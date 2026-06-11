Сериал «Мыс страха»: каким получился ремейк классического триллера?

Жизнь успешной семейной пары адвокатов Боуденов идет своим чередом. Анна (Эми Адамс) и Том (Патрик Уилсон) ведут резонансные дела, периодически оказываются в центре внимания СМИ и воспитывают двоих детей — тинейджеров Натали (Лили Коллиас) и Зака (Джо Андерс). Впрочем, в семье не все гладко: дочь страдает от недостатка родительского внимания, а сын после неприятной истории со школьным буллингом все больше погружается в свой закрытый мирок.

Но, как выясняется уже в самом начале, это далеко не главная проблема: на свободу после 17 лет заключения выходит Макс Кэйди (Хавьер Бардем). Мужчину и без того непростой судьбы Боудены в свое время отправили за решетку за убийство жены и еще не родившегося ребенка (Анна выступала со стороны защиты, Том — со стороны обвинения, а их отношения начались во время процесса). Спустя годы вскрылись новые обстоятельства: любовница Макса покончила с собой, при ней нашли нож, которым была убита девушка, поэтому Кэйди в глазах общественности превратился из жестокого душегуба в жертву судебной ошибки (а то и сговора адвоката и прокурора).