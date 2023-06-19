«Новые имена в медицине Петербурга»: полный справочник лучших молодых врачей, которым можно доверять

Уже третий год подряд редакция мы делаем специальный майский выпуск, посвященный молодым медикам, к которым стоят очереди из благодарных пациентов, и знакомим вас с талантливыми врачами города. Они успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты, ведут телеграм-каналы с ликбезами, разоблачая фейковые схемы самолечения, и, конечно, успешно лечат людей! Собрали списки наших лауреатов 2021-2023 в одном материале — сохраняйте эту (самую полезную!) ссылку, чтобы не потерять.
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников, лауреатов премии прошлых лет;
— работа по принципам доказательной медицины и междисциплинарности;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
Эксперты в области желудочно-кишечного тракта. Они знают все о синдроме раздраженного кишечника, гастрите и язвенной болезни.
Следят за беременностью и принимают роды, лечат сложнейшие гинекологические заболевания и выявляют предраковые состояния репродуктивной системы.
Ирина Васильева, Сергей Когай, Андрей Карпов, Валерий Ионин, Анна Дроганова, Динара Мещерова
Инфаркты, инсульты, боли в груди, скачки давления, обмороки — все это они лечат. А еще обучают пациентов профилактике, ведь сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в списке причин смерти в мире.
Лечат головные боли (их более 200 видов!), мигрени, головокружения, избавляют от нарушений памяти и сна, занимаются реабилитацией после COVID-19 и не только.
Максим Котов, Ростислав Павлов, Полина Шило, Владислав Евсеев, Андрей Исаев-Апостолов
Ведут терапию только высокоточными методами и оперируют злокачественные опухоли на любой стадии, оказывают паллиативную помощь, объясняют пациентам, что жизнь не сводится к одному лечению, и помогают благотворительным фондам.
Глеб Арсланов, Алина Андреева, Анастасия Панфилова, Константин Телегин, Екатерина Хромова
Восстанавливают зрение хрусталиками собственного изобретения, идеально подбирают очки и линзы, проводят обширную диагностику (в том числе генетическую!) и не обвиняют во всех грехах «синие» экраны гаджетов.
Анна Марина, Артем Батин, Николай Комов, Анна Косова, Мария Миленина
Не пропишут ребенку бесполезный противовирусный препарат и найдут время, чтобы успокоить маму. А еще они помогают выхаживать детей, родившихся с низким весом, и пишут крайне полезные пособия для родителей.
Ярослав Колосовский, Антон Соль, Елена Смирнова, Николай Мальцев, Роман Соркин
Помогают решать проблемы со здоровьем заднего прохода и области вокруг него — от геморроя до инфекций и заболеваний толстой кишки.
Антон Костин, Никита Залевский, Егор Голосов
Тактично избавляют петербуржцев от тревоги, апатии, депрессии и других расстройств эмоциональной сферы. Борются со стигматизацией ментальных проблем, учат открыто просить помощи и не стесняться себя.
Виктория Махмутова, Кирилл Сергеев, Юлия Зинченко
Лечат астму, муковисцидоз, последствия COVID-19 и помогают аллергикам справиться с периодом цветения.
Знают все о камнях в почках и раке простаты, мужском бесплодии и эректильной дисфункции, недержании мочи и реконструктивной хирургии тазового дна.
Умеют снижать стресс (и его гормон — кортизол), управлять сахарным диабетом и легко объяснят, как связаны желудок и щитовидка.
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