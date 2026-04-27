Второй сезон сериала «Грызня»: почему из новой истории не получилось хита?

Джош (Оскар Айзек) и Линдси (Кэри Маллиган) на первый взгляд производят впечатление идеальной, состоявшейся в жизни пары. Он — распорядитель в элитном гольф-клубе, она работает там же дизайнером интерьеров. В реальности у них далеко не все гладко: пара за сорок давно мечтает о собственном отеле, но текущая работа по найму превратилась в порочный круг — эмоциональное выгорание распространилось не только на их профессиональную сферу, но и на личную жизнь. Во время очередной ссоры они почти перегибают палку — Джош замахивается на Линдси клюшкой для гольфа. И хотя ничего страшного вроде бы не произошло (поругались и признали, что были неправы, инцидент исчерпан), история неожиданно получает продолжение.

Дело в том, что их конфликт случайно заметили молодые подчиненные: Эшли (Кейли Спейни) и ее спутник Остин (Чарльз Мелтон) сняли все на телефон и сначала собирались заявить в полицию, но тут появился еще один дополнительный фактор — девушке оказалась необходима операция, которую с их скромными бюджетами нельзя провести без медицинской страховки. Молодые люди без особого стеснения решаются на шантаж. Выбор стоит такой: либо Джош дает Эшли серьезное повышение, либо видео уходит в публичное поле с соответствующим репутационным эффектом. Но гроза только надвигается — ставки возрастут с появлением новой хозяйки клуба, госпожи Пак (Юн Е-джон).