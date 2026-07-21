Как выпускник Политеха Антон Мамыкин снял фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном (внеземная красота и сеттинг круче, чем у «Дюны»!)

Пески более зыбучие, чем на Арракисе, и Марк Эйдельштейн — аэроинженер-вундеркинд: дебют выпускника петербургского Политеха «Космос засыпает» — фильм внеземной красоты — пробудил вселенскую любовь зрителей. В главных ролях — дюны заполярной Шойны (на их фоне сеттинг Вильнева выглядит утлой планетой) и улетевший в карьерную стратосферу актер из Нижнего Новгорода (на его фоне любой Марти-Шаламе не такой уж великолепный), который играет студента петербургского ГУАПа в космически сложной жизненной ситуации. Это запуск, где всё пошло так, и особый киновзгляд сверхнового режиссера Антона Мамыкина, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Кино».
ВАЖНО: на авторитетном фестивале «Дух огня» «Космос засыпает» получил не только главную, актерскую и операторскую награду, но и приз зрительских симпатий.
На Антоне: худи и футболка GATE31
Иван Яковенко, генпродюсер фильма «Космос засыпает» и главный в центре по управлению кинополетами в компании Bosfor Pictures (в их космической программе — главный хартбрейкер года с Хабенским «Здесь был Юра»), обсудил с Антоном, как открывать новые кинопланеты, как Маленький принц, и не попасть в черную дыру. Поехали!
Как заставить всех гуглить Шойну
ИВАН ЯКОВЕНКО: В твоем профиле на «Кинопоиске» можно посмотреть, какие оценки ты ставил. У «Космос засыпает» — отметка 9. Почему не 10 из 10? Что это — режиссерская скромность?
АНТОН МАМЫКИН: Из-за алгоритмов. По-моему, ты мне и рассказал, что экстремумы не засчитываются в среднее арифметическое. Так что девятка — наивысший балл. Я люблю «Космос засыпает». Я им горжусь. И не стесняюсь, что оценил свой фильм на максимум. Ну кто, если не я? (Улыбается.)
ИВАН: Если не ты, то я. Тоже поставил девяточку. Вот выйдет наше интервью в Собака.ru, может, на «Кинопоиске» его прочтут, посмеются и расскажут, что такого алгоритма на самом деле нет. И мы гордо поставим десятки фильмам нашей кинокомпании Bosfor Pictures — «Бери да помни», «Здесь был Юра», «Шурале» и, конечно, «Космосу».
АНТОН: И закроем в профиле возможность посмотреть эти оценки! (Смеются.)
ИВАН: Давай объясним, как вообще появился «Космос засыпает». Все ведь началось с уникального сеттинга для фильма — это село Шойна на берегу Белого моря за полярным кругом, которое заносит песком?
АНТОН: Да, я был подписан на канал то ли «Настоящая Россия», то ли «Региональная Россия» на YouTube про забытые деревушки по всей стране. И вот там впервые узнал про Шойну. Вижу — дюны, пейзажи, как из фантастического кино. А местные жители вынуждены откапывать свои дома от засыпающего их песка. Следом нашел документалку из 1990‑х: Шойну сняли как апокалиптичное место в удивительной цветовой гамме. Я влюбился в эту великую красоту. И придумал героя, который выбирается из маленькой Шойны в большой Петербург. Что будет, если он вернется на малую родину? Примет ли его село? Как он будет ощущать себя, когда его космос [мечты] засыпает [песком]? Словом, сценарий я написал до того, как впервые побывал в Шойне.
ИВАН: А мы с тобой уже тогда познакомились: на фестивале «Короче» меня зацепили юмор и интонация твоего фильма «Белым по черному». И даже сделали первый совместный короткий метр «Снаряды для девочки». Тут ты рассказываешь об идее «Космос засыпает». Я загуглил Шойну и сразу понял — надо снимать.
АНТОН: Так мы с небольшой командой поехали в киноэкспедицию в Заполярье — снять тизер и увидеть, а какая она, Шойна, в реальности. Например, я подсмотрел деталь: перед входом в дом шойновцы ставят тазики с водой, чтобы окунать в них ноги, не нести песок в дом. Увидел, какие люди там живут, и вписал их в сценарий. У нас не было возможности везти в Шойну большую группу. Профессиональных актеров в «Космос засыпает» — пятеро, остальные — местные. Важно: все, что в «Космос засыпает» кажется фантастикой, так и выглядит в реальности — вот эти дюны и среди них дома из дерева, высохшего от соли и ветра.
ИВАН: Меня вы в киноэкспедицию не взяли. Только рассказывали, как ловили мидий, ходили в баню по-черному, катались на каракатах — это большие машины с надувными колесами, чтобы передвигаться по песку. Я такой: а вы точно в Шойну не в отпуск ездили? (Смеется.)
АНТОН: Мне нравится, что сейчас все гуглят Шойну.
ИВАН: Да, как когда-то гуглили Териберку после «Левиафана» Звягинцева. Но в Териберку еще можно из Мурманска добраться — по сложной дороге на авто. А вот попасть в Шойну — экспириенс. Туда можно либо из Нарьян-Мара на кукурузнике долететь, либо из Архангельска на вертолете. Рейсы раз в неделю. Поэтому в Шойну мы отправили сильно сокращенную съемочную группу. Оператор просил хотя бы двух осветителей? Оставляли одного. Художнику нужен ассистент? Справлялся без помощников. Вот и меня, генпродюсера, из рабочего списка вычеркнули. Теперь мечтаю побывать в Шойне как турист.
Постер фильма «Космос засыпает»
Как Эйдельштейн сыграл в заполярной «Дюне»
АНТОН: Магия места — Шойны — сработала на всех, в том числе на Марка Эйдельштейна, который играет главного героя Пашу. Марка утвердили в «Космос засыпает» еще в марте 2023‑го — за год до того, как в Каннах показали «Анору». Мы не искали кого-то звездного, просто в Эйдельштейне есть нужное сочетание мечтательности, интеллигентности и внутренней наполненности. Когда человек экстраверт, но есть в нем эта интровертированная полнота. Мне запомнился комментарий мамы, она посмотрела пробы и сказала: Марк — как живая вода. Настолько естественный, что это пробивает экран.
ИВАН: Про «Анору» Марк нам говорил, что снимается в «небольшом секретном инди-проектике». И мы не знали, что в «Аноре» они с Дашей Екамасовой тоже играют мать и сына, как и в «Космос засыпает». Дашу утвердили еще на этапе драфта сценария, мы давно хотели с ней поработать.
АНТОН: Скажи, ты получал какой-нибудь неожиданный фидбэк на «Космос засыпает»?
ИВАН: Все сравнивали пейзажи Шойны с «Дюной» Вильнева с Шаламе или «Женщиной в песках» Хироси Тэсигахары. А художник-постановщик, с которым мы познакомились, но в итоге не снимали эту историю, вдруг сказал: «Это же “Кин-дза-дза!” Данелии». В эту сторону я не думал. А у тебя?
АНТОН: Меня в тупик поставило, когда зритель на каком-то показе спросил: «А зачем вы вообще это сняли?»
ИВАН: Это даже интереснее вопрос, чем «О чем ваше кино?»! Кстати, о чем?
АНТОН: Если совсем просто, «Космос засыпает» — про мечты и выбор. Если сложнее — про потерю почвы под ногами. Во всех смыслах. Как ты пытаешься эту почву снова обрести, чтобы двигаться дальше. Про ощущение потерянности и неуверенности, про душевный раздрай и как с ним можно справиться: лечь и лежать, как мама, героиня Даши Екамасовой, или пытаться что-то делать, как ее сын Паша — Марк Эйдельштейн. Если ты не движешься, тебя засыплет песок.
ИВАН: Согласен. В промо «Космос засыпает» мы говорим, что эта история — про выбор между семьей и мечтой. Сепарация от родителей — базовая история, хотя обычно не такая драматичная, как в «Космос засыпает». Есть ощущение, что в последнее время многие закапывают свои мечты — отказываются от них, чтобы быть рядом с родными и близкими.
Кадр из фильма «Космос засыпает»
Есть ли новая волна режиссеров прямо сейчас
ИВАН: Поговорим, как ты вообще пришел в режиссуру. Ты же Политех в Петербурге окончил? Что за перемена участи?
АНТОН: Я учился на рекламщика, работал копирайтером, сочинял слоганы и сюжеты для роликов. В какой-то момент понял, что придумываю истории, которые могут стать кино. Но мне не хватало знаний. Я попытался поступить в Московскую школу кино, Московскую школу нового кино, слетел на втором этапе, но нашел годичные курсы киношколы «Свободное кино». Там не нужно было проходить вступительные испытания, и обучение стоило копейки. По факту эти курсы для того, чтобы понять: близок тебе кинопроцесс или нет. Полгода я слушал теорию, а потом снял диплом — короткий метр «Белым по черному», попавший на фестиваль «Короче». Ты же тоже пришел из рекламы?
ИВАН: Да, у меня нет кинообразования, к сожалению. Хотя я бы от него не отказался. Я учился на практике на съемочных площадках — помимо Bosfor Pictures у меня есть рекламный продакшн «Заграница». Считаю: реклама — отличный тренажерный зал для захода в кино. Здесь можно пробовать, экспериментировать, совершать ошибки — и потом использовать этот опыт, когда создаешь фильмы.
АНТОН: Согласен, если есть возможность начать с рекламных площадок, это супер. Но киношколу полезно иметь в бэкграунде хотя бы для связей. Вместе с однокурсниками вы формируете поколение киношников. Становитесь новой волной.
ИВАН: А она вообще есть, новая волна режиссеров? И кто они — «Сверхновые тихие»? Это по аналогии с «Новыми тихими», как киноведы называли поколение Попогребского, Хлебникова и Бакурадзе в нашем кино начала нулевых.
АНТОН: Я для себя такие слова нашел: «Новые выжившие». (Смеются.) А если серьезно, это невероятно — делать кино сейчас, когда нет тех денежных вливаний и свободы, какая была у «Новых тихих». И при этом снимать не скудные высказывания, а разные по жанрам и языку — такие, как, скажем, «Здесь был Юра» и «Шурале». Что думаешь?
ИВАН: Наверное, мы только позже поймем, есть ли сейчас эта новая волна или нет. Но да, нельзя отрицать, что за последние лет пять в стране появилось много дебютного кино и интересных молодых авторов. И оттого, что они разные, мне еще интереснее поддерживать их кино как продюсеру.
Кадр из фильма «Космос засыпает»
АНТОН: Как это — работать с дебютантами?
ИВАН: Слушай, мне нравится, когда большой режиссер, оператор или продюсер только начинают свой путь. Нравится энергия, когда ты не делаешь так, как принято. В этом драйв и адреналиновая игла. Как-то так получилось, что Bosfor Pictures выпустили уже четыре дебюта. Мы их специально не искали. Встречный вопрос: а тебе важна как режиссеру оценка зрителей? Или для тебя снимать кино — это психотерапия? И не так важно, кто это увидит?
АНТОН: Делать кино, которое оценят два критика, глупо. Но желание понравиться всем — тоже глупо. Я за серединный путь. Снимать фильмы только для себя — это какая-то привилегия привилегий.
ИВАН: Про что кино в России 2020‑х? У тебя есть какое-то антропологическое обобщение?
АНТОН: Сейчас много кино про эскапизм. У кого-то он в деревню, как в «Бери да помни» и «Космос засыпает», у кого-то в музыку, как в «Здесь был Юра», у кого-то в лес, как в «Шурале». Если сравнивать, раньше о чем говорили? Ну, была череда фильмов про беззаботную, офисную, богатую жизнь нулевых в Москве. Глобально, наверное, они тоже про человека, жизнь, смерть, любовь, но оптика у этого была совершенно иная. Сейчас эта беззаботная, москва-ситиевская эстетика ушла. Режиссеры говорят об общечеловеческих вещах на примере других историй. Про панк-музыкантов, которые вынуждены повзрослеть, заботясь о дяде с ментальными особенностями, или мечтающем о космосе мальчике, чьи надежды засыпает песком.
ИВАН: Но оптика твоя и других режиссеров, она же все равно полярная.
АНТОН: Да-да. Я понимаю.
ИВАН: Знаешь, если обобщать, то мне вот кажется, что после ковида люди вообще больше погрузились в себя. Поэтому стало так много простых историй. Все устали от сверхэкшна и спецэффектов.
На Антоне: лонгслив и джинсы GATE31
Как не отлететь в стратосферу
АНТОН: У меня вопрос — с космической метафорой. Из чего состоит Вселенная генерального продюсера Ивана Яковенко?
ИВАН: Из звездочек. Мне понравилось, как ты в своих постах в соцсетях о фильме «Космос засыпает» называл так людей. Я помогаю дебютантам в кино, и как будто зажигается звездочка. Потом еще одна. И еще. Моя Вселенная состоит из таких людей-звездочек. Это режиссеры, операторы, художники, постановщики, администраторы, осветители и все-все-все, кто принимает участие в съемках кино. А твоя?
АНТОН: Как у Маленького принца. Моя Вселенная — это куча разных планет-фильмов. Я шагаю с одной на другую. Каждая планета — новое кино со своими историями и героями. И есть те, что пока недостижимы — до них сотни световых лет.
ИВАН: Как, шагая с планеты на планету, не попасть в черную дыру депрессии?
АНТОН: Как в «Интерстелларе» — не приближаться к ней, иначе засосет. Надо не стоять на месте и карабкаться. Из конкретного: ну хотя бы холодный душ принять, побегать или в баню сходить. Встречный вопрос-метафора: как не отлететь в стратосферу?
ИВАН: Если хочется, можно и отлететь, но обязательно вернуться. И в черную дыру тоже можно погрузиться. Главное — ненадолго. И подзаряжать себя людьми и фильмами. Мой последний фаворит — «Проект “Конец света”» с Райаном Гослингом. Тру-стори: мне недавно кто-то рассказывал, как подобрел аж на две недели после просмотра этого фильма.
АНТОН: Про стратосферу надо у Марка Эйдельштейна спросить. Того, кто до космоса долетел, но остается человеком.
ИВАН: А у тебя есть топ фильмов, чтобы не попасть в черную дыру?
АНТОН: С такой формулировкой — «Кролик Джоджо». И мне нравится «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер. В нем максимально много света и добра.
ИВАН: У тебя десятка на «Кинопоиске» «Теду Лассо» еще стоит.
АНТОН: Надо все-таки закрыть свои рейтинги в профиле! (Смеется.)
ИВАН: Что ты понял про мир и себя к июню 2026 года?
АНТОН: Что все возможно — продолжай верить в себя. Я всегда это знал, но с выпуском «Космоса» это подтвердилось на практике. Теперь эту веру в себя нужно перенести в будущие проекты. Наверное, так. Прозвучало как слоган какого-то энергетика: «Все ты можешь». (Улыбается.)
ИВАН: Поддерживаю. Все возможно, нужно просто научиться ждать.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Валентин Блох
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Дмитрий Беляев
Визаж и волосы: Ольга Никифорова
Свет: Александр Балакин и Роберт Саркисян
Ретушь: Софья Полякова
Ассистент Стилиста: Инга Бауэр
Комментарии (0)