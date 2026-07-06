30 лучших фильмов первой половины 2026 года

Продолжение «Чебурашки», «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, драмеди «Здесь был Юра» и «Картины дружеских связей», камбэк «Дьявол носит Prada», а также Сидни Суини в «Горничной», Райан Гослинг в сай-фае «Проект "Конец света"», хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности» и многое другое — Собака.ru собрала лучшие фильмы первой половины года, которые вы могли пропустить.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.
«Чебурашка 2» (6+)
Сиквел переосмысления классики советской анимации и главный кассовый хит каникул (с огромной долей вероятности, и всего 2026 года). В продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.
В каст вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви», Premier
«Буратино» (6+)
Новогодний блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию автора «Слова пацана», «Триггера» и многих других популярных проектов Андрея Золотарева, который добавил туда библейские аллюзии.
В этом году «Буратино» Алексея Толстого исполнилось 90 лет: в новой интерпретации истории про деревянного мальчика, который хочет стать настоящим, главного героя озвучила девочка — Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек». Также в касте — Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова и Анастасия Талызина.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko
«Отец мать сестра брат» / Father Mother Sister Brother (18+)
Победитель Венецианского фестиваля 2025 года: режиссер Джим Джармуш триумфально вернулся в кино с первым за шесть лет фильмом, состоящим из нескольких новелл. В каждой из них повзрослевшие дети едут к родителям в три разных города — Нью-Йорк, Париж и Дублин. Фирменная разговорно-абсурдистская манера повествования режиссера на месте, как и блестящий каст из Тома Уэйтса, Адама Драйвера, Шарлотты Рэмплинг и Кейт Бланшетт.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви»
«Горничная» / The Housemaid (18+)
Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви»
«Марти Великолепный» / Marty Supreme (18+)
Нервное драмеди о 23-летнем парне из Нью-Йорка Марти Маузере (Тимоти Шаламе, который в нынешнем году уже получил за эту роль «Золотой глобус»), одержимом настольным теннисом. Отчаянные попытки стать чемпионом оборачиваются для него бытовыми и личностными катастрофами разной степени чудовищности.
Режиссером выступил Джош Сэфди, на этот раз снявший картину без своего бессменного соавтора и брата Бенни. В касте — Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О'Лири, а также кинорежиссер Абель Феррара и рэпер Tyler, the Creator.
Вышел на «Кинопоиске», Okko
«Воскрешение» / Resurrection (18+)
Обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля-2025. Китаец Би Гань снял монументальную фантасмагорию с трудноописуемым сюжетом — по сути, это арт-блокбастер на тему человеческого будущего и сновидческой реальности, который к тому же активно и с нескрываемым удовольствием цитирует классику мирового кино.
Вышел на Prime Video
«День рождения Сидни Люмета» (18+)
Победитель фестиваля «Окно в Европу»-2025 и один из лучших российских фильмов прошлого года выходит в широкий прокат.
По сюжету живущий с бабушкой 17-летний синефил Дато из небольшого южного поселка мечтает уехать в Петербург и стать настоящим большим кинорежиссером — желательно, как Сидни Люмет, который родился с ним в один день. Но, как это обычно и бывает, обстоятельства непреодолимой силы в лице родственников вносят свои трагикомические коррективы в грандиозные планы. Режиссер-дебютант Рауль Гейдаров в качестве своего экранного альтер эго выбрал звезду «Черной весны» и «Нам покер» Артема Кошмана, в других ролях — Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук и Казбек Багаев.
Вышел на «Кинопоиске», Wink
«Левша» (6+)
Максимально вольная интерпретация повести Николая Лескова в виде шпионского приключенческого блокбастера в декорациях Петербурга XIX века. Британская разведка следит за императором с помощью механических блох — для ликвидации государственной угрозы молодой офицер Петр Огарев (Федор Федотов) объединяет усилия с гениальным, но эксцентричным тульским мастером Левшой (Юрий Колокольников, кавербой январского номера Coбака.ru!) Также в картине снялись Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Ян Цапник и другие, а режиссером выступил Владимир Беседин (автор короткометражки про майора Грома, где его играет Александр Горбатов).
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви»
«Здесь был Юра» (18+)
Фестивальный хит (на счету фильма — победа на «Маяке-2025»!) с Константином Хабенским, играющим мужчину с ментальными особенностями по имени Юра. Тот оказывается под присмотром трех непутевых музыкантов, что, как выяснится чуть позже, станет началом прекрасной дружбы.
В дебютном полном метре Сергея Малкина также снялись Кузьма Котрелев, Александр Прошин и Денис Парамонов.
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви»
«Счастлив, когда ты нет» (18+)
Ромком режиссера-дебютанта Игоря Марченко, выигравший на фестивале «Короче»-2025 два приза — критиков и жюри. По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения (Саша Бортич) знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви»
«Цинга» (18+)
Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви»
«Наследник» / How to Make a Killing (18+)
Криминальная комедия о наследнике многомиллиардного состояния по имени Бекет (Глен Пауэлл), от которого еще до рождения отказался глава сказочно богатого семейства. Благодаря подруге детства Джулии (Маргарет Куолли) он узнает, что все-таки может станет обладателем огромных денег — правда, в очереди из семи других родственников-претендентов он стоит последним. Тогда Бекет решается устранить конкурентов одного за другим. Картину снял Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви»
«Посторонний» / L'étranger (18+)
Монохромная экранизация классика экзистенциализма Альбера Камю, за которую взялся Франсуа Озон после «Что случилось осенью». Роль страдающего от внутренней пустоты молодого человека по имени Мерсо сыграл Бенжамен Вуазен («Лето'85»), также в фильме снялись Ребекка Мардер, Пьер Лоттен и Дени Лаван.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви»
«Картины дружеских связей» (18+)
Новый потенциальный отечественный мамблкор-хит, получивший на фестивале «Маяк»-2025 призы за лучшие режиссуру (дебютантка Соня Райзман) и женскую роль (Мария Карпова). Один день из жизни бывших сокурсников по театральной мастерской — всем около тридцати, все чувствуют себя очень неуютно во взрослой жизни. Проводы уезжающего за границу друга становятся поводом обсудить свои проблемы — и с шуточками, и на полном серьезе. В картине также снялись Александр Паль, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев и Искандер Шайхутдинов, а в небольшой, но яркой роли их преподавателя появляется Евгений Цыганов.
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Иви»
«Секретный агент» / The Secret Agent (18+)
Один из самых интересных участников оскаровской гонки-2026 (4 номинации на золотую статуэтку — за лучший фильм, мужскую роль, кастинг и картину на иностранном языке). По сюжету политического триллера Клебера Мендонса Филью («Бакурау») в 1977 году мужчина с загадочным прошлым по имени Марсело (Вагнер Моура, «Нарко») приезжает в бразильский Ресифи навестить маленького сына — однако за фасадом местной расслабленной атмосферы скрывается история о репрессивной машине.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви», Premier
«Космос засыпает» (16+)
Фильм-притча дебютанта Антона Мамыкина о студенте-ракетостроителе Паше (Марк Эйдельштейн), который из-за семейной трагедии вынужден вернуться в свой занесенный песком крошечный поселок Шойна. Также в картине, собравшей в этом году солидный урожай призов на фестивале «Дух огня», снялись Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова и Тихон Котрелев.
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви»
«Вот это драма!» / The Drama (18+)
Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе — однако идиллию омрачает внезапно всплывший во время вечера с друзьями секрет из прошлого, который опрометчиво озвучила невеста. Теперь все мероприятие под серьезной угрозой. Комедию с двойным дном для студии А24 снял Кристоффер Боргли («Тошнит от себя», «Герой наших снов»).
Вышел на «Кинопоиске», Start, Wink, Okko, «Кион», «Иви»
«Планета» (18+)
Дебютный фильм Михаила Архипова — о ленинградском кинорежиссере Николае Беренцеве (Сергей Гилев), который в 1960 году снимает научно-фантастический фильм о путешествии на Венеру. В истории, вдохновленной жизнью и творчеством автора «Планеты бурь» Павла Клушанцева, также снялись Дарья Мельникова, Денис Ясик, Геннадий Смирнов, Александр Кудренко, Геннадий Блинов и другие.
Пока не вышел на стримингах
«Емельяненко» (18+)
Автор «Все умрут, а я останусь», «Школы» и «Обоюдного согласия» Валерия Гайа Германика сняла документальный фильм о бойце MMA Александре Емельяненко. Камера неотступно следует за скандальным героем — в результате получается сложный и противоречивый портрет.
Вышел на Okko
«Нормал» / Normal (18+)
Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.
Вышел на Wink, Okko
«Грация» / La Grazia (18+)
Новый фильм классика итальянского кино Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа»). На этот раз в центре его истории — вымышленный президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло, получивший за эту роль награду в Венеции) незадолго до почетной пенсии, которому нужно решить последние вопросы с законом об эвтаназии и двумя прошениями о помиловании. Также в касте — Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло и Орландо Чинкве.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви»
«Шурале» (18+)
Мистическая драма дебютантки Алины Насибуллиной (она же исполнила главную роль), основанная на татарском фольклоре. По сюжету главная героиня Айша приезжает на родину искать пропавшего брата Тимура (Геннадий Блинов) и сталкивается с местной мистикой во всей красе — в родных пейзажах криминальный авторитет (Роман Михайлов) и другие обитатели этой локации выглядят не менее жутко, чем лесной дух Шурале. Также в звездном касте — Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, рэпер Хаски и другие.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Кион», «Иви»
«Пока небо смотрит» (18+)
Новый проект одного из самых плодовитых российских режиссеров Романа Михайлова. На этот раз в центре истории оказались андеграундные танцоры, которым предложили сняться в коммерческом документальном кино и телешоу, в связи с чем им приходится делать нелегкий выбор. В касте — многие из любимых актеров и друзей Михайлова: Федор Лавров, Александра Киселева, Дарья Екамасова, Чингиз Гараев, а также Валерия Гайя Германика.
Еще идет в кинотеатрах
«Обсессия» / Obsession (18+)
Хоррор Карри Баркера о болезненной романтической одержимости. Беар (Майкл Джонстон) с помощью волшебного артефакта привораживает к себе Никки (Инде Наваретт), а через некоторое время очень об этом жалеет.
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«Майкл» / Michael (18+)
Биографический фильм о ранних годах легендарного поп-музыканта Майкла Джексона (его сыграл племянник звезды Джаафар Джексон). В роли его отца — Колман Доминго, также в касте Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм и другие. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»).
Еще идет в кинотеатрах
«Закулисье реальности» / Backrooms (18+)
Хоррор на тему лиминальных пространств, основанный на интернет-творчестве — крипипасте и одноименному сетевому сериалу, снятому Кейном Парсонсом. Полнометражную историю о путешествии в максимально тревожную реальность, состоящую из желтых коридоров доверили ему же. В касте — Чиветель Эджиофор, звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн Беннетт.
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«Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)
Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.
Еще идет в кинотеатрах
«Дьявол носит Prada 2» / The Devil Wears Prada 2 (18+)
Сиквел знаменитой мелодрамы об изнанке фэшн-индустрии (первый фильм вышел 20 лет назад): к своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант. Режиссером выступил автор оригинала Дэвид Фрэнкел, а в списке актеров значатся также Сидни Суини, Кеннет Брана, Джастин Теру и Люси Лью. Подробнее о картине мы рассказывали в нашей рецензии.
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«Проект "Конец света"» / Project Hail Mary (18+)
Сай-фай, в котором Райан Гослинг в роли ученого-астронавта спасает человечество от угрозы угасания Солнца и дружит с сообразительным каменным пауком-пришельцем. Режиссерами выступали Фил Лорд и Кристофер Миллер («Мачо и ботан», «ЛЕГО Фильм»). Подробнее о картине — в нашей рецензии.
Вышел на Prime Video
«Прыгуны» / Hoppers (18+)
Самый успешный мультфильм студии Pixar с 2017 года — как с коммерческой, так и с художественной точки зрения. По сюжету юная экоактивистка Мэйбл, протестующая против застройки любимого зеленого уголка у дома, случайно оказывается в теле роботизированного бобра и внедряется в экосистему местного пруда. Где обнаруживает много интересного — там работают свои иерархии и системы сдержек и противовесов. Подробнее об этой «Битве за битвой» для самых маленьких мы писали в нашей рецензии.
Вышел на Prime Video, Apple TV
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