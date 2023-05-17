5 крутых неврологов Петербурга, которые знают все о мигренях, реабилитации после COVID-19, Альцгеймере (и не только!)

Мария Белецкая

невролог многопрофильной клиники QClinic

Гроза головных болей, тремора, деменции и головокружений придерживается исключительно доказательной медицины и в сложных случаях всегда взаимодействует с врачами смежных специальностей. Например, людей с синдромом запястного канала ведет совместно с кистевым терапевтом или хирургом. О своем взгляде на неврологию Мария рассказывает в Telegram-канале «Молоточек Белецкой» и пишет научпоп-книгу: в ней она объясняет, почему нельзя навсегда избавиться от мигрени, и переводит сухой медицинский канцелярит на бойкий человеческий язык. С юмором у Белецкой все в порядке: послушать ее медицинский стендап приходят и коллеги, и студенты Первого меда, где врач преподает и пишет диссертацию о генетических особенностях болезни Паркинсона.

«Врач должен выстраивать со своими пациентами диалог. Человеку обязательно надо рассказать, что с ним происходит и как это исправить, чтобы он в компании поисковиков и “одной знакомой” не сочинял невероятные теории в духе “онемела на пять минут рука, значит, у меня рассеянный склероз”».