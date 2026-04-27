Второй сезон сериала «Грызня»: почему из новой истории не получилось хита?

На Netflix вышел второй сезон популярного сериала «Грызня»: с тем же шоураннером (им остался Ли Сон-джин), но с новой историей и героями — в нем солируют голливудские звезды Оскар Айзек и Кэри Маллиган. Собака.ru рассказывает, почему сюжет о противостоянии двух семейных пар разных поколений оказался менее убедительным, чем предыдущая работа автора.
Джош (Оскар Айзек) и Линдси (Кэри Маллиган) на первый взгляд производят впечатление идеальной, состоявшейся в жизни пары. Он — распорядитель в элитном гольф-клубе, она работает там же дизайнером интерьеров. В реальности у них далеко не все гладко: пара за сорок давно мечтает о собственном отеле, но текущая работа по найму превратилась в порочный круг — эмоциональное выгорание распространилось не только на их профессиональную сферу, но и на личную жизнь. Во время очередной ссоры они почти перегибают палку — Джош замахивается на Линдси клюшкой для гольфа. И хотя ничего страшного вроде бы не произошло (поругались и признали, что были неправы, инцидент исчерпан), история неожиданно получает продолжение.
Дело в том, что их конфликт случайно заметили молодые подчиненные: Эшли (Кейли Спейни) и ее спутник Остин (Чарльз Мелтон) сняли все на телефон и сначала собирались заявить в полицию, но тут появился еще один дополнительный фактор — девушке оказалась необходима операция, которую с их скромными бюджетами нельзя провести без медицинской страховки. Молодые люди без особого стеснения решаются на шантаж. Выбор стоит такой: либо Джош дает Эшли серьезное повышение, либо видео уходит в публичное поле с соответствующим репутационным эффектом. Но гроза только надвигается — ставки возрастут с появлением новой хозяйки клуба, госпожи Пак (Юн Е-джон).
Шоураннер проекта Ли Сон-джин после оглушительного успеха первого сезона (шутка ли — 8 «Эмми» и 3 «Золотых глобуса») при практически безграничной поддержке Netflix решил пойти проторенной дорогой с поправками на актуальную повестку. Новая «Грызня» хочет поставить почти все животрепещущие в современной массовой культуре вопросы разом. Кризис семейных отношений, в котором решение проблем подменяется эрзац-привязанностями онлайн. Обличение капиталистической модели общества — проблема социального неравенства и связанных с ним конфликтов явно беспокоит корейца Сон-джина, поэтому он охотно берется за эту тему. Страх перед естественным старением и завышенные стандарты красоты — в сериале важную роль играет сюжет о пластической хирургии. Конфликт поколений: пара зумеров, несмотря на показную этичность, ведет себя, прямо скажем, не очень честно по отношению к коллегам старше себя — впрочем, и те не особенно стесняются в попытках достичь своих целей, опускаясь до банальной кражи. В конце концов, обсуждение бытового расизма — это здесь тоже прописано достаточно выпукло.
Проблема в том, что если первый сезон «Грызни» производил убедительное и цельное впечатление — как по динамике, так и по событийности — то второй будто бы распадается на части. Желание затронуть как можно больше острых вопросов приводит к тому, что внимание быстро начинает рассеиваться, а проект превращается в подобие телевизионного ток-шоу, где важнее просто коснуться темы, нежели погрузиться в нее как можно глубже. Новую «Грызню» ни в коем случае нельзя назвать провалом: это качественный продукт с убедительными актерскими работами, однако грань между захватывающей и избыточной вплоть до утомительности историей иногда слишком легко перейти — так, к сожалению, вышло на этот раз.
