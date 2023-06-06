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Здоровье

4 прогрессивных гастроэнтеролога Петербурга — они успешно лечат ЖКТ и помогают прийти к идеальному весу!

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Доказательная терапия синдрома раздраженного кишечника, гепатита и даже непереносимости лактозы — вот профиль лучших врачей города!

Личный архив Ирины Волковой

Ирина Волкова

гастроэнтеролог многопрофильной клиники QClinic

Выпускница двух медицинских школ — Первого меда и Университета Мечникова — лечит и функциональные нарушения пищеварительного тракта (синдром раздраженного кишечника и диспепсию), и воспалительные заболевания (язвенный колит и болезнь Крона). Много времени Ирина уделяет просветительской работе: объясняет пациентам, как стресс влияет на ЖКТ, почему диета № 5 бесполезна, анализ на дисбактериоз неинформативен, а поддержать печень гепатопротекторами нельзя.

А еще совместно с Андреем Харитоновым (лауреатом премии «Новые имена в медицине» 2021 года!) Волкова написала книгу «Эффективная диета при вздутии и боли в животе. Low FODMAP» о рационе питания, который входит в клинические рекомендации по лечению синдрома раздраженного кишечника. Авторы перевели на русский язык оригинальные исследования австралийских ученых и с позиции доказательной медицины объяснили читателям (от обычных людей до коллег-врачей), как вредят углеводы, которые повышают количество газов в кишечнике. Книгу уже прочитало 3 000 человек!

Личный архив Светланы Ковалевой

Светлана Ковалева

гастроэнтеролог, диетолог центра «Экспертъ»

Гастродиетолог (Светлана называет себя именно так!) восстанавливает ЖКТ, тестирует на непереносимость лактозы и глютена, назначая анализы крови и высокоточные эндоскопические исследования, и подбирает действительно правильное питание при лишнем весе (в том числе участникам телешоу «Худеем вместе!»). Процедура № 1, на которую к Ковалевой выстраиваются очереди, — биоимпедансное исследование мышечной массы, воды и жировой ткани, которое помогает диагностировать в том числе скрытое ожирение.

Каждый пациент уникален — мы лечим не болезнь, а больного. Поэтому предпочитаю работать в команде с эндокринологами, кардиологами, эндоскопистами и неврологами, что позволяет рассмотреть проблему со всех сторон и найти ее оптимальное решение.
предоставлено пресс-службой медицинского центра «СМ-Клиника»

Сергей Лопатин

гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника»

Раньше отличник Военно-медицинской академии (альма-матер таких светил, как терапевт Сергей Боткин и хирург Николай Пирогов!) работал в МЧС. Вместе с бригадами Лопатин выезжал на спасательные миссии по всей стране, например, оказывал экстренную помощь пострадавшим при наводнениях на Алтае. Теперь Сергей работает с петербуржцами и специализируется на патологиях желудочно-кишечного тракта: лечит вирусные, наследственные и аутоиммунные повреждения печени — цирроз, гепатиты и редкую перегрузку железом, которую называют «бронзовым диабетом».

«Печень — это важнейший орган, “химическая лаборатория”, которая защищает организм от токсинов. Ее поломка может привести к проблемам (иногда неочевидным!) в работе всех систем: проявиться в виде дерматита или начать отравлять ткани головного мозга. Поэтому диагностика многих заболеваний должна начинаться с проверки здоровья печени».

Личный архив Сергея Медведко

Сергей Медведко

гастроэнтеролог, медицинский директор многопрофильной клиники QClinic

Весь Петербург в курсе, что Сергей Медведко (известный также как Dr. Medok!) может «потушить вулканы изжоги». В том числе за этим на прием к доктору приезжают со всей страны: методы, которые он использует, все еще редкость в российских клиниках. Например, для оценки работы прямой кишки он назначает МР-дефекографию, а для регистрации патологических выбросов соляной кислоты или желчи в пищевод (рефлюксов) — суточную pH-импедансометрию.

Быстро разбираться в технологиях и аппаратах Медведко помогает его первое образование — медицинский лабораторный техник. А легко транслировать с профессионального арго на человеческий язык — студенческая практика оператором поддержки в колл-центре и опыт дубляжа (действительно, в жизни пригождается все!). Он обожает учиться (сначала окончил университет им. Е.А. Вагнера в Перми, а потом Первый мед) и передавать свои знания: изучает международные протоколы лечения, учитывающие влияние антидепрессантов на органы ЖКТ, и делится информацией с коллегами в клинике и на конференциях.  В популяризации знаний Сергей использует все методы вплоть до мемов: в своем блоге Dr. Medok объясняет, почему строгие диеты не работают, как не попасть к псевдо-врачам и почему избавление от всех проблем с помощью барсучьего жира — это миф.

Антидепрессанты и питание по «Гарвардской тарелке»! Как лечить синдром раздраженного кишечника и почему он возникает — рассказывает гастроэнтеролог

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Теги:
Новые имена в медицине
Материал из номера:
май
Люди:
Ирина Волкова, Сергей Лопатин, Светлана Ковалева, Сергей Медведко

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