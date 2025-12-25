Юрий Колокольников: «За лавандовым рафом от душевной боли не спрячешься»

Нашего Юру и тут и там показывают! Было: Кристофер Нолан, Даррен Аронофски, «Белый лотос». Стало: Колокольников (по версии режиссера Владимира Беседина) — дореволюционный Илон Маск из русской глубинки, который выходит из запоя и тут же спасает страну. Главная премьера месяца для всех, кто респектует шпионским историческим детективам, — это фильм «Левша» (с 22 января в кино!) по рассказу Николая Лескова (альфачи, классика котировал Балабанов!). Блохи-жучки подслушивают гостайны, робот-собутыльник наливает еще по одной — и все это в декорациях сюрреалистичного Петербурга XIX века. Что ж, это чистое обэриутство! Ни слова больше: и вот мы с Колокольниковым мчим в новый Музей ОБЭРИУ (и прячемся от суеты в бесценный шкаф, откуда обэриуты, вполне вероятно, декламировали свои стихи), скачем с хвостом по улице Маяковского, спорим о Бодрийяре с Петровичем (не спрашивайте!) и хорим хорьков (в отличие от версии Хармса, все замечательные зверьки остались живы!). Карнавализация быта? Это к нам!
На Юрии: серьги-пусеты и брошь MIUZ DIAMONDS, пиджак ANN DEMEULEMEESTER (ДЛТ)
Но будут знаки! Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая выяснила, что Юрия Колокольникова назвали в честь ее кумира — семиотика и литературоведа Лотмана. Все понятно! Будем говорить о поэзии обэриутов и самом важном — духовных яйцах, зуме с Зои Кравиц, роботе-собутыльнике и баре «Хтоники». И, конечно, о премьере января — шпионском блокбастере «Левша» про Илона Маска XIX века, визионера-самородка из народа, который выходит из запоя и спасает страну.
На Юрии: колье и кольцо Millennium MIUZ DIAMONDS , брюки ÉTUDES (Studio Slow)
Робот-собутыльник, бар «Хтоники» и прозревшие петербуржцы
Почитаю тебе стихи! «Белая ночь», Николай Заболоцкий, июль 1926 года:
Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Вот такой Петербург у Заболоцкого. А для тебя Петербург какой?
Петербург — это портал. Форточка между измерениями. Поэтому и люди здесь такие. Кто‑то скажет — сумасшедшие, а они просто прозрели. Им все про эту жизнь и другие жизни давно понятно. Я вижу тут такие осмысленные лица! Наполненные.
Петербург — это город-декорация. Здесь на каждом шагу снимают кино, особенно костюмно-историческое: то на тебя несутся революционеры, то ретросуперкары, то каналы превращают в нарядный каток. Но Петербург все еще не столица кинопроизводства. А мог бы он ею стать в будущем?
Если бы в Петербурге хотя бы на базе того же «Ленфильма» создали что‑то вроде Московского кинокластера на основе Киностудии имени Горького и построили три-пять павильонов, все только здесь и снимали бы. С точки зрения производства Петербург намного удобнее Москвы — по логистике, локальности, компактности, обилию исторической застройки и возможности снимать в музейных интерьерах. А эта живописная фактура, которая на тебя смотрит со всех углов! По моему мнению, Петербург — самый уникальный, самый красивый город Европы. Как киношник клянусь, нигде больше нет таких локаций. Только есть вопросы к состоянию города, а можно как-то привести его в порядок?
На Юрии: пиджак ANN DEMEULEMEESTER (ДЛТ)
Это ты по опыту, да? Я вот жду твою январскую премьеру — «Левша» ведь как раз снимался в этих самых локациях. Трейлер — огонь! Во всех смыслах этого слова: блохи-шпионы, летающие ретрокары, драки на куполе собора Екатерины, ты (в парике и с усами!) выходишь из запоя и спасаешь страну — это мы смотрим.
Да! Максимально петербургский получился шпионский детектив! Гений-изобретатель из народа объединяется с дворянином (его играет Федор Федотов) чтобы разоблачить врагов и спасти мир. Такой вот авантюрный броманс в декорациях фантазийного Петербурга, которому позавидовал бы и Гай Ричи. Где мы только не были! Кабинет министров обосновался в Доме архитектора на Большой Морской. Мастерскую Левши оборудовали во дворце великого князя Михаила Александровича на Английской набережной. Бывший Охтинский пороховой завод превратился в первую электростанцию. Но больше всего меня впечатлил абсолютно пустой собор Святой Екатерины на Васильевском острове — там были сложнейшие съемки прямо на куполе. Я в диком, дичайшем восторге от этого проекта. Я очень давно хотел поработать с режиссером Владимиром Бесединым, с тех пор как увидел снятую им первую — и, я считаю, лучшую — короткометражку «Майор Гром». Он очень технологичный, так как снимал много рекламы, но воспитан на хорошем жанровом кино и большой перфекционист, как режиссеру и положено. Володя был настоящим локомотивом этой истории и автором вселенной фильма. В «Левше» масса его придумок: девайсы, драки, трюки и взрывы, куча спецэффектов. А мой Левша — это собирательный образ самородка-изобретателя будущего, прототип Николы Теслы, Илона Маска и Билла Гейтса. Он все время придумывает какие‑то штучки-дрючки, у него механическая рука с массой приспособлений, он соорудил то, что в будущем станет феном, кухонным комбайном и так далее. А еще у него есть робот-собутыльник.
Можно мне такого, пожалуйста? Или запустим робота в производство!
Хорошая идея, кстати. Вместо собаки этой бионической бессмысленной. Левша собрал робота-собутыльника от скуки, потому что ему, как любому умному человеку, одиноко. Для меня съемки всегда большое впечатление, а там я прямо как ребенок радовался: вот сейчас приеду, а там такое будет! Что‑то здоровское! Что‑то взорвется! Что-то загорится! Сколько уже лет работаю, а меня на съемках до сих пор охватывает какое‑то детское ощущение восторга. На «Левше» я такой кайф получал! При этом были довольно опасные штуки, я с лошади падал, и на ретроавтомобиле на проводах висел и чего там только не было.
А как выглядит твой петербургский маршрут фланера в свободное от работы время?
Он довольно постоянен. Фонарные или Дегтярные бани. Дальше дом: «Астория» или съемная квартира с видом на Петропавловку. Дальше вкусняшки. Я люблю Tartarbar, на особый случай — изысканное сет-меню в BoBo. Еще в центре есть старейший салон красоты под названием «Виктория», там делают такой массаж, что ты просто отлетаешь.
Петербург — это в основном пешие прогулки. Если хочется уединиться, дышать полной грудью и почувствовать такую томность, что ли, то канал Грибоедова. За пышностью и невероятной красотой иду с Исаакиевской площади мимо Медного всадника по набережной до Эрмитажа к атлантам, оттуда через Дворцовую площадь назад. Невероятный город, просто невероятный. Дочь моя младшая здесь родилась, и мое обожание Петербурга ей передалось, кстати.
Мы с главредом Собака.ru Яной Милорадовской задумали открыть бар «Хтоники», и надеюсь, он немедленно войдет в твой обязательный петербургский маршрут.
Ха-ха, давай! Я тут был в Ирландии полтора месяца и многое узнал про пабы. Дублин всегда был таким перевалочным пунктом, через который корабли шли в Северную Америку и обратно. И в порту всегда ошивались пираты и вообще какие‑то серые странные личности. Потому что кто только куда не плыл, представляешь? И вот эти два-три дня остановки все бухали в пабах. И если почти везде в англоговорящем мире произносят “How are you?”, типа «Как дела?», то в Ирландии спрашивают “What's your story?”, то есть: «Что за история у тебя, чувак? Откуда ты приплыл и куда курс держишь?»
Бар пока что в перспективе, но я уже спрошу, что за история, Юра, привела тебя в Дублин?
Я снимался там в очень интересном проекте у канадского режиссера индийского происхождения Рошана Сети с Мишель Йео и Мартином Фрименом. Это полный метр такого, скажем, медицинского психологического боевика-триллера. Сам Рошан, кстати, реальный действующий врач-онколог. «Хирург» — в общем‑то, независимый фильм, не студийный.
Ты первый экспортный русский лысый актер. Или как тебя определить?
Я вселенский, Ксюша.
На Юрии: кольцо Fit Eternity ring MIUZ DIAMONDS
Зум с Зои Кравиц, бабушка и Лотман, а также мир без границ
А что ты думаешь про новую этику в кино?
Эта тенденция шире, чем кино, она вообще про общество в целом. Мир такой стал крикливый. Все что‑то орут: кто за кого, кто против кого, кто прав, кто лев, кто виноват. Такое ощущение, что сброшены все маски цивилизованности и люди пошли кто во что горазд. И тут все увидели правду, что мир, вообще‑то, не черно-белый, а устроен гораздо сложнее. Как я к этому отношусь? Да никак. Наблюдаю. Забавно, что в иностранных проектах любого бюджета теперь перед съемками есть обязательный установочный зум. В 2024 году я снимался у большого художника Даррена Аронофски в «Пойман с поличным», и всем нужно было прослушать онлайн-лекцию. Были я, Остин Батлер и Зои Кравиц. Час нам рассказывали про безопасность и какие‑то обычные вещи на площадке, а потом дама из окошка перешла к некому behavior, типа, поведению: если вы, не дай бог, чувствуете, что вас кто‑то оскорбил, то всегда можете мне позвонить или написать. Если для вас что‑то неприемлемо в сексуальных сценах, то вот наш консультант-координатор. Зои первая нажала кнопку «слип», в смысле ушла с экрана. Потом она рассказала, что просто заснула после перелета. И мы остались вдвоем с Остином Батлером. Я думаю, блин, нехорошо, если я сейчас тоже отключусь, а Остин один останется. Ну мы как‑то досидели, дослушали это всё. Думаю, индустриально это правильно. Но иногда это переходит границы разумного: «А вот ничего, если я здесь вот свою ногу рядом поставлю, тебе удобно так или нет?» У меня есть антидот в виде российских съемочных групп: «Че, давай быстрее уже! Да двинься уже жопой своей. Все, вперед, снимай!» Было бы круто найти баланс между крайностями. Считаю, например, совершенно нормальным обсудить какие‑то неудобные моменты с продюсером через агента — эта практика у нас уже прижилась. Ну а ты что думаешь про новую этику?
Последние времена настали.
Скучаешь по беспределу, да? Я думаю, что те, кто хотят, найдут способ выразить свои желания.
Я скорее даже про зумеров, которые еще ничего не умеют, но все знают про свои границы и забывают про чужие. По беспределу тоже скучаю.
Да, молодежь (я уже могу говорить «молодежь»!) как одуванчики. Ты на него дунул, а он сразу обиделся. Поколения разные, что делать.
Твои дочки тоже одуванчики?
Нет. Я если слышу что‑то про границы, зверею. Со мной не забалуешь.
Строгий отец?
Да не, ну какой строгий. Вся строгость заключается в том, чтобы донести, что жизнь — штука непростая, и дать какие‑то направления, предупреждения, объяснить причинно-следственные связи. Да и взрослые они уже у меня, 15 и 20 лет, отдельные личности. Я очень стараюсь их поддерживать и сохранять наши доверительные отношения.
Вернемся к ОБЭРИУ. Участники этого объединения увлекались психоанализом, оккультизмом. Хармс, например, переводил труды мистика и алхимика Папюса.
О, это все я обожаю.
Хармс однажды сказал: «Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена». Ты работаешь со словом, со сценариями и транслируешь эти слова. А замечаешь ли ты, как то, что мы говорим, определяет нашу реальность?
Конечно. Слово — это вибрация. А по сути, вся вселенная находится в состоянии вибрации. Я думаю, что слово является той самой отмычкой, которая открывает новые уровни, меняет пространство. Ну и все мы знаем, что в начале было слово. Я вот со словами очень стал аккуратен. В силу суетности нашей жизни мы часто забываем про силу слов. Если ты относишься к слову с уважением и вниманием, то у тебя вообще все по-другому работает в жизни. Какую вибрацию ты рождаешь? Такая вот герменевтика таинственного.
Если речь зашла о герменевтике, то без семиотики мы не обойдемся. Правда, что тебя назвали в честь Юрия Михайловича Лотмана?
Видишь, высокоинтеллектуальные вайбы мне не чужды. Хотя так и не скажешь сразу. Да, моя бабушка училась с Лотманом на одном курсе на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Потом она уехала в Москву, у нее там сложилась жизнь: дедушка мой, красавец, потом дети. А Лотман стал звездой литературоведения, известным на весь Советский Союз после публикации комментариев к «Евгению Онегину», часто выступал с лекциями. Как‑то бабушка пришла к нему на лекцию, осталась после, закурила и спросила, помнит ли он ее. А он ответил: «Фаина, я о тебе каждый день думал». Вот такая романтика. Они потом много переписывались. И когда родился я, то меня решили назвать в честь «Юрочки». Бабушкины дневники и письма были опубликованы десять лет назад издательством «Новое литературное обозрение». Лотман про меня там даже что‑то писал вроде «интересный мальчик, нервический, но интересный», а однажды подарил мне юбилейный рубль. Так что Юрий Михайлович своим гением и меня мимоходом семиотически коснулся.
Профессор Ленинградского университета Дмитрий Максимов 3 января 1962 года отправил Лотману и его жене, литературоведу Заре Минц, письмо, предлагая Заре тему для тартуского научного журнала, которая должна прославить ее имя. «Нужно исследовать и написать о группе обэриутов… Заболоцкий, Олейников, Вагинов, Туфанов, Хармс, Введенский. Это явление, и очень заметное… Явно намечается эстафета: Хлебников — обэриуты — наше время. Нужно, чтобы об этом знали современные поэты — им необходимо это для их литературного строительства. Статью на эту тему будут зачитывать до дыр. Это один из тех русских истоков искусства ХХ века, как Кандинский или Шагал — у нас незаметные, а теперь гремящие на весь земной шар… Подумайте, отложите все, беритесь!» Но не сложилось: в тартуском журнале удалось опубликовать всего два стихотворения Введенского. Так вот, Введенский говорил, что его интересуют только три темы: время, смерть и Бог. А тебя?
Вот эти три, а что еще может интересовать? Вот, например, время. Каждый мыслящий человек понимает, что время максимально ускорилось. Значит, и нам нужно становиться другими. Мне хочется замедляться, чтобы осознавать, кто я есть и куда все летит. Изменилась концепция возраста: мне 45, я чувствую себя на двадцать пять максимум. Может, еще и застану пилюлю, которую изобретут, чтобы жить до 150. Хотя зачем? Моя бабушка ушла за два месяца до 101 года, оставаясь в ясном уме. Я много с ней разговаривал и снимал наши беседы на видео. Как‑то спросил, чего ей больше всего хочется, она ответила — жить. А самым ярким воспоминанием она назвала поездку с мужем на море. Ты представляешь, она с ним встретилась в двадцать лет, то есть восемьдесят лет назад, потом они развелись и больше не виделись. А вспоминает! Про любовь, по сути. И это мы переходим к теме Бога. Потому что Бог есть любовь. Хочется ведь найти применение своей сердечной чакре, чтобы у тебя с кем‑то ритм дыхания сошелся и сердца бились в унисон. Бог — это понимание, что ты часть чего‑то невообразимо огромного. Думаю, что смысл нашего здесь существования и состоит в том, чтобы думать о времени, смерти и Боге. И веды, и Платон, и Аристотель, кстати, давно и разумно об этом все уже написали.
И есть ощущение, что человечество провалило план.
От нас требуется какой‑то цивилизационный прыжок. Странно, конечно, что люди все еще друг на друга орут, кидаются дубинами, взрывают друг друга и бряцают оружием. Хотя глобально я уверен, что каждый бы хотел наладить свою сердечную чакру и с кем‑то пойти на пляжик целоваться. То есть каждый хочет любви и понимания. И при этом мы устроили на планете страннейшее общество. Вот если бы я как инопланетянин прилетел бы к этой земле, посмотрел, почесал бы репу и подумал: «Ну вы и загнули, ребята!» Вы уже и интернет придумали, и болезни побеждаете, в космос полетели, а всё какой‑то фигней занимаетесь. Я в этом году снимался у большого и крутого режиссера Клима Козинского, ученика теоретика и практика экспериментального театра Бориса Юхананова, в сериале «Полдень» по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Это такая актуальная история! Она о том, что происходит с человеком и куда движется цивилизация. Я думаю, что сейчас идет борьба за свет. Хотя и тьма, и свет по сути одно и то же, наша задача идти к свету.
Как ты себя проверяешь на предмет верного жизненного маршрута по направлению к свету?
Ну как, утром я просыпаюсь, а дальше по ситуации. Вообще мне важно периодически встречаться с узким кругом друзей, чтобы сверить компасы. Бывает, что юг и север в какой‑то момент оказываются в разных направлениях, важно это заметить. За последние пять лет от интенсивности и событийности многие слетели с катушек, хотя это, может, мне так про них кажется, а им так думается про меня — калибровка‑то полетела. Я просто стараюсь делать то, что умею, и общаться с близкими. Но есть у меня один секретный способ. Я его называю словом, которое нельзя напечатать, но приблизительные синонимы — балдеть или залипать. Это очень важный процесс! Так и пишу в дневнике: сегодня… (залипание). Звоню кому‑то из друзей, мы идем в баню, потом вкусно обедать, берем бутылочку вина и гуляем, заходим еще к кому‑то в гости или в бар. Для меня такие простые вещи супернеобходимы, чтобы почувствовать себя двумя ногами на земле, а не в бесконечной стиральной машине. Ну и сердечная мышца чтобы работала, желательно с кем‑то в унисон.
На Юрии: колье Millennium MIUZ DIAMONDS, пальто HEVO (ДЛТ), рубашка ANN DEMEULEMEESTER (ДЛТ), брюки ÉTUDES (Studio Slow)
Духовные яйца, метод Колокольникова и «Белый лотос»
В издательском феномене 2024 года — записях разговоров писателя и философа Леонида Липавского с обэриутами (сразу три переизания!): «Даниил Xармс сказал, что его интересует… Муравейник. Маленькие гладкошерстные собаки. Каббала. Пифагор. Театр (свой). Пение. Церковное богослужение и пение. Всякие обряды. Карманные часы и хронометры. Пластроны. Женщины, но только моего любимого типа. Половая физиология женщин. Молчание». А тебя?
Коты. Инопланетяне. Космос. Истории людей. Драматургия. Резорты и гостиницы, чтобы был вид на воду. Открытия в медицине, особенно в нейрофизиологии. Кино. Съемочная площадка. Изобретения. Духовные яйца.
Духовные яйца!!!
Да, их имеют те, кто не боится идти вглубь своего дара — творческого, мистического, духовного. Люди сейчас ищут смыслы. Мы все потерялись. Пытаемся, как котики за клееночку хватаются коготками, схватиться за смыслы. И нужно не бояться душу свою прокачивать. Все стали бояться боли: тут у них детская травма, здесь границы, а там родители поругали и невозможно об этом вспоминать. Я думаю, что если ты уже родился здесь, то смысл этого воплощения в том, что твоя душа должна работать. Чем больше она работает, тем больше твоя ценность для мира. И тогда вместо доллара международной валютой станет именно она. Духовная валюта должна быть. Какая главная игра ХХ века? «Монополия». В чем ее смысл? У кого больше долларов, кто и что купил. А вот тысячу лет назад у индусов появилась игра «Лила», которая рассказывает о путешествии души. Как мы от этого пришли в точку «Монополии»? Я думаю, это должно иметь обратный ход.
Мне кажется, что‑то такое сейчас начинается.
Похоже, что да. Но для этого придется пройти через боль. За лавандовым рафом от душевной боли не спрячешься.
Я снова со стихами. На этот раз обэриут Александр Введенский:
Еще есть у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия.
Мне жалко, что я не крыша,
распадающаяся постепенно,
которую дождь размачивает,
у которой смерть не мгновенная.
Мне не нравится, что я смертен,
мне жалко, что я не точка.
У тебя, как у актера, возникает иногда претензия, что ты не ковер, не гортензия? Насколько важно погружаться в роль, чтобы вызвать у зрителя тот самый катарсис? Он вообще возможен?
В очень хорошем кино — да. Но в большинстве своем кино перестало быть каким‑то метрономом культуры — посмотрели и забыли. Что касается моих претензий к себе, то я так скажу: актерство — мое ремесло. Так я к профессии и отношусь, иначе, все время вживаясь то в ковер, то в гортензию, можно сойти с ума. Есть такие, как Дэниел Дэй-Льюис, которые в образ входят, а потом не могут из него выйти. Есть метод Станиславского, школа Чехова, вот эти вот голливудские священные коровы. А у меня есть знаменитый метод Колокольникова. Так называемый ситуационный. Я захожу в кадр, мне надевают парик, дают пистолет. Я такой: о, пистолет! Я играю в пистолет. Дальше мы типа на другой планете, я играю в ситуацию. Это что‑то очень детское. Конечно, я иронизирую, но, плюс-минус, все так и есть. Или, скажем, съемки в сериале «Белый Лотос». Таиланд, Самуи, Four Seasons — мы просто балдели. Сыграл ситуацию — и балдеешь. Задача там у меня была, честно тебе скажу, не пыльная, чуть-чуть каникулы получились. Мне даже немного стыдно было. А потом я подумал: ну чего стыдиться уже? Так получилось, что это твоя работа. Смирись! И главное, актер ведь не придумывает смыслы. Их придумывают те, кто сначала мучается, потом вешается или стреляется — писатели, поэты, сценаристы. Вот они жонглируют смыслами, а мы — просто воплощаем. Актер — это медиум, а проще говоря, сквозняк между реальностью и вымыслом. Поэтому я понимаю свою ответственность и серьезно, с благодарностью и где‑то даже с пиететом отношусь к своей работе, которая мне не просто нравится, а от которой я кайфую. Но я подключаюсь к роли, а потом выключаюсь без всяких сантиментов.
А как же всякая там божественная поцелованность талантом?
Ну, посмотри на меня. Я и есть божественный поцелуй. Сам по себе. И ты тоже. Мы все. Пойдем уже, а?
Главный редактор Яна Милорадовская
Креативный директор и текст Ксения Гощицкая
Фото Василий Швецов
Продюсер Дарья Венгерская
Стиль Вадим Ксенодохов
Визаж Мария Швец
Сет-дизайн Серафима Челина, Валерия Лухина
Свет Иван Волков, Павел Знаменский, Михаил Чудаков Octa Light
Ассистенты стилиста Полина Шаптефрац, Валерия Сажко
Ассистенты продюсера Алена Чиркова, Альберт Иматдинов
Ретушь Анастасия Суворова
Благодарим «Упсала-Цирк» и Музей ОБЭРИУ за помощь в проведении съемки.
Комментарии (0)