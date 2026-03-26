Стыковка отменена: какой получилась драма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном?

В российский прокат со 2 апреля выходит фильм-притча «Космос засыпает» Антона Мамыкина — призер и зрительский любимчик фестиваля «Дух огня» с Марком Эйдельштейном в роли мечтающего о космосе студента-инженера, который столкнулся с земной реальностью. Собака.ru посмотрела фильм заранее и рассказывает, почему метафорическое высказывание получилось менее убедительным, чем могло быть.
Скромный и задумчивый молодой человек Паша (Марк Эйдельштейн) мечтает стать ракетостроителем и осваивать ближний и дальний космос — для чего усердно учится в петербургском университете. Непутевый сосед по комнате в общежитии обращается к нему исключительно «слушай, Королев», одногруппники постоянно просят сделать им сложные чертежи («только накосячь немножко, а то спалимся»), и в целом чувствуется, что у парня большое будущее. Как иногда бывает, жизнь приносит ему одновременно хорошие и плохие новости. Хорошая — его заметили преподаватели и зовут на международный космический форум, где есть перспектива заявить о себе и получить грант на дальнейшую учебу. Плохая — в забытом богом родном селе Шойна на берегу Белого моря умер отец, поэтому срочно нужно ехать домой.
После форума Паша прилетает на родину на стареньком «кукурузнике» — других вариантов добраться из ближайшего большого города нет. Мама (Дарья Екамасова) чудовищно тяжело переживает смерть мужа и просто молча лежит и смотрит в стену, ершистый брат-подросток Илья (Никита Конкин) с порога встречает вопросом «Когда ты меня отсюда заберешь?», вокруг вьется местная девушка с причудами Яна (Софья Воронцова), поселок в силу климатических особенностей засыпает песком, а соседи с логичным интересом смотрят на трактор его отца — заниматься откапыванием домов теперь некому. После еще одного происшествия (довольно дикого, но объяснимого с точки зрения реальности картины) ситуация неотвратимо ухудшается: герой вязнет в ней, как в песке — к сожалению, это не первая и не последняя чересчур прямолинейная метафора фильма.
Первый фильм режиссера Антона Мамыкина очень тепло приняли на недавнем фестивале «Дух огня»: приз зрительских симпатий, плюс лучший дебют, мужская роль и операторская работа. Однако проблема в том, что это кино с очень режущим несоответствием формы и содержания. С формой все замечательно: и выбор фактуры (эту пустыню, небо, море с маяком и морошку можно было снять совершенно обычно или гротескно красиво, но получилось именно сбалансированно), и главный герой — Марк Эйдельштейн чувствует себя в роли погруженного в себя искреннего юноши в своей тарелке и играет все того же Ласло из «Путешествия на солнце и обратно», но только в другом регистре.
Но со всем остальным уже проблемы. Очень сложно всерьез воспринимать заявленный с порога фильм-притчу, который оперирует настолько лобовыми метафорами, что многим позавидовал бы иной паблик в соцсетях. История возвращения домой и выбора между родней и жизненными перспективами декорирована настолько очевидными ходами, что на ее основе можно написать промт для нейросети. Если не вдаваться в подробности и обойтись без спойлеров, на экране люди-функции помещаются в прописанные по всем штампам обстоятельства и, что особенно печально, окружены соответствующими художественными решениями. История со стартом с космодрома. Крупный план лежащего в песке значка с Пашиной конференции. Неоднократно озвученная реплика «Песок все заметает» в контексте времени. Мелодия из «Интерстеллара» в драматический момент за рулем трактора (с потолком, сделанным в виде звездного неба!) — да, именно та, из ставшего мемом отрывка с рыдающим Макконахи. И таких моментов можно собрать по десятку на каждые полчаса экранного времени.
«Космос засыпает» хочется полюбить за искренность, но в нем парадоксальным образом катастрофически мало живого (чем как раз цепляют недавние «Здесь был Юра» и «Картины дружеских связей») и слишком много смоделированных конструкций, что хорошо для космического аппарата, но не для художественного произведения. Если уж и дальше оперировать космическими аллюзиями, можно процитировать телеведущего во время давнего запуска разбившейся ракеты в прямом эфире: «Что-то, кажется, идет не так».
18+
Комментарии (0)