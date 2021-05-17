5 молодых и прогрессивных гастроэнтерологов из Петербурга, которым можно доверять

Андрей Харитонов

гастроэнтеролог клиники «Эксперт», к. м. н.

Эксперт по воспалительным заболеваниям кишечника (болезнь Крона и язвенный колит) и талантливый диагност Харитонов уверен, что первая консультация гастроэнтеролога должна длиться 45-60 минут: только в таком случае можно выяснить все детали, указывающие на заболевание желудочно-кишечного тракта. Андрей Харитонов написал не одно учебное пособие для коллег и на протяжении пяти лет читал лекции по гастроэнтерологии практикующим врачам в СЗГМУ им. Мечникова.