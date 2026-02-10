Сериал «Повелитель мух»: почему новая экранизация романа Уильяма Голдинга вышла как нельзя вовремя?

На BBC One вышла 4-серийная экранизация романа-притчи Уильяма Голдинга по сценарию автора «Переходного возраста» Джека Торна о подростках на необитаемой острове, стремительно теряющих облик нормальных людей. Собака.ru рассказывает, как новая версия классики хоть и сохраняет тревожную атмосферу оригинала, но дает надежду, что с человечеством все не так плохо.
Плюс-минус середина 1950-х. Над тропическим необитаемым островом разбивается британский самолет, перевозивший мальчиков-школьников — от младшеклассников до подростков в возрасте 12–13 лет. Весь экипаж гибнет, дети выживают — и поначалу без лишней паники сразу начинают придумывать, как обустроить быт без взрослых в новых условиях. Однако с ходу достичь разумного единства не получается: сразу выделяются два лидера, у каждого из которых свой взгляд на сложившуюся ситуацию.
Школьники выбирают вождем спокойного, рассудительного Ральфа (Уинстон Сойерс), которому помогает пухлый умница по прозвищу Хрюша (Дэвид Маккенна), ратующий за немедленное решение первоначальных проблем: разжечь сигнальный костер, построить укрытия и сделать нормальный туалет. Есть и другая фракция — колючий и амбициозный староста церковного хора Джек (Локс Пратт) тоже хочет поруководить, но в итоге вместе с очень привязанным к нему странноватым Саймоном (Айк Талбут) и другими хористами берет на себя амплуа охотника-добытчика (и вайбы самопровозглашенного министра обороны со склонностями к организации военной диктатуры).
Вроде бы грамотно построенная демократическая модель сразу дает сбой. С пресной водой — перебои, сигнальный костер превращается в мощный лесной пожар, младшие дети и менее пассионарные ровесники заняты своими детскими делами и полагаются на харизматичных лидеров, которые вместо поддержания культуры цивилизованного диалога периодически выясняют, кто из них больший трус и слабак. Тем временем общество в миниатюре постепенно накрывает паранойя перед неизведанным: то тут, то там слышатся тревожные свидетельства о загадочном Звере — якобы некое существо наблюдает за выжившими из джунглей и из моря, и ничего хорошего от него ждать не приходится. Но, как покажут дальнейшие события, угроза придет не снаружи — а изнутри каждого.
Для классического романа-аллегории Уильяма Голдинга об исчезающе тонкой грани между цивилизованным обществом и тотальным расчеловечиванием — на примере мальчишек-робинзонов — это третья экранизация (если не брать несколько малоизвестных фильмов категории «по мотивам»). И, что неудивительно, обращаются к книге как раз в моменты отчетливого ощущения, что мир стоит на пороге глобальной катастрофы. К выходу фильма 1963 года все только-только отошли от Карибского кризиса, картина 1990-го тоже отражала максимальную геополитическую неопределенность — поэтому стоит ли говорить о 2026-м.
Однако сценарист «Переходного возраста» Джек Торн выбрал для экранизации собственную оптику, все-таки сосредоточившись не только на высказывании Голдинга о том, что в каждого человека залит коктейль из глупости и агрессии, причем вне зависимости от возраста и воспитания — стоит только поставить его в непредсказуемые обстоятельства (и ничего с этим не поделаешь). Параллели с сегодняшним днем тоже слишком очевидны: не проходит и дня, чтобы возглавляющие государства и корпорации великовозрастные мальчики не устроили очередное непотребство на грани дикарства в планетарном масштабе.
Роман Голдинга — глобальная злая притча, которой Торн вместе с режиссером Марком Манденом хочет дать больше человечности, для чего в каждой из четырех серий помещает в центр повествования одного из главных персонажей — Хрюшу, Джека, Саймона и Ральфа. И даже рассказывает об их прошлом во флешбэках с магистральной родительской темой: гиперопека, семейное насилие, боль утраты, одиночество и так далее. В каком-то смысле сценарий «Повелителя мух» вобрал в себя часть «Переходного возраста» (и, как выяснилось, наоборот). Это может показаться спорным решением, однако с оригиналом авторы все-таки обошлись бережно, набрали действительно талантливую команду юных актеров и не стали перебарщивать с черной краской — так что клеймить за желание не ставить на человечестве крест авторов «Повелителя» точно не стоит.
