Человек человеку бобр: почему «Прыгуны» от Pixar — «Битва за битвой» для самых маленьких, но понравятся и взрослым

В зарубежном прокате уверенно лидируют «Прыгуны» — пиксаровский мультфильм о взаимодействии людей и бобров (и прочего многообразия животного мира) и правилах их общественного договора. На данный момент проект уже собрал бокс-офис в 165 миллионов долларов, а еще восторги прессы и зрителей. Собака.ru рассказывает, почему идеи философии Нового времени и прекрасный человеческий вайб так безотказно срабатывают.
Импульсивная студентка биофака (и по совместительству экоактивистка) Мэйбл в свои 19 твердо уверена, что обязана спасти если и не весь мир, то хотя бы любимую часть — под угрозой оказался дорогой ее сердцу пруд, который испокон веков облюбовали бобры и другая живность. Место для девушки знаковое: в детстве она обожала проводить там время с покойной бабушкой, глядя на воду и прислушиваясь к звукам природы. Теперь же через него собирается проложить скоростную магистраль мэр города Бивертауна Джерри Генераццо, которого больше волнует собственный предвыборный рейтинг, чем проблемы животного мира.
Мэйбл протестует — нелепый сбор петиций по соседям, естественно, не работает, но в происходящее вмешивается случай. Оказывается, университетские преподаватели девушки сконструировали систему (проект назвали «Прыгуны»), позволяющую переносить человеческое сознание в тело роботизированного животного, неотличимого от настоящего. В суматохе местная Грета Тунберг вселяется в тело бобра (практически как в «Аватаре» — и в мультфильме на этот счет сразу же шутят), начинает понимать язык животных и агитирует всех представителей фауны вернуться к пруду: по законам реальности мультфильма их камбэк на место стройки автоматически должен ее остановить. Само собой, все сразу идет не так.
В последнее десятилетие в студии Pixar было принято разочаровываться: зрители, привыкшие к сложным историям, облеченным в простую форму, указывали на недостаточную глубиной высказываний — исключением можно считать разве что сиквел «Головоломки». «Прыгуны» действительно приятно выбиваются из этой конвейерной схемы детских мультфильмов, не оставляющих практически никакого послевкусия и пространства для полемики — как ни странно прозвучит, это практически «Битва за битвой» для самых маленьких.
Технически «Прыгуны» — образцовый семейный мультфильм о том, что жить дружно и строить диалог классно, важно и полезно даже с совсем не похожими на тебя оппонентами. Но в контексте текущей повестки (лишний раз напоминать об этом уже невозможно, но приходится) анимационные приключения девушки-идеалистки в реальности строгих политических иерархий бобрят, птиц, рыб, жабок, змей и вредных насекомых выглядят как просмотр ленты новостей — у всех свои устоявшиеся традиции, вмешательство в которые приводит к локальному апокалипсису.
По сути, это вневозрастной и очень красиво сделанный анимационный комментарий к происходящему вокруг: ситуация, где каждый знает, как сделать лучше другому и потешить собственное эго по устоявшейся у себя в голове схеме, практически всегда приводит к хаосу. Условно плохие капиталисты преследуют свои цели, в ответ условно же добрые животные собирают армию, чтобы убить плохих капиталистов. В этот момент не особо проявлявшая себя злая гусеничка-инфантил узурпирует власть, и на это с квадратными глазами взирают как заварившие эту кашу активисты-миротворцы, так и технократы, благими намерениями ввергшие мир (хоть и в границах пруда и небольшого города) в натуральную сингулярность.
Мультфильм, который все-таки заканчивается хэппи-эндом, буквально поднимает вопрос Достоевского о слезинке ребенка и всеобщем благе и отсылает к философу Томасу Гоббсу с его теорией общественного договора. И вполне мог бы называться как научпоп-книга: что-то вроде «Геополитическая катастрофа и бобрята». Легко можно представить семью, где после просмотра дети сразу захотят стать борцами за эфемерную справедливость, на что взрослые справедливо ответят — мир по-прежнему мал для добра и так далее. Впрочем, взрослым тоже иногда хочется верить в сказки. И они (хоть и нечасто) могут стать реальностью.
18+
Комментарии (0)