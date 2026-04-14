Как петербуржец Павел Клушанцев вдохновил Джорджа Лукаса на «Звездные войны»

Мечтал стать писателем, а до кинокарьеры работал мебельщиком

Павел Клушанцев был родом из дворянской семьи, но попал в максимально турбулентное время — Первая мировая война и революционные события. Однако и на этом фоне он проявлял незаурядные способности в инженерии: в частности, собственноручно собрал токарный станок, на котором вытачивал мебельные детали и шахматные фигуры, чтобы хоть как-то подзаработать. Литературные амбиции из детства, впрочем, тоже реализовались — у Клушанцева получилось стать и фантастом-практиком на площадке, и автором научпопа, издававшегося в СССР миллионными тиражами.

Не поступил в Технологический институт — однако в кинофототехникуме стал оператором топ-класса

С высшим образованием у Павла поначалу не сложилось, однако он все-таки поступил в техникум, который закончил в 1930 году. После него Клушанцев много и плодотворно работал с режиссером Лазарем Анци-Половским на студии «Белгоскино» (а позже на «Союзтехфильме», который впоследствии стал «Леннаучфильмом»). Там он постоянно экспериментировал с техникой: в частности, именно он придумал особую стеклянную призму для комбинированных съемок — устройство потом назовут его именем. Но это далеко не все — различных изобретений у Клушанцева насчитывается около трех сотен: от стабилизаторов камеры до автофокуса.