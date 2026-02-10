Сериал «Повелитель мух»: почему новая экранизация романа Уильяма Голдинга вышла как нельзя вовремя?

Плюс-минус середина 1950-х. Над тропическим необитаемым островом разбивается британский самолет, перевозивший мальчиков-школьников — от младшеклассников до подростков в возрасте 12–13 лет. Весь экипаж гибнет, дети выживают — и поначалу без лишней паники сразу начинают придумывать, как обустроить быт без взрослых в новых условиях. Однако с ходу достичь разумного единства не получается: сразу выделяются два лидера, у каждого из которых свой взгляд на сложившуюся ситуацию.

Школьники выбирают вождем спокойного, рассудительного Ральфа (Уинстон Сойерс), которому помогает пухлый умница по прозвищу Хрюша (Дэвид Маккенна), ратующий за немедленное решение первоначальных проблем: разжечь сигнальный костер, построить укрытия и сделать нормальный туалет. Есть и другая фракция — колючий и амбициозный староста церковного хора Джек (Локс Пратт) тоже хочет поруководить, но в итоге вместе с очень привязанным к нему странноватым Саймоном (Айк Талбут) и другими хористами берет на себя амплуа охотника-добытчика (и вайбы самопровозглашенного министра обороны со склонностями к организации военной диктатуры).

Вроде бы грамотно построенная демократическая модель сразу дает сбой. С пресной водой — перебои, сигнальный костер превращается в мощный лесной пожар, младшие дети и менее пассионарные ровесники заняты своими детскими делами и полагаются на харизматичных лидеров, которые вместо поддержания культуры цивилизованного диалога периодически выясняют, кто из них больший трус и слабак. Тем временем общество в миниатюре постепенно накрывает паранойя перед неизведанным: то тут, то там слышатся тревожные свидетельства о загадочном Звере — якобы некое существо наблюдает за выжившими из джунглей и из моря, и ничего хорошего от него ждать не приходится. Но, как покажут дальнейшие события, угроза придет не снаружи — а изнутри каждого.