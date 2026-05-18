Красота в глазах смотрящего: каким получился сиквел «Дьявол носит Prada»?

В мировом прокате с большим успехом идет «Дьявол носит Prada 2» — на данный момент фильм заработал уже 546 миллионов долларов. Собака.ru рассказывает, каким получилось продолжение и обсуждает с редактором отдела моды Юлией Ишимовой, насколько сильно эта история повлияла на индустрию.
После событий первого фильма прошло ровно 20 лет. Миранда Пристли (Мэрил Стрип) вместе с верным коллегой Найджелом (Стэнли Туччи) продолжает рулить редакционной политикой журнала «Подиум». Энди (Энн Хэтэуэй), как и мечтала, сделала карьеру в серьезной расследовательской журналистике. Эмили (Эмили Блант) тоже продвинулась в жизни и теперь занимается брендом Dior.
Казалось бы, у всех все отлично, но это только иллюзия. «Подиум» вынужден мириться с новой реальностью и делать ставку на контент в соцсетях, а не на принт. К тому же издание оказывается в центре скандала — его кэнселят из-за сомнительной с этической точки зрения статьи. Энди, хоть и получает престижную журналистскую премию, остается без работы — ее издание закрывают. Обстоятельства складываются так, что спасать репутацию когда-то родного журнала приглашают именно ее.
С негативным шумом в медиа еще получается справиться, но на горизонте появляется проблема посерьезнее — новому владельцу издательского дома не очень-то интересна модная индустрия, поэтому «Подиум» оказывается перед лицом урезания бюджетов и неизбежного упадка. Энди с этим категорически не согласна и готова биться за Миранду и ее наследие, на ходу придумывая целую спасательную операцию.
Разумеется, мнения по поводу сиквела разделились — кто-то считает, что история завершилась логично и продолжение ей только вредит, однако фанаты (что очень наглядно показывает бокс-офис, переваливший за полмиллиарда долларов) в своем большинстве исключительно рады встрече со старыми знакомыми. Фансервиса здесь действительно достаточно: и в мелких деталях (от двух якобы одинаковых ремней и шуток про еду из первого фильма) до сюжетных перипетий с почти невыполнимым заданием — если тогда Энди доставала рукопись еще неизданной книги про Гарри Поттера, то сейчас охотится за интервью со светской львицей Сашей Барнс (ее играет Люси Лью). И, конечно, ряд камео (здесь мы не будем спойлерить) — куда же без них.
Выглядит все это по-своему очаровательно — правда ,иногда создается ощущение, что зрителя даже перекармливают ностальгическими сладостями, особенно если перед просмотром освежить в памяти оригинал. Впрочем, актерский состав, как и ожидалось, выдает ровно тот результат, который от него ждали, с некоторыми нюансами.
Героиня Мэрил Стрип ожидаемо очеловечивается (никто не молодеет) и рассуждает, что не может понять, когда ей пора будет на покой, у идеалистки Энди по-прежнему горят глаза, а у Эмили с возрастом все больше амбиций (но и эмпатии становится больше). А про персонажа Стэнли Туччи вообще хочется отдельный спин-офф — он это заслужил.
Словом, кино выполнило функцию, которую, кажется, и задумывали авторы: это легкая увлекательная картина о цикличности жизни — так или иначе многие возвращаются к тому, с чего начинали, и ничего с этим не поделать. А модные образы не заменит никакой искусственный интеллект (в фильме это тоже обсуждают) — так что символическую историю про небесно-голубой свитер мы вспомним еще не раз.
Юлия Ишимова
редактор отдела моды Собака.ru
Фильм «Дьявол носит Prada» снят по книге, написанной бывшей ассистенткой Анны Винтур Лорен Вайсбергер, которая занимала этот пост настолько недолго, что позже главред Vogue даже не вспомнила (или, вероятнее всего, притворилась!), кто это. Но даже за это небольшое время Лорен успела накопить столько негодования по поводу работы в индустрии, что решила вылить его в сатирический, как это изначально подразумевалось, роман.
Хотя, если честно, по итогу это оказалась ода — моде и, конечно, самой Анне. И более того — первая в поп-культурном мире. До выхода «Дьявол носит Prada» в 2006 году мало кто из непрофессионального мира знал, кто такая Винтур. Но вот зато после… Она стала настоящим культурным феноменом и, по сути, олицетворением, синонимом и амбассадором всей модной индустрии в глазах людей за ее пределами.
«Дьявол носит Prada» сильно отличался от других фильмов про фэшн-индустрию, например, слишком карикатурных и ироничных «Забавной мордашки» или «Высокой моды». В то время он казался максимально реалистичным или как минимум приближенным к тем условиям, что существовали в глянце в нулевых (золотое время модных изданий!). Сейчас подобный стиль работы представить сложно, но все миллениалы и зумеры, которые работают в моде сейчас (я уверяю вас!), начали мечтать об этом именно после или прямо во время просмотра этого фильма.
История, рассказанная там, была одновременно очень живой и вызывающей сопереживание (любимая всеми история Золушки, которая смогла!) и непостижимо привлекательной — гламур нулевых, гигантские гардеробные в редакции журналов, звезды и, конечно, образы героинь — просто вау (в новом фильме этот эффект, как и образы, уже не смогли повторить). Хочешь не хочешь, а начнешь мечтать оказаться там же. Плюс мне кажется, что вся эта токсичность, элитарность и прочие неприятные особенности работы в моде — это отчасти последствия этой мечты. Когда мы смотрели фильм, других примеров того, как в моде все устроено, не было. Поэтому возникла связка «Мода — привилегии» или «Глянец — заносчивость». И со временем избавиться от этого оказалось очень сложно — ведь ты хочешь, чтобы все было в точности как на экране. Хотя, конечно, причины токсичности в моде связаны не только с этим фильмом.
Чтобы понять, как картина повлияла на меня, расскажу историю. Недавно я увидела у фэшн-редактора Ани Махориной пост в соцсети, и там было написано что-то вроде (вольное цитирование): «Только что узнала, что мой муж не смотрел ДНП. Надеюсь, что среди причин развода на Госуслугах есть "Полное неуважение к профессии партнерши и непонимание того, что окончательно сформировало ее личность 20 лет назад"». Лучше и не скажешь.
