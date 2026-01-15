Фильм «Марти Великолепный»: как Тимоти Шаламе придумал себя заново (и явно претендует на «Оскар»!)

Начало 1950-х, Нью-Йорк — 23-летний молодой человек в круглых очках и с дурацкими усиками по имени Марти Маузер (Тимоти Шаламе) работает продавцом обуви в магазине своего дяди. По его собственным словам, пару туфель он может продать даже безногому, однако горизонт планирования и амбиции у парня гораздо шире. На фоне фанатичного увлечения настольным теннисом (мягко говоря, не самый популярный спорт высших достижений на свете, что тогда, что сейчас) Марти балансирует на грани энергичного хитрого стартапера и игрока-профи.

С одной стороны, ему хочется запустить линейку мячиков для пинг-понга собственного имени. С другой — победить вообще всех и стать лучшим в мире, благо способности для этого у него колоссальные. Но есть и третья — уже сразу появляется ощущение, что юноша чуть сложнее, чем просто адепт «успешного успеха».

Поначалу все складывается почти идеально. Не без приключений находятся деньги на поездку на турнир в Лондон, где Марти выбивает себе президентский люкс, из чистого озорства интересно проводит время со стареющей харизматичной голливудской кинозвездой Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу), но внезапно проигрывает в финале существенно более дисциплинированному японцу Эндо (Кото Кавагути).