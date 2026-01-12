Как сиквел «Чебурашки» стал самым кассовым фильмом каникул и (снова!) рекордсменом новейшей истории бокс-офиса?

После событий первой части прошел год. Подросший Чебурашка в озвучке Ольги Кузьминой по-прежнему живет с Геной (Сергей Гармаш), которому непросто дается воспитание подопечного. Тот ведет себя как нормальный растущий ребенок: много озорничает, так и норовит сломать что-нибудь в доме плюс, начитавшись книги по психологии, уже дает своему взрослому другу советы по управлению гневом (с умным видом употребляя выражение «оральная агрессия»).

Параллельно на горизонте маячат как хорошие, так и скверные перемены. Дочка Таня (Полина Максимова) ждет второго ребенка, а вот с дорогим сердцу Геннадия домом с башенкой проблемы — он мешает строительству парка развлечений и попадает под снос, за что очень ратует неприятный помощник бизнесвумен Риммы (Елена Яковлева) Ларион (Дмитрий Лысенков).

Гена и Чебурашка идут просить старую знакомую не трогать их жилье на помпезный день рождения ее капризной внучки Сони (Ева Смирнова), что по вине ушастого героя оборачивается шумной бытовой катастрофой. И запускает цепочку приключений в горах, куда Чебурашка, Соня и примкнувший к ним Генин внук Гриша (Илья Кондратенко) сбегают от надоевших взрослых. Пока старшие готовят поисково-спасательную операцию, дети начинают понимать, что несколько переоценили свои силы, а вдобавок натыкаются на странноватого охотника (Александр Лыков), который твердо намерен пополнить свою богатую коллекцию трофеев неведомым пушистым зверьком.