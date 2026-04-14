Как петербуржец Павел Клушанцев вдохновил Джорджа Лукаса на «Звездные войны»

В российском прокате идет фильм «Планета» с Сергеем Гилевым о режиссере-кинофантасте Николае Беренцеве — явно списанном с фигуры Павла Клушанцева, ультрапрогрессивного автора, во многом определившего направление мирового сай-фая. Собака.ru вспоминает детали его биографии и рассказывает, как советский режиссер с 30-х годов прошлого века придумывал собственный язык и приемы, которые используются по сей день.
Павел Клушанцев
Мечтал стать писателем, а до кинокарьеры работал мебельщиком
Павел Клушанцев был родом из дворянской семьи, но попал в максимально турбулентное время — Первая мировая война и революционные события. Однако и на этом фоне он проявлял незаурядные способности в инженерии: в частности, собственноручно собрал токарный станок, на котором вытачивал мебельные детали и шахматные фигуры, чтобы хоть как-то подзаработать. Литературные амбиции из детства, впрочем, тоже реализовались — у Клушанцева получилось стать и фантастом-практиком на площадке, и автором научпопа, издававшегося в СССР миллионными тиражами.
Не поступил в Технологический институт — однако в кинофототехникуме стал оператором топ-класса
С высшим образованием у Павла поначалу не сложилось, однако он все-таки поступил в техникум, который закончил в 1930 году. После него Клушанцев много и плодотворно работал с режиссером Лазарем Анци-Половским на студии «Белгоскино» (а позже на «Союзтехфильме», который впоследствии стал «Леннаучфильмом»). Там он постоянно экспериментировал с техникой: в частности, именно он придумал особую стеклянную призму для комбинированных съемок — устройство потом назовут его именем. Но это далеко не все — различных изобретений у Клушанцева насчитывается около трех сотен: от стабилизаторов камеры до автофокуса.
Кадр из фильма «Планета бурь»
Пережил блокаду
Войну Клушанцев провел в запасе по состоянию здоровья, однако во время блокады Ленинграда занимался документалистикой — в 1942 году его эвакуировали в Сибирь вместе с семьей. А после возвращения в Ленинград снова занялся студийной работой: из этого и выросли его знаменитые «Дорога к звездам» и «Планета бурь».
Изобретательно популяризировал космическую тему в кино
Еще на съемках короткого метра «Полярное сияние» Клушанцев сумел реалистично сымитировать его с помощью подручных средств — для этого оказалось достаточно кальки, ниток и нескольких самодельных рамок. Со временем это переросло в масштабные съемки космических и подводных пейзажей плюс-минус такими же нехитрыми средствами, но с огромной долей импровизации: например, кадры невесомости, снятые при помощи системы тросов или подводный мир, реализованный посредством аквариума и прожектора в «Планете бурь» — притом выглядело это для своего времени мощнейшим прорывом.
Кадр из фильма «Планета бурь»
Стал легендарной фигурой для голливудского кинематографа
Вышедшая в 1962 году «Планета бурь» по повести Александра Казанцева о космической экспедиции на Венеру стала локальным хитом как в СССР, так и в мире — дошло до того, что кроме обычного проката в трех десятках стран фильмом заинтересовался сам Роджер Корман, один из столпов жанрового голливудского кино. Правда, на американские экраны он выпустил ее в своем стиле — в кинотеатрах под открытым небом и в двух перемонтированных версиях. Впрочем, этого оказалось достаточно для популярности среди других легенд: считается, что картиной восхищался Джордж Лукас и после нее решил снять «Звездные войны», а Стэнли Кубрик — «Космическую одиссею». В любом случае, даже если это легенды, работы Клушанцева навсегда изменили мировой сай-фай и с технической, и с идейной точки зрения: в кино нет практически ничего невозможного — за это его и любим.
