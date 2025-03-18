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Кино и сериалы

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Недетский мир: почему «Переходный возраст» — (пока) главный сериал 2025 года?

На Netflix вышел мини-сериал «Переходный возраст» — драма режиссера «Точки кипения» Фила Барантини, в которой каждый из четырех эпизодов снят одним кадром. Рассказываем, почему в соцсетях все так восхищаются проектом и правда ли он претендует в 2025-м на лавры нового «Олененка» и главного сериала. Спойлер: формальные приемы только усиливают эмоции!

Netflix, Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment, Warp Films, 2025

Хмурым ранним утром в небольшом британском городке двое полицейских (Эшли Уотерс и Фэй Марсей) ведут в машине необязательный смолл-ток и откровенно скучают перед задержанием. Через пару минут начнется экшн: вместе со спецназом они вынесут дверь дома ничем не примечательной семьи водопроводчика, а их целью окажется напуганный 13-летний мальчик Джейми (Оуэн Купер), которого подозревают в жестоком убийстве сверстницы. Родители (Стивен Грэм и Кристина Тремарко) вместе со старшей сестрой (Амели Пиз) в ужасе и в один голос твердят, что ребенок невиновен — но сына уже везут в участок и, по ощущениям, все точно будет плохо. 

Так мог бы начинаться любой типичный детектив, но есть два нюанса. Первый — и открывающая сцена, и весь сериал из четырех эпизодов (длительностью в среднем по часу) виртуозно сняты одним кадром. Второе — главная ценность «Переходного возраста» в том, что это не просто технический аттракцион ради аттракциона, а заявка на главную психодраму года.

Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment, Warp Films, 2025

«Переходный возраст» не особенно широко рекламировался на Netflix. Он преподносился разве что как новый проект автора фильма «Точка кипения» Фила Барантини. Тот тоже был снят одним кадром, в нем также снимался Стивен Грэм, казалось, что режиссер просто увлекся новой сложной игрушкой — поставил картину без склеек, почему бы теперь не снять целый сериал? Хотя на уровне самого приема  внутрикадровым монтажом давно сложно удивить: многие помнят «Русский ковчег» Сокурова, «Бердмэна» Иньярриту или, например, «1917» Сэма Мендеса. 

Словом, прорыва никто не ждал — видимо, прекрасно это понимая, Барантини и авторы сценария Джек Торн и все тот же Грэм при помощи не нового, но в целом безотказного художественного решения устроили зрителям четырехчасовой иммерсивный спектакль, практически безотказно бьющий по всем органам чувств.

Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment, Warp Films, 2025

Каждая серия — отдельный взгляд на случившуюся трагедию с каждой стороны, снятый с такой дотошностью к деталям и такой минимальной дистанцией, что периодически есть острое желание отвернуться. Притом авторы, кажется, не делают ничего, чтобы где-то дополнительно докрутить градус драмы или специально сделать зрителю побольнее и надавить на жалость.

На деле это выглядит как резкое вторжение откровенно ужасного события в и без того депрессивную повседневность. В первой серии это показано глазами подростка и его родителей: поездка в полицейский участок для всех превращается в бесконечный кошмарный сон, проснуться от которого уже не получится. Во второй (причем титанически снятой без склеек с массовкой в 370 человек с 13-й попытки) — взглядом полицейских, пришедших опрашивать учеников и накрытых с головой флешбэками о школе как о жестоком и отвратительном месте. В третьей — с точки зрения судебного психолога (Эрин Доэрти), которой 14-летний на тот момент актер-дебютант Купер разыгрывает грандиозный перфоманс на грани нервного срыва. Наконец, четвертая — один невыносимый день из жизни уже морально сломленной семьи мальчика с мощным сольным выходом Грэма.

Netflix, Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment, Warp Films, 2025

В сухом остатке «Переходный возраст» — довольно безжалостное кино и вечный разговор о подростковой жестокости. Кто виноват в кейсе Джейми? Сами дети с неумением понять собственные эмоции? Родители, которые не могут нормально с ними поговорить и безвозвратно упускают момент? Школа, где процветает буллинг, а учителя ничего не могут с этим сделать? Может быть, соцсети и бессмысленные блогеры (этому тоже уделено достаточно внимания)? Выводы неутешительные — невиновных нет, но хотя бы есть смысл всё отрефлексировать. Пусть и с помощью шоковой терапии.

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Рубрика:
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