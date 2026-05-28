Фильм «Майкл»: каким получился байопик о Майкле Джексоне?

Небольшой городок Гэри, штат Индиана, 1966 год — восьмилетний Майкл Джексон (Джулиано Вальди) репетирует вместе с четырьмя братьями в бой-бэнде Jackson 5 под руководством их отца Джозефа (Колман Доминго). Мальчик уже тогда выглядит потенциальной звездой, но папа, вспоминая голодное детство и работу крановщиком, любыми способами стремится вытащить семью на эстрадный олимп: в ход идут и практически армейская дисциплина, и физические наказания — как раз от них больше всего страдает младший.

Несмотря на то что Майкл с удовольствием и большим умением поет и танцует, его занимают вещи существенно более интересные для своего возраста: книга про приключения Питера Пэна в Неверлэнде, просмотр фильмов с Джином Келли и Чарли Чаплином по телевизору под попкорн с мамой и истории о жизни экзотических животных. Тем временем Джозеф решает, что его семейной команде пора выходить на большую сцену — продюсеры потихоньку начинают выстраиваться в очередь, а люди из звукозаписывающих студий практически не скрывают восторг во время пробных сессий. Зреет очевидный конфликт: повзрослевший Майкл (его играет племянник звезды Джаафар Джексон) хочет сепарироваться от семейной диктатуры, но пока не может набраться решимости — поэтому ему остается только изливать душу понимающему личному охраннику Биллу (Кейлин Даррел Джонс) и дружить с питомцами — шимпанзе, ламой, жирафом и змеей.