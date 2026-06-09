Уходя, гасите свет: каким получился хоррор о лиминальных пространствах «Закулисье реальности»?

В российском и мировом прокате гремит «Закулисье реальности» — основанный на крипипасте и веб-сериале хоррор, который стал самым кассовым фильмом студии A24 в истории (заработал более 200 миллионов долларов при бюджете в 10!) Собака.ru рассказывает, насколько фильм соблюдает дух оригинала и в чем причина такого успеха.
Несчастный и, судя по всему, не очень приятный в общении мужчина неопределенного возраста по имени Кларк (Чиветель Эджиофор) на приеме у психотерапевта Мэри (Ренате Реинсве) в очередной раз жалуется на крах в личной жизни и карьере. Бывшая выгнала из собственного дома на фоне прогрессирующего алкоголизма, а мечты о карьере архитектора так и остались мечтами — поэтому приходится и работать, и жить в собственном мебельном магазинчике с не особенно радужными бизнес-перспективами.
Однажды Кларк обнаруживает на рабочем месте проблемы с освещением: пришедший электрик пожимает плечами — да, лампы мигают непонятно почему, электричество уходит куда-то на сторону, а часть щитка вообще ни к чему не подключена и выглядит как декорация. Но это только начало: посреди ночи он случайно находит портал в другое измерение. В него можно пройти сквозь стену, а внутри вроде бы обычное полупустое офисное помещение, но, как сразу выясняется, это совсем не так.
Стены тревожного желтого цвета, постоянный треск потолочных светильников, странные конструкции из мебели и планировка, будто бы ее придумал некто с тяжелым расстройством личности: лишние углы, клаустрофобические коридоры, непонятно откуда взявшийся дорожный знак с надписью задом наперед. Что еще хуже, в помещении явно есть кто-то еще — и далеко не факт, что это вообще человек.
Популярная крипипаста о лиминальных пространствах наконец-то добралась до большого экрана — в 2019 году одна запощенная с таинственной подписью картинка на 4chan с непонятной (но неприятной на подсознательном уровне) комнатой породила мощнейший лор, из которого в 2022 году получился популярный веб-сериал, который снимал 16-летний на тот момент Кейн Парсонс. Сейчас режиссеру 20, но снимать «Закулисье» студия A24 справедливо доверила ему — стоит ли удивляться, что выросшая на этой эстетике аудитория зумеров отправилась в кино как гаммельнские дети, услышавшие даже не флейту, а целый духовой оркестр. Картина уже собрала в прокате примерно 20 своих бюджетов — и в целом это действительно очень легко объяснимый культурный феномен, про который хочется сказать: «Почему никто не использовал его раньше?».
Здесь можно вспомнить и Вайомингский инцидент (фейк о вторжении в телеэфир таинственного видео — что называется, олды помнят), и SCP-протоколы (это как файлы Эпштейна, только про аномальные явления), и вселенную Самосбора (события которой происходят в стенах бесконечной хрущевки), и многое другое. «Закулисье» сделано действительно талантливо и очень грамотно с точки зрения архитектуры и атмосферы и многих приведет в восторг, но в целом фильм периодически пытается зайти на территорию, где ему особо нечего сказать — чуть-чуть про детские травмы, чуть-чуть про кризис среднего возраста, чуть-чуть про то, что наша память периодически погружает нас в рукотворный ад. Но все это как-то теряется в коридорах с жужжащими лампами — да и чувствуется, что затевалось все явно не ради этого.
Вопрос о производимом эффекте дискомфорта тоже дискуссионный: эффект зловещей долины, когда обычные предметы и пространства неуловимо отличаются от привычных и вызывают ощущение нехорошего холодка за воротом, здесь, безусловно, сработает для очень многих (особенно с учетом того, что сиквел практически неизбежен). Но другие почувствуют себя слегка обманутыми, если ожидания были высокими: когда провел в таких офисах, учебных корпусах и прочих присутственных местах солидную часть жизни, не напугают даже существа за стенкой, которые хотят откусить тебе голову.
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