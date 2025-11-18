Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Почему «Сентиментальная ценность» Триера (но не того!) со Скарсгардом-старшим и Фаннинг-младшей попало в сердечки жюри Канн и обычных зрителей?

В кинотеатрах России с 20 ноября выходит «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера — на Каннском фестивале-2025 фильм получил Гран-при жюри (хотя многие критики считают, что картина заслуживала главной награды!). Рассказываем, почему семейное драмеди об отношениях непутевого отца-кинорежиссера, которого играет Стеллан Скарсград, и двух взрослых дочерей, точно стоит увидеть. 

Arte France Cinéma, Film i Väst, BBC Film, Zentropa Entertainments, MK2 Productions, Zentropa International Sweden, Komplizen Film, Mer Film, Eye Eye Pictures, Lumen Production, 2025

Заслуженный седовласый кинорежиссер Густав Борг (Стеллан Скарсгард) приезжает на поминки недавно скончавшейся супруги и матери двух его дочерей. Из семьи он ушел давным-давно, дети взрослели без него. И если тихая младшая Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) относится к появлению родителя с грустной сдержанностью, то старшая Нора (Ренате Реинсве) явно не простила ему предательства и заодно собирает весь посттравматический урожай — от панических атак до невнятной личной жизни, включающей связь с женатым мужчиной. 

Впрочем, душевные раны и специфическое мироощущение помогли ей сделать карьеру театральной актрисы. Густав, ничего не снимавший уже лет 15, предлагает дочке сыграть в его фильме, который явно станет для него последним. При этом — собственную бабушку (женщину еще более сложной судьбы) и прямо декорациях их стремительно ветшающего фамильного гнезда. Нора с гневом отказывается, даже не читая сценарий, а отец-режиссер приглашает на замену голливудскую звезду Рэйчел (Эль Фаннинг). В процессе семейные противоречия только обостряются. Но для примирения иногда достаточно родного дома, где выросло несколько поколений и умения перестать врать себе. А еще — одного хорошего художественного текста, по которому можно снять по-настоящему личное кино.

Норвежец Йоаким Триер («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») продолжает гнуть свою линию, которую можно описать как «сложносочиненное душеспасительное кино». Историю семейного примирения можно было снять с каким угодно уровнем реалистичного надрыва или приторной сказочности. Но в случае «Ценности» их постоянный альянс со сценаристом Эскилем Вогтом снова выдерживает  фирменную интонацию: меланхоличный рассказ, что жизнь вообще-то не сахар, но это не беда, и почти все можно решить. Несмотря на болезненную тематику семейных разборок, в фильме нет вообще ни одного отрицательного персонажа, у каждого просто есть свои специфические черты характера.

Густав, разумеется, плохой отец, принесший семью в жертву амбициям большого автора. Однако чтобы оценить его градус разочарования в себе и желания наконец сделать все правильно, достаточно пары крупных планов. Разные по характеру сестры, оказавшись вместе в кадре, воплощают собой какой-то атомный реактор семейной любви и взаимного понимания. Даже героиня Фаннинг, которая поначалу кажется пустоватой девицей-селебрити, которая хочет казаться разноплановой в выборе ролей и для этого примазывается к классику европейского кино, на деле оказывается умной, чувствительной и самокритичной актрисой.

Избитая до невозможности фраза «Главные вещи в жизни — это не вещи» в фильме играет новыми любопытными красками. Вполне прозаичные предметы здесь становятся полноценными персонажами: будь то семейный дом (он еще и выступает в роли закадрового рассказчика), мамина ваза, обычная икеевская табуретка или DVD-диск с «Необратимостью» Гаспара Ноэ (с последними двумя связаны самые смешные эпизоды картины, очень вовремя разряжающие медленно накаляющуюся атмосферу).

Разумеется, кому-то все это может показаться наивом и манипуляцией авторов в терапевтических целях. Однако после просмотра на подкорке сразу всплывает название книги другого норвежца, Эрленда Лу: «Наивно. Супер» — кажется, лучшего описания для такого фильма и не придумать.  

