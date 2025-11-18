Почему «Сентиментальная ценность» Триера (но не того!) со Скарсгардом-старшим и Фаннинг-младшей попало в сердечки жюри Канн и обычных зрителей?

В кинотеатрах России с 20 ноября выходит «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера — на Каннском фестивале-2025 фильм получил Гран-при жюри (хотя многие критики считают, что картина заслуживала главной награды!). Рассказываем, почему семейное драмеди об отношениях непутевого отца-кинорежиссера, которого играет Стеллан Скарсград, и двух взрослых дочерей, точно стоит увидеть.
Заслуженный седовласый кинорежиссер Густав Борг (Стеллан Скарсгард) приезжает на поминки недавно скончавшейся супруги и матери двух его дочерей. Из семьи он ушел давным-давно, дети взрослели без него. И если тихая младшая Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) относится к появлению родителя с грустной сдержанностью, то старшая Нора (Ренате Реинсве) явно не простила ему предательства и заодно собирает весь посттравматический урожай — от панических атак до невнятной личной жизни, включающей связь с женатым мужчиной.
Впрочем, душевные раны и специфическое мироощущение помогли ей сделать карьеру театральной актрисы. Густав, ничего не снимавший уже лет 15, предлагает дочке сыграть в его фильме, который явно станет для него последним. При этом — собственную бабушку (женщину еще более сложной судьбы) и прямо декорациях их стремительно ветшающего фамильного гнезда. Нора с гневом отказывается, даже не читая сценарий, а отец-режиссер приглашает на замену голливудскую звезду Рэйчел (Эль Фаннинг). В процессе семейные противоречия только обостряются. Но для примирения иногда достаточно родного дома, где выросло несколько поколений и умения перестать врать себе. А еще — одного хорошего художественного текста, по которому можно снять по-настоящему личное кино.
Норвежец Йоаким Триер («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») продолжает гнуть свою линию, которую можно описать как «сложносочиненное душеспасительное кино». Историю семейного примирения можно было снять с каким угодно уровнем реалистичного надрыва или приторной сказочности. Но в случае «Ценности» их постоянный альянс со сценаристом Эскилем Вогтом снова выдерживает фирменную интонацию: меланхоличный рассказ, что жизнь вообще-то не сахар, но это не беда, и почти все можно решить. Несмотря на болезненную тематику семейных разборок, в фильме нет вообще ни одного отрицательного персонажа, у каждого просто есть свои специфические черты характера.
Густав, разумеется, плохой отец, принесший семью в жертву амбициям большого автора. Однако чтобы оценить его градус разочарования в себе и желания наконец сделать все правильно, достаточно пары крупных планов. Разные по характеру сестры, оказавшись вместе в кадре, воплощают собой какой-то атомный реактор семейной любви и взаимного понимания. Даже героиня Фаннинг, которая поначалу кажется пустоватой девицей-селебрити, которая хочет казаться разноплановой в выборе ролей и для этого примазывается к классику европейского кино, на деле оказывается умной, чувствительной и самокритичной актрисой.
Избитая до невозможности фраза «Главные вещи в жизни — это не вещи» в фильме играет новыми любопытными красками. Вполне прозаичные предметы здесь становятся полноценными персонажами: будь то семейный дом (он еще и выступает в роли закадрового рассказчика), мамина ваза, обычная икеевская табуретка или DVD-диск с «Необратимостью» Гаспара Ноэ (с последними двумя связаны самые смешные эпизоды картины, очень вовремя разряжающие медленно накаляющуюся атмосферу).
Разумеется, кому-то все это может показаться наивом и манипуляцией авторов в терапевтических целях. Однако после просмотра на подкорке сразу всплывает название книги другого норвежца, Эрленда Лу: «Наивно. Супер» — кажется, лучшего описания для такого фильма и не придумать.
18+
