Актер Александр Горбатов: «Мне не хватает кино про людей — не про форму и картинку, а про вечность»

Декабристский детектив «Цербер» и философский анекдот про гречку как дао артиста

А это вы то и дело находите историческое кино? Или это оно находит вас?

Так случается, что появляются исторические роли, которые ока­зываются шибко интересными. Некоторые из них — настоящий вызов для меня на определенном этапе моего развития.

Что можно считать таким вызовом?

Допустим, «Угрюм-река» ока­залась вызовом — очень много смен, материал суровый. Я 25 кг потерял за время съемок. Тяжело было и физически, и морально.

Степан Астахов в «Ти­хом Доне», Федор Мстиславский в «Годунове», Шаляпин в «Шаляпине» и вот декабристский детек­тив «Цербер». Почему так складывается, что вам ча­сто доверяют историче­ских героев? Вы как-то удачно вписываетесь в бы­лые времена? Хорошо их понимаете?

Не знаю, как это объяснить... Обычно есть мастер, а я лишь инструмент в его руках. Взгляд мастера падает на тебя при встре­че, при просмотре твоих работ, и дальше он принимает решение. Так случилось в моей жизни, но я бы не сказал, что роли у меня прямо все такие исторические. Вспомним «Тихий Дон» — можно сказать, что и исто­рия не столь далекая от нынешнего вре­мени. «Одесский пароход» — тоже, это 1970-е, не так давно было.

Почти шестьдесят лет назад?

Все равно кажется, что это время наших ба­бушек и дедушек, мам и пап, оно близко. Ког­да мы говорим о XVI веке или о XIX, то это все-таки немного другое. Но у меня есть и со­временные работы и нет никакого стремления пить один и тот же напиток каждый день.

Некоторые ваши коллеги мечтают о париках и кринолинах, а вы как буд­то подустали от этого?

Каждая роль, даже историческая, должна чем-то зацепить. Возьмем, к примеру, «Цер­бера» — смотрите, сколько тут достоинств: цельный сценарий, логика развития сюжета, идея. Плюс та роль, что мне досталась: она немногословна. Я бы сказал — у моего ге­роя вообще нет слов. Зато есть право гово­рить со зрителем путем тех или иных пред­лагаемых обстоятельств. Мне очень надоело говорить на экране, захотелось играть то, где нет слов. Где все глазами.

Поворот! Объясните!

Не понимаю, зачем говорить, что взял нож, если и так видно, что ты взял нож. Но пипл хавает, рейтинги есть — и сойдет. Есть люди, которые едят фастфуд, а есть те, кто будет уважать себя и скажет: «Нет, я лучше съем что-то настоящее». Как в том анекдоте про собаку и гречку.

Что за анекдот?

Собака просыпается в понедельник, смо­трит на миску: «О, гречка!» Вторник (с уже меньшим энтузиазмом): «О, гречка». Сре­да: «Гречка…» Четверг: миска пустая. Пят­ница — опять пустая. Суббота, воскресе­нье — снова ничего. Наступает понедельник: «О, гречка!!!» Чтобы не попасть в эту ловуш­ку, надо себя «разбавлять» и блюсти. Пра­вильно говорили великие старики: артист состоится не в тех ролях, которые сыграет, а в тех, которые не сыграет. Надо выбирать. Но, черт возьми, бывают и хорошие историче­ские роли. Тот же Шаляпин. Это неординар­но, я прекрасно понимаю, что не похож. Да, есть что-то близкое в фактуре, но Федор Ива­нович — человек-глыба. Если бы я отказал­ся от роли в «Шаляпине», то клял бы себя по­том за то, что испугался стереотипов, мнения со­циума. А так, по край­ней мере, что-то сделал, попробовал.

Вы, конечно, не похо­жи на артиста, кото­рый рад гречке.

Если посмотреть на мою фильмографию, то да, я избалован. Но, как ар­тист, иду к своему про­фессионализму. Есть режиссеры, к которым готов бежать по пер­вому звонку. Мы с ними на одной волне. Ра­ботать с такими людьми — счастье.