Танцы с волками: почему «Пока небо смотрит» — неровный, но очень личный фильм Романа Михайлова?

Роман Михайлов в своем десятом фильме (в одиннадцатом, если считать дебютные и так и не смонтированные «Маски») не изменяет себе — автор говорит о том, в чем непосредственно участвовал. В наборе любимых тем, о которых он снимал, писал и ставил спектакли, было, кажется, все — детство, Индия, мистические ритуалы, математика, азартные игры, бандитские девяностые и так далее — но танцев еще не было. Однако для Романа это важная часть жизни: еще в ранней юности он устраивал странные танцевальные перфомансы с друзьями, в нулевые выступал на Арбате, а позже даже отобрался на соответствующее телешоу — при желании видео легко можно найти на хостингах.

Этой картины могло бы и не случиться: после съемок «Песен джиннов» (еще не вышедших в прокат, но представленных на ММКФ) Михайлов написал в своем личном канале, что устал и берет паузу в кино. Но он не был бы собой, если бы через несколько дней с горящими глазами не сообщил: у меня новый сумасшедший и очень крутой проект, для него мне нужны самые странные, отчаянные и отмороженные дансеры. Как обычно и бывает у режиссера, все очень быстро согласились работать: и команда, и главные герои — не актеры, а реальные андеграундные брейкдансеры, которые по заданию старались не играть, а просто жить в кадре.