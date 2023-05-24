Знакомьтесь, лучшие молодые онкологи — они спасают жизни петербужцев!

Пять самых эмпатичных врачей из нашего проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — они ведут терапию только высокоточными методами и оперируют злокачественные опухоли на любой стадии, оказывают паллиативную помощь, объясняют пациентам, что жизнь не сводится к одному лечению, и помогают благотворительным фондам.
На Максиме Котове: футболка, жилет, спортивные брюки, дождевик и кроссовки SHU, кардиган Liars Collective
Максим Котов
онколог НМИЦ им. Н.Н. Петрова, к.м.н.
Специалист в хирургическом лечении опухолей головы и шеи, разработчик высокоточного плазменного скальпеля и гидроплазменного коагулятора, останавливающего кровотечение во время операции, Максим стажировался в крупнейших онкоцентрах США, а сейчас на лечение к нему в Петербург едут со всей России.
Как и его любимый ученый — физик и лектор Ричард Фейнман, — Котов считает, что хороший специалист должен уметь объяснить суть своей работы даже пятилетнему ребенку, и одним из ключевых правил грамотной терапии называет коммуникацию. В своем Telegram-канале «Как сказать» он рассказывает о том, почему доктор и пациент — равноправные участники лечения. А еще — почему врач должен помогать человеку, учитывая его стиль жизни и предпочтения: например, когда это возможно, подбирать методики, которые минимально скажутся на внешности или на определенных частях тела (в практике Максима часто стоит выбор между хирургическим лечением полости рта и лучевой безоперационной терапией).
Владислав Евсеев
онколог, химиотерапевт клиник «МЕДСИ на Марата»
Соавтор исследований для самой авторитетной научной платформы в мире The Lancet Oncology и преподаватель Высшей школы онкологии, Владислав занимается системным лечением опухолей любого вида (в том числе предстательной железы, мочевого пузыря и желудка) с помощью иммуно-, химио-, гормоно- и таргетной терапии, проводит обследования и скрининги при подозрении на злокачественное новообразование. Пациенты любят доктора за то, что с ним они не чувствуют себя «больными». Белому халату Владислав предпочитает классические брюки и рубашку, а на приеме уделяет время и медицинскому, и человеческому: объясняет логику лечения опухолей (спойлер — нет таких БАДов, которые помогают!), а еще может поддержать беседу о кино и новых ресторанах в Петербурге.
Помимо работы с пациентами Евсеев занимается исследованиями в области рака печени и онкоурологии, создает цифровые алгоритмы медпомощи для пациентов с раком предстательной железы в приложении Oncotoday, консультирует фонды «Онкологика» и «Не напрасно».
Андрей Исаев-Апостолов
онколог, химиотерапевт фонда медицинских решений «Не напрасно»
Специалист по лечению меланомы и опухолей головного мозга, выпускник медицинского факультета СПбГУ, медицинский журналист, Исаев-Апостолов сейчас стажируется в Хайфе по грантовой программе для выпускников медицинских вузов Young Doctors. В конце 2023-го он получит израильскую лицензию врача-онколог и сможет спасать людей от рака в международном масштабе. Российских пациентов Андрей пока ведет дистанционно и отвечает на вопросы о болезни через портал «Просто спросить».
Кроме этого, Исаев-Апостолов — научный координатор интернет-энциклопедии о раке Oncowiki, создатель и шеф-редактор образовательного портала для врачей, ординаторов, студентов и всех неравнодушных HSO talks. Сейчас это сообщество объединяет более 10 000 человек из России и стран СНГ, которые делятся между собой знаниями об онкологии: от специфики развития раковых клеток до реконструктивной хирургии и особенностей опухолей груди у мужчин, а еще психологически поддерживают друг друга и просто общаются в ламповой атмосфере, обсуждая все: и фильмы, и музыку, и философию.
«Паллиативной помощи и сопроводительной терапии уделяется мало внимания, но я стараюсь это исправить своим примером. Правильное общение и поддержка для онкологического пациента ничуть не менее важны, чем операции и капельницы».
Ростислав Павлов
онколог, абдоминальный хирург, генеральный директор «Мой Медицинский Центр Высокие Технологии»
Выпускник старейшей школы онкологии России, НМИЦ им. Н. Н. Петрова, оперирует опухоли желудка, печени, поджелудочной железы и прямой кишки с применением малоинвазивных лапароскопических технологий. За семь лет постоянной практики Ростислав провел более тысячи операций, написал кандидатскую о том, почему удаление желудка — не конец света, и уже сам обучает молодых хирургов, готовя их к самостоятельной работе.
Вместе с Максимом Котовым Павлов специально для врачей создал, а теперь курирует онлайн-школу эффективного (и экологичного!) общения Communication Skills, выпускники которой могут деликатно рассказать любые новости даже человеку со слабым сердцем и объяснить, что такое метастазы, каждому пациенту.
«Жизнь не сводится к болезни и лечению, а медицинская борьба с раком неэффективна без позитивных эмоций. Назначая дату операции, я всегда спрашиваю пациентов об их планах, чтобы, например, большой семейный праздник не прошел без их участия».
Полина Шило
онколог, химиотерапевт клиники Lahta Onco
К выпускнице медфака СПбГУ обращаются с заболеваниями любой сложности — даже если это рак четвертой стадии. Полина выполняет сложные молекулярно-генетические тесты, которые позволяют найти «зацепки» для высокоточной персонализированной терапии — даже когда кажется, что все варианты лечения уже исчерпаны. Также Шило проводит консультации по тестированию генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям, помогает вовремя начать профилактику и не допустить развития заболевания в принципе.
Еще она руководит образовательным проектом «Высшая школа онкологии», входит в экспертный совет фонда медицинских решений «Не напрасно», выступает с лекциями по всей стране, написала «Нестрашную книгу о раке», учится в аспирантуре и преподает в Первом меде методологию доказательной медицины и критическое чтение.
«Онкология — актуальная тема, поток информации о которой растет каждый день. Чтобы оставаться в курсе последних событий, врачу нужно много времени тратить на повышение своего уровня знаний. Уверена, в будущем у нас появятся специальные системы поддержки принятия медицинских решений, основанные на искусственном интеллекте, которые будут помогать врачам ориентироваться в этих данных».
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