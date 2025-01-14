Идем дорогой трудной: Как «Волшебник Изумрудного города» стал самым кассовым фильмом каникул?

Долгие зимние каникулы всегда сопровождает отдельный жанр новостей — кто и с каким отрывом побеждает в кассовой гонке новогодних фильмов. Кроме чисто спортивного интереса и информации к размышлению для продюсеров, такой фон дарит очень простой лайфхак обычному человеку: «Если все идут, то мне тоже надо — и обязательно на лучшее, а не на кринж». Однако угадать, что именно сработает на этот раз, бывает сложно, даже в таком консервативном жанре, как семейное кино.

К началу 2025 года все крупные игроки рынка традиционно выпустили на арену тяжеловесов: от «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста. Первого богатыря» до очередных продолжений «Елок», «Ивана Царевича и Серого Волка» и «Трех котов». Тем любопытнее оказался эффект — безоговорочное лидерство сказки Волкова в интерпретации режиссера Игоря Волошина показало: проверенные развлекательные схемы заметно сдали, а свежих как раз не хватало.



Не будем возвращаться к очевидной теме, из-за чего в новогодние праздники фильмы обычно собирают намного больше, чем в любой другой период. Куча свободного времени, семья, дети, уют, мультфильмы, сказки: многие ходят в кино два-три раза в год — и здесь это буквально обязательная программа. Усталость от быта и новостной повестки тоже никто не отменял — даже большим иногда хочется побыть маленькими. Однако в феномене кассового прорыва «Волшебника» явно есть что-то более сложное: пусть, как и у его героев, это будут мозги, сердце и смелость.