«Новые имена в медицине Петербурга»: полный справочник лучших молодых врачей, которым можно доверять

Как врачи попали в число лучших? Мы оценивали их по следующим критериям:

— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;

— верифицированные отзывы пациентов;

— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;

— просветительская работа, медицинские инициативы;

— рекомендации врачей-наставников, лауреатов премии прошлых лет;

— работа по принципам доказательной медицины и междисциплинарности;

— знание английского языка;

— возраст до 40 лет включительно.