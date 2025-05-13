Волшебник страны Озплотейшн: как Николас Кейдж блистает в фильме «Серфер». Почему это не трэш, а культурное явление?

Один из прекрасных примеров — легендарный в узких кругах «Кабан-секач» (1983) Рассела Малкэя, где история о гигантском кабане, нападающем на жителей глубинки, вдруг превращается в психоделическое полотно, воспевающее девственную природу Австралии. Как говорили в интервью актеры, они не могли понять, что это: нормальный фильм ужасов или внезапный Антониони? Ну а сцены встречи с кабаном посреди заросшего озера и погони на консервной фабрике, вы не забудете никогда.

Многие хорроры озплотейшна смотрятся удивительно даже сейчас. В «Ближайшем родственнике» (1982) в доме престарелых вопят двери и лестницы, а старики тонут в ваннах. В «Вое-3» (1987) речь идет о любви между австралийским и европейским оборотнями. В «Патрике» (1978) убийца-коматозник внезапно демонстрирует медсестрам свойства телекинеза. Один из самых известных обожателей «Патрика» и озплотейшн в целом — как мы уже говорили, Тарантино. Логично, ведь он сам вырос в культуре грайндхауса (то есть сдвоенных показов) и драйв-инов (кинотеатров под открытым небом). Если мы и сейчас можем проникнуться этой эстетикой, то представляете, какими глазами киногуру тогда смотрел шедевр Тренчарда-Смита «Кинотюрьма будущего» (1986). Это натурально гимн драйв-инам, автомобилям, нью-вейву и анархии. Главный герой уединяется с подругой в автокинотеатре, но скоро они понимают, что оттуда не выбраться. Здесь оказывается настоящий концлагерь, в котором заперли всех безработных и буйных Австралии.



Толпы панков и готов употребляют запрещенные вещества, танцуют, устраивают уличные бои и планируют революцию, но параллельно смотрят фильмы самого Тренчарда-Смита на большом экране. Такое вот метакино, энциклопедия моды 1980-х и при этом одна из самых мощных и стильных антиутопий вообще. Для Тренчарда-Смита тема идиотской гротескной тюрьмы ключевая, обязательно посмотрите его «Охоту на индюшек» (1982), где людей доставляют в лагерь к садистам-охранникам и затем устраивают ловлю их прямо в джунглях. Но этого мало для большого художника: будут еще повстанцы, локальная бойня и самолеты с напалмом.