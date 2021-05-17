5 молодых и прогрессивных гастроэнтерологов из Петербурга, которым можно доверять

Эксперты в области желудочно-кишечного тракта, придерживающиеся принципов доказательной медицины: вот 5 гастроэнтерологов из нашего проекта «Новые имена в медицине Петербурга». Они знают все о синдроме раздраженного кишечника, гастрите и язвенной болезни.
-
На Татьяне Ильчишиной: рубашка Peserico («Кашемир и Шелк»).
Татьяна Ильчишина
ведущий гастроэнтеролог, гепатолог холдинга «СМ-Клиника Северо-Запад», к. м. н.
«Ставить гастроэнтерологический диагноз — это как решать детективную задачу. Обожаю, когда пазл сходится», — говорит кандидат наук и мать четверых детей, у которой лечатся даже герои рубрики «Новые имена в медицине Петербурга». Долгие годы Татьяна работала во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС, но с переходом в частную клинику попасть ней на прием стало проще.
Гастроэнтеролог и гепатолог Ильчишина рассказывает, что пациенты за последние 10–15 лет изменились — на смену ЗОЖ-никам пришли любители интервального голодания и БАДов: «К сожалению, в Pubmed (база с актуальными медицинскими публикациями. — Прим. ред.) уже фигурирует термин HILI — повреждение печени, вызванное растительными препаратами».
Андрей Харитонов
гастроэнтеролог клиники «Эксперт», к. м. н.
Эксперт по воспалительным заболеваниям кишечника (болезнь Крона и язвенный колит) и талантливый диагност Харитонов уверен, что первая консультация гастроэнтеролога должна длиться 45-60 минут: только в таком случае можно выяснить все детали, указывающие на заболевание желудочно-кишечного тракта. Андрей Харитонов написал не одно учебное пособие для коллег и на протяжении пяти лет читал лекции по гастроэнтерологии практикующим врачам в СЗГМУ им. Мечникова.
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников;
— работа по принципам доказательной медицины;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
Даниэла Пургина
детский и взрослый врач-гастроэнтеролог Lahta Clinic
Выпускница ВоенМеда, а ныне аспирантка НИИ Пастера (и врач-исследователь международных клинических испытаний лекарств) углубленно изучает синдром раздраженного кишечника (бич жителей мегаполиса!) и даже проходит подготовку по когнитивно-поведенческой (КПТ) терапии, чтобы эффективнее помогать пациентам. Мы уже давно подписаны на ее Instagram-блог— врач доказательно (и понятно!) рассказывает о пищевой непереносимости и причинах вздутия живота.
Екатерина Пазенко
гастроэнтеролог QClinic и Lahta Clinic
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гастрит типа В, язвенная болезнь,синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия и неалкогольная жировая болезнь печени — основные причины обращений к гастроэнтерологу с 10-летним стажем. Еще одна особая группа пациентов Екатерины — это петербуржцы с аутоиммунными заболеваниями печени: научный сотрудник Центра гастроэнтерологии и гепатологии при СПбГУ изучает и лечит эти редкие состояния.
Мария Прашнова
гастроэнтеролог, гепатолог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ, к. м. н.
Гастроэнтеролог и преподавательница СПбГУ диагностирует, лечит и подбирает правильное питание петербуржцам с заболевания-
ми ЖКТ, желчного пузыря и печени. Но особую страсть все же питает к гепатологии. Мария — член Европейского общества по изучению печени (EASL), участница проекта Hepatology 360 Academy (Франция) и автор исследования о нарушении минеральной плотности костей при первичном билиарном циррозе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.