от такого бы не отказались.
При этом синопсис «Встать на ноги» — как будто вообще не комедия. Цитирую: «Бывший уголовник по прозвищу Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу после 20 лет в колонии и возвращается домой ко взрослой дочери Оле (Мила Ершова) — она с характером и к тому же на коляске».
Да, звучит довольно устрашающе, даже триггерно. Но на деле это восхитительная, духоподъемная история.
Точно без хтони?
Абсолютно. Для хтони у нас есть сериал «Аутсорс», который я обожаю всем сердцем.
КТО ГЛАВНЫЙ КРАШ ВО «ВСТАТЬ НА НОГИ» (СПОЙЛЕР: НЕ КУЦЕНКО И НЕ КОТРЕЛЕВ!)
Инклюзия в новейшем российском кино началась со слова: к основательнице культового петербургского черно-белого журнала «Сеанс» Любови Аркус попало сочинение мальчика с диагнозом «аутизм» Антона Харитонова. Он наивно и точно рассказывал, какие люди — «грустные, озорные и рыжие пьют морс, воду и кефир, играют на пианино, рояле и гармошке, терпят, летают и конечны». Это стало началом большой дружбы, дебютом Аркус в режиссуре с доком «Антон тут рядом» и стартом для одноименного ему фонда.
Главный краш «Встать на ноги» — бариста Саша в котокофейне. Его играет актер с синдромом Дауна Антон Санкевич: мы знаем Антона по инклюзивному сериалу Ильи Маланина «Ничего особенного» с Юрой Борисовым — этот российский проект готовили для платформы Netflix, но он так и не был реализован. Так вот, у Санкевича случился невероятно органичный броманс с Куценко, который по сюжету устраивается в кафе стажером.
Да, Антон такой прекрасный! С ним легко взаимодействовать, он большой профессионал: приходил на площадку с выученным текстом, безропотно сидел на гриме и костюмах, репетировал и играл наравне со всеми. Его герой Саша в сериале — тоже человек, включенный в общество. Да, он наивен, но извлекает уроки из своего опыта: это не стереотипный персонаж. Кстати, недавно Антон Санкевич женился — наш режиссер Павел Трофимов был на его свадьбе.
«Встать на ноги» — это про отсидевшего 20 лет в колонии героя Куценко, получается? А помогают ему адаптироваться к реальности с миндальным молоком и смартфонами дочь с двигательной инвалидностью и нейроотличный напарник-бариста.
Именно! И это еще одна важная тема — возвращение людей в общество после колонии и их адаптация. Мне кажется, у нас получилось это ярко показать.
Скажи, а разве уже не общее место, что инклюзия — это важно? Почему в 2026 году все еще нужно это проговаривать? Уже были и «Оскар» за лучший фильм у «CODA: ребенок глухих родителей», и театральные и музыкальные проекты студентов фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с расстройством аутического спектра.
Мне кажется, проговаривать вслух, казалось бы, очевидные вещи — необходимо. И здорово, когда это делается через такое заведомо массовое искусство, как кино. Чем больше будет проектов, как наш сериал или совершенно восхитительный фильм с Константином Хабенским в роли нейроотличного человека «Здесь был Юра», который в феврале вышел в прокат, тем большее число людей смогут расширить свои границы. И как минимум узнать, что проблема включенности в общество существует. Скажем, я сама, если бы не была актрисой и не общалась с разными творческими людьми, то, возможно, и не узнала бы про фонд «Антон тут рядом» и его проекты.
У сериала «Встать на ноги» промокампания, которой хочется респектнуть. Запустили лендинг встатьнаноги.рф о тех, у кого есть особенные потребности. Вышел ролик о правилах общения с людьми с синдромом Дауна. А художник Покрас Лампас расписал своим фирменным каллиграффити коляски, которые передадут подопечным фонда «Ресурс». Ты тоже в теме благотворительности?
Не могу сказать, что так активно вовлечена, как актеры, которые являются попечителями фондов. Но у меня подписка на проекты «Старость в радость» и «Дари еду», дружу с «Галчонком» и «Домом с маяком». Стараюсь активно поддерживать все фонды и инициативы, которые ко мне обращаются. Например, Антон Санкевич состоит в инклюзивном актерском агентстве «ВзаимоДействие», которое основала прекрасная женщина, режиссер Юлия Сапонова. На премьере «Встать на ноги» она предложила мне и многим другим артистам провести мастер-классы для своих подопечных. И мы, конечно, согласились. А еще мне хочется подсветить, что нейроотличные актеры — супер. Пожалуйста, продюсеры, режиссеры и кастинг-директора, предлагайте им роли почаще! Хотя бы в массовых сценах. Это всё сформирует новую норму: если, например, по сюжету в очереди будут стоять не только нейротипичные, но и нейроотличные люди.
«Бонд с кнопкой» и модный дуэт «Кай и Гетера»: у «Встать на ноги» не самый тривиальный саундтрек! А еще «Перемотка», «Второй Ка», даже Веня Д’ркин и его песня «Кошка» — не слышала его лет с 17! А что у тебя звучит в плеере?
Пожалуй, я меломан: слушаю все подряд. А вот в подростковом возрасте выбирала пост-хардкор. До сих пор иногда хочется включить Bring Me the Horizon — и с удовольствием это делаю! Лет в 17 ходила на концерты металкор-групп Blessthefall и Annisokay, когда они приезжали из Америки и Германии соответственно. А вообще мой любимый исполнитель сейчас и всегда — Дима Билан. Человек, чьи концерты почти не пропускаю.
Подождите, я ревную! «Евровидение — 2006» с участием Билана — первый раз, когда мне разрешили не спать всю ночь.
Человечество делится на два клуба — Сережи Лазарева и Димы Билана. Я, естественно, во втором! И еще я в детстве очень хотела с Димой встречаться. А моя подруга врала, что уже это делает. Я ей так завидовала! (Смеется.)
РОМКОМЫ ДЛЯ МИЛЛЕНИАЛОВ — АУТ, ЗУМЕРЫ — ИН!
В восьмидесятые, девяностые и начале нулевых ромкомы доминировали в кинопрокате: простые истории, как парень встречает девушку (или девушка — парня), с незамысловатыми сюжетными ходами и очевидным с самой завязки хэппи-эндом. К середине 2000-х пришло время остроумных переосмыслений. Например, «Прогулка» Алексея Учителя — по сути, комедия дель арте, как Коломбина выбирала между Пьеро и Арлекином в декорациях готовящегося к празднованию 300-летия Петербурга. Или парафраз «Июльского дождя» Хуциева — «Питер FM» Оксаны Бычковой.
К 2020-м жанр, казалось, окончательно исчерпал себя. Но наивный сай-фай-ромком «Сводишь с ума» дебютантки Дарьи Лебедевой про мэджик-зеркало в старинном петербургском особняке вдруг стал сарафанным хитом в соцсетях. И да, его идея про влюбленную пару в параллельных реальностях — придумка мужа Милы Святослава Рогожана.
В твоей фильмографии лидируют драмы: «Аутсорс», «Плейлист волонтера», «Улица Шекспира», грядущий исторический проект «Полураспад». Когда-нибудь анализировала, почему у тебя «любимая тема — социалочка»? Это была твоя прямая цитата, если что.
Меня с детства учили: всё надо делать с пользой. Все мои одноклассники играли в «Барби на ферме» и The Sims. Но родители такое не приветствовали: если уж, Мила, сидишь за компьютером, то вот тебе математическая развивашка. То же с фильмами: никаких ситкомов вроде «Счастливы вместе» и бездумного MTV. Хочешь не хочешь, но это отложилось на подкорке. А после трансформировалось и в профессиональную историю. Как будто есть деление на полезные, действительно нужные фильмы и все остальные.
«Полезные и нужные»? Это как?
Например, «Иди и смотри» Элема Климова. «Груз 200» Алексея Балабанова. Такие фильмы нельзя включить фоном, чтобы просто занять время. Эти фильмы заставляют работать ум и сердце. Они попадают в тебя, производят впечатление — и ты потом долго, возможно навсегда, не можешь выкинуть их из головы.
Подожди, но недавно случился первый ромком в твоей карьере — симпатичный дебют Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума», ставший сарафанным хитом в соцсетях. Лето, Петербург, любовь — вот это вот всё. Вроде бы олдскульный ЧПХ-формат — привет «Прогулке» Учителя и «Питер FM» Бычковой, — но цепляет! Дано — «аномальная» квартира в старом фонде (доходный дом Полежаева с башенкой!), лучший бар на Рубинштейна (в декорациях «Бекицера»!) и набережная канала Грибоедова как место для воссоединения влюбленных, которых играете вы со звездой театра «Мастерская» Юрой Насоновым.
Да, я долгое время обходила ромкомы стороной. Банально: не нравились сценарии. Классные авторы как будто резко деградируют в легком жанре: пишут полную чушь — поверхностную, глупую, стереотипную. Диалоги — полумертвые, ситуации — высосаны из пальца.
И как ты тогда оказалась в «Сводишь с ума»?
Я истощилась эмоционально — на «Улице Шекспира», «Аутсорсе» и фильме Владимира Котта «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки» Островского. Это тоже социальная драма, где я играю Купаву — и чего она там только с собой от несчастной любви не делает. И вот в этот самый момент в моей жизни появилась Даша Лебедева со «Сводишь с ума» — чуткая постановщица, которая умеет работать с актерами и слышит все их идеи. Что было дальше — уже история: с ней, Юрой Насоновым и съемочной группой мы все вместе дружно докручивали сценарий. Наш общий чат не замолкал ни на секунду, так все горели проектом!
Это сработало! В соцсетях шквал эдитов по «Сводишь с ума»: как будто зумеры наконец-то узнали о жанре, который миллениалы похоронили еще в нулевых антиромкомами «500 дней лета» и «Вечное сияние чистого разума».
Ромком миллениалов умер, да здравствует ромком зумеров! Вообще, классно, если «Сводишь с ума» станет переосмыслением жанра и даст начало новой волне комедийных мелодрам.
Но все-таки — почему «Сводишь с ума» так попал зумерам и даже миллениалам с иксерами в сердечки?
Потому же, почему и «Встать на ноги» взял гран-при на фестивале «Новый сезон». Людям не хватает надежды, веры и сказки. «Сводишь с ума» в этом смысле — честный проект. Он не стесняется своего жанра. Не притворяется чем-то глубоким. При этом «Сводишь с ума» — неглупый фильм. Это красивая сказка для взрослых про любовь, параллельные вселенные и волшебное зеркало. Срабатывает так же эффективно, как человек-атаракс Николай Василенко. Вот наш любимый ростовский блогер просто улыбается в соцсетях и желает всем добра и хорошего дня — и этого сейчас ой как не хватает. А что еще нужно, чтобы не поехала крыша? Только сказка, только любовь.
ПЕТЕРБУРГ — ПО ЛЮБВИ: ПРИ ЧЕМ ТУТ КРУЖЕВА НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ И «ПОДПИСНЫЕ»
Среди петербургских проектов Милы не только ромком-хит «Сводишь с ума», но и детектив-антиутопия про альтернативное будущее с элементами стимпанка и Максимом Матвеевым — императором Николаем III «Фандорин. Азазель». А еще сказка «По щучьему велению» — проект студии Сергея Сельянова СТВ с Никитой Кологривым и Юрием Колокольниковым в касте. Костюмы для него создавала художник нашего сердца, фильмов Балабанова и всех самых красивых киносказок последних лет, от «Конька-Горбунка» до «Буратино», Надежда Васильева. Так, для Василисы-Щуки — Ершовой она придумала кружевное платье, имитирующее чешую.
У тебя с Петербургом мэтч?
Да, но он случился не сразу. Я родилась в Москве и впервые открыла для себя Петербург только несколько лет назад, когда мы снимали здесь сериал «Фандорин. Азазель». Вот тогда-то я в него влюбилась — как будто у меня глаза впервые открылись. Возможно, потому что наконец-то оказалась в Петербурге летом, а не зимой. (Смеется.)
Сто процентов понимания!
Потом была сказка «По щучьему велению». Я ездила в Петербург на тест грима к Тамаре Фрид и примерки костюмов к Надежде Васильевой. И так чуть не каждую неделю: утром приезжаешь, вечером — обратно в Москву. А на «Сводишь с ума» окончательно поняла: Петербург, у нас с тобой любовь. В свободное от съемок время Юра Насонов, его жена Настя и мы со Святом вместе гуляли в «Севкабель Порту», ориентировались без карты, арендовали катер, катались по рекам и каналам… А еще в Петербурге много пет-френдли-отелей! С тех пор как у нас со Святом появился новый член семьи, кавапу Вуди, это очень актуально.
Передаю тайное петербургское знание: в гостинице «Астория» при заселении с собакой выдают карту петфрендли-мест. И обязательно зайди в музей «Росфото» — я была очень удивлена, когда узнала, что туда можно с собакой!
О, это классно, спасибо! Я еще по приезде сразу бегу в «Подписные издания». Смысл — в самой атмосфере магазина: здесь просто классно погулять среди стеллажей. При этом мне ни разу не удалось уйти из «Подписных» без покупки, при том что я физически не успеваю читать! Потому что — разве можно просто так взять и выйти из «Подписных» без книги? У нас даже появился локальный мем с одним другом — вернувшись из Петербурга, я каждый раз ему звоню и говорю: «Привет, была в Питере, купила очередную книгу».
КОУЧ-СЕССИЯ: КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ МОЗГ НА РОДИТЕЛЬСТВО
С мужем Святом Рогожаном, актером с профессиональным танцпрошлым, Мила познакомилась в Школе Константина Райкина (оба окончили в 2021-м). Среди ее выпускников — Никита Ефремов, Юлия Хлынина и Данил Стеклов. Звездным билетом и для Ершовой, и для Рогожана стала комедия взросления «Трудные подростки» о футбольной команде андердогов и их амбициозном тренере — Никите Волкове («Тед Лассо» и «Эйфория» есть у нас дома!).
Видела мем про «кричу на вентилятор, пока рожденные в 2000-е вовсю создают семьи»? Как перестать все контролировать, выкрутить на минимум свой инфантилизм и решиться на родительство?
Наверное, всему свое время. Кто-то из моих подруг уже в 18 лет хотел ребенка. Другим сейчас 30, но они не готовы к детям. У нас со Святом все очень гармонично произошло. Сейчас мы в отпуске, и здесь в отеле много семей с детьми — от двухмесячных грудничков до трехлеток. Мы смотрим на них с любовью — у нас уже перенастроился мозг. Ты понимаешь: ребенок не закроет тебя в четырех стенах. Вот Свят следующей зимой хочет покататься на сноуборде — и мы спокойно сможем отправиться в горы все вместе.
Итак, ты ждешь ребенка. Топ твоих чувств прямо сейчас?
Предвкушение, нежное волнение, трепет. Стараюсь закачивать в себя только положительную информацию, находиться в приятном ожидании. Расстроиться и позлиться — всегда успею, а пока хочется побыть в розовых очках. Верю: как ты себя запрограммировала, так и будет. Это новый опыт, не могу даже приблизительно представить, что меня ждет. Но подписалась в соцсетях на двух девушек-блогеров, которые выкладывают суперпозитивный контент, как они путешествуют с детьми, просыпаются с улыбкой на лице, и ребенок у них по ночам спит… Пусть реальность отличается от этой картинки, но нравится смотреть, как они счастливы.
У вас со Святославом есть все шансы создать новую актерскую династию Рогожан-Ершовых. Непо-бейби — это стрем или норм?
Мы еще не думали всерьез про актерство, хотя я точно хотела бы отдать ребенка в музыкальную школу. Но вообще в этом есть что-то закономерное. Театр Наций, где я играю в спектаклях «Последнее лето» и «Тартюф», запрашивает гастроли в Петербурге через два месяца после моих родов. И я хочу поехать. Мне кажется, это классно, когда ребенок вписывается в те же приключения, что и родители. Он будет в декорациях ползать, проводить время на гриме и костюме и с детства впитывать эту атмосферу. Юля Пересильд рассказывала, что вход ее дочери Ани в профессию был абсолютно органичным, так как она была максимально интегрирована в актерскую жизнь. И думаю, что у Вани Янковского, моего партнера по «Аутсорсу» и «Плейлисту волонтера», было так же — когда у тебя такая сильная актерская династия, хочешь не хочешь, но ты в этом живешь. И тебя нянчат люди, которых ты видел по телевизору. Если у тебя получается пойти по их стопам, почему бы и нет?
ВОЗВРАЩАЕМ СВОЙ 2016-Й С ПЕСНЯМИ SIROTKIN
В фильмографии Милы — уже несколько десятков проектов. Было: для раскрытия внутренней королевы драмы — «Плейлист волонтера» (Янковский и поисковые рации) и «Аутсорс» (Янковский и рафаэлки), для сказочной ипостаси царевны-Ершовой — «По щучьему велению». Впереди — ядерные страсти в «Полураспаде» и жаркое соперничество со Снегурочкой в «Холодном сердце» по мотивам Островского.
Где увидим тебя в ближайшее время?
В сериале «Казино», в котором сыграла не главную, но все равно интересную роль (проект по сценарию Максима Жегалина, автора бытописи Серебряного века «Бражники и блудницы», с Леной Трониной и Константином Хабенским. — Прим.ред.). Я узнала о беременности, когда уже шли съемки. Сразу позвонила режиссеру Алексею Кузьмину-Тарасову и умоляла не снимать меня с роли, к счастью, он даже об этом не думал. Самый активный период съемок пришелся на шестой месяц, когда у меня начал расти живот — буквально за четыре недели увеличился в два раза. Поэтому в «Казино» мои мизансцены выстроены так: я либо сижу, либо стою спиной. Это очень смешно! Еще из ожидаемого — фильм «Последний богатырь. Колобок» выйдет в августе. Там у меня главная роль наравне с Димой Журавлевым. Сериал «Полураспад» с Анной Михалковой — тоже в этом году. А «Холодное сердце» Владимира Котта получило прокатное удостоверение, хотя даты релиза пока нет.
В соцсетях отгремел тренд на воспоминания о 2016-м. Сыграем в ностальгию: какой ты была десять лет назад?
Это был год, когда я не училась. Так получилось, что в 2014-м я поступила в Щепкинский институт, в 2015-м перешла в Школу-студию МХАТ, а в 2016-м готовилась к перепоступлению в Школу Райкина. Но 2016-й был насыщенным: я снималась в куче рекламы и клипов (например, в видео на гимн о тревожной юности «Бейся, сердце» группы Sirotkin, которое стало прорывным как для ее фронтмена Сергея Сироткина, так и режиссера Олега Трофима. — Прим. ред.). А еще входила в индустрию, зарабатывала деньги, заводила знакомства — со многими людьми из того периода до сих пор дружу. Еще вышла из абьюзивных отношений, почувствовала свободу, осознала, что можно не замыкаться в себе, а классно проводить время и общаться с другими людьми. Много путешествовала — побывала в Риме и во Вьетнаме.
А сейчас?
Стараюсь тоже, да. У меня был период в начале 2020-х, когда я много работала и боялась отказываться от проектов. Потому что актерская профессия — рулетка: постоянное ожидание и непредсказуемость. Пока прет, ты стараешься объять необъятное. Я тогда загнала себя, но при этом четко осознала: разгружать мозг тоже важно и нужно. Так началась моя прайм-эра путешествий и баланса. Не обязательно лететь на Мальдивы или куда-то далеко — есть Карелия, Ленобласть, глэмпинги. Можно просто в Подмосковье выехать на машине, побывать в Переславле или у друзей в Ясной Поляне. Достаточно даже небольшой вылазки, чтобы почувствовать себя лучше.
Главное — разрешить себе отдыхать.
Да, все время страшно упустить возможность. Кажется: если я сейчас уеду в отпуск, мне именно в этот момент обязательно позвонит Тарантино. Но это же не так.
