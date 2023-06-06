4 прогрессивных гастроэнтеролога Петербурга — они успешно лечат ЖКТ и помогают прийти к идеальному весу!

Ирина Волкова

гастроэнтеролог многопрофильной клиники QClinic

Выпускница двух медицинских школ — Первого меда и Университета Мечникова — лечит и функциональные нарушения пищеварительного тракта (синдром раздраженного кишечника и диспепсию), и воспалительные заболевания (язвенный колит и болезнь Крона). Много времени Ирина уделяет просветительской работе: объясняет пациентам, как стресс влияет на ЖКТ, почему диета № 5 бесполезна, анализ на дисбактериоз неинформативен, а поддержать печень гепатопротекторами нельзя.

А еще совместно с Андреем Харитоновым (лауреатом премии «Новые имена в медицине» 2021 года!) Волкова написала книгу «Эффективная диета при вздутии и боли в животе. Low FODMAP» о рационе питания, который входит в клинические рекомендации по лечению синдрома раздраженного кишечника. Авторы перевели на русский язык оригинальные исследования австралийских ученых и с позиции доказательной медицины объяснили читателям (от обычных людей до коллег-врачей), как вредят углеводы, которые повышают количество газов в кишечнике. Книгу уже прочитало 3 000 человек!