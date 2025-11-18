Почему «Сентиментальная ценность» Триера (но не того!) со Скарсгардом-старшим и Фаннинг-младшей попало в сердечки жюри Канн и обычных зрителей?

Заслуженный седовласый кинорежиссер Густав Борг (Стеллан Скарсгард) приезжает на поминки недавно скончавшейся супруги и матери двух его дочерей. Из семьи он ушел давным-давно, дети взрослели без него. И если тихая младшая Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) относится к появлению родителя с грустной сдержанностью, то старшая Нора (Ренате Реинсве) явно не простила ему предательства и заодно собирает весь посттравматический урожай — от панических атак до невнятной личной жизни, включающей связь с женатым мужчиной.

Впрочем, душевные раны и специфическое мироощущение помогли ей сделать карьеру театральной актрисы. Густав, ничего не снимавший уже лет 15, предлагает дочке сыграть в его фильме, который явно станет для него последним. При этом — собственную бабушку (женщину еще более сложной судьбы) и прямо декорациях их стремительно ветшающего фамильного гнезда. Нора с гневом отказывается, даже не читая сценарий, а отец-режиссер приглашает на замену голливудскую звезду Рэйчел (Эль Фаннинг). В процессе семейные противоречия только обостряются. Но для примирения иногда достаточно родного дома, где выросло несколько поколений и умения перестать врать себе. А еще — одного хорошего художественного текста, по которому можно снять по-настоящему личное кино.