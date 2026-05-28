Фильм «Майкл»: каким получился байопик о Майкле Джексоне?

В российский прокат вышел «Майкл» Антуана Фукуа — биографическая картина о ранних годах поп-короля уже собрала почти 800 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру. Собака.ru рассказывает, почему фильм приведет в восторг фанатов артиста и с большой долей вероятности вызовет недоумение у всех остальных.
Небольшой городок Гэри, штат Индиана, 1966 год — восьмилетний Майкл Джексон (Джулиано Вальди) репетирует вместе с четырьмя братьями в бой-бэнде Jackson 5 под руководством их отца Джозефа (Колман Доминго). Мальчик уже тогда выглядит потенциальной звездой, но папа, вспоминая голодное детство и работу крановщиком, любыми способами стремится вытащить семью на эстрадный олимп: в ход идут и практически армейская дисциплина, и физические наказания — как раз от них больше всего страдает младший.
Несмотря на то что Майкл с удовольствием и большим умением поет и танцует, его занимают вещи существенно более интересные для своего возраста: книга про приключения Питера Пэна в Неверлэнде, просмотр фильмов с Джином Келли и Чарли Чаплином по телевизору под попкорн с мамой и истории о жизни экзотических животных. Тем временем Джозеф решает, что его семейной команде пора выходить на большую сцену — продюсеры потихоньку начинают выстраиваться в очередь, а люди из звукозаписывающих студий практически не скрывают восторг во время пробных сессий. Зреет очевидный конфликт: повзрослевший Майкл (его играет племянник звезды Джаафар Джексон) хочет сепарироваться от семейной диктатуры, но пока не может набраться решимости — поэтому ему остается только изливать душу понимающему личному охраннику Биллу (Кейлин Даррел Джонс) и дружить с питомцами — шимпанзе, ламой, жирафом и змеей.
Практически все подробности биографии Майкла Джексона ни для кого не секрет — ребенок из многодетной семьи, ставший буквально золотым в мире шоу-бизнеса, жил в аду отцовского перфекционизма и отгораживался от этого как только мог. Но никакого глубокого психологического портрета в фильме не получается даже близко. Можно смело предполагать, что Джексон со своими обсессиями по поводу экзотических животных, осветления кожи из-за витилиго, формы носа, популярных сказок и попытками компенсировать отсутствие общения с детьми, с которыми не получалось дружить в восемь лет, находится где-то в области расстройства аутистического спектра.
Однако Фукуа (как пишут СМИ, явно не без влияния родственников Джексона) показывает его не личностью, а странноватым отполированным болванчиком, который просто движется по течению реки собственного таланта. С настоящим Майклом Джексоном действительно хотелось бы поговорить и понять, как он работал над собой, что преодолевал, что чувствовал, — но персонаж фильма, увы, кажется почтительной карикатурой, нарисованной нейросетью.
И пусть концертные номера выглядят по-настоящему впечатляюще (тем более на большом экране — даже для тех, кто знает творчество иконы максимум по лунной походке), в этой истории очень мало живого. Тем более что обрывается она в 1988 году — после знаменитого стадионного концерта на «Уэмбли». В конечном счете это просто ностальгический аттракцион: как прямо говорится в фильме, «мои концерты — это для того, чтобы люди просто расслабились». Резонно, но точно недостаточно для фигуры такого масштаба.
18+
