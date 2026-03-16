Почему «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона стала триумфатором «Оскара»-2026?

В США вручили одну из главных кинопремий мира — «Оскар». 98-я церемония обошлась практически без сюрпризов: в борьбе фаворитов, «Битвы за битвой» и «Грешников» (13 номинаций против 16), уверенно победила картина Пола Томаса Андерсона — 6 статуэток, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Собака.ru вкратце рассказывает, почему этот триумф выглядит абсолютно закономерным.
О чем фильм «Битва за битвой»?
Это вольная экранизация романа Томаса Пинчона «Винляндия», действие которой разворачивается вокруг организации американских радикальных политических активистов «Френч-75». Полтора десятка лет назад они устраивали акции прямого действия и являли собой довольно грозную силу, но в наше время уже явно не выглядят организацией, с которой стоит считаться.
Кто-то в силу разных обстоятельств морально надломился и отошел от дел (как герой Леонардо ДиКаприо по имени Боб), кто-то скрывается от властей (как возлюбленная, боевая подруга и мать дочери Боба Перфидия в исполнении Тияны Тейлор), а большинство затаились в глубоком подполье и перешли, если можно так выразиться, в спящий режим.
Внезапно Боба настигает прошлое в виде давнего оппонента-полковника Локджоу (Шон Пенн) с уверенным вайбом вояки-психопата, которому ради мощного карьерного скачка (из разряда «один шанс из миллиона») оказалось жизненно необходимо выяснить, не является ли он настоящим отцом дочки Боба (Чейз Инфинити) — ради чего он готов абсолютно на все.
«Оскары» в каких номинациях получила «Битва за битвой»?
Из 13 номинация фильм победил в 6: лучшие фильм, режиссура Пола Томаса Андерсона, его же адаптированный сценарий, мужская роль второго плана (Шон Пенн), кастинг и монтаж.
В 2026 году каритна уверенно шла к этому триумфу: «Битва за битвой» также получила 4 «Золотых глобуса» и 5 премий британской киноакадемии BAFTA, не говоря уже о серии побед в менее крупных конкурсах и признании в профессиональных гильдиях.
Почему победила «Битва за битвой»?
Сложилась ситуация, когда режиссер сумел снять одновременно и зрительское, и синефильское кино (не зря к «Битве за битвой» сразу же намертво прилипло определение «арт-блокбастер»), а на киноакадемиков не нашло затмение, как иногда бывает — Андерсон продемонстрировал мастер-класс, за который невозможно было не проголосовать (при всем желании).
Тут и попадание в нерв времени: практически каждый день мы вынужденно узнаем — несмотря на сотни лет прогресса, главная проблема человечества — по-прежнему неумение спокойно договориться. И юмор, с которым это подано (его, конечно, можно назвать висельным, но что смешно — то смешно, ничего тут не поделать). И трогательное утверждение семейных и дружеских ценностей, которые не могут заменить никакие политические амбиции и обостренное чувство социальной справедливости. И чистое удовольствие от подбора актеров (все-таки не зря с этого года у киноакадемиков появилась номинация за лучший кастинг): ДиКаприо, Пенн (у которого, к слову, это уже третий «Оскар»), Тейлор, Инфинити, Дель Торо — весь состав искрит, другого слова к этому не подобрать. И операторская работа вместе с монтажом, которые помогают держать нужный темп 2 часа 41 минуту экранного времени (хотя операторский приз ушел «Грешникам» — «Битва» могла легко получить и его).
Наконец, да, слово «справедливость» не так уж часто применимо к итогам вручения золотых статуэток, в 2026 году она как будто восторжествовала. У Пола Томаса Андерсона (при миллионе номинаций в разные годы) никогда не было персонального «Оскара» — и когда-то это должно было обязательно случиться. Важная битва для него завершилась победой: как принято говорить в таких случаях, революция закончилась, а теперь — дискотека.
