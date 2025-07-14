Как снимали фильм «Дьявол носит Prada» (спойлер: в страхе!)? И что сказала Анна Винтур?

Фэшн-матриарх Vogue Анна Винтур — главный ньюсмейкер месяца! Раз — Анна покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы (но продолжит руководить всей международной командой журнала!). Два — стартовали съемки сиквела «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип в роли Миранды Пристли aka Анной Винтур (премьера 1 мая 2026 года!). Три — в издательстве «Бомбора» вышел нон-фикшн «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» (книга завизирована лично Винтур!), где журналистка Эми Оделл собрала более 250 интервью с друзьями акулы глянца и ее коллегами из фэшн-индустрии.
Отдел моды Собака.ru публикует отрывок о съемках первой части «Дьявол носит Prada», проходивших в условиях строжайшей фэшн-секретности и корпоративного страха («What will Anna say?!»). А еще рассказываем, как все-таки Анна отреагировала на премьеру фильма (спойлер: пришла в Prada!).
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При Анне Vogue стал самым крупным, самым значимым журналом в своей категории, и она использовала это положение, чтобы действовать как двигатель для всей модной индустрии. Она помогла Джону Гальяно найти финансирование в середине девяностых, когда он в нем нуждался. Он перешел в принадлежащий LVMH Givenchy. Анна рекомендовала Марка Джейкобса как дизайнера Louis Vuitton. Она мобилизовала мир моды на благотворительную работу, которая, как она надеялась, превзойдет в ее наследии то, что она сделала как редактор, так же как ее мать запомнили по социальной работе, а не по рецензиям на фильмы. Но всегда оставались возможности расти над собой, работать больше.
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Первая обложка американского Vogue под редакторством Анны. Ноябрь, 1988 год. Модель Микаэла Берку в кутюрном жакете от Christian Lacroix за 10 000 долларов и джинсах Guess за 50 долларов. Образ оказался настолько неожиданным, что издатели, как позже рассказывала Анна, гадали, не была ли допущена ошибка
Vogue рос, росла и известность Анны. В мае 2005 года было объявлено, что Мэрил Стрип сыграет Миранду Пристли, персонаж Анны, в художественном фильме «Дьявол носит Prada».
Режиссер Дэвид Френкель настаивал, что у него и в мыслях не было унизить Анну Винтур. «Анна делает невероятную работу, и это будет любовное послание всем работающим женщинам, которые отлично делают свое дело», — заявил он своей команде. Френкель хотел, чтобы фильм рассказывал о «жертвах, на которые для этого приходится идти, и одна из них — это не быть со всеми милой. Надо — значит, надо». Книга, разумеется, представляла ситуацию иначе.
Студия настаивала на том, что они не снимают «историю Анны Винтур», и Стрип убеждала всех, что она не играет Анну Винтур. По словам Дэвида, Стрип в конечном итоге взяла за основу персонажа свой личный опыт общения с Клинтом Иствудом и Майком Николсом, сказав: «Клинт Иствуд не повышает голос, и Анна Винтур никогда не повышает голос, в этом можно найти параллели». Но что бы ни говорил Френкель, Анна стала источником вдохновения не только для книги, но и для фильма.
Анна с Карлом Лагерфельдом (слева от него Хелена Кристенсен) на вечере в честь тридцатилетия итальянского Vogue. Милан, октябрь 1994 года. Roxanne Lowit
Дизайнер фильма даже проник в здание Condе Nast, чтобы сделать снимки офиса Анны и воссоздать его.
Сразу после подписания контракта Мэрил Стрип случайно встретила дизайнера Айзека Мизрахи и сказала: «Я согласилась сыграть Анну Винтур. Я сошла с ума?» Она попросила Мизрахи посмотреть сценарий. Но прежде, чем на это согласиться, он встретился за ланчем с Анной, чтобы убедиться в том, что она не почувствует себя преданной, если он поможет фильму консультациями. «Ее реакция оказалась противоположной той, которую я ожидал. Она как будто была в восторге и сказала мне, чтобы я не сомневался», — вспоминал Айзек.
Дэвид Френкель нашел и других дизайнеров, чтобы они прочли сценарий и дали обратную связь, но они согласились сделать это при условии строжайшей секретности, потому что боялись Анну. По предыдущему проекту он знал Наоми Кэмпбелл и даже договорился с ней, но она потом загадочным образом ускользнула. Жизель Бюндхен все же стала редактором по красоте, но лишь после того, как прояснила этот вопрос с Vogue.
Мэрил Стрип в «Дьявол носит Prada»
Многие в модной индустрии и в Нью-Йорке, насколько мог сказать Френкель, очень боялись каким-либо образом рассердить Анну. Дизайнерам было страшно давать в аренду наряды художнице по костюмам Патрисии Филд, прославившейся благодаря «Сексу в большом городе». Дэвид не смог снимать в Метрополитен-музее или в Брайант-Парке, где проходила Неделя моды, так как люди боялись прогневить Анну. Он даже не смог снять Музей современного искусства в Нью-Йорке, потому что члены совета были связаны с Анной и боялись ее. Сцену бала пришлось снимать в Музее естественной истории, который оказался, по словам Френкеля, «единственным местом, где у нее не было никакого влияния».
Анна идет по подиуму, чтобы занять свое место на модном показе. В это время она работает модным ассистентом в Harpers & Queen, начало 1970-х годов. Monty Coles
Премьера «Дьявол носит Prada» состоялась 30 июня 2006 года. Но прежде, чем ленту смогли увидеть обычные зрители, 23 мая Анна присутствовала на специальном просмотре в Парижском театре в Нью-Йорке. Ее пригласила PR-команда фильма. Анна приняла приглашение и пришла с дочерью Би и пишущим редактором Vogue Уильямом Норвичем. Возможно, ей было любопытно. Возможно, она хотела поддержать благотворительный аукцион, который должен был состояться после просмотра. А возможно, она сочла это блестящей рекламой для самой себя. Анна была одета в Prada — весьма остроумный ход. Но в этом не было ничего необычного, потому что она часто носила платья этого лейбла, подогнанные под ее фигуру.
Дэвид Френкель сидел позади Анны и Би. У Анны было место в конце ряда, и хотя она обычно уходила со скучных представлений, в этот раз она досмотрела фильм до конца. В какой-то момент Би повернулась к ней со словами: «Мама, они действительно тебя подловили». После титров в финале Анна выскользнула из зала до того, как люди начали обсуждать увиденное.
Анна сидит в первом ряду рядом с Андре Леоном Телли, 1996 год
Эффект, который фильм оказал на ее имидж, был непредсказуемым. Она руководила Большим Vogue, и магия ее имени стала еще одним поводом для Condе Nast запустить до конца года новый проект — Vogue Living. В 2006 году Анна попала в список «Самых интересных людей» Барбары Уолтерс и стала знаменитостью в поп-культуре, как Шер или Мадонна, которых узнают по одному лишь имени. По словам Энн Макнэлли, это никогда не было ее целью: «Она относится к этому как к части работы. Она прекрасно понимает, что в таком качестве она сейчас существует лишь потому, что у нее есть эта работа. Она отдает себе отчет, что, как только этой работы у нее не будет, все изменится».
Но на тот момент она стала Большой Анной. С ее звездной властью, которая теперь распространялась на моду и медиа, Condе Nast было бы невероятно трудно ее отпустить.
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