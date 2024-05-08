6 самых деликатных гинекологов — на ЭКО, ведение беременности и хирургическое лечение к ним едут со всего мира!

Лечат бесплодие (даже связанное с раком!), следят как за генетическим, так и за эпигенетическим здоровьем, развенчивают выдуманные диагнозы и проводят сложнейшие операции...без швов!
На Анне Любан: костюм и блуза SUBBOTA STORE, серьги 47 STORE
Анна Любан
акушер-гинеколог, репродуктолог, к. м. н.
NGC Clinic
Ученица Андрея Иванова (ключевое имя современной репродуктивной медицины в России, основатель и руководитель Центра лечения бесплодия Мариинской больницы!) и самый авторитетный молодой репродуктолог Петербурга. За 15 лет своего труда на благо новорожденных и их матерей Анна помогла появиться на свет более чем 600 малышам, даже в тех случаях, когда их родителям был постановлен диагноз «бесплодие»! Неудивительно, что на прием к ней стоят очереди пациентов со всего мира: из США, Франции и даже Израиля, ранее известного не просто высокими, а наивысшими медицинскими технологиями (да, пальма первенства точно перешла России).
Анна в совершенстве владеет всеми техниками решения проблем с зачатием: проводит программы ЭКО, искусственной инсеминации, донорства, суррогатного или отложенного материнства (здоровые половые клетки замораживаются в молодости, чтобы человек смог стать родителем даже после 40). А еще обучает коллег-гинекологов клиническому мышлению, экологичному общению с пациентами и выбору стратегии лечения (в репродуктологии правильное тактическое решение — 80 % успеха).
«Вспомогательные репродуктивные технологии появились для того, чтобы исполнить мечту о родительстве, даже если кажется, что шансов на успех ноль. Если у женщины нет партнера — проведем репропротокол с донорством мужских клеток. У пары не получается зачать самостоятельно — рассмотрим поддерживающую терапию (ЭКО и гормоны — не панацея). Один или оба родителя — носители наследственного заболевания? Проведем программу генетического тестирования, чтобы максимально снизить риски его передачи!»
Екатерина Барашкова
акушер-гинеколог, репродуктолог
«Скайферт»
Барашкова — репродуктолог с 10-летним стажем, член Европейского общества эмбриологии и репродукции человека (ESHRE), выпускница Университета Мечникова, к ней едут пациенты со всех уголков планеты: от Скандинавии до Китая. А еще Екатерина делает то, что кажется нереальным: сохраняет возможность онкопациенткам родить ребенка даже после операции на половых органах и химиотерапии! Как это возможно? До начала лечения рака (даже в самые сжатые сроки!) она проводит специальный протокол получения и сохранения в лаборатории здоровых яйцеклеток, чтобы после окончания терапии женщина могла стать мамой своего генетического малыша. Кроме того, доктор Барашкова помогает предотвратить невынашивание и осложнения при ЭКО-беременности — вместе с врачами-генетиками разрабатывает для пациентов персональные тест-панели, показывающие, все ли в порядке с их биоматериалом и эмбрионами!
«Вот три шага по сохранению женского репродуктивного здоровья. Первый — всегда помните о том, что “старородящая” — это устаревший термин, и не стоит клеить на себя подобные ярлыки (они как раз могут перерасти в психологические стопсигналы, мешающие беременности). Второй — планируя беременность, учтите, что после 35 лет качество яйцеклеток снижается — это закон нашей природы (поэтому лучше в молодом репродуктивном возрасте подумать про заморозку биоматериала на будущее). Третий — следите за резервом яйцеклеток в организме (его показывает анализ АМГ) и раз в год навещайте гинеколога (и пожалуйста, пройдите комплексное обследование гормонального профиля!)».
Наталья Куликова
акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ, к. м. н.
Delta Fertility Clinic
Выпускница одной из старейших школ севера страны — университета имени Иммануила Канта — занимается лечением сложных случаев бесплодия, синдрома тазовой боли и нарушений менструального цикла. А еще Куликова — специалист в эстетической гинекологии и всегда объясняет, что это не только (и не столько) про красоту, а про качество жизни: интимный филлинг, плазмо- или PRP-терапию применяет для лечения циститов, инфекций, дискомфорта, а ботулинотерапию — против вагинизма (сложного синдрома мышечного «сопротивления» сексуальной функции). Наталья — кандидат медицинских наук: роль наследственных факторов в развитии гинекологических заболеваний — ее главный научный интерес. Поэтому на консультациях Куликова обязательно проведет ликбез о связи генетики и эпигенетики (влиянии внешней среды на работу ДНК): объясняет пациентам, что «черты» организма (от предпосылок к заболеваниям до особенностей внешности) не формируются окончательно в момент рождения, а меняются на протяжении всей жизни из-за экологии, стресса, питания и рутинных привычек (даже простейшей зарядки)!
«В прежние годы врачи никак не могли оценить здоровье плода на ранней стадии, и многие тяжелые заболевания (муковисцидоз, синдром Патау) развивались в течение всей беременности. Зато теперь у нас есть замечательные анализы: НИПТ — его мы проводим во время вынашивания, а ПГТ делаем до ЭКО. С их помощью врач точно может сказать, что с ребенком всё в порядке!»
Антон Малушко
акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы
Отличник Военно-медицинской академии имени Кирова и специалист по тазовой хирургии занимается лечением эндометриоза, миомы и новообразований яичников, коррекцией врожденных деформаций и реконструктивной пластикой при пролапсе («выпадении») тазовых органов. Оперирует Антон «по новому стилю» — минимум швов и максимально короткие сроки восстановления. Для такого результата Малушко использует ультращадящие технологии: SILS (хирургия через один минипрокол) и Notes (операция без разрезов, через естественные доступы тела). Этим актуальным методам доктор обучался у профессора Эдуарда Владимировича Комличенко (доктор наук, замглавврача по онкологии в Центре Алмазова!) и усовершенствовал свои знания на стажировке в ведущей европейской школе — французском Госпитальном центре Клермон-Ферран.
А теперь Антон передает секреты тонкого искусства хирургии другим врачам — выступает с мастер-классами по всей России: от Дагестана до Коми. Кроме медицинской практики Малушко, дипломант президентской программы управленческих кадров, всерьез увлечен административной работой: налаживает функционал гинекологического отделения в Ленинградской областной клинической больнице.
«Зачем врачу быть “в ресурсе”, он что, блогер? Поверьте, это в ваших интересах! Практика подтверждает: если у доктора есть силы, чтобы проявить сочувствие, то между ним и пациентом возникнет доверие — а это хорошо скажется на качестве лечения. И тут как раз на сцену выходят тайм-менеджмент и ресурсное обеспечение: мы активно внедряем эти инструменты, чтобы специалисты не падали от усталости, а пациентам всегда хватало препаратов, аппаратов и — самое главное — внимания врачей».
Александра Рудикова
акушер-гинеколог, врач УЗИ клиники «Схема лечения», руководитель гинекологического отделения Сommunity Сlinic
Доказательный эксперт по беременности любой степени сложности (Первый мед с красным дипломом!) — помогает зачать, выносить и родить на фоне поликистоза и эндометриоза, после привычного невынашивания и пересадки почки. И даже если диагностировано «психологическое бесплодие» — берется за его проработку. «Размыкает» цепочку «травма — проблема с беременностью» Александра методами когнитивно-поведенческой терапии (да, ими она тоже владеет!), сочетая психотерапию с эндокринологией (вы знали, что эмоциональную окраску бессознательного формируют гипоталамус и гипофиз? Мы — нет!).
Кроме того, Рудикова ведет пациенток в постменопаузе, занимается проблемами тазовой боли, оперирует доброкачественные и предраковые изменения органов малого таза. А еще активно продвигает тему репродуктивного здоровья — рассказывает, почему возраст первых родов может их отяготить (без эйджизма, так устроено тело!) и что необходимо учесть при планировании беременности. Принимает Александра не только в Петербурге (кстати, в городе она известна еще и как врач ковидной «красной зоны» в пансионате «Заря»!) — раз в месяц приезжает в Ленобласть, в тихвинскую клинику «Медея».
«Немедикаментозные техники обезболивания при родах — в воде, в темноте, с иглотерапией, и любая поддержка — роды с партнером или доулой — это круто. Но! Только когда рядом врач и все оборудование как для планового родоразрешения, так и для форс-мажоров. А домашние роды — самый опасный тренд десятилетия. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью ребенка, ориентируясь на подруг и селебов, у которых “все прошло отлично” — это исключение из правила».
Мария Собивчак (Сергеева)
акушер-гинеколог, онколог, врач УЗИ, к. м. н.
Euromed In Vitro
Доктор со специализацией «флэш-роял»: гинеколог-онколог Собивчак занимается лечением предрака эндометрия — заболеванием, победив которое (а шансы здесь практически 100%) можно предупредить онкологию! На эту тему Мария защитила кандидатскую диссертацию в СПбГУ: определила иммуногистохимические маркеры предрака и предложила использовать их в диагностике. Пока процедура напоминает кота Шредингера (клетки идентифицируются как больные и здоровые одновременно), но метод Собивчак позволит визуализировать действительно опасные ткани с высокой точностью! Онкопрофилактика — в принципе любимая тема Марии. О том, как жир (оказывается, это отдельный орган!) выделяет биоактивные вещества и ускоряет патопроцессы в теле, почему курение опасно не только раком легкого и что такое онкофуфломицины — она пишет в блоге doctorsobivchak и рассказывает на всероссийских конференциях по гинекологии и репродукции.
«На онкозаболевания репродуктивной системы первоочередно влияет не возраст, как многие думают. Вот ключевые факторы: во-первых, генетика (то, с чем мы родились). Яркий пример — учтя свою наследственность, Анджелина Джоли превентивно удалила молочные железы. Во-вторых, эпигенетика (изменения в организме, связанные с образом жизни — курением, приобретенным диабетом). А одна из причин рака шейки матки — вирусы: они могут “тихо” жить в организме 10 лет, а затем проявляться раковыми изменениями клеток. Именно поэтому я “топлю” за вакцинацию примерно всех: и мужчин — “переносчиков” ВПЧ (эффективно до 26 лет), и женщин — “получателей” ВПЧ (до 45 лет). И важно: даже если в организме уже есть один из четырех опасных типов вируса 6, 11, 16 или 18 (кстати, их более 200), вакцина здорово поможет против других. Возьмем опыт Австралии, где вакцинация обязательна — и уровень заболеваемости раком шейки матки стремится к нулю!»
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Текст: Дарья Скаянская
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