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Волшебник страны Озплотейшн: как Николас Кейдж блистает в фильме «Серфер». Почему это не трэш, а культурное явление?

В российском прокате все еще можно поймать «Серфер» с Николасом Кейджем — боевик в духе малобюджетного кино 1970-1990-х, в котором много ультранасилия и чистого безумия. Это пример «озплотейшена» — так называют австралийский вариант эксплутационного кино (эксплотейшена). Как в него вписался еще один феномен «кейджкор» (термин для карьеры и образа жизни актера) рассказывает по просьбе Собака.ru культуролог Алексей Ставицкий.

Кадр из фильма «Серфер»
Tea Shop Productions, Arenamedia, Gramercy Park Media, mossbank., Lovely Productions, 2025

Кадр из фильма «Серфер»

Николас Кейдж снова в ударе: в новом фильме режиссера Лоркана Финнегана («Вивариум») играет финансиста, сходящего с ума на австралийском пляже. Герой планирует выкупить отцовский дом, везет сына показать его и лагуну рядом, но сталкивается с агрессивной сектой серферов и ошалело глядит в максимально враждебный мир, казавшийся таким летним и ласковым. И вот он уже бродяжничает на пляже, дерется, пьет из луж и ест крыс: да, похоже на готовые сюжеты TikTok.

Как озплотейшн захватил Австралию (и вдохновил весь киномир)?

Побережье Тихого океана с райскими пляжами. Уютные бухты, притягивающие серферов, дайверов и фанатов подводной охоты. Нежный песок, девушки в бикини, закаты и восходы как будто из Photoshop. Вальяжные кенгуру, милейшая ехидна и издевательски хохочущая кукабара. Весь открыточный антураж «Серфера» и сам сюжет с узнаваемыми бонвиванами и копами иронично, но при этом вполне прямо отсылают нас к озплотейшну. 

Это не совсем жанр в его изначальном понимании. Скорее зонтичный бренд, под которым кроется целая россыпь очень разных, но неизменно диких, брутальных, неполиткорректных австралийских лент 1970-1990-х, многие из которых стали культовыми. Oz + exploitation — то есть австралийское + эксплуатационное. В Европе и Америке эксплотейшн с самого начала  подразумевал максимально быстрые съемки, использовал самые популярные темы. Так появились джалло, слэшеры, спагетти-вестерны, плюс многочисленные фильмы, где сияют монстры и пришельцы, вампиры и зомби, байкеры и хиппи, нацисты и африканцы.

Кадр из фильма «Безумный Макс»
Kennedy Miller Productions, Crossroads, Mad Max Films, 1979

Кадр из фильма «Безумный Макс»

Но в Австралии градус безумия такой продукции натурально достигал пика. Плюс к тому тут беззастенчиво эксплуатировали и саму локальную природу и местный образ жизни. Это кино во многом повлияло на то, что условный жанр «Я такое не видел» покорил миллионы, и самые высоколобые синефилы сейчас воспринимают фильмы категории «B» как искусство («так плохо, что даже хорошо»). При этом сам озпло не только не трэш, но и часто нечто среднее между B-movies и авторским кино. А такие фильмы, как «Обход» Николаса Роуга или «Пикник у Висячей скалы» Питера Уира — и вовсе для любителей медитации, мистики и философии. 

Очевидно, самый известный озплотейшн — это «Безумный Макс» (1979), дебют Джорджа Миллера, в котором идеально сошлись рефлексия об апокалипсисе, погони со стильными байками и машинами и жесткий герой-мститель (молодой Мэл Гибсон). И тут важно вспомнить, что для жанра все началось раньше. И часто это выглядело куда страннее, злее и более дико, чем миллеровский блокбастер.

Кадр из фильма «Опасное пробуждение»
Group W, NLT Productions, 1970

Кадр из фильма «Опасное пробуждение»

Итак, финал 1960-х: сексуальная революция, расцвет рок-н-ролла, студенческие протесты по всему миру. Австралия на этом фоне выглядит блекло, в том числе и в киносфере: тут жесткие цензурные ограничения вплоть до того, что существуют отдельно сеансы для мужчин и женщин. Но в 1970-х распускают Австралийский совет по цензуре, местный жупел и объект насмешек. В австралийском кино мгновенно воцаряются хохот, угар, секс, леса и насилие.

Одна из первых ласточек — «Опасное пробуждение» (1971) Теда Котчеффа, будущего создателя «Рэмбо: Первая кровь». Это история о том, как школьный учитель отправляется в отпуск в Сидней, но застревает в неком городке, попадая в локальный трип с ночной охотой на кенгуру, народной игрой ту-ап, алкоголем и хардкором. Препод-шатун, трясущиеся реднеки, драка сперва с кенгуру, а потом с местными. Экологический пафос и при этом реальные сцены жестокой охоты. Это эталонный озплотейшн и одновременно один из знаковых фильмов для другого популярного ныне субжанра: фолк-хоррора. Австралийцы кричали на премьере: «Это не про нас!», но остальной мир решил иначе, ведь фильм показали на Каннском фестивале.

Тему выживания позже блистательно продолжит странный триллер «Долгий уик-энд» (1978), где сама природа в виде птиц, сумчатых и насекомых мстит парочке горожан, нагло влезающей в заповедную зону.

Кадр из фильма «Автомобили, которые съели Париж»
Royce Smeal Film Productions, Salt-Pan, The Australian Film Development Corporation, 1974

Кадр из фильма «Автомобили, которые съели Париж»

В фильме «Автомобили, которые съели Париж» (1974) жители маленького городка маниакально собирают новые тачки, и для этого подстраивают аварии по всей округе. Режиссер Питер Уир как будто подхватывает мотив выживания в погибающем сюрреалистическом мире. Только теперь это не лес, а, наоборот, гротескный урбанизм. Здесь же культ смертоносных машин — еще одна важная тема для всей австралийской поп-культуры. 

Представьте себе слет тридцати тысяч байкеров в Сиднее, которые воспроизводят сцены из культового фильма «Стоун» (1974). Именно так в конце 1990-х фанаты отмечали юбилей хита. По сюжету в нем полицейский внедряется в банду байкеров-сатанистов. В таких фильмах, как «Дорожные игры», «Бандиты на велосипедах» и «Честная игра», тоже полно оголтелых дорожных сцен — взрывы, автоподставы, маньяки на трассе, погони и перестрелки. И конечно, если машина несется на полной скорости, то к капоту привязана девушка. Как думаете, откуда взялся проект «Грайндхаус» Тарантино и Родригеса? Да, именно отсюда. В их юности австралийское малобюджетное кино гремело и в Америке. В 1970-х его безумию и наглости поражались многие, а уж в консервативные рейгановские 1980-е и подавно. Если режиссер Тоуб Хупер после «Техасской резни бензопилой» стал снимать нечто диетическое типа «Полтергейста», то в Австралии все продолжалось в стилистике слабоумия и отваги (и иногда артхауса).

Кадр из фильма «Кабан-секач»
McElroy & McElroy, UAA Films, Western Film Productions, 1984

Кадр из фильма «Кабан-секач»

Один из прекрасных примеров — легендарный в узких кругах «Кабан-секач» (1983) Рассела Малкэя, где история о гигантском кабане, нападающем на жителей глубинки, вдруг превращается в психоделическое полотно, воспевающее девственную природу Австралии. Как говорили в интервью актеры, они не могли понять, что это: нормальный фильм ужасов или внезапный Антониони? Ну а сцены встречи с кабаном посреди заросшего озера и погони на консервной фабрике, вы не забудете никогда.    

Многие хорроры озплотейшна смотрятся удивительно даже сейчас. В «Ближайшем родственнике» (1982) в доме престарелых вопят двери и лестницы, а старики тонут в ваннах. В «Вое-3» (1987) речь идет о любви между австралийским и европейским оборотнями. В «Патрике» (1978) убийца-коматозник внезапно демонстрирует медсестрам свойства телекинеза. Один из самых известных обожателей «Патрика» и озплотейшн в целом — как мы уже говорили, Тарантино. Логично, ведь он сам вырос в культуре грайндхауса (то есть сдвоенных показов) и драйв-инов (кинотеатров под открытым небом). Если мы и сейчас можем проникнуться этой эстетикой, то представляете, какими глазами киногуру тогда смотрел шедевр Тренчарда-Смита «Кинотюрьма будущего» (1986). Это натурально гимн драйв-инам, автомобилям, нью-вейву и анархии. Главный герой уединяется с подругой в автокинотеатре, но скоро они понимают, что оттуда не выбраться. Здесь оказывается настоящий концлагерь, в котором заперли всех безработных и буйных Австралии.

Толпы панков и готов употребляют запрещенные вещества, танцуют, устраивают уличные бои и планируют революцию, но параллельно смотрят фильмы самого Тренчарда-Смита на большом экране. Такое вот метакино, энциклопедия моды 1980-х и при этом одна из самых мощных и стильных антиутопий вообще. Для Тренчарда-Смита тема идиотской гротескной тюрьмы ключевая, обязательно посмотрите его «Охоту на индюшек» (1982), где людей доставляют в лагерь к садистам-охранникам и затем устраивают ловлю их прямо в джунглях. Но этого мало для большого художника: будут еще повстанцы, локальная бойня и самолеты с напалмом.

Кадр из фильма «Птаха»
A&M Films, TriStar Pictures, 1984

Кадр из фильма «Птаха»

Кейджкор как образ жизни

Сменилась эпоха, крупные студии захватили поле, и озплотейшн затух к началу 1990-х, чтобы возродиться в 2000-е и 2010-е. К его популяризации  приложил руку режиссер Марк Хартли. В 2008-м он снял «Не совсем Голливуд» — потрясающую и абсолютно эпическую историю, где с невероятной любовью и драйвом рассказал о деталях съемок, скомпилировав фрагменты озпло-хитов и интервью с ключевыми режиссерами, сценаристами, актерами тех лет.

Новым озплотейшном можно назвать и «Серфера», тем более, что в главной роли неподражаемый Николас Кейдж — человек, как будто рожденный лучшими инди-режиссерами Австралии. О его взлетах и падениях, о его женщинах и причудах написано много. Кейджкор — так в сети назвали не только странные фильмы с его участием, но и сам стиль жизни артиста. Он рассказал кое-что об этом в комедийном боевике «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где сыграл самого себя.

Итак, быстро освежим в памяти великую биографию — звезда фильмов своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы («Бойцовая рыбка», «Клуб Коттон») получает репутацию чудака во время съемок «Птахи», где он  похудел на 15 килограммов, вырвал два зуба без анестезии, ходил в бинтах даже после смен. На «Покидая Лас-Вегас» он напивался до беспамятства и снимал себя на камеру, чтобы достовернее сыграть алкоголика. Специально переигрывал в «Поцелуе вампира», а еще съел живого таракана, разбил топором свой фургон. В 1990-х Кейдж вполне внезапно стал звездой боевиков «Скала», «Воздушная тюрьма» и «Без лица». Он купил осьминога за 150 тысяч доларов, 22 старинных автомобиля, сушеные головы пигмеев и череп динозавра, который потом пришлось вернуть Монголии, так как тот был украден.

Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Lionsgate, Saturn Films, 2022

Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Параллельно Кейдж снимался у Линча и братьев Коэн, здорово сыграл сразу две роли в «Адаптации» Спайка Джонса. Подтвердил статус суперзвезды в «Угнать за 60 секунд» и «Сокровище нации». Получал и «Оскар», и «Золотую малину». А в середине нулевых влез в долги и много лет заходил в откровенно провальные «бэшки», которых сейчас уже почти 50 (!). Кейдж стал мемом, по сути, лицом «плохого кино». В 2010-х и 2020-х — очередной подъем, но уже на волне «нового» или просто неоднозначного кинематографа. Он опять виртуозен, снова на грани провала. Кейдж отбирает лучшие сценарии и готовит нам сюрпризы. Вот лишь некоторые из хитов:

— «Плохой лейтенант», на редкость плотный ремейк, где Кейдж бесподобно сыграл шизоидного копа,

— «Мэнди», где лесоруб в версии Кейджа попадает в неоновый хоррор 1980-х и бьется на бензопилах с толпой адских байкеров,

— «Цвет из иных миров» — лучшее кино про простых альпак,

—  «Узники страны призраков» — неонуарный вестерн в постапокалиптической Японии, где Кейдж — гротескный киберковбой,

— «Свинья», где Кейдж в избушке и ни на кого не похож, а история о дружбе вдруг вызывает слезы.

Итак, перед вами теперь «Серфер»: озпло плюс кейджкор. Игра стилей? Да. Как же он чувствует? Да. Ждем продолжения, Николай.

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