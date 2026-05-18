Красота в глазах смотрящего: каким получился сиквел «Дьявол носит Prada»?

редактор отдела моды Собака.ru

Фильм «Дьявол носит Prada» снят по книге, написанной бывшей ассистенткой Анны Винтур Лорен Вайсбергер, которая занимала этот пост настолько недолго, что позже главред Vogue даже не вспомнила (или, вероятнее всего, притворилась!), кто это. Но даже за это небольшое время Лорен успела накопить столько негодования по поводу работы в индустрии, что решила вылить его в сатирический, как это изначально подразумевалось, роман.

Хотя, если честно, по итогу это оказалась ода — моде и, конечно, самой Анне. И более того — первая в поп-культурном мире. До выхода «Дьявол носит Prada» в 2006 году мало кто из непрофессионального мира знал, кто такая Винтур. Но вот зато после… Она стала настоящим культурным феноменом и, по сути, олицетворением, синонимом и амбассадором всей модной индустрии в глазах людей за ее пределами.

«Дьявол носит Prada» сильно отличался от других фильмов про фэшн-индустрию, например, слишком карикатурных и ироничных «Забавной мордашки» или «Высокой моды». В то время он казался максимально реалистичным или как минимум приближенным к тем условиям, что существовали в глянце в нулевых (золотое время модных изданий!). Сейчас подобный стиль работы представить сложно, но все миллениалы и зумеры, которые работают в моде сейчас (я уверяю вас!), начали мечтать об этом именно после или прямо во время просмотра этого фильма.

История, рассказанная там, была одновременно очень живой и вызывающей сопереживание (любимая всеми история Золушки, которая смогла!) и непостижимо привлекательной — гламур нулевых, гигантские гардеробные в редакции журналов, звезды и, конечно, образы героинь — просто вау (в новом фильме этот эффект, как и образы, уже не смогли повторить). Хочешь не хочешь, а начнешь мечтать оказаться там же. Плюс мне кажется, что вся эта токсичность, элитарность и прочие неприятные особенности работы в моде — это отчасти последствия этой мечты. Когда мы смотрели фильм, других примеров того, как в моде все устроено, не было. Поэтому возникла связка «Мода — привилегии» или «Глянец — заносчивость». И со временем избавиться от этого оказалось очень сложно — ведь ты хочешь, чтобы все было в точности как на экране. Хотя, конечно, причины токсичности в моде связаны не только с этим фильмом.

Чтобы понять, как картина повлияла на меня, расскажу историю. Недавно я увидела у фэшн-редактора Ани Махориной пост в соцсети, и там было написано что-то вроде (вольное цитирование): «Только что узнала, что мой муж не смотрел ДНП. Надеюсь, что среди причин развода на Госуслугах есть "Полное неуважение к профессии партнерши и непонимание того, что окончательно сформировало ее личность 20 лет назад"». Лучше и не скажешь.