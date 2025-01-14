Идем дорогой трудной: Как «Волшебник Изумрудного города» стал самым кассовым фильмом каникул?

В первые недели нового 2025 года «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» стал абсолютным хитом бокс-офиса. На данный момент семейная сказка заработала в прокате почти три миллиарда рублей — это шестая строчка по кассовым сборам среди российских проектов за всю историю. Последний раз мы наблюдали подобное во время взлета «Чебурашки» два года назад. Идеальный повод, чтобы разобраться , чем экранизация классической детской книги с Юрием Колокольниковым, Светланой Ходченковой, Дмитрием Чеботаревым, Артуром Вахой и Екатериной Червовой так зацепила зрителей. И почему у нее уже точно готовится сиквел и триквел.
Долгие зимние каникулы всегда сопровождает отдельный жанр новостей — кто и с каким отрывом побеждает в кассовой гонке новогодних фильмов. Кроме чисто спортивного интереса и информации к размышлению для продюсеров, такой фон дарит очень простой лайфхак обычному человеку: «Если все идут, то мне тоже надо — и обязательно на лучшее, а не на кринж». Однако угадать, что именно сработает на этот раз, бывает сложно, даже в таком консервативном жанре, как семейное кино.
К началу 2025 года все крупные игроки рынка традиционно выпустили на арену тяжеловесов: от «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста. Первого богатыря» до очередных продолжений «Елок», «Ивана Царевича и Серого Волка» и «Трех котов». Тем любопытнее оказался эффект — безоговорочное лидерство сказки Волкова в интерпретации режиссера Игоря Волошина показало: проверенные развлекательные схемы заметно сдали, а свежих как раз не хватало.
Не будем возвращаться к очевидной теме, из-за чего в новогодние праздники фильмы обычно собирают намного больше, чем в любой другой период. Куча свободного времени, семья, дети, уют, мультфильмы, сказки: многие ходят в кино два-три раза в год — и здесь это буквально обязательная программа. Усталость от быта и новостной повестки тоже никто не отменял — даже большим иногда хочется побыть маленькими. Однако в феномене кассового прорыва «Волшебника» явно есть что-то более сложное: пусть, как и у его героев, это будут мозги, сердце и смелость.
Мозги
Изначально книга «Удивительный волшебник из страны Оз» прославила американского писателя Лаймена Фрэнка Баума в 1900 году — а спустя тридцать с лишним лет за ее адаптацию взялся советский математик Александр Волков, случайно наткнувшийся на нее на курсах по английскому для преподавателей. История про девочку Дороти (в русской версии превратившейся в Элли) и ее пса Тотошку, которых ураганом уносит в волшебную страну, не претерпела тогда существенных изменений — как признавался потом сам Волков, по сути он с научным подходом просто срезал и немного изменил то, что ему казалось лишним в литературном плане.
Путешествие Элли по дороге из желтого кирпича к великому и ужасному волшебнику Гудвину в компании Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва (за мозгами, сердцем, смелостью и обратным билетиком домой) идеально попало в советскую детскую аудиторию. Даже несмотря на некоторые идеологические вопросы своего времени (все-таки Элли из США), книга стала классической и выдержала десятки переизданий. В первую очередь, из-за почти совершенного формата повествования, понятного даже пятилетке — никакой перегруженности персонажами и особенностями мира, развитие сюжета по логичной цепочке и мораль, которую можно объяснить ребенку в двух словах. Вполне разумно, что Волков стал развивать вселенную (которая к последним книгам хоть и свернула куда-то не туда, поскольку там появились даже инопланетяне) и делал это со знанием дела.
Впрочем, с экранизациями такому литературному материалу парадоксально не везло — речь об этом пойдет далее.
Сердце
С сердцем, если подразумевать под ним визуальную часть, в советских и российских воплощениях сказки на экране были очевидные проблемы — десятисерийная мультверсия 1970-х отличалась чудовищным рассинхроном в вопросах внешности персонажей, так как над каждым эпизодом работала своя съемочная группа. Хуже того, все было кукольными (эти страдания в свое время даже увековечил в монологе Евгений Гришковец) — кажется, до сих пор у многих возникает вопрос, за что советские аниматоры так ненавидели детей. Не меньше вопросов к двум другим попыткам — российской экранизации 1994-го с Вячеславом Невинным и Виктором Павловым, а также мультсериалу 1999 года.
В этом плане новый «Волшебник Изумрудного города» держится уверенно. CGI действительно нестыдный — нет вопросов ни к локациям, ни к анимации персонажей, ни тем более к канону изображения персонажей: к тому же единственно верной версии Страшилы, Бастинды и других просто не существует.
Смелость
Пожалуй, главное слагаемое интереса к новому «Волшебнику» — сознательное непопадание ни в одно популярное течение нынешнего российского развлекательного кино.
Русские сказки и фэнтези с богатырями, бабами-ягами и летучими кораблями потихоньку становятся уходящей натурой: в очной схватке «Финист. Первый богатырь» проиграл фильму Волошина 500 миллионов рублей в первый же уик-энд. Селебрити в «Елках» и прочих комедиях про звезд в необычных обстоятельствах давно не очень-то будоражат воображение, как и прочие классические новогодние истории. Ностальгические ремейки вроде «Небриллиантовой руки» уверенно переехали на телевидение. Даже обычная привязка к современной России уже не столь важна — ну да, много говорят про вред телефонов, но «Дорогу из желтого кирпича» можно спокойно перевести на любой другой язык без особой потери в качестве диалогов (разве что Тотошка смешно шутит про релокацию).
В конечном итоге на первый план вышла простая и универсальная история: как оказалось, не нужно идти на бесконечные стилистические ухищрения, чтобы показать детям и взрослым: не быть фейком и стать лучшей версией себя можно легко — и это никакой не мем.
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