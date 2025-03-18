Недетский мир: почему «Переходный возраст» — (пока) главный сериал 2025 года?

Хмурым ранним утром в небольшом британском городке двое полицейских (Эшли Уотерс и Фэй Марсей) ведут в машине необязательный смолл-ток и откровенно скучают перед задержанием. Через пару минут начнется экшн: вместе со спецназом они вынесут дверь дома ничем не примечательной семьи водопроводчика, а их целью окажется напуганный 13-летний мальчик Джейми (Оуэн Купер), которого подозревают в жестоком убийстве сверстницы. Родители (Стивен Грэм и Кристина Тремарко) вместе со старшей сестрой (Амели Пиз) в ужасе и в один голос твердят, что ребенок невиновен — но сына уже везут в участок и, по ощущениям, все точно будет плохо.

Так мог бы начинаться любой типичный детектив, но есть два нюанса. Первый — и открывающая сцена, и весь сериал из четырех эпизодов (длительностью в среднем по часу) виртуозно сняты одним кадром. Второе — главная ценность «Переходного возраста» в том, что это не просто технический аттракцион ради аттракциона, а заявка на главную психодраму года.