Почему «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона стала триумфатором «Оскара»-2026?

Почему победила «Битва за битвой»?

Сложилась ситуация, когда режиссер сумел снять одновременно и зрительское, и синефильское кино (не зря к «Битве за битвой» сразу же намертво прилипло определение «арт-блокбастер»), а на киноакадемиков не нашло затмение, как иногда бывает — Андерсон продемонстрировал мастер-класс, за который невозможно было не проголосовать (при всем желании).

Тут и попадание в нерв времени: практически каждый день мы вынужденно узнаем — несмотря на сотни лет прогресса, главная проблема человечества — по-прежнему неумение спокойно договориться. И юмор, с которым это подано (его, конечно, можно назвать висельным, но что смешно — то смешно, ничего тут не поделать). И трогательное утверждение семейных и дружеских ценностей, которые не могут заменить никакие политические амбиции и обостренное чувство социальной справедливости. И чистое удовольствие от подбора актеров (все-таки не зря с этого года у киноакадемиков появилась номинация за лучший кастинг): ДиКаприо, Пенн (у которого, к слову, это уже третий «Оскар»), Тейлор, Инфинити, Дель Торо — весь состав искрит, другого слова к этому не подобрать. И операторская работа вместе с монтажом, которые помогают держать нужный темп 2 часа 41 минуту экранного времени (хотя операторский приз ушел «Грешникам» — «Битва» могла легко получить и его).

Наконец, да, слово «справедливость» не так уж часто применимо к итогам вручения золотых статуэток, в 2026 году она как будто восторжествовала. У Пола Томаса Андерсона (при миллионе номинаций в разные годы) никогда не было персонального «Оскара» — и когда-то это должно было обязательно случиться. Важная битва для него завершилась победой: как принято говорить в таких случаях, революция закончилась, а теперь — дискотека.

