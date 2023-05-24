Знакомьтесь, лучшие молодые онкологи — они спасают жизни петербужцев!

Максим Котов

онколог НМИЦ им. Н.Н. Петрова, к.м.н.

Специалист в хирургическом лечении опухолей головы и шеи, разработчик высокоточного плазменного скальпеля и гидроплазменного коагулятора, останавливающего кровотечение во время операции, Максим стажировался в крупнейших онкоцентрах США, а сейчас на лечение к нему в Петербург едут со всей России.

Как и его любимый ученый — физик и лектор Ричард Фейнман, — Котов считает, что хороший специалист должен уметь объяснить суть своей работы даже пятилетнему ребенку, и одним из ключевых правил грамотной терапии называет коммуникацию. В своем Telegram-канале «Как сказать» он рассказывает о том, почему доктор и пациент — равноправные участники лечения. А еще — почему врач должен помогать человеку, учитывая его стиль жизни и предпочтения: например, когда это возможно, подбирать методики, которые минимально скажутся на внешности или на определенных частях тела (в практике Максима часто стоит выбор между хирургическим лечением полости рта и лучевой безоперационной терапией).