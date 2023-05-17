5 крутых неврологов Петербурга, которые знают все о мигренях, реабилитации после COVID-19, Альцгеймере (и не только!)

Наш проект «Новые имена в медицине» вернулся: уже третий год подряд редакция «Собака.ru» делает справочник молодых медиков и знакомит вас с талантливыми врачами. Они успешно лечат заболевания любой сложности, могут найти подход к каждому человеку, успевают обучать следующие поколения специалистов, вести просветительские блоги для всех заинтересованных и даже писать научно-популярные книги! Начнем знакомство с врачей-неврологов, которым можно доверить всего себя – от периферийных мышц до головного мозга.
Мария Белецкая
невролог многопрофильной клиники QClinic
Гроза головных болей, тремора, деменции и головокружений придерживается исключительно доказательной медицины и в сложных случаях всегда взаимодействует с врачами смежных специальностей. Например, людей с синдромом запястного канала ведет совместно с кистевым терапевтом или хирургом. О своем взгляде на неврологию Мария рассказывает в Telegram-канале «Молоточек Белецкой» и пишет научпоп-книгу: в ней она объясняет, почему нельзя навсегда избавиться от мигрени, и переводит сухой медицинский канцелярит на бойкий человеческий язык. С юмором у Белецкой все в порядке: послушать ее медицинский стендап приходят и коллеги, и студенты Первого меда, где врач преподает и пишет диссертацию о генетических особенностях болезни Паркинсона.
«Врач должен выстраивать со своими пациентами диалог. Человеку обязательно надо рассказать, что с ним происходит и как это исправить, чтобы он в компании поисковиков и “одной знакомой” не сочинял невероятные теории в духе “онемела на пять минут рука, значит, у меня рассеянный склероз”».
Патимат Исабекова
невролог перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова и Lahta Clinic
Патимат специализируется на миастении (аутоиммунной утомляемости мышц) и неврологических расстройствах у будущих мам. Она знает, когда необходимо назначить МРТ, какие препараты допустимо принимать во время беременности. Своими знаниями Исабекова делится в Telegram-канале «НейроПати», а еще пишет кандидатскую диссертацию в одном из крупнейших исследовательских центров страны, НМИЦ им. Алмазова. Прошлой весной Патимат получила грант для участия в курсах Европейской академии неврологии в Австрии и Греции и выступила с докладом на Конгрессе неврологов, а этим летом собирается поехать в Школу миологии (науки о мышцах. — Прим. ред.) в Париже — ее заявку уже одобрили!
«К сожалению, некоторые врачи пугают беременных женщин. Ну как можно ска- зать: “Вы сами никогда не родите, у вас в родах откажут ноги”? Если есть риски, то надо о них уведомить, назначить средства для профилактики, посоветоваться с акушерами-гинекологами и запросить второе мнение у коллег-неврологов».
Яна Кушнир
невролог первого неврологического отделения ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова и клиники «Астроцит»
Будущий кандидат медицинских наук (Яна пишет диссертацию о редких заболеваниях периферических нервов, которые вызывают слабость и нарушение чувствительности в руках и ногах) работает со сложными случаями: приступами эпилепсии, инсультами, комой, развивающимся Паркинсоном, который сопровождается постоянным тремором и застыванием мимики, Альцгеймером и сосудистой деменцией. Опыт медсестры («когда перестаешь бояться любых вен!») и преподавателя фармакологии в Первом меде помогают и во время приема: даже самым тревожным пациентам Кушнир может понятно объяснить, как будет построена терапия и почему нужен именно этот конкретный препарат. Глубокие знания в неврологии Яна применяет не только в стационаре: от неврологических лицевых спазмов, головных болей и мигреней она лечит с помощью инъекций ботокса — это эффективный способ расслабления мышц и купирования боли.
«Некоторые заболевания нервной системы могут неожиданно останавливать жизненно важные функции организма, например дыхание. Поэтому хорошо, если врач невролог знает, как действовать в экстренных ситуациях».
На Глебе Макшакове: брюки House of Leo, футболка SHU, свитер Iron by Mironova, оксфорды Geox
Глеб Макшаков
невролог, заведующий отделением медицинской реабилитации Санкт-Петербургского центра рассеянного склероза при городской больнице № 31, к.м.н.
Выпускник Первого меда, врач-невролог и реабилитолог делает то, что многие считают невероятным: спасает от инвалидности людей с нейродегенеративными заболеваниями, при которых команды из мозга не доходят до остального тела. Это пациенты с рассеянным склерозом, лейкодистрофией и труднодиагностируемой генетической патологией, болезнью Шарко — Мари — Тута. Три года назад Глеб запустил с нуля первое в России отделение восстановительной медицины, в котором совмещены амбулаторный прием, стационар и реабилитация, — теперь Макшаков и команда лечат более 1 500 (!) человек в год. Для восстановления мыслительных функций и тренировки внимания пациентов Глеб назначает психологическую нейрореабилитацию мозговой активности. С помощью кинезитерапии и механотерапии на роботизированных тренажерах идет восстановление работы мышц, суставов и легких. А эрготерапия помогает сохранить бытовые навыки и способность к работе. Этот опыт врач привез со стажировки в израильской клинике «Шиба», которая входит в топ-30 лучших медцентров мира! Прогресс пациентов Макшаков отслеживает с помощью специальной авторской системы анализа реабилитации и когнитивных функций. Она работает так: каждому показателю — например, быстроте реакции или точности движений — присваивается определенное значение и задается критерий его оценки. Если балл слишком маленький — значит, пора корректировать терапию. А если он неуклонно растет — восстановление идет по плану.
«Людям со сложными заболеваниями важно оставаться на связи с врачом и при этом не чувствовать себя “тяжелыми пациентами”, привязанными к больнице, — поэтому я за дистанционное телемедицинское консультирование и реабилитацию».
Анна Яковлева
невролог, рефлексотерапевт, врач функциональной диагностики медицинского центра «Адмиралтейские верфи»
Яковлева специализируется на проблемах, вызванных повреждением периферических нервов (радикулит, спазмы и боли в мышцах!), и ведет практику с 2009 года: начинала как врач-невролог в городской поликлинике и приемном покое стационара, где научилась быстро и четко справляться с большим потоком пациентов. Теперь Анна занимается еще и функциональной диагностикой работы организма, чек-апами и рефлексотерапией. Такое совмещение специальностей позволяет помогать пациентам восстанавливаться после инсультов и серьезных черепно-мозговых травм (например, сотрясения мозга), а еще — бороться с постковидной хронической усталостью, упадком настроения, дефицитом внимания и памяти.
«Нервная система способна оказывать влияние на функционирование сердца, органов слуха и зрения, желудочно-кишечного тракта. Поэтому при лечении пациентов я всегда нахожусь в тесном взаимодействии с коллегами-кардиологами, ЛОР-врачами, офтальмологами и гастроэнтерологами».
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