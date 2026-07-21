Как выпускник Политеха Антон Мамыкин снял фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном (внеземная красота и сеттинг круче, чем у «Дюны»!)

Как заставить всех гуглить Шойну

ИВАН ЯКОВЕНКО: В твоем профиле на «Ки­нопоиске» можно посмотреть, какие оценки ты ставил. У «Космос засыпа­ет» — отметка 9. Почему не 10 из 10? Что это — режиссерская скромность?

АНТОН МАМЫКИН: Из-за алгорит­мов. По-моему, ты мне и расска­зал, что экстремумы не засчиты­ваются в среднее арифметическое. Так что девятка — наивысший балл. Я люблю «Космос засы­пает». Я им горжусь. И не стес­няюсь, что оценил свой фильм на максимум. Ну кто, если не я? (Улыбается.)

ИВАН: Если не ты, то я. Тоже поставил девяточку. Вот выйдет наше интервью в Собака.ru, может, на «Кинопоиске» его прочтут, посмеются и расскажут, что тако­го алгоритма на самом деле нет. И мы гор­до поставим десятки фильмам нашей ки­нокомпании Bosfor Pictures — «Бери да помни», «Здесь был Юра», «Шурале» и, конечно, «Космосу».

АНТОН: И закроем в профиле возможность посмотреть эти оценки! (Смеются.)

ИВАН: Давай объясним, как вообще появил­ся «Космос засыпает». Все ведь началось с уникального сеттинга для фильма — это село Шойна на берегу Белого моря за по­лярным кругом, которое заносит песком?

АНТОН: Да, я был подписан на канал то ли «Настоящая Россия», то ли «Региональная Россия» на YouTube про забытые деревуш­ки по всей стране. И вот там впервые уз­нал про Шойну. Вижу — дюны, пейзажи, как из фантастического кино. А местные жители вынуждены откапывать свои дома от засыпа­ющего их песка. Следом нашел документал­ку из 1990‑х: Шойну сняли как апокалиптич­ное место в удивительной цветовой гамме. Я влюбился в эту великую красоту. И при­думал героя, который выбирается из малень­кой Шойны в большой Петербург. Что будет, если он вернется на малую родину? Примет ли его село? Как он будет ощущать себя, ког­да его космос [мечты] засыпает [песком]? Словом, сценарий я написал до того, как впервые побывал в Шойне.

ИВАН: А мы с тобой уже тогда познако­мились: на фестивале «Короче» меня за­цепили юмор и интонация твоего филь­ма «Белым по черному». И даже сделали первый совместный короткий метр «Сна­ряды для девочки». Тут ты рассказываешь об идее «Космос засыпает». Я загуглил Шойну и сразу понял — надо снимать.

АНТОН: Так мы с небольшой командой поеха­ли в киноэкспедицию в Заполярье — снять тизер и увидеть, а какая она, Шойна, в ре­альности. Например, я подсмотрел деталь: перед входом в дом шойновцы ставят тази­ки с водой, чтобы окунать в них ноги, не не­сти песок в дом. Увидел, какие люди там жи­вут, и вписал их в сценарий. У нас не было возможности везти в Шойну большую груп­пу. Профессиональных актеров в «Космос засыпает» — пятеро, остальные — местные. Важно: все, что в «Космос засыпает» кажет­ся фантастикой, так и выглядит в реально­сти — вот эти дюны и среди них дома из де­рева, высохшего от соли и ветра.

ИВАН: Меня вы в киноэкспедицию не взя­ли. Только рассказывали, как ловили ми­дий, ходили в баню по-черному, катались на каракатах — это большие машины с на­дувными колесами, чтобы передвигать­ся по песку. Я такой: а вы точно в Шойну не в отпуск ездили? (Смеется.)

АНТОН: Мне нравится, что сейчас все гуглят Шойну.

ИВАН: Да, как когда-то гуглили Териберку по­сле «Левиафана» Звягинцева. Но в Терибер­ку еще можно из Мурманска добраться — по сложной дороге на авто. А вот попасть в Шойну — экспириенс. Туда можно либо из Нарьян-Мара на кукурузнике долететь, либо из Архангельска на вертолете. Рей­сы раз в неделю. Поэтому в Шой­ну мы отправили сильно сокращен­ную съемочную группу. Оператор просил хотя бы двух осветителей? Оставляли одного. Художнику ну­жен ассистент? Справлялся без помощников. Вот и меня, генпродюсера, из рабочего спи­ска вычеркнули. Теперь мечтаю побывать в Шойне как турист.