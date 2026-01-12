Тимоти Шаламе обошел Леонардо Ди Каприо, Хлоя Джао взяла приз за лучшую драму и другие победители — в нашем материале.
«Битва за битвой»
Лучший драматический фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Гамнет», режиссер Хлоя Джао
- «Франкенштейн»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон
- «Голубая луна»
- «Бугония»
- «Марти Великолепный»
- «Метод исключения»
- «Новая волна»
Лучший международный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Секретный агент»
- «Простая случайность»
- «Метод исключения»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Лучший анимационный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Арко»
- «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
- «Элио»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Лучший режиссер
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
- Райан Куглер, «Грешники»
- Гильермо дель Торо, «Франкенштейн»
- Джафар Панахи, «Простая случайность»
- Йоаким Триер, «Сентиментальная ценность»
- Хлоя Чжао, «Гамнет»
Лучший сценарий
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
- Джош Сэфди и Рональд Бронштейн, «Марти Великолепный»
- Райан Куглер, «Грешники»
- Йоаким Триер и Эскиль Вогт, «Сентиментальная ценность»
- Джафар Панахи, «Простая случайность»
- Хлоя Чжао и Мэгги О’Фаррелл, «Гамнет»
Джесси Бакли, «Гамнет»
Лучший драматический актер
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Вагнер Моура, «Секретный агент»
- Джоэл Эдгертон, «Сны поездов»
- Оскар Айзек, «Франкенштейн»
- Дуэйн Джонсон, «Крушитель»
- Майкл Б. Джордан, «Грешники»
- Джереми Аллен Уайт, «Спрингстин. Избавь меня от небытия»
Лучшая драматическая актриса
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Джесси Бакли, «Гамнет»
- Дженнифер Лоуренс, «Умри, моя любовь»
- Рената Реинсве, «Сентиментальная ценность»
- Джулия Робертс, «После охоты»
- Тесса Томпсон, «Гедда»
- Ева Виктор, «Прости, детка»
Лучший актер в мюзикле или комедии
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
- Джордж Клуни («Джей Келли»)
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Ли Бён-хон («Метод исключения»)
- Джесси Племонс («Бугония»)
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Синтия Эриво, «Злая: Часть 2»
- Кейт Хадсон, «Мелодия их мечты»
- Чейз Инфинити, «Битва за битвой»
- Аманда Сайфред, «Завещание Анны Ли»
- Эмма Стоун, «Бугония»
Лучший актер второго плана
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
- Бенисио дель Торо, «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди, «Франкенштейн»
- Пол Мескал, «Гамнет»
- Шон Пенн, «Битва за битвой»
- Адам Сэндлер, «Джей Келли»
Лучшая актриса второго плана
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Тияна Тейлор, «Битва за битвой»
- Эмили Блант, «Крушитель»
- Эль Фаннинг, «Сентиментальная ценность»
- Ариана Гранде, «Злая: Часть 2»
- Инга Ибсдоттер Лиллеос, «Сентиментальная ценность»
- Эми Мэдиган, «Орудия»
«Больница Питт»
Лучший драматический телесериал
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Больница Питт»
- «Дипломатка»
- «Одна из многих»
- «Разделение»
- «Медленные лошади»
- «Белый лотос»
Лучший актер в драматическом сериале
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Ноа Уайли, «Больница Питт»
- Стерлинг К. Браун, «Рай»
- Диего Луна, «Андор»
- Гари Олдман, «Медленные лошади»
- Марк Руффало, «Задание»
- Адам Скотт, «Разделение»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
- Кэти Бейтс, «Мэтлок»
- Бритт Лауэр, «Разделение»
- Хелен Миррен, «Гангстерленд»
- Белла Рэмзи, «Одни из нас»
- Кери Рассел, «Дипломатка»
«Киностудия»
Лучший сериал в жанре мюзикла или комедии
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Киностудия»
- «Начальная школа "Эбботт"»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
Лучший актер в музыкальном или комедийном сериале
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Сет Роген, «Киностудия»
- Адам Броди, «Никто этого не хочет»
- Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
- Глен Пауэлл, «Чед Пауэрс»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса в музыкальном или комедийном сериале
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Джин Смарт, «Хитрости»
- Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
- Айо Эдебири, «Медведь»
- Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
- Наташа Лионн, «Покерфейс»
- Дженна Ортега, «Уэнздей»
«Переходный возраст»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
- ПОБЕДИТЕЛЬ — «Переходный возраст»
- «Во всем виновата она»
- «Чудовище внутри меня»
- «Черное зеркало»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Девушка моего сына»
Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
- Клэр Дэйнс, «Чудовище внутри меня»
- Рашида Джонс, «Чёрное зеркало»
- Аманда Сайфред, «Алая река»
- Сара Снук, «Во всём виновата она»
- Робин Райт, «Девушка моего сына»
Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
- Джейкоб Элорди, «Узкая дорога на дальний север»
- Пол Джаматти, «Черное зеркало»
- Чарли Ханнэм, «Монстры»
- Джуд Лоу, «Черный кролик»
- Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
- Кэрри Кун, «Белый лотос»
- Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
- Кэтрин О'Хара, «Киностудия»
- Паркер Поузи, «Белый лотос»
- Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»
Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме
- ПОБЕДИТЕЛЬ — Оуэн Купер, «Переходный возраст»
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
- Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»
- Джейсон Айзекс, «Белый лотос»
- Трэмелл Тиллман, «Разделение»
- Эшли Уолтерс, «Переходный возраст»
18+
