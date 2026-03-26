Стыковка отменена: какой получилась драма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном?

Скромный и задумчивый молодой человек Паша (Марк Эйдельштейн) мечтает стать ракетостроителем и осваивать ближний и дальний космос — для чего усердно учится в петербургском университете. Непутевый сосед по комнате в общежитии обращается к нему исключительно «слушай, Королев», одногруппники постоянно просят сделать им сложные чертежи («только накосячь немножко, а то спалимся»), и в целом чувствуется, что у парня большое будущее. Как иногда бывает, жизнь приносит ему одновременно хорошие и плохие новости. Хорошая — его заметили преподаватели и зовут на международный космический форум, где есть перспектива заявить о себе и получить грант на дальнейшую учебу. Плохая — в забытом богом родном селе Шойна на берегу Белого моря умер отец, поэтому срочно нужно ехать домой.

После форума Паша прилетает на родину на стареньком «кукурузнике» — других вариантов добраться из ближайшего большого города нет. Мама (Дарья Екамасова) чудовищно тяжело переживает смерть мужа и просто молча лежит и смотрит в стену, ершистый брат-подросток Илья (Никита Конкин) с порога встречает вопросом «Когда ты меня отсюда заберешь?», вокруг вьется местная девушка с причудами Яна (Софья Воронцова), поселок в силу климатических особенностей засыпает песком, а соседи с логичным интересом смотрят на трактор его отца — заниматься откапыванием домов теперь некому. После еще одного происшествия (довольно дикого, но объяснимого с точки зрения реальности картины) ситуация неотвратимо ухудшается: герой вязнет в ней, как в песке — к сожалению, это не первая и не последняя чересчур прямолинейная метафора фильма.