Актриса Мила Ершова: «Прайм-эра Милы Ершовой? Нет, я только начала!»

КАК В КИНО НАСТАЛО «ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ, А НЕ КАЛЕЧИТЬ»

Фиксируем: в российский киноарт-мейнстрим, кажется, пришла «новая волна». На фестивалях побеждают проекты «новых ласковых» — режиссеров и сценаристов, чьи методы не шок и трепет, а гуманизм и утешение. («Здесь был Юра» — на «Маяке», «День рождения Сидни Люмета» — на смотре в Выборге, «Встать на ноги» — на «Новом сезоне».) Они верят: смех — средство от страха в любой непонятной ситуации, а в кино пришло «время лечить, а не калечить». Так говорит Александр Носков — шоураннер стартовавшей в Okko комедии-краудплизера «Встать на ноги».

«Самый ожидаемый сериал» — гран-при до премьеры! Феноменально: «Встать на ноги» получил свою первую премию на «Новом сезоне» за полгода до показа в Okko. Критики нахваливают: «Действительно смешная комедия, метаирония и классная команда — шоураннер “Капельника” и “Волшебного участка” Александр Носков, режиссер survival-антиутопии “Выжившие” Павел Тимофеев, артист-слоняра Гоша Куценко и актриса Мила Ершова, которая, кажется, заходит в свою прайм-эру».

Прайм-эра Милы Ершовой? Нет, я только начала! Хотя звучит красиво. Надеюсь, что прайм-эр бывает много за жизнь. Мне еще играть и играть. Познавать и познавать.

Допустим. Но во «Встать на ноги» тебе досталась роль-челлендж, которую можно доверить не каждой актрисе: ты играешь девушку на коляске Олю. После аварии она с детства в инвалидном кресле, но ведет жизнь обычного зумера: учится в институте, готовится к конкурсу по танцам, ввязывается в любовный треугольник с инфантильным другом детства (Кузьма Котрелев) и секси-хореографом (твой муж Святослав Рогожан, звезда «Трудных подростков» с профессиональным танц-прошлым).

Оля — сильная и незаурядная: не жалуется и не жалеет себя. В этом она похожа на моего консультанта Злату Варламову. Злата передвигается на коляске и консультировала команду «Встать на ноги». Мы снимали в Пятигорске, и все два с половиной месяца она провела вместе с нами. Безумно восхищаюсь ее жизненной энергией. Представь: у Златы было восхождение на гору Брайтхорн в Италии, она участвует в зимних гонках на машине с ручным управлением. А недавно совершила забег на 10 километров на Московском марафоне — в поддержку фонда, помогающего детям получить протезы. Да и просто Злата много путешествует, ходит в клубы. В общем, живет свою лучшую жизнь. Но это не значит, что весь ее опыт — такой уж радужный. Во время съемок я передвигалась на коляске и оценила, каково это — постоянно рассчитывать габариты: пройдешь ты на коляске в дверь или застрянешь и окажешься в ловушке. Лестницы — тупик. Пандус пандусу рознь: бывают настолько крутые, что на них можно навернуться. Спасибо, что они есть, конечно. Но, как говорится, не от всего сердца.