Кино и сериалы

Как сиквел «Чебурашки» стал самым кассовым фильмом каникул и (снова!) рекордсменом новейшей истории бокс-офиса?

По итогам длинных новогодних выходных «Чебурашка 2» заработал в российском прокате 5 миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом начала (и, с огромной долей вероятности, всего) 2026 года. Собака.ru рассказывает, почему фильм про обаятельного ушастого непоседу — не просто хит бокс-офиса для самых юных зрителей, а зрелище, дающее пищу для размышлений всем нам.  

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино, 2025

После событий первой части прошел год. Подросший Чебурашка в озвучке Ольги Кузьминой по-прежнему живет с Геной (Сергей Гармаш), которому непросто дается воспитание подопечного. Тот ведет себя как нормальный растущий ребенок: много озорничает, так и норовит сломать что-нибудь в доме плюс, начитавшись книги по психологии, уже дает своему взрослому другу советы по управлению гневом (с умным видом употребляя выражение «оральная агрессия»). 

Параллельно на горизонте маячат как хорошие, так и скверные перемены. Дочка Таня (Полина Максимова) ждет второго ребенка, а вот с дорогим сердцу Геннадия домом с башенкой проблемы — он мешает строительству парка развлечений и попадает под снос, за что очень ратует неприятный помощник бизнесвумен Риммы (Елена Яковлева) Ларион (Дмитрий Лысенков). 

Гена и Чебурашка идут просить старую знакомую не трогать их жилье на помпезный день рождения ее капризной внучки Сони (Ева Смирнова), что по вине ушастого героя оборачивается шумной бытовой катастрофой. И запускает цепочку приключений в горах, куда Чебурашка, Соня и примкнувший к ним Генин внук Гриша (Илья Кондратенко) сбегают от надоевших взрослых. Пока старшие готовят поисково-спасательную операцию, дети начинают понимать, что несколько переоценили свои силы, а вдобавок натыкаются на странноватого охотника (Александр Лыков), который твердо намерен пополнить свою богатую коллекцию трофеев неведомым пушистым зверьком.

Успех сиквела в прокате был, с одной стороны, легко предсказуем — все-таки первый фильм стал самым кассовым в истории российского проката и собрал в 2023 году 7 миллиардов рублей. Однако настолько оглушительного триумфа не ожидал, кажется, никто: первый миллиард новый «Чебурашка» получил за первый же день показов, а всего за новогодние каникулы заработал уже 5 миллиардов. И это в условиях серьезного, если так можно выразиться, контрпрограммирования в сегменте семейного кино во время праздников-2026. Однако ни «Простоквашино» Сарика Андреасяна, ни «Буратино» Игоря Волошина даже близко не смогли показать такой результат, собрав чуть более 2 миллиардов каждый.

Режиссер Дмитрий Дьяченко вместе с командой сценаристов прекрасно поняли, что сняли российского «Паддингтона». И развили успех по всем канонам, логично сделав акцент на усложнение отношений родителей и детей. Гена вспоминает: забота о ребенке (даже если он мохнатый и с огромными ушами) — вообще-то не только радость, но и тяжелый труд. Чебурашка тоже осознает, что взрослому в его компании зачастую бывает сложно (и опекун в его воображении превращается в настоящего разъяренного крокодила вполне оправданно). Мама и папа мальчика Гриши сталкиваются с синдромом первенца. История про детскую травму тоже присутствует — причем это проблема главных антагонистов.

Вообще, семейные ценности здесь, разумеется, стоят во главе угла, но франшиза растет вместе с маленьким зрителем и разговаривает с ним на более сложные темы. Гене дали полноценную флешбэк-линию о знакомстве с погибшей женой, и через это поднимают тему преодоления утраты. Ближе к финалу и вовсе неожиданно заготовлен довольно жесткий по меркам такого кино эпизод с пожаром, который одинаково работает и на детях, и на взрослых.

«Чебурашка» осторожно общается с аудиторией языком психотерапии (не зря его заглавный герой увлекается соответствующей литературой) — заметно, как авторы очень стараются не фиксироваться на совсем уж прописных истинах, шутках и ярком экшене (его в целом в достатке), а хотят придать развлекательному зрелищу некую глубину. Как оказалось, очень многим как раз этого в кино и не хватало, как и самому Чебурашке — апельсинов.

6+

