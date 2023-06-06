4 прогрессивных гастроэнтеролога Петербурга — они успешно лечат ЖКТ и помогают прийти к идеальному весу!

Доказательная терапия синдрома раздраженного кишечника, гепатита и даже непереносимости лактозы — вот профиль лучших врачей города!
Ирина Волкова
гастроэнтеролог многопрофильной клиники QClinic
Выпускница двух медицинских школ — Первого меда и Университета Мечникова — лечит и функциональные нарушения пищеварительного тракта (синдром раздраженного кишечника и диспепсию), и воспалительные заболевания (язвенный колит и болезнь Крона). Много времени Ирина уделяет просветительской работе: объясняет пациентам, как стресс влияет на ЖКТ, почему диета № 5 бесполезна, анализ на дисбактериоз неинформативен, а поддержать печень гепатопротекторами нельзя.
А еще совместно с Андреем Харитоновым (лауреатом премии «Новые имена в медицине» 2021 года!) Волкова написала книгу «Эффективная диета при вздутии и боли в животе. Low FODMAP» о рационе питания, который входит в клинические рекомендации по лечению синдрома раздраженного кишечника. Авторы перевели на русский язык оригинальные исследования австралийских ученых и с позиции доказательной медицины объяснили читателям (от обычных людей до коллег-врачей), как вредят углеводы, которые повышают количество газов в кишечнике. Книгу уже прочитало 3 000 человек!
Светлана Ковалева
гастроэнтеролог, диетолог центра «Экспертъ»
Гастродиетолог (Светлана называет себя именно так!) восстанавливает ЖКТ, тестирует на непереносимость лактозы и глютена, назначая анализы крови и высокоточные эндоскопические исследования, и подбирает действительно правильное питание при лишнем весе (в том числе участникам телешоу «Худеем вместе!»). Процедура № 1, на которую к Ковалевой выстраиваются очереди, — биоимпедансное исследование мышечной массы, воды и жировой ткани, которое помогает диагностировать в том числе скрытое ожирение.
Сергей Лопатин
гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника»
Раньше отличник Военно-медицинской академии (альма-матер таких светил, как терапевт Сергей Боткин и хирург Николай Пирогов!) работал в МЧС. Вместе с бригадами Лопатин выезжал на спасательные миссии по всей стране, например, оказывал экстренную помощь пострадавшим при наводнениях на Алтае. Теперь Сергей работает с петербуржцами и специализируется на патологиях желудочно-кишечного тракта: лечит вирусные, наследственные и аутоиммунные повреждения печени — цирроз, гепатиты и редкую перегрузку железом, которую называют «бронзовым диабетом».
«Печень — это важнейший орган, “химическая лаборатория”, которая защищает организм от токсинов. Ее поломка может привести к проблемам (иногда неочевидным!) в работе всех систем: проявиться в виде дерматита или начать отравлять ткани головного мозга. Поэтому диагностика многих заболеваний должна начинаться с проверки здоровья печени».
Сергей Медведко
гастроэнтеролог, медицинский директор многопрофильной клиники QClinic
Весь Петербург в курсе, что Сергей Медведко (известный также как Dr. Medok!) может «потушить вулканы изжоги». В том числе за этим на прием к доктору приезжают со всей страны: методы, которые он использует, все еще редкость в российских клиниках. Например, для оценки работы прямой кишки он назначает МР-дефекографию, а для регистрации патологических выбросов соляной кислоты или желчи в пищевод (рефлюксов) — суточную pH-импедансометрию.
Быстро разбираться в технологиях и аппаратах Медведко помогает его первое образование — медицинский лабораторный техник. А легко транслировать с профессионального арго на человеческий язык — студенческая практика оператором поддержки в колл-центре и опыт дубляжа (действительно, в жизни пригождается все!). Он обожает учиться (сначала окончил университет им. Е.А. Вагнера в Перми, а потом Первый мед) и передавать свои знания: изучает международные протоколы лечения, учитывающие влияние антидепрессантов на органы ЖКТ, и делится информацией с коллегами в клинике и на конференциях. В популяризации знаний Сергей использует все методы вплоть до мемов: в своем блоге Dr. Medok объясняет, почему строгие диеты не работают, как не попасть к псевдо-врачам и почему избавление от всех проблем с помощью барсучьего жира — это миф.
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