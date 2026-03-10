«Молодой Шерлок»: каким получился сериал Гая Ричи о легендарном сыщике?

На Prime Video вышел восьмисерийный «Молодой Шерлок» Гая Ричи — вольная интерпретация приключений героя Артура Конан Дойла, в которой тот еще только ищет себя. Собака.ru рассказывает, какой получилась новая версия классики (спойлер: сделано с любовью и на редкость бодро!).
Начало 1870-х, старая добрая Англия. Шерлоку Холмсу (Хиро Файнс Тиффин, племянник Рэйфа Файнса и звезда франшизы «После») пока всего 19, всерьез о карьере сыщика он особенно не помышляет, зато с интересом изучает окружающую реальность во всех ее проявлениях. В частности, начитавшись «Оливера Твиста», юноша косплеит Ловкого Плута и тренируется в уличных карманных кражах — просто чтобы понять, как это работает.
Такие развлечения в какой-то момент приводят Шерлока за решетку на пару месяцев, откуда его вытаскивает привыкший к такому неугомонному поведению старший брат Майкрофт (Макс Айронс). После чего в воспитательных целях устраивает родственника в новый корпус Оксфорда (который открыл его непосредственный начальник, крупный бизнесмен Буцефал Ходж в исполнении Колина Ферта) — правда, не в качестве студента, а как мелкого помощника для профессуры и высоких гостей в формате «подай-принеси».
Шерлок, впрочем, не унывает и сразу же находит себе приключения: для начала знакомится с харизматичным студентом Джеймсом Мориарти (Донал Финн) на почве любви к математике, а затем практически сразу оказывается втянутым в детективную историю — причем в качестве главного подозреваемого.
Сначала кто-то крадет из библиотеки привезенные древние свитки китайской принцессы Шуань (Цэн Цзинэ), а затем и вовсе убивает одного из профессоров. Параллельно же Холмса мучают видения о погибшей в детстве сестре — и парадоксальным образом это тоже окажется важной частью дальнейшего урагана событий.
В последние годы Гай Ричи, кажется, стал вызывать легкое раздражение даже у собственных фанатов — прежде всего из-за ощущения бесконечного конвейера. За два года зрители получили от него два полных метра («Министерство неджентльменских дел» и «Источник вечной молодости») и два сериала (многосерийные «Джентльмены» и «Гангстерленд»), которые, при всем своем обаянии, в ряде моментов оставляли чувство некой необязательности происходящего — понятно, что рука у мастера давно набита, но общее впечатление получалось смазанным.
«Молодой Шерлок» в этом вопросе оказался на удивление более сбалансированной вещью — Ричи явно очень любит созданную Конан Дойлем вселенную и к сериалу подошел со всей ответственностью. Легко представить, как режиссер в подростковом возрасте хоть и был фанатом оригинальных детективных романов со всеми играми разума и тонкими расследовательскими ходами, но в голове у себя добавлял побольше экшена: здесь явно не помешала бы драка, а здесь — перестрелка. И кто может запретить популярному автору таким образом развлекать не только себя, но и нас?
Новый «Шерлок» как будто бы одновременно снят и для 13-леток, и для всех, кому нравится периодически будить в себе внутреннего ребенка. Весь набор на месте: и крепкая дружба честного интеллектуала с остроумным трикстером (который еще не стал злодеем), и шпионские страсти, и секретные комнаты, и семейные тайны, и путешествие через Лондон и Париж в Турцию, и упражнения как в остроумии, так и в меткой стрельбе и кулачных боях — причем снятые с фирменной динамикой. Не говоря уже о музыке (от Kasabian до The Cure) и милых отсылках к канону: «Если ты будешь носить эту шапку, я перестану с тобой дружить», — говорит Мориарти Холмсу по поводу его ставшего потом знаменитым головного убора.
Ругаться на вольное обращение с классикой и некоторую упрощенность повествования тут точно странно: Шерлока мы и так уже видели разным, а молодость, как известно, все спишет.
