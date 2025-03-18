Недетский мир: почему «Переходный возраст» — (пока) главный сериал 2025 года?

На Netflix вышел мини-сериал «Переходный возраст» — драма режиссера «Точки кипения» Фила Барантини, в которой каждый из четырех эпизодов снят одним кадром. Рассказываем, почему в соцсетях все так восхищаются проектом и правда ли он претендует в 2025-м на лавры нового «Олененка» и главного сериала. Спойлер: формальные приемы только усиливают эмоции!
Хмурым ранним утром в небольшом британском городке двое полицейских (Эшли Уотерс и Фэй Марсей) ведут в машине необязательный смолл-ток и откровенно скучают перед задержанием. Через пару минут начнется экшн: вместе со спецназом они вынесут дверь дома ничем не примечательной семьи водопроводчика, а их целью окажется напуганный 13-летний мальчик Джейми (Оуэн Купер), которого подозревают в жестоком убийстве сверстницы. Родители (Стивен Грэм и Кристина Тремарко) вместе со старшей сестрой (Амели Пиз) в ужасе и в один голос твердят, что ребенок невиновен — но сына уже везут в участок и, по ощущениям, все точно будет плохо.
Так мог бы начинаться любой типичный детектив, но есть два нюанса. Первый — и открывающая сцена, и весь сериал из четырех эпизодов (длительностью в среднем по часу) виртуозно сняты одним кадром. Второе — главная ценность «Переходного возраста» в том, что это не просто технический аттракцион ради аттракциона, а заявка на главную психодраму года.
«Переходный возраст» не особенно широко рекламировался на Netflix. Он преподносился разве что как новый проект автора фильма «Точка кипения» Фила Барантини. Тот тоже был снят одним кадром, в нем также снимался Стивен Грэм, казалось, что режиссер просто увлекся новой сложной игрушкой — поставил картину без склеек, почему бы теперь не снять целый сериал? Хотя на уровне самого приема внутрикадровым монтажом давно сложно удивить: многие помнят «Русский ковчег» Сокурова, «Бердмэна» Иньярриту или, например, «1917» Сэма Мендеса.
Словом, прорыва никто не ждал — видимо, прекрасно это понимая, Барантини и авторы сценария Джек Торн и все тот же Грэм при помощи не нового, но в целом безотказного художественного решения устроили зрителям четырехчасовой иммерсивный спектакль, практически безотказно бьющий по всем органам чувств.
Каждая серия — отдельный взгляд на случившуюся трагедию с каждой стороны, снятый с такой дотошностью к деталям и такой минимальной дистанцией, что периодически есть острое желание отвернуться. Притом авторы, кажется, не делают ничего, чтобы где-то дополнительно докрутить градус драмы или специально сделать зрителю побольнее и надавить на жалость.
На деле это выглядит как резкое вторжение откровенно ужасного события в и без того депрессивную повседневность. В первой серии это показано глазами подростка и его родителей: поездка в полицейский участок для всех превращается в бесконечный кошмарный сон, проснуться от которого уже не получится. Во второй (причем титанически снятой без склеек с массовкой в 370 человек с 13-й попытки) — взглядом полицейских, пришедших опрашивать учеников и накрытых с головой флешбэками о школе как о жестоком и отвратительном месте. В третьей — с точки зрения судебного психолога (Эрин Доэрти), которой 14-летний на тот момент актер-дебютант Купер разыгрывает грандиозный перфоманс на грани нервного срыва. Наконец, четвертая — один невыносимый день из жизни уже морально сломленной семьи мальчика с мощным сольным выходом Грэма.
В сухом остатке «Переходный возраст» — довольно безжалостное кино и вечный разговор о подростковой жестокости. Кто виноват в кейсе Джейми? Сами дети с неумением понять собственные эмоции? Родители, которые не могут нормально с ними поговорить и безвозвратно упускают момент? Школа, где процветает буллинг, а учителя ничего не могут с этим сделать? Может быть, соцсети и бессмысленные блогеры (этому тоже уделено достаточно внимания)? Выводы неутешительные — невиновных нет, но хотя бы есть смысл всё отрефлексировать. Пусть и с помощью шоковой терапии.
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