6 самых деликатных гинекологов — на ЭКО, ведение беременности и хирургическое лечение к ним едут со всего мира!

Анна Любан

акушер-гинеколог, репродуктолог, к. м. н.

NGC Clinic

Ученица Андрея Иванова (ключевое имя современной репродуктивной медицины в России, основатель и руководитель Центра лечения бесплодия Мариинской больницы!) и самый авторитетный молодой репродуктолог Петербурга. За 15 лет своего труда на благо новорожденных и их матерей Анна помогла появиться на свет более чем 600 малышам, даже в тех случаях, когда их родителям был постановлен диагноз «бесплодие»! Неудивительно, что на прием к ней стоят очереди пациентов со всего мира: из США, Франции и даже Израиля, ранее известного не просто высокими, а наивысшими медицинскими технологиями (да, пальма первенства точно перешла России).

Анна в совершенстве владеет всеми техниками решения проблем с зачатием: проводит программы ЭКО, искусственной инсеминации, донорства, суррогатного или отложенного материнства (здоровые половые клетки замораживаются в молодости, чтобы человек смог стать родителем даже после 40). А еще обучает коллег-гинекологов клиническому мышлению, экологичному общению с пациентами и выбору стратегии лечения (в репродуктологии правильное тактическое решение — 80 % успеха).

«Вспомогательные репродуктивные технологии появились для того, чтобы исполнить мечту о родительстве, даже если кажется, что шансов на успех ноль. Если у женщины нет партнера — проведем репропротокол с донорством мужских клеток. У пары не получается зачать самостоятельно — рассмотрим поддерживающую терапию (ЭКО и гормоны — не панацея). Один или оба родителя — носители наследственного заболевания? Проведем программу генетического тестирования, чтобы максимально снизить риски его передачи!»