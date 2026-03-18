Человек человеку бобр: почему «Прыгуны» от Pixar — «Битва за битвой» для самых маленьких, но понравятся и взрослым

Импульсивная студентка биофака (и по совместительству экоактивистка) Мэйбл в свои 19 твердо уверена, что обязана спасти если и не весь мир, то хотя бы любимую часть — под угрозой оказался дорогой ее сердцу пруд, который испокон веков облюбовали бобры и другая живность. Место для девушки знаковое: в детстве она обожала проводить там время с покойной бабушкой, глядя на воду и прислушиваясь к звукам природы. Теперь же через него собирается проложить скоростную магистраль мэр города Бивертауна Джерри Генераццо, которого больше волнует собственный предвыборный рейтинг, чем проблемы животного мира.

Мэйбл протестует — нелепый сбор петиций по соседям, естественно, не работает, но в происходящее вмешивается случай. Оказывается, университетские преподаватели девушки сконструировали систему (проект назвали «Прыгуны»), позволяющую переносить человеческое сознание в тело роботизированного животного, неотличимого от настоящего. В суматохе местная Грета Тунберг вселяется в тело бобра (практически как в «Аватаре» — и в мультфильме на этот счет сразу же шутят), начинает понимать язык животных и агитирует всех представителей фауны вернуться к пруду: по законам реальности мультфильма их камбэк на место стройки автоматически должен ее остановить. Само собой, все сразу идет не так.