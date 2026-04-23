Почему «Грация» Паоло Соррентино — одна из лучших картин в карьере режиссера?

Президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло), в прошлом талантливый юрист с безграничной тоской в глазах, готовится к неизбежному завершению срока правления — буквально с настроем «я устал, я ухожу». Душевные заботы политика в основном сводятся к тому, что из-за удаленного легкого дочь Доротея (а по совместительству главная советница в исполнении Анны Ферцетти) запрещает ему курить и заставляет есть ненавистные паровые котлеты с киноа, а сам он до сих пор скучает по умершей несколько лет назад жене, которой еще и не может до конца простить измену, случившуюся в далекой туманной молодости.

Тем временем до финала также нужно разобраться с важными делами: подписать (или заблокировать) закон о разрешении эвтаназии, а также два приказа о помиловании обвиняемых в убийствах людей — но делать настолько важный выбор у него уже нет никаких моральных сил. Не помогают даже задушевные аудиенции у папы римского с глазу на глаз. Впрочем, де Сантис внутри себя понимает, что спихнуть проблемы на друга всей жизни и потенциального преемника в лице министра юстиции все же не получится — и их необходимо решить самому из чистого самоуважения.