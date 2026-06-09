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Уходя, гасите свет: каким получился хоррор о лиминальных пространствах «Закулисье реальности»?

В российском и мировом прокате гремит «Закулисье реальности» — основанный на крипипасте и веб-сериале хоррор, который стал самым кассовым фильмом студии A24 в истории (заработал более 200 миллионов долларов при бюджете в 10!) Собака.ru рассказывает, насколько фильм соблюдает дух оригинала и в чем причина такого успеха. 

A24, 21 Laps Entertainment, Atomic Monster, Chernin Entertainment, Oddfellows Pictures, 2026

Несчастный и, судя по всему, не очень приятный в общении мужчина неопределенного возраста по имени Кларк (Чиветель Эджиофор) на приеме у психотерапевта Мэри (Ренате Реинсве) в очередной раз жалуется на крах в личной жизни и карьере. Бывшая выгнала из собственного дома на фоне прогрессирующего алкоголизма, а мечты о карьере архитектора так и остались мечтами — поэтому приходится и работать, и жить в собственном мебельном магазинчике с не особенно радужными бизнес-перспективами. 

Однажды Кларк обнаруживает на рабочем месте проблемы с освещением: пришедший электрик пожимает плечами — да, лампы мигают непонятно почему, электричество уходит куда-то на сторону, а часть щитка вообще ни к чему не подключена и выглядит как декорация. Но это только начало: посреди ночи он случайно находит портал в другое измерение. В него можно пройти сквозь стену, а внутри вроде бы обычное полупустое офисное помещение, но, как сразу выясняется, это совсем не так.

A24, 21 Laps Entertainment, Atomic Monster, Chernin Entertainment, Oddfellows Pictures, 2026

Стены тревожного желтого цвета, постоянный треск потолочных светильников, странные конструкции из мебели и планировка, будто бы ее придумал некто с тяжелым расстройством личности: лишние углы, клаустрофобические коридоры, непонятно откуда взявшийся дорожный знак с надписью задом наперед. Что еще хуже, в помещении явно есть кто-то еще — и далеко не факт, что это вообще человек.

Популярная крипипаста о лиминальных пространствах наконец-то добралась до большого экрана — в 2019 году одна запощенная с таинственной подписью картинка на 4chan с непонятной (но неприятной на подсознательном уровне) комнатой породила мощнейший лор, из которого в 2022 году получился популярный веб-сериал, который снимал 16-летний на тот момент Кейн Парсонс. Сейчас режиссеру 20, но снимать «Закулисье» студия A24 справедливо доверила ему — стоит ли удивляться, что выросшая на этой эстетике аудитория зумеров отправилась в кино как гаммельнские дети, услышавшие даже не флейту, а целый духовой оркестр. Картина уже собрала в прокате примерно 20 своих бюджетов — и в целом это действительно очень легко объяснимый культурный феномен, про который хочется сказать: «Почему никто не использовал его раньше?».

A24, 21 Laps Entertainment, Atomic Monster, Chernin Entertainment, Oddfellows Pictures, 2026

Здесь можно вспомнить и Вайомингский инцидент (фейк о вторжении в телеэфир таинственного видео — что называется, олды помнят), и SCP-протоколы (это как файлы Эпштейна, только про аномальные явления), и вселенную Самосбора (события которой происходят в стенах бесконечной хрущевки), и многое другое. «Закулисье» сделано действительно талантливо и очень грамотно с точки зрения архитектуры и атмосферы и многих приведет в восторг, но в целом фильм периодически пытается зайти на территорию, где ему особо нечего сказать — чуть-чуть про детские травмы, чуть-чуть про кризис среднего возраста, чуть-чуть про то, что наша память периодически погружает нас в рукотворный ад. Но все это как-то теряется в коридорах с жужжащими лампами — да и чувствуется, что затевалось все явно не ради этого.

Вопрос о производимом эффекте дискомфорта тоже дискуссионный: эффект зловещей долины, когда обычные предметы и пространства неуловимо отличаются от привычных и вызывают ощущение нехорошего холодка за воротом, здесь, безусловно, сработает для очень многих (особенно с учетом того, что сиквел практически неизбежен). Но другие почувствуют себя слегка обманутыми, если ожидания были высокими: когда провел в таких офисах, учебных корпусах и прочих присутственных местах солидную часть жизни, не напугают даже существа за стенкой, которые хотят откусить тебе голову.

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