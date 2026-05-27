Танцы с волками: почему «Пока небо смотрит» — неровный, но очень личный фильм Романа Михайлова?

В российском прокате идет «Пока небо смотрит» — десятый фильм Романа Михайлова, снятый о команде брейкдансеров и проблеме взаимоотношений андеграундного творчества и шоу-бизнеса. В главных ролях задействованы реальные танцоры (и Валерия-Гайя Германика!). Собака.ru рассказывает, как новая картина-мокьюментари вписалась во вселенную режиссера.
Компания из семерых молодых танцоров брейк-данса живет в сквоте-коммуне: вместе ведут быт, вместе тренируются, вместе выступают на баттлах. Однажды их замечают — знакомиться приходят режиссер Валерия-Гайя Германика собственной персоной вместе с продюсером Федором (Федор Лавров) и предлагают сняться в мокьюментари — сыграть вроде как самих себя, но с приглашенными актерами (камео Льва Зулькарнаева и Чингиза Гараева).
Но все как-то не складывается: друзья постоянно спорят об андеграунде и коммерции. Конфликт особенно обостряется, когда бывший детдомовец Арсений (Арсений Белов) идет участвовать в танцевальном шоу — к отдельному неудовольствию идеалиста Степана (Степан Даниелян), обвиняющего товарища в предательстве. Есть проблемы и личного характера — находящуюся в отношениях Алису (Алиса Белопросова) очень навязчиво сталкерит тот самый продюсер Федор (особенно его впечатляет костюм ангела, в котором девушка танцует в клубе), на что со смесью отвращения и жалости смотрит его жена (Дарья Екамасова).
Роман Михайлов в своем десятом фильме (в одиннадцатом, если считать дебютные и так и не смонтированные «Маски») не изменяет себе — автор говорит о том, в чем непосредственно участвовал. В наборе любимых тем, о которых он снимал, писал и ставил спектакли, было, кажется, все — детство, Индия, мистические ритуалы, математика, азартные игры, бандитские девяностые и так далее — но танцев еще не было. Однако для Романа это важная часть жизни: еще в ранней юности он устраивал странные танцевальные перфомансы с друзьями, в нулевые выступал на Арбате, а позже даже отобрался на соответствующее телешоу — при желании видео легко можно найти на хостингах.
Этой картины могло бы и не случиться: после съемок «Песен джиннов» (еще не вышедших в прокат, но представленных на ММКФ) Михайлов написал в своем личном канале, что устал и берет паузу в кино. Но он не был бы собой, если бы через несколько дней с горящими глазами не сообщил: у меня новый сумасшедший и очень крутой проект, для него мне нужны самые странные, отчаянные и отмороженные дансеры. Как обычно и бывает у режиссера, все очень быстро согласились работать: и команда, и главные герои — не актеры, а реальные андеграундные брейкдансеры, которые по заданию старались не играть, а просто жить в кадре.
Скажем сразу — танцевальные сцены «Пока небо смотрит» на большом экране смотрятся удивительно: настоящее зрелище, которое фанатичные в своем деле люди выдают на пределе человеческих возможностей. В остальном же это очень простое зрительское кино в обертке мокьюментари (как и его же «Надо снимать фильмы о любви»). Семь коротких связанных между собой новелл о дружбе, силе духа, эмоциях юности, противостоянии нормального желания заработать, но не изменить себе, конфликте молодых идеалистов и зубастых прожженных циников с деньгами и собственными амбициями (дуэт Лавров-Германика или выход героя Зулькарнаева, который искренне обижается, почему каким-то ноунеймам не нравятся его сериалы про пацанов, — чистое украшение).
Увлечение героев танцами в фильме рифмуется еще и с сектантской тематикой, близкой режиссеру: да, эти молодые люди — безусловно, фанатики. Хоть и не вполне религиозного свойства, но внутренняя сила на фоне беззащитности перед глобальными законами реальности в них определенно чувствуется. Ничего не остается: время уйдет, небо не вечно будет смотреть за танцевальными баттлами — но пока оно смотрит, неплохо бы показать ему что-то крутое.
18+
