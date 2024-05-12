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Здоровье

4 отличных (и современных!) диетолога из Петербурга

Обратят стоящую цифру весов в бегство, помогут справиться с психотриггером переедания и подберут диету для самого чувствительного желудка.

На Татьяне Филипповой: платье USHATAVA, пальто OLA OLA, балетки MISLISTUDIO, серьги и кольцо 47 STORE
Екатерина Шишкина

На Татьяне Филипповой: платье USHATAVA, пальто OLA OLA, балетки MISLISTUDIO, серьги и кольцо 47 STORE

Татьяна Филиппова

эндокринолог, диетолог
W Clinic

«Взломать пищевые расстройства» — такую книгу доктор Филиппова еще не написала, но, надеемся, скоро напишет, как только между пациентами окажется хотя бы форточка (какое уж тут окно!). Сложных кейсов в портфолио эндокринолога-диетолога предостаточно: снижает вес — и наступает беременность, нормализует разрушенный бесконечными детоксами и голоданиями уровень гормонов — и щитовидная железа снова работает как часы, совместно с психотерапевтом разбирается с триггерами переедания — и купирует булимию и нервную анорексию! В арсенале супердоктора Филипповой — психоаналитические методы коррекции пищевого поведения и новые техники мониторинга сахара (флеш-мониторирование глюкозы), лечения кальций-фосфорного обмена и гипоталамо-гипофизарной системы (а это главные «центры управления» метаболизмом, весом и настроением в теле!).

«Любая диета — это “Великая депрессия” для организма. Ограничения и голод увеличивают риски переедания и РПП, нарушают метаболические процессы, сбивают работу парасимпатической нервной системы (она отвечает за накопление и восстановление сил!) — и человек чувствует себя нервным, разбитым и нездоровым. Если хотите снизить вес, попробуйте подбирать продукты на завтрак, обед и ужин по гарвардскому “методу тарелки” — это основа здорового питания как при похудении, так и при лечении гестационного и сахарного диабета второго типа».

Личный архив Артура Бернацкого

Артур Бернацкий

гастроэнтеролог, диетолог, онколог
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, Институт Экспериментальной Медицины

Если внезапно любимые веган-дёнер и краффин стали плохо усваиваться организмом — вплоть до изжоги и аллергии на коже, вам к гастроэнтерологу-диетологу Бернацкому. Возможно, проблема в нарушении функции тонкой кишки (энтеропатии) — а это как раз и есть специализация Артура. С такой жалобой (особенно частой она стала после COVID-19) к нему запись на месяцы вперед! Бернацкий назначает анализ оценки микробиоты тонкой кишки, при необходимости привлекает к исследованию аллергологов-иммунологов и дерматологов и находит правильное лекарственное решение.

А еще лечит панкреатит, желчнокаменную болезнь, язвенный колит и разбирается со сложностями с приемом еды (от глотания до переваривания) после операций на ЖКТ, химио- и лучевой терапии! И подбирает индивидуальные диеты и программы нутритивной (белковой) поддержки даже для ситуаций повышенной сложности — к примеру, возвращает возможность нормально питаться людям с болезнью Крона (хроническим воспалением кишечника), отягощенной онкологией! И здесь спойлер: антираковой диеты не существует. Но зато продукты с высоким содержанием витаминов А, С и Е, селеном, Омега-3- и Омега-6- кислотами защищают клеточные мембраны от повреждения и здорово снижают оксидативный и кислородный стресс (триггеры большинства современных заболеваний).

«Тонкая кишка — это “второй мозг” человека. В ней вырабатывается 70 % “социальных” гормонов (самый известный — “гормон радости” серотонин) — они помогают нам спокойно жить в обществе, коммуницировать. Так что если вас начали беспокоить повышенная тревожность, панические атаки, неожиданная склонность к ипохондрии — не спешите к психотерапевту, вполне возможно, что проблема решится в кабинете гастроэнтеролога-диетолога».

Личный архив Марии Дубской

Мария Дубская

диетолог-эндокринолог
главный врач клиники «Дом эстетической медицины и снижения веса»

На заре карьеры Мария работала в стационаре Больницы святой Марии Магдалины — и научилась быстро разбираться во множестве задач под звездочкой: восстановлении при анорексии, питании с гастростомой и периоперационном меню. Затем Дубская перешла в центр СКА, где отточила навыки подбора нутриционной поддержки и тренировок под любые цели: от снижения веса до бодибилдинга и набора мышц. А в 2023 году аккумулировала весь опыт и основала собственную клинику с первыми в России программами похудения all-in-оne (все врачи и аппараты — под одной крышей)! И открыла при ней школу правильного питания, где рассказывает про особенности рациона спортсменов и беременных, дает разборы витаминов и БАДов, объясняет, какие продукты выкинуть из холодильника при остеопорозе (да, здоровье костей зависит от питания!), и проводит коуч-сессии («хороший диетолог мотивирует!»).

Кстати, одной диетологией Мария не ограничивается: она готова искать (и найти!) скрытые эндокринные факторы скачков веса (чтобы лечить не симптом, а причину). Для детальной диагностики Дубская привезла в свою клинику крутые аппараты биоимпедансометрии, которые помогают понять, за счет чего пациент теряет или набирает вес: жировой ткани, жидкости или мышц, — и нет ли риска атеросклероза (маркер — объем висцерального жира).

«Стоит разобраться в логике эндокринной системы: причины повышения веса и проблем с едой часто кроются в наших гормонах, но проблемы с гормонами не устраняются питанием — здесь нужна (особенно при планировании беременности) лекарственная терапия. На этом можно подловить любого “специалиста”, который начнет рассказывать, например, о диете против аутоиммунного тиреоидита или гипотиреоза щитовидной железы».

Личный архив Натальи Кругловой

Наталья Круглова

диетолог
клиника «Скандинавия», научный центр гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ

Наталья — эксперт в диетологическом сопровождении при лишнем весе, ожирении, болезнях пищеварения и работе со сложными случаями РПП — например, с компульсивным перееданием и ARFID (редким расстройством избирательного питания!). А еще Круглова может помочь экологично изменить пищевые привычки (без срывов, упадка сил и настроения!), выстроив здоровые отношения с едой: доктор прошла переподготовку по психологии питания в главном научно-практическом пси-институте страны — Московском институте психоанализа! Самое главное в «работающей» диете, по мнению Натальи, адаптировать ее под конкретного человека. Именно поэтому к Кругловой (а также за ее книгами «Палеодиета. Секреты стройности и здоровья» и «Вегетарианство для начинающих») стоит очередь из сторонников как животной, так и растительной пищи — диетолог принимает выбор каждого и подберет рацион с нулевыми рисками дефицитов белка, пищевых волокон и микроэлементов. Подозреваем, что кандидатскую соискателя Кругловой (защита в этом году!) тоже пора срочно переводить в научпоп-формат, ведь в ней она разбирает, как помочь печени работать долго и эффективно (именно она выводит из организма шлаки и токсины!). Инсайд: переходим на ЗОЖный «космополитен» — клюквенный сок. Антиоксиданты в его составе борются со свободными радикалами и защищают органы от разрушения.

«Рекомендации в духе “меньше ешьте, больше двигайтесь”, “перейдите на брокколи и паровую куриную грудку” направлены на “косметическую” коррекцию цифры на весах, но не на восстановление здоровья. Я выступаю за системную (и партнерскую!) аналитику: сначала мы вместе с человеком определяем все возможные факторы увеличения массы тела от образа жизни до соматических заболеваний, затем ранжируем их по степени значимости, а после подбираем методы лечения. Тогда вес не только уходит, но и не возвращается».

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Теги:
Новые имена в медицине
Материал из номера:
Май

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