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Здоровье

Знакомьтесь, лучшие молодые онкологи — они спасают жизни петербужцев!

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Пять самых эмпатичных врачей из нашего проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — они ведут терапию только высокоточными методами и оперируют злокачественные опухоли на любой стадии, оказывают паллиативную помощь, объясняют пациентам, что жизнь не сводится к одному лечению, и помогают благотворительным фондам.

Анастасия Лаурус

На Максиме Котове: футболка, жилет, спортивные брюки, дождевик и кроссовки SHU, кардиган Liars Collective

Максим Котов

онколог НМИЦ им. Н.Н. Петрова, к.м.н.

Специалист в хирургическом лечении опухолей головы и шеи, разработчик высокоточного плазменного скальпеля и гидроплазменного коагулятора, останавливающего кровотечение во время операции, Максим стажировался в крупнейших онкоцентрах США, а сейчас на лечение к нему в Петербург едут со всей России.

Как и его любимый ученый — физик и лектор Ричард Фейнман, — Котов считает, что хороший специалист должен уметь объяснить суть своей работы даже пятилетнему ребенку, и одним из ключевых правил грамотной терапии называет коммуникацию. В своем Telegram-канале «Как сказать» он рассказывает о том, почему доктор и пациент — равноправные участники лечения. А еще — почему врач должен помогать человеку, учитывая его стиль жизни и предпочтения: например, когда это возможно, подбирать методики, которые минимально скажутся на внешности или на определенных частях тела (в практике Максима часто стоит выбор между хирургическим лечением полости рта и лучевой безоперационной терапией).

«Сейчас мы знаем о природе злокачественных опухолей гораздо больше, чем раньше. В ряде случаев есть все шансы добиться стойкой ремиссии, перевести их в разряд обычных хронических заболеваний и держать на контроле без опасения за жизнь. 20 лет назад никто бы и не подумал, что можно с успехом лечить рак молочной железы или меланому кожи. А сейчас есть лекарственная, иммунная и таргетная терапия — с их помощью мы можем уничтожать опухолевые клетки, усиливать защитные функции организма, а также “отключать” драйверные мутации».
Личный архив Владислава Евсеева

Владислав Евсеев

онколог, химиотерапевт клиник «МЕДСИ на Марата»

Соавтор исследований для самой авторитетной научной платформы в мире The Lancet Oncology и преподаватель Высшей школы онкологии, Владислав занимается системным лечением опухолей любого вида (в том числе предстательной железы, мочевого пузыря и желудка) с помощью иммуно-, химио-, гормоно- и таргетной терапии, проводит обследования и скрининги при подозрении на злокачественное новообразование. Пациенты любят доктора за то, что с ним они не чувствуют себя «больными». Белому халату Владислав предпочитает классические брюки и рубашку, а на приеме уделяет время и медицинскому, и человеческому: объясняет логику лечения опухолей (спойлер — нет таких БАДов, которые помогают!), а еще может поддержать беседу о кино и новых ресторанах в Петербурге.

Помимо работы с пациентами Евсеев занимается исследованиями в области рака печени и онкоурологии, создает цифровые алгоритмы медпомощи для пациентов с раком предстательной железы в приложении Oncotoday, консультирует фонды «Онкологика» и «Не напрасно».

Личный архив Андрея Исаева-Апостолова

Андрей Исаев-Апостолов

онколог, химиотерапевт фонда медицинских решений «Не напрасно»

Специалист по лечению меланомы и опухолей головного мозга, выпускник медицинского факультета СПбГУ, медицинский журналист, Исаев-Апостолов сейчас стажируется в Хайфе по грантовой программе для выпускников медицинских вузов Young Doctors. В конце 2023-го он получит израильскую лицензию врача-онколог и сможет спасать людей от рака в международном масштабе. Российских пациентов Андрей пока ведет дистанционно и отвечает на вопросы о болезни через портал «Просто спросить».

Кроме этого, Исаев-Апостолов — научный координатор интернет-энциклопедии о раке Oncowiki, создатель и шеф-редактор образовательного портала для врачей, ординаторов, студентов и всех неравнодушных HSO talks. Сейчас это сообщество объединяет более 10 000 человек из России и стран СНГ, которые делятся между собой знаниями об онкологии: от специфики развития раковых клеток до реконструктивной хирургии и особенностей опухолей груди у мужчин, а еще психологически поддерживают друг друга и просто общаются в ламповой атмосфере, обсуждая все: и фильмы, и музыку, и философию.

«Паллиативной помощи и сопроводительной терапии уделяется мало внимания, но я стараюсь это исправить своим примером. Правильное общение и поддержка для онкологического пациента ничуть не менее важны, чем операции и капельницы».

Личный архив Ростислава Павлова

Ростислав Павлов

онколог, абдоминальный хирург, генеральный директор «Мой Медицинский Центр Высокие Технологии»

Выпускник старейшей школы онкологии России, НМИЦ им. Н. Н. Петрова, оперирует опухоли желудка, печени, поджелудочной железы и прямой кишки с применением малоинвазивных лапароскопических технологий. За семь лет постоянной практики Ростислав провел более тысячи операций, написал кандидатскую о том, почему удаление желудка — не конец света, и уже сам обучает молодых хирургов, готовя их к самостоятельной работе.

Вместе с Максимом Котовым Павлов специально для врачей создал, а теперь курирует онлайн-школу эффективного (и экологичного!) общения Communication Skills, выпускники которой могут деликатно рассказать любые новости даже человеку со слабым сердцем и объяснить, что такое метастазы, каждому пациенту.

«Жизнь не сводится к болезни и лечению, а медицинская борьба с раком неэффективна без позитивных эмоций. Назначая дату операции, я всегда спрашиваю пациентов об их планах, чтобы, например, большой семейный праздник не прошел без их участия».

предоставлено пресс-службой фонда «Не напрасно»

Полина Шило

онколог, химиотерапевт клиники Lahta Onco

К выпускнице медфака СПбГУ обращаются с заболеваниями любой сложности — даже если это рак четвертой стадии. Полина выполняет сложные молекулярно-генетические тесты, которые позволяют найти «зацепки» для высокоточной персонализированной терапии — даже когда кажется, что все варианты лечения уже исчерпаны. Также Шило проводит консультации по тестированию генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям, помогает вовремя начать профилактику и не допустить развития заболевания в принципе.

Еще она руководит образовательным проектом «Высшая школа онкологии», входит в экспертный совет фонда медицинских решений «Не напрасно», выступает с лекциями по всей стране, написала «Нестрашную книгу о раке», учится в аспирантуре и преподает в Первом меде методологию доказательной медицины и критическое чтение.

«Онкология — актуальная тема, поток информации о которой растет каждый день. Чтобы оставаться в курсе последних событий, врачу нужно много времени тратить на повышение своего уровня знаний. Уверена, в будущем у нас появятся специальные системы поддержки принятия медицинских решений, основанные на искусственном интеллекте, которые будут помогать врачам ориентироваться в этих данных».

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Теги:
Новые имена в медицине
Материал из номера:
май

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