Сергей Гилев: «У меня был лучший чайный гриб. Вы с вашей комбучей ни разу в жизни моего гриба не пили»

КАК ГИЛЕВ ДАЛ НАМ МЕТАИНТЕРВЬЮ И КТО МОГ БЫ ОПИСАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ СЕЙЧАС (СПОЙЛЕР: НЕ СТРУГАЦКИЕ)

Интервью Сергея Гилева — это бренд. Не интервью, как таковое, а перформанс, стендап, моноспектакль. Хотим хакнуть систему и узнать, какой жанр у нас с вами случится сегодня. Трагикомедия? Грезофарс? Процедурал? Производственная комедия?

Я каждый раз думаю, что все время повторяюсь. Часто из-за того, что задают вопросы, которые до этого уже были. Но всегда в этом случае думаю: если кто-то задает вопрос, значит, этот человек не знает на него ответа. И чего же я буду кривляться и не отвечать? Если кто-то задает вопрос, значит, нужно ответить. И если я уже неоднократно отвечал на какой-то вопрос, то в третий или в семнадцатый раз могу ответить на него совершенно иначе. Иногда, когда у меня хорошее настроение, мне приходило в голову, что можно вообще выдумывать ответы. Почему я отвечаю всегда ровно так, как оно было на самом деле? Никто же не проверит. Зато мне самому и, например, моим друзьям будет весело, если они вдруг прочитают интервью. Но я до сих пор ни разу до такого не добрался, потому что тут надо быть очень особенным человеком.

Иногда мне приходило в голову, что, может, надо давать интервью в стиле или хотя бы в сторону персонажа, по поводу которого мы собрались. Но не всегда получается. И всегда, конечно, ведут вопросы. Это удивительная штука и магия: вроде бы они часто похожи друг на друга, но при этом все равно одно от другого отличается очень-очень-очень сильно. И, конечно, все зависит от того, кто берет интервью. Потому что вы, журналисты, все очень разные люди.

Что ж! Тогда наш жанр сегодня — это метаинтервью с обэриу-рефлексией, как рефлексировать в интервью! Плюс добавим щепотку квантовой физики: обсудим, как именно опыт зависит от наблюдателя. И это, конечно, большой привет Генриху Павловичу — вашему герою в криминальной драме онлайн-кинотеатра START «Дети перемен»: вы решаете задачку с мэджик-зведочкой — советский инженер-интеллигент пытается встроиться в шоковую экономику 1990-х.

Пу-пу-пу-пу, возможно. Еще каждый раз во время интервью обнаруживаю, насколько бывает сложно сформулировать некоторые мысли. Раньше мне казалось, что я умею говорить достаточно прилично, но во время интервью обнаруживаю, что всего этого недостаточно и нужно развиваться. И как будто бы старыми методами это уже не получается, а новые я пока не изобрел. Поэтому мне иногда становится грустно, но я быстро забываю. Проходит интервью — раз, и я все забыл. Так, я заболтался — вопрос был уже 15 минут назад.

Это знаменитые лирические отступления Гилева! Давайте про нарратив. В каком нарративе мы все сейчас находимся?

Мы живем — и пусть все будет нормально. Вот и всё.

А какой бы тогда писатель мог описать вашу жизнь прямо сейчас?

Эх, эх, эх! Будем считать, что на этом вопросе я сильно споткнулся. Вот бывают такие вопросы, которые на самом деле блиц. Тебе его задают — ты должен тут же ответить. А я начинаю всерьез думать, варианты перебирать в голове. В итоге меня заклинивает на 10 минут. А это уже никакой не блиц, конечно. Весь смысл пропадает. Думаю, этот вопрос мог бы быть, например, темой подкаста. Я пошел бы куда-нибудь беседовать с людьми, и мы бы сидели и два часа размышляли на эту тему.

И все-таки! Кто ваш главный бытописатель прямо сейчас? Чехов с «милый дядя, там мы отдохнем»? Хармс? Достоевский? Или братья Стругацкие как признак возврата к СССР?

Нет, Советский Союз все будет все-таки не вернулся. У Стругацких-то много оптимизма в том, что они писали. У них всегда есть будущее, и оно очень понятное: какие люди в нем живут, из чего они вышли и что пережили, чтобы тут оказаться. А прямо сейчас как раз всего этого не видно. Поэтому точно не Стругацкие.