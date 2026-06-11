Сериал «Мыс страха»: каким получился ремейк классического триллера?

На Apple TV вышли первые эпизоды сериального ремейка «Мыса страха»: у знаменитого романа Джона Д. Макдональда уже было две экранизации (первая вышла в 1962 году, но более удачной принято считать версию Мартина Скорсезе 1991-го, в которой главного злодея сыграл Роберт Де Ниро). Собака.ru рассказывает, каким получилось новое прочтение классической истории о мести.
Жизнь успешной семейной пары адвокатов Боуденов идет своим чередом. Анна (Эми Адамс) и Том (Патрик Уилсон) ведут резонансные дела, периодически оказываются в центре внимания СМИ и воспитывают двоих детей — тинейджеров Натали (Лили Коллиас) и Зака (Джо Андерс). Впрочем, в семье не все гладко: дочь страдает от недостатка родительского внимания, а сын после неприятной истории со школьным буллингом все больше погружается в свой закрытый мирок.
Но, как выясняется уже в самом начале, это далеко не главная проблема: на свободу после 17 лет заключения выходит Макс Кэйди (Хавьер Бардем). Мужчину и без того непростой судьбы Боудены в свое время отправили за решетку за убийство жены и еще не родившегося ребенка (Анна выступала со стороны защиты, Том — со стороны обвинения, а их отношения начались во время процесса). Спустя годы вскрылись новые обстоятельства: любовница Макса покончила с собой, при ней нашли нож, которым была убита девушка, поэтому Кэйди в глазах общественности превратился из жестокого душегуба в жертву судебной ошибки (а то и сговора адвоката и прокурора).
Семья сразу понимает, чем им это грозит: шумиха в прессе, разумеется, вещь неприятная, но личная встреча с Максом — вещь пострашнее. Что вскоре и происходит. И хотя тот вежливо уверяет, что не имеет никаких претензий (но тонко намекает, что превратит их жизнь в ад), вокруг Боуденов начинается череда очень тревожных событий. В частности, на некоторое время пропадает Зак, а возвращается без пальца на ноге. И это явно только начало.
Сравнение с предыдущими экранизациями здесь неизбежно — и сразу можно отметить, что по первым сериям новая версия хоть и не удивляет, но не проигрывает классике по атмосфере. Вполне ощутимо и то, что проект продюсировали Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг, работавшие над версией 1991 года. Оммажей ей здесь достаточно: и по манере съемки, и по звуковому сопровождению — это по-прежнему неприятная, вязкая южная готика. С точки зрения саспенса старт сезона отлично захватывает внимание: чувствуется, что шоураннер Ник Антоска прекрасно понимает, как передать зрителю параноидальное самоощущение героев, которым постепенно и с удовольствием разрушает жизнь их зловещий оппонент.
К слову, Хавьер Бардем со своим животным отрицательным обаянием в роли противоречивого бывшего арестанта с ПТСР и травмой головы — настоящее украшение сериала. Складывается полное ощущение, что находишься в одном помещении с человеком, который по щелчку может превратиться из вашего вежливого соседа в машину ужаса и смерти.
Пока что единственный вопрос заключается в том, сможет ли сериал выдержать эту атмосферу на протяжении десяти эпизодов: одно дело двухчасовой фильм, а другое — длинный проект. Впрочем, как и герой Бардема, авторы, кажется, понимают, что такое играть вдолгую — месть, как известно, это блюдо, которое следует подавать холодным.
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