Как снимали фильм «Дьявол носит Prada» (спойлер: в страхе!)? И что сказала Анна Винтур?

Vogue рос, росла и известность Анны. В мае 2005 года было объявлено, что Мэрил Стрип сыграет Миранду Пристли, персонаж Анны, в художественном фильме «Дьявол носит Prada».

Режиссер Дэвид Френкель настаивал, что у него и в мыслях не было унизить Анну Винтур. «Анна делает невероятную работу, и это будет любовное послание всем работающим женщинам, которые отлично делают свое дело», — заявил он своей команде. Френкель хотел, чтобы фильм рассказывал о «жертвах, на которые для этого приходится идти, и одна из них — это не быть со всеми милой. Надо — значит, надо». Книга, разумеется, представляла ситуацию иначе.

Студия настаивала на том, что они не снимают «историю Анны Винтур», и Стрип убеждала всех, что она не играет Анну Винтур. По словам Дэвида, Стрип в конечном итоге взяла за основу персонажа свой личный опыт общения с Клинтом Иствудом и Майком Николсом, сказав: «Клинт Иствуд не повышает голос, и Анна Винтур никогда не повышает голос, в этом можно найти параллели». Но что бы ни говорил Френкель, Анна стала источником вдохновения не только для книги, но и для фильма.