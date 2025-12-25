Юрий Колокольников: «За лавандовым рафом от душевной боли не спрячешься»

Зум с Зои Кравиц, бабушка и Лотман, а также мир без границ

А что ты думаешь про но­вую этику в кино?

Эта тенденция шире, чем кино, она вообще про общество в це­лом. Мир такой стал крикливый. Все что‑то орут: кто за кого, кто про­тив кого, кто прав, кто лев, кто вино­ват. Такое ощущение, что сбро­шены все маски цивилизован­ности и люди пошли кто во что горазд. И тут все увидели прав­ду, что мир, вообще‑то, не черно-белый, а устроен гораздо сложнее. Как я к этому отношусь? Да никак. Наблюдаю. Забавно, что в ино­странных проектах любого бюджета теперь перед съемками есть обязательный устано­вочный зум. В 2024 году я снимался у большо­го художника Даррена Аронофски в «Пойман с поличным», и всем нужно было прослушать онлайн-лекцию. Были я, Остин Батлер и Зои Кравиц. Час нам рассказывали про безопас­ность и какие‑то обычные вещи на площад­ке, а потом дама из окошка перешла к некому behavior, типа, поведению: если вы, не дай бог, чувствуете, что вас кто‑то оскорбил, то всег­да можете мне позвонить или написать. Если для вас что‑то неприемлемо в сексуальных сце­нах, то вот наш консультант-координатор. Зои первая нажала кнопку «слип», в смысле ушла с экрана. Потом она рассказала, что просто за­снула после перелета. И мы остались вдво­ем с Остином Батлером. Я думаю, блин, нехо­рошо, если я сейчас тоже отключусь, а Остин один останется. Ну мы как‑то досидели, дослу­шали это всё. Думаю, индустриально это пра­вильно. Но иногда это переходит границы раз­умного: «А вот ничего, если я здесь вот свою ногу рядом поставлю, тебе удобно так или нет?» У меня есть антидот в виде российских съемочных групп: «Че, давай быстрее уже! Да двинься уже жопой своей. Все, впе­ред, снимай!» Было бы круто найти ба­ланс между крайностями. Считаю, напри­мер, совершенно нормальным обсудить какие‑то неудобные моменты с продюсе­ром через агента — эта практика у нас уже прижилась. Ну а ты что думаешь про но­вую этику?

Последние времена настали.

Скучаешь по беспределу, да? Я думаю, что те, кто хотят, найдут способ выразить свои желания.

Я скорее даже про зумеров, которые еще ничего не умеют, но все знают про свои границы и забывают про чужие. По беспределу тоже скучаю.

Да, молодежь (я уже могу говорить «моло­дежь»!) как одуванчики. Ты на него дунул, а он сразу обиделся. Поколения разные, что делать.

Твои дочки тоже одуванчики?

Нет. Я если слышу что‑то про границы, зверею. Со мной не забалуешь.

Строгий отец?

Да не, ну какой строгий. Вся строгость за­ключается в том, чтобы донести, что жизнь — штука непростая, и дать какие‑то направления, предупреждения, объяснить причинно-следственные связи. Да и взрослые они уже у меня, 15 и 20 лет, отдельные лично­сти. Я очень стараюсь их поддерживать и со­хранять наши доверительные отношения.