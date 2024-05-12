4 отличных (и современных!) диетолога из Петербурга

Артур Бернацкий

гастроэнтеролог, диетолог, онколог

НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, Институт Экспериментальной Медицины

Если внезапно любимые веган-дёнер и краффин стали плохо усваиваться организмом — вплоть до изжоги и аллергии на коже, вам к гастроэнтерологу-диетологу Бернацкому. Возможно, проблема в нарушении функции тонкой кишки (энтеропатии) — а это как раз и есть специализация Артура. С такой жалобой (особенно частой она стала после COVID-19) к нему запись на месяцы вперед! Бернацкий назначает анализ оценки микробиоты тонкой кишки, при необходимости привлекает к исследованию аллергологов-иммунологов и дерматологов и находит правильное лекарственное решение.

А еще лечит панкреатит, желчнокаменную болезнь, язвенный колит и разбирается со сложностями с приемом еды (от глотания до переваривания) после операций на ЖКТ, химио- и лучевой терапии! И подбирает индивидуальные диеты и программы нутритивной (белковой) поддержки даже для ситуаций повышенной сложности — к примеру, возвращает возможность нормально питаться людям с болезнью Крона (хроническим воспалением кишечника), отягощенной онкологией! И здесь спойлер: антираковой диеты не существует. Но зато продукты с высоким содержанием витаминов А, С и Е, селеном, Омега-3- и Омега-6- кислотами защищают клеточные мембраны от повреждения и здорово снижают оксидативный и кислородный стресс (триггеры большинства современных заболеваний).

«Тонкая кишка — это “второй мозг” человека. В ней вырабатывается 70 % “социальных” гормонов (самый известный — “гормон радости” серотонин) — они помогают нам спокойно жить в обществе, коммуницировать. Так что если вас начали беспокоить повышенная тревожность, панические атаки, неожиданная склонность к ипохондрии — не спешите к психотерапевту, вполне возможно, что проблема решится в кабинете гастроэнтеролога-диетолога».