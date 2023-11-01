Актер Александр Горбатов: «Мне не хватает кино про людей — не про форму и картинку, а про вечность»

Признаться, явления Александра Горбатова в «Цербере» (премьера 18 ноября на Premier!) мы ждали особенно — с томленьем упованья. Согласитесь, почти хичкоковский саспенс: как после эпохального «Шаляпина» актер решит роль антагониста (с лоботомией!) в самых прекрасных декорациях города пышного, города бедного. Обсудили с Александром философию гречки, где актеры качают мышцы и что изменилось с тех пор, как ровно десять лет назад экс-инженер черной металлургии дебютировал в кино.
Косуха MONOСHROME, серебристая цепь с кулоном «Змей Горыныч» и подвеска-свисток (Poison Drop)
Пронзительный зимний ветер сдувает шапку снега с ангела на шпиле Петропавловской крепости. Восстание декабристов закончилось для зачинщиков заточением в Алексеевском равелине. А тем временем в великолепном, но люто холодном Петербурге происходят жестокие убийства тех, кто донес на Рылеева и Пестеля.
Так начинается новейший исторический сериал «Цербер» (премьера 18 ноября на Premier!) — костюмированный детектив, в котором Тимофей Трибунцев меняется до неузнаваемости, Евгений Цыганов дает молодого Михалкова, Сергей Марин — мистера Дарси, а главный антагонист Александр Горбатов — бесподобен (вы и сами это видите, да?).
Декабристский детектив «Цербер» и философский анекдот про гречку как дао артиста
А это вы то и дело находите историческое кино? Или это оно находит вас?
Так случается, что появляются исторические роли, которые оказываются шибко интересными. Некоторые из них — настоящий вызов для меня на определенном этапе моего развития.
Что можно считать таким вызовом?
Допустим, «Угрюм-река» оказалась вызовом — очень много смен, материал суровый. Я 25 кг потерял за время съемок. Тяжело было и физически, и морально.
Степан Астахов в «Тихом Доне», Федор Мстиславский в «Годунове», Шаляпин в «Шаляпине» и вот декабристский детектив «Цербер». Почему так складывается, что вам часто доверяют исторических героев? Вы как-то удачно вписываетесь в былые времена? Хорошо их понимаете?
Не знаю, как это объяснить... Обычно есть мастер, а я лишь инструмент в его руках. Взгляд мастера падает на тебя при встрече, при просмотре твоих работ, и дальше он принимает решение. Так случилось в моей жизни, но я бы не сказал, что роли у меня прямо все такие исторические. Вспомним «Тихий Дон» — можно сказать, что и история не столь далекая от нынешнего времени. «Одесский пароход» — тоже, это 1970-е, не так давно было.
Почти шестьдесят лет назад?
Все равно кажется, что это время наших бабушек и дедушек, мам и пап, оно близко. Когда мы говорим о XVI веке или о XIX, то это все-таки немного другое. Но у меня есть и современные работы и нет никакого стремления пить один и тот же напиток каждый день.
Некоторые ваши коллеги мечтают о париках и кринолинах, а вы как будто подустали от этого?
Каждая роль, даже историческая, должна чем-то зацепить. Возьмем, к примеру, «Цербера» — смотрите, сколько тут достоинств: цельный сценарий, логика развития сюжета, идея. Плюс та роль, что мне досталась: она немногословна. Я бы сказал — у моего героя вообще нет слов. Зато есть право говорить со зрителем путем тех или иных предлагаемых обстоятельств. Мне очень надоело говорить на экране, захотелось играть то, где нет слов. Где все глазами.
Поворот! Объясните!
Не понимаю, зачем говорить, что взял нож, если и так видно, что ты взял нож. Но пипл хавает, рейтинги есть — и сойдет. Есть люди, которые едят фастфуд, а есть те, кто будет уважать себя и скажет: «Нет, я лучше съем что-то настоящее». Как в том анекдоте про собаку и гречку.
Что за анекдот?
Собака просыпается в понедельник, смотрит на миску: «О, гречка!» Вторник (с уже меньшим энтузиазмом): «О, гречка». Среда: «Гречка…» Четверг: миска пустая. Пятница — опять пустая. Суббота, воскресенье — снова ничего. Наступает понедельник: «О, гречка!!!» Чтобы не попасть в эту ловушку, надо себя «разбавлять» и блюсти. Правильно говорили великие старики: артист состоится не в тех ролях, которые сыграет, а в тех, которые не сыграет. Надо выбирать. Но, черт возьми, бывают и хорошие исторические роли. Тот же Шаляпин. Это неординарно, я прекрасно понимаю, что не похож. Да, есть что-то близкое в фактуре, но Федор Иванович — человек-глыба. Если бы я отказался от роли в «Шаляпине», то клял бы себя потом за то, что испугался стереотипов, мнения социума. А так, по крайней мере, что-то сделал, попробовал.
Вы, конечно, не похожи на артиста, который рад гречке.
Если посмотреть на мою фильмографию, то да, я избалован. Но, как артист, иду к своему профессионализму. Есть режиссеры, к которым готов бежать по первому звонку. Мы с ними на одной волне. Работать с такими людьми — счастье.
Почему сериал «Цербер» — это важный для вас проект, не проходной? Почему это нужно смотреть?
Я не могу навязать свое мнение. Но в конце концов, «Цербер» — это история нашей страны. Если человек не хочет знать историю страны, в которой родился и живет, тут две причины: либо лень, либо отсутствие интереса. Почему это нужно смотреть? Единственное, что могу сказать: это про нас. Да, про нас «тех». Но, черт возьми, время циклично, и все повторяется. Быть может, кто-то сможет взглянуть на свои проблемы по-новому и задумается.
Как вам работалось в Петербурге на площадке «Цербера»?
Не так уж долго мы там были — я имею в виду себя. Снимали зимой. Была отличная команда: оператор Петр Леонидович Духовской, режиссер Володя Щегольков и многие другие, партнеры, коллеги, цеха, рабочие. Было какое-то единство. Мы занимались делом, а не какой-то шнягой. При всех тех ужасных событиях, о которых мы снимали, получалось интеллигентное кино. Все вели себя так, будто у нас объявили день вежливости, как в том самом выпуске «Ералаша».
Но какой у вас неприветливый Петербург получился на экране...
Он и должен быть таким. Петербург — и тогда, и сейчас — красив летом и суров зимой. Вот это и показали. Но и Духовской, и Щегольков пытались найти ту атмосферу, в которой должна была происходить эта история.
Верно я понимаю, что ваш персонаж в «Цербере» — один из самых жестких и жестоких в вашей карьере?
Там все жесткие. Потому что мир тот был жестким. Чем больше у человека благого, тем он мягче. Мы говорим сейчас о классицизме, об Отечестве. Об отваге и трусости, о том, как проявляли себя те люди. Тогда все это было другим, нежели сейчас, и людская простота, глупость — тоже. Там у каждого есть своя правда, своя цель. Вспомните «Отверженных» — что случилось с Жаном Вальжаном? Он обезверился. Служил закону и вдруг увидел, что закон нарушен, что царит беззаконие. И покончил с собой, потому что не смог жить без веры. Так и у нас: каждый борется за свою веру. Единственное, что могу сказать: мой персонаж немножечко схож с ронином — с самураем без хозяина, но на русский манер.
Тимофея Трибунцева в сериале изменили до неузнаваемости. Как обсуждался образ вашего героя?
Да, были моменты, где мы с Вовой и с Петром Леонидовичем, и с художниками по гриму принимали решения. В сценарии есть определенные его поступки, характер, от которого мы и отталкивались, формируя его облик. Вообще сам сериал — всего четыре серии — очень короткий забег, за который надо успеть рассказать зрителю много информации.
Какую бы из своих работ вы посоветовали посмотреть, чтобы узнать вас как можно лучше?
Я вам проще скажу: очень люблю и уважаю Сергея Владимировича Урсуляка и очень по нему скучаю. Вот и все.
«Шаляпина» советуете? И вообще, поднял ли вас этот проект на новый уровень развития?
Не бывает после процесса какого-то коэффициента полезного действия или его отсутствия. Судя по рейтингам, по многому другому, дал многое. Но что-то и не удалось. Например, участие в телерынке в Каннах — этого не произошло из-за некоторых, скажем так, нововведений, назовем их так. Но проект был масштабным, с невероятными локациями — спасибо нашим продюсерам за те возможности, что нам подарили, спасибо банку ВТБ и господину Костину. Не все проекты могут найти такое финансирование. А сколько событий было приурочено к 150-летию Шаляпина! Огромная выставка в Петербурге, например. Все это, я считаю, приобщает людей к культуре, просветляет.
Чему вас научил Шаляпин? Что вы для себя взяли из этой роли?
Взял. Но для себя.
Не рассказываете?
А зачем? Это моя кухня.
Михалков, Параджанов, почти инженер черной металлургии и где актеры качают мышцы
Ваша карьера в кино исчисляется с 2013 года. Какие итоги можете подвести за эти 10 лет?
Удалось родить детей. Удалось обзавестись жильем — за счет собственных стараний. Удалось встать на ноги. Теперь можно взглянуть на себя десятилетней давности другими глазами сумевшего приехать в Москву. Кажется, будто это было вчера, а уже ведь десять лет прошло. Непомерно много. Как я это все сделал?
Что не удалось?
Не удалось?
Ну да, мечтали, планировали, но не сложилось.
Не удалось поработать с Михалковым.
Хотели с Михалковым?
А почему не хотеть? Это в конце концов Михалков. Как можно не любить Михалкова за его работы? За «Свой среди чужих...»? За «Неоконченную пьесу для механического пианино»? За «Пять вечеров» по Володину? Почему бы не желать поработать с ним, как и с Кончаловским, Чухраем и другими дядьками, китами? Почему нет? Это ненормально — не желать этого.
Что вас интересует из современных и жанровых сюжетов?
Театр меня интересует, театр. Потому что в театре наконец-таки хочется что-то сказать, а в кино уже сказать нечего. Или такого не снимают.
Почему же в театре режиссура есть, а в кино нет?
Потому что у нас продюсерское кино, а было когда-то режиссерское. А в театре — есть режиссер. И есть театр, который придумывается здесь и сейчас, там копают, материал разбирают. Там нет историй про недописанный сценарий и постоянно меняющиеся решения. Нет, там есть классика, которую невозможно взять и так просто изменить. Все должно быть оправданно. По этому процессу я скучал. В конце концов, даже все великие кинорежиссеры уходят все-таки в оперу, балет и тому подобное. Я люблю театр. И всегда хотел там играть. Где еще качать мышцы? Без театра артист потухнет.
Чего бы мне хотелось? Вернуть жанровое кино. Мне не хватает многих режиссеров — Наумова, Калатозова, Параджанова. Мне не хватает этого кино — про людей. Не про форму и картинку, а про вечность. Вот говорят: «Рукописи не горят», — поэтому да, каждый артист хочет сняться в подобной вечности.
Как у вас возникла любовь к советскому кино?
Я из семьи военных, мы вечно кочевали, и часто у меня не было никаких возможностей что-либо смотреть, кроме старого телевизора. Он вечно ломался, а когда его чинили, показывал четыре самых обычных телеканала, там шли советское кино, мультики. Их и смотрел — что, я от этого стал беднее? Только богаче.
Что из увиденного вас пробрало, помните?
Могу перечислять до бесконечности. Ну если говорить про советское кино, то моя любимая кинокомедия — это «Максим Перепелица». Очень люблю «Председателя» с Иваном Лапиковым и Михаилом Ульяновым. «Двадцать дней без войны». «Когда деревья были большими». «Холодное лето пятьдесят третьего». Люблю Матвея Журбина из «Семьи Журбиных», Фросю Бурлакову из «Приходите завтра» и многое другое. Советское кино — кладезь. Или «Полеты во сне и наяву», хотя это уже другая эпоха. Там люди другие, игра другая.
Видеосалонное кино обошло вас стороной?
Не обходило. Просто это абсолютно разные миры.
И этот мир оказался для вас менее близким?
Ну, мы должны понимать: не у всех тогда видеомагнитофоны были. Все помнят эти «походы на видик» — идешь к соседу, у которого видеомагнитофон есть, ему дали пару кассет посмотреть. Частой возможности смотреть американское кино не было. Хотя смотрели и обсуждали в школе. Запоминали кадры, думая, что больше никогда этого не увидим. Были и шедевры из классики — «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, Антониони, Висконти и остальное. Были более современные работы вроде «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта.
Когда вы поняли, что хотите быть не просто зрителем, а частью это мира?
Желание погрузиться в этот мир есть, мне кажется, у любого человека. Мечты губит социум. Он навязывает тебе мнение, одергивает: «Куда ты? Какое кино?» У меня тоже так случалось.
Родители говорили?
Не родители — система. «Какая тебе Москва?», «Какой еще актерский?», «Завод, стройка — вот будущее», «Не сидел? Будешь». Нужно иногда бороться с этой системой. Не в том плане, что ходить на митинги, кричать лозунги, а быть несогласными — в том плане, что ты хочешь быть образованным, строить жизнь так, как хочешь. Для этого нужны шаги в неизвестность. Рисковать. Риск — благородное дело. И в определенный момент я сказал: «Все, хватит, я так не хочу, это не мое». Я лучше это попробую, чем буду всю жизнь кусать губы и рвать свое сердце от того, что не смог этого сделать, чего-то испугался. Вернуться я всегда успею, эту дорогу я знаю. Вот так я уехал.
Шляпа TWEED HAT, шуба ONLY ME, кальсоны INTIMISSIMI
Как звучит название профессии, которую вы получили после школы?
Электросварщик, контролер ОТК, наладчик электродуговой печи, неоконченный инженер черной металлургии.
Вам не кажется, что сейчас эта профессия стабильнее и безопаснее любого творчества?
Нет, мне не кажется. Но есть люди, которые могут. Я для себя сделал другой выбор. При этом я буду помнить, что это за профессия, и всегда буду уважать рабочего мужика, потому что на них все держится, я знаю цену этому труду. Мне эта профессия, этот мир, дали очень много. Пацану, мне кажется, нужны боль и падения, ссадины. Все должны знать, что такое труд. Меня ребенком возили в Крым, сдавали бабушке, и я убирал из-под курей, свиней, подавал, подносил, таскал. И что же, лопата в руках и мозоли сделали меня хуже?
Фото: Валентин Блох
Идея и постановка: Яна Милорадовская
Текст: Андрей Захарьев
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Анета Костанди
Ассистент стилиста: Александра Жаткина
Свет: Иван Майоров
Ретушь: Анастасия Билык
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