Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Пол Томас Андерсон, «Переходный возраст» и «Больница Питт»: объявлены лауреаты «Золотого глобуса»-2026

Тимоти Шаламе обошел Леонардо Ди Каприо, Хлоя Джао взяла приз за лучшую драму и другие победители — в нашем материале.

«Битва за битвой»
Кадр из фильма

«Битва за битвой»

Лучший драматический фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Гамнет», режиссер Хлоя Джао
  • «Франкенштейн»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон
  • «Голубая луна»
  • «Бугония»
  • «Марти Великолепный»
  • «Метод исключения»
  • «Новая волна»

Лучший международный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Секретный агент»
  • «Простая случайность»
  • «Метод исключения»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»

Лучший анимационный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Арко»
  • «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
  • «Элио»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2»

Лучший режиссер

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • Райан Куглер, «Грешники»
  • Гильермо дель Торо, «Франкенштейн»
  • Джафар Панахи, «Простая случайность»
  • Йоаким Триер, «Сентиментальная ценность»
  • Хлоя Чжао, «Гамнет»

Лучший сценарий

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • Джош Сэфди и Рональд Бронштейн, «Марти Великолепный»
  • Райан Куглер, «Грешники»
  • Йоаким Триер и Эскиль Вогт, «Сентиментальная ценность»
  • Джафар Панахи, «Простая случайность»
  • Хлоя Чжао и Мэгги О’Фаррелл, «Гамнет»
Джесси Бакли, «Гамнет»
Кадр из фильма

Джесси Бакли, «Гамнет»

Лучший драматический актер

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Вагнер Моура, «Секретный агент»
  • Джоэл Эдгертон, «Сны поездов»
  • Оскар Айзек, «Франкенштейн»
  • Дуэйн Джонсон, «Крушитель»
  • Майкл Б. Джордан, «Грешники»
  • Джереми Аллен Уайт, «Спрингстин. Избавь меня от небытия»

Лучшая драматическая актриса

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Джесси Бакли, «Гамнет»
  • Дженнифер Лоуренс, «Умри, моя любовь»
  • Рената Реинсве, «Сентиментальная ценность»
  • Джулия Робертс, «После охоты»
  • Тесса Томпсон, «Гедда»
  • Ева Виктор, «Прости, детка»

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
  • Джордж Клуни («Джей Келли»)
  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)
  • Ли Бён-хон («Метод исключения»)
  • Джесси Племонс («Бугония»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Синтия Эриво, «Злая: Часть 2»
  • Кейт Хадсон, «Мелодия их мечты»
  • Чейз Инфинити, «Битва за битвой»
  • Аманда Сайфред, «Завещание Анны Ли»
  • Эмма Стоун, «Бугония»

Лучший актер второго плана

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
  • Бенисио дель Торо, «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди, «Франкенштейн»
  • Пол Мескал, «Гамнет»
  • Шон Пенн, «Битва за битвой»
  • Адам Сэндлер, «Джей Келли»

Лучшая актриса второго плана

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Тияна Тейлор, «Битва за битвой»
  • Эмили Блант, «Крушитель»
  • Эль Фаннинг, «Сентиментальная ценность»
  • Ариана Гранде, «Злая: Часть 2»
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос, «Сентиментальная ценность»
  • Эми Мэдиган, «Орудия»
«Больница Питт»
Кадр из сериала

«Больница Питт»

Лучший драматический телесериал

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Больница Питт»
  • «Дипломатка»
  • «Одна из многих»
  • «Разделение»
  • «Медленные лошади»
  • «Белый лотос»

Лучший актер в драматическом сериале

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Ноа Уайли, «Больница Питт»
  • Стерлинг К. Браун, «Рай»
  • Диего Луна, «Андор»
  • Гари Олдман, «Медленные лошади»
  • Марк Руффало, «Задание»
  • Адам Скотт, «Разделение»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
  • Кэти Бейтс, «Мэтлок»
  • Бритт Лауэр, «Разделение»
  • Хелен Миррен, «Гангстерленд»
  • Белла Рэмзи, «Одни из нас»
  • Кери Рассел, «Дипломатка»
«Киностудия»
Кадр из сериала

«Киностудия»

Лучший сериал в жанре мюзикла или комедии

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Киностудия»
  • «Начальная школа "Эбботт"»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»

Лучший актер в музыкальном или комедийном сериале

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Сет Роген, «Киностудия»
  • Адам Броди, «Никто этого не хочет»
  • Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
  • Глен Пауэлл, «Чед Пауэрс»
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая актриса в музыкальном или комедийном сериале

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Джин Смарт, «Хитрости»
  • Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
  • Айо Эдебири, «Медведь»
  • Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
  • Наташа Лионн, «Покерфейс»
  • Дженна Ортега, «Уэнздей»
«Переходный возраст»
Кадр из сериала

«Переходный возраст»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — «Переходный возраст»
  • «Во всем виновата она»
  • «Чудовище внутри меня»
  • «Черное зеркало»
  • «Умираю, как хочу секса»
  • «Девушка моего сына»

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
  • Клэр Дэйнс, «Чудовище внутри меня»
  • Рашида Джонс, «Чёрное зеркало»
  • Аманда Сайфред, «Алая река»
  • Сара Снук, «Во всём виновата она»
  • Робин Райт, «Девушка моего сына»

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
  • Джейкоб Элорди, «Узкая дорога на дальний север»
  • Пол Джаматти, «Черное зеркало»
  • Чарли Ханнэм, «Монстры»
  • Джуд Лоу, «Черный кролик»
  • Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
  • Кэрри Кун, «Белый лотос»
  • Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
  • Кэтрин О'Хара, «Киностудия»
  • Паркер Поузи, «Белый лотос»
  • Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

  • ПОБЕДИТЕЛЬ — Оуэн Купер, «Переходный возраст»
  • Билли Крудап, «Утреннее шоу»
  • Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»
  • Джейсон Айзекс, «Белый лотос»
  • Трэмелл Тиллман, «Разделение»
  • Эшли Уолтерс, «Переходный возраст»

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: