Фильм «Марти Великолепный»: как Тимоти Шаламе придумал себя заново (и явно претендует на «Оскар»!)

В российский прокат вышел «Марти Великолепный» Джоша Сэфди — искрометное драмеди с Тимоти Шаламе. За эту роль он уже успел получить «Золотой глобус», а еще явно станет номинантом на «Оскар». Собака.ru рассказывает, почему фильм ценен не только сольным перформансом звезды из А-листа, а два с половиной часа просмотра пролетят как хорошая партия в настольный теннис.
Начало 1950-х, Нью-Йорк — 23-летний молодой человек в круглых очках и с дурацкими усиками по имени Марти Маузер (Тимоти Шаламе) работает продавцом обуви в магазине своего дяди. По его собственным словам, пару туфель он может продать даже безногому, однако горизонт планирования и амбиции у парня гораздо шире. На фоне фанатичного увлечения настольным теннисом (мягко говоря, не самый популярный спорт высших достижений на свете, что тогда, что сейчас) Марти балансирует на грани энергичного хитрого стартапера и игрока-профи.
С одной стороны, ему хочется запустить линейку мячиков для пинг-понга собственного имени. С другой — победить вообще всех и стать лучшим в мире, благо способности для этого у него колоссальные. Но есть и третья — уже сразу появляется ощущение, что юноша чуть сложнее, чем просто адепт «успешного успеха».
Поначалу все складывается почти идеально. Не без приключений находятся деньги на поездку на турнир в Лондон, где Марти выбивает себе президентский люкс, из чистого озорства интересно проводит время со стареющей харизматичной голливудской кинозвездой Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу), но внезапно проигрывает в финале существенно более дисциплинированному японцу Эндо (Кото Кавагути).
Для не умеющего терпеть поражения молодого негодяя это катастрофа — буквально по щелчку мячика о ракетку жизнь начинает возить его фейсом о теннисный тейбл. Медийные перспективы под большим вопросом, деньги заканчиваются, девушка Рэйчел (Одесса Эзайон) беременна, а в качестве дополнительных игроков в этой партии появляются зловещие взрослые: психотравмированный миллионер Милтон (популярный бизнесмен Кевин О’Лири) и мафиози с собакой Эзра (кинорежиссер Абель Феррара). Все, что происходит дальше, в спорте (и в жизни) называется популярным словом «тильт» — каждый шаг Марти будет еще хуже предыдущего.
Уже с технической точки зрения режиссер Джош Сэфди (впервые снявший полный метр отдельно от своего брата Бенни) вместе со сценаристом их же «Неограненных алмазов» Рональдом Бронштейном выдали как минимум неординарный экранный перформанс. Заставить зрителя смотреть фильм длиной два с половиной часа — уже интересная задача, а ухитриться не провиснуть в этом полотне и практически непрерывно держать ураганный темпоритм вообще сродни подвигу (спросите Пола Томаса Андерсона). «Марти» в этом плане действительно оказывается похож на отличный матч по настольному теннису, где наблюдение в формате «мячик налево — мячик направо» периодически сменяется искренним восхищением техникой игроков — «как он так, ты посмотри на него, а!».
В смысловом плане все еще интереснее — фильм оказывается чудесным слоеным пирогом. Марти, в общем-то всю дорогу ведущий себя как человек, к которому хочется применить самые разные нецензурные эпитеты и предложить сложить очки в два кармана, поразительным образом вызывает если не симпатию, то хотя бы понимание — да, именно обычно так и выглядит человек в 23 года.
Неуверенность в себе вытесняется непомерными амбициями, авантюризмом, труднореализуемыми глобальными планами (которые, впрочем, иногда срабатывают) и совершенно чудовищными шутками (хорошо, иногда реально смешными). Чтобы проникнуться внутренним миром героя, достаточно просто вспомнить себя в том возрасте (ну или хотя бы взглянуть в зеркало). При этом особенно впечатляюще все происходящее на экране выглядит в историческом контексте: слом эпох, культ достигаторства, западный менталитет против восточного (там военные, здесь капиталисты), большой спорт как элемент политического влияния — мы точно смотрим кино про молодого человека в Америке пятидесятых?
Отдельное удовольствие — наблюдать, как Тимоти Шаламе в клочья разрывает свое стереотипное амплуа красивого мальчика из «Красивого мальчика», который прославился умением торговать конвенциональной внешностью и томным взглядом. Сэфди и Бронштейн написали ему, хочется верить, пока что любимую историю в карьере и ненавязчиво сообщили: иди и играй как любишь и умеешь —твоя подача. То же самое касается и остальных персонажей: Гвинет Пэлтроу явно вспомнила, за что получала «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», Эзайон в какой-то момент выдает отрицательное обаяние почище Шаламе, играющий друга Марти рэпер Tyler The Creator открывает в себе очень неплохого драматического актера, а про боевых дедов-злодеев даже излишним будет что-то говорить.
В свете грядущей оскаровской гонки к такой темной инди-лошадке точно стоит присмотреться — в конце концов, кто сказал, что теннис обязательно должен быть большим?
