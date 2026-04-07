Мой бой: каким получился док «Емельяненко» Валерии Гай Германики о скандальном спортсмене?

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — цитата из русской классики хоть и не звучит в фильме о главном спортивном анфан террибле России Александре Емельяненко, но на подкорке избавиться от нее невозможно все полтора часа. Валерия Гайя Германика зацепилась за его историю еще в начале 2020 года: муж постоянно смотрел ролики с его боями и в какой-то момент сообщил — вот он, стопроцентно твой герой, бери и делай.

Формально кино строится вокруг подготовки Емельяненко к поединку с Магомедом Исмаиловым — но Германика, конечно, снимает не спортивную драму (даже не зная результата, сразу нетрудно догадаться, что для Александра все закончится плохо). «Емельяненко» можно воспринимать двояко: с одной стороны, как аттракцион с засовыванием головы в пасть льва, но с другой — как успешную попытку показать моментами чудовищно неприятного и опасного, но все-таки живого человека, строящего жизнь по одному ему ведомым хтоническим законам.