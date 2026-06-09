Уходя, гасите свет: каким получился хоррор о лиминальных пространствах «Закулисье реальности»?

Несчастный и, судя по всему, не очень приятный в общении мужчина неопределенного возраста по имени Кларк (Чиветель Эджиофор) на приеме у психотерапевта Мэри (Ренате Реинсве) в очередной раз жалуется на крах в личной жизни и карьере. Бывшая выгнала из собственного дома на фоне прогрессирующего алкоголизма, а мечты о карьере архитектора так и остались мечтами — поэтому приходится и работать, и жить в собственном мебельном магазинчике с не особенно радужными бизнес-перспективами.

Однажды Кларк обнаруживает на рабочем месте проблемы с освещением: пришедший электрик пожимает плечами — да, лампы мигают непонятно почему, электричество уходит куда-то на сторону, а часть щитка вообще ни к чему не подключена и выглядит как декорация. Но это только начало: посреди ночи он случайно находит портал в другое измерение. В него можно пройти сквозь стену, а внутри вроде бы обычное полупустое офисное помещение, но, как сразу выясняется, это совсем не так.