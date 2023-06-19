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Здоровье

«Новые имена в медицине Петербурга»: полный справочник лучших молодых врачей, которым можно доверять

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Уже третий год подряд редакция мы делаем специальный майский выпуск, посвященный молодым медикам, к которым стоят очереди из благодарных пациентов, и знакомим вас с талантливыми врачами города. Они успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты, ведут телеграм-каналы с ликбезами, разоблачая фейковые схемы самолечения, и, конечно, успешно лечат людей! Собрали списки наших лауреатов 2021-2023 в одном материале — сохраняйте эту (самую полезную!) ссылку, чтобы не потерять.

Как врачи попали в число лучших? Мы оценивали их по следующим критериям:
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников, лауреатов премии прошлых лет;
— работа по принципам доказательной медицины и междисциплинарности;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.

Гастроэнтерологи: часть I, часть II

Андрей Харитонов, Даниэла Пургина, Татьяна Ильчишина, Екатерина Пазенко, Мария Прашнова

Сергей Лопатин, Ирина Волкова, Сергей Медведко, Светлана Ковалева

Эксперты в области желудочно-кишечного тракта. Они знают все о синдроме раздраженного кишечника, гастрите и язвенной болезни.

Гинекологи: часть I, часть II

Ольга-Александра Смирнова, Петр Паластин, Дарья Бурмакина, Арсений Молотков, Роман Капустин

Юрий Трифанов, Патимат Мучарова, Алена Поликарпова, Юлия Шишкина, Екатерина Хиврич, Александр Искровская, Владимир Пакин, Ангелина Яковлева (бывш. Романовская)

Следят за беременностью и принимают роды, лечат сложнейшие гинекологические заболевания и выявляют предраковые состояния репродуктивной системы.

Кардиологи

Ирина Васильева, Сергей Когай, Андрей Карпов, Валерий Ионин, Анна Дроганова, Динара Мещерова

Инфаркты, инсульты, боли в груди, скачки давления, обмороки — все это они лечат. А еще обучают пациентов профилактике, ведь сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в списке причин смерти в мире. 

Неврологи: часть I, часть II

Константин Синельников, Никита Жуков, Рамиш Шогенов, Анастасия Семенова

Патимат Исабекова, Анна Яковлева, Глеб Макшаков, Яна Кушнир, Мария Белецкая

Лечат головные боли (их более 200 видов!), мигрени, головокружения, избавляют от нарушений памяти и сна, занимаются реабилитацией после COVID-19 и не только. 

Онкологи

Максим Котов, Ростислав Павлов, Полина Шило, Владислав Евсеев, Андрей Исаев-Апостолов

Ведут терапию только высокоточными методами и оперируют злокачественные опухоли на любой стадии, оказывают паллиативную помощь, объясняют пациентам, что жизнь не сводится к одному лечению, и помогают благотворительным фондам.

Офтальмологи

Глеб Арсланов, Алина Андреева, Анастасия Панфилова, Константин Телегин, Екатерина Хромова

Восстанавливают зрение хрусталиками собственного изобретения, идеально подбирают очки и линзы, проводят обширную диагностику (в том числе генетическую!) и не обвиняют во всех грехах «синие» экраны гаджетов.

Педиатры

Анна Марина, Артем Батин, Николай Комов, Анна Косова, Мария Миленина

Не пропишут ребенку бесполезный противовирусный препарат и найдут время, чтобы успокоить маму. А еще они помогают выхаживать детей, родившихся с низким весом, и пишут крайне полезные пособия для родителей. 

Проктологи

Ярослав Колосовский, Антон Соль, Елена Смирнова, Николай Мальцев, Роман Соркин

Помогают решать проблемы со здоровьем заднего прохода и области вокруг него — от геморроя до инфекций и заболеваний толстой кишки.

Психиатры

Антон Костин, Никита Залевский, Егор Голосов

Тактично избавляют петербуржцев от тревоги, апатии, депрессии и других расстройств эмоциональной сферы. Борются со стигматизацией ментальных проблем, учат открыто просить помощи и не стесняться себя.

Пульмонологи

Виктория Махмутова, Кирилл Сергеев, Юлия Зинченко

Лечат астму, муковисцидоз, последствия COVID-19 и помогают аллергикам справиться с периодом цветения.

Урологи: часть I, часть II

Дарья Чернышева, Алексей Емельяненко, Андрей Пислегин, Руслан Алиев, Дмитрий Шкарупа

Ольга Старосельцева, Анна Филимонова, Нариман Гаджиев, Анастасия Зайцева, Алена Люблинская

Знают все о камнях в почках и раке простаты, мужском бесплодии и эректильной дисфункции, недержании мочи и реконструктивной хирургии тазового дна. 

Эндокринологи: часть I, часть II

Валентина Байрашева, Виктор Макарьин, Ксения Соловьева, Денис Лебедев, Николай Лихоносов

Дарья Бурмистрова, Александр Циберкин, Виктория Гончар, Анна Степанова

Умеют снижать стресс (и его гормон — кортизол), управлять сахарным диабетом и легко объяснят, как связаны желудок и щитовидка.

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Теги:
Новые имена в медицине

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