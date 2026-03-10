«Молодой Шерлок»: каким получился сериал Гая Ричи о легендарном сыщике?

Начало 1870-х, старая добрая Англия. Шерлоку Холмсу (Хиро Файнс Тиффин, племянник Рэйфа Файнса и звезда франшизы «После») пока всего 19, всерьез о карьере сыщика он особенно не помышляет, зато с интересом изучает окружающую реальность во всех ее проявлениях. В частности, начитавшись «Оливера Твиста», юноша косплеит Ловкого Плута и тренируется в уличных карманных кражах — просто чтобы понять, как это работает.

Такие развлечения в какой-то момент приводят Шерлока за решетку на пару месяцев, откуда его вытаскивает привыкший к такому неугомонному поведению старший брат Майкрофт (Макс Айронс). После чего в воспитательных целях устраивает родственника в новый корпус Оксфорда (который открыл его непосредственный начальник, крупный бизнесмен Буцефал Ходж в исполнении Колина Ферта) — правда, не в качестве студента, а как мелкого помощника для профессуры и высоких гостей в формате «подай-принеси».