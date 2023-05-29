3 надежных пульмонолога, которые знают все о наших легких и бронхах!

Юлия Зинченко

пульмонолог Lahta Clinic, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, к.м.н.

Пульмонолог-исследователь училась в Центре аутоиммунных заболеваний им. Заблудовича в Израиле, участвовала в работе международной Академии аутоиммунитета в Лиссабоне, Школы общества TBnet в Румынии и теперь принимает пациентов с хроническим кашлем, астмой, интерстициальными изменениями в легких, пневмонией. А в лаборатории хронических заболеваний Зинченко изучает поражение легких неизвестной природы — саркоидоз, которому посвятила кандидатскую диссертацию и бóльшую часть своих научных статей (всего их 60). Помогать людям Юлия готова не только как специалист: уже несколько лет она состоит в реестре доноров костного мозга.

«Большое врачебное счастье, когда рядом коллеги, которым можно доверить своего пациента. Мне повезло: в Lahta Clinic сильная команда, а мой муж — торакальный хирург».