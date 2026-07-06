30 лучших фильмов первой половины 2026 года

Продолжение «Чебурашки», «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, драмеди «Здесь был Юра» и «Картины дружеских связей», камбэк «Дьявол носит Prada», а также Сидни Суини в «Горничной», Райан Гослинг в сай-фае «Проект "Конец света"», хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности» и многое другое — Собака.ru собрала лучшие фильмы первой половины года, которые вы могли пропустить.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.