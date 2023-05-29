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Здоровье

3 надежных пульмонолога, которые знают все о наших легких и бронхах!

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Знакомьтесь, три врача редчайшей специальности — они лечат астму, муковисцидоз, последствия COVID-19 и знают, как аллергикам справиться с периодом цветения.

Анастасия Лаурус

На Юлии Зинченко: топ и свитер Iron by Mironova, бомбер SHU, кольца и браслет 47 Store, кольцо- сердце AVGVST jewelry

Юлия Зинченко

пульмонолог Lahta Clinic, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, к.м.н.

Пульмонолог-исследователь училась в Центре аутоиммунных заболеваний им. Заблудовича в Израиле, участвовала в работе международной Академии аутоиммунитета в Лиссабоне, Школы общества TBnet в Румынии и теперь принимает пациентов с хроническим кашлем, астмой, интерстициальными изменениями в легких, пневмонией. А в лаборатории хронических заболеваний Зинченко изучает поражение легких неизвестной природы — саркоидоз, которому посвятила кандидатскую диссертацию и бóльшую часть своих научных статей (всего их 60). Помогать людям Юлия готова не только как специалист: уже несколько лет она состоит в реестре доноров костного мозга.

«Большое врачебное счастье, когда рядом коллеги, которым можно доверить своего пациента. Мне повезло: в Lahta Clinic сильная команда, а мой муж — торакальный хирург».

Любому пульмонологу в пару необходим врач, который занимается хирургией легких, — чтобы далеко не ходить за вторым мнением.
Личный архив Виктории Махмутовой

Виктория Махмутова

пульмонолог городского многопрофильной больницы № 2, научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова

Специалист по лечению легких подбирает правильную доказательную терапию с использованием аэрозолей, ингаляторов и антибактериальных средств, исследует способы ранней диагностики муковисцидоза — неизлечимой (пока!) генетической мутации, чтобы «запущенная» стадия встречалась как можно реже.

Кроме того, Виктория специализируется на лечении бронхиальной астмы и поражений дыхательной системы неизвестной причины или после серьезных заболеваний (например, COVID-19!). Клинические случаи и открытия Махмутова разбирает на городских и всероссийских конференциях и планирует открыть свой онлайн-клуб для врачей-пульмонологов, фтизиатров, функциональных диагностов, специалистов по КТ и рентгенологов.

«Люди с хроническими заболеваниями легких (например, обструктивным бронхитом!) часто думают, что физические упражнения могут им навредить — спровоцировать одышку и перегрузить дыхательные пути. Всё наоборот! Регулярные спортивные нагрузки улучшают состояние легких и циркуляцию кислорода в них. Только обязательно согласуйте план занятий с пульмонологом и врачом ЛФК!»

Личный архив Кирилла Сергеева

Кирилл Сергеев

пульмонолог-аллерголог, педиатр детского отделения № 4 Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии

Пульмонолог-педиатр, выпускник петербургского Педиатрического медицинского университета 10 лет проработал на скорой, а сейчас лечит астму, бронхит, пневмонию, кашель и ринит у детей и патологии развития легких у недоношенных малышей.

А еще отучает даже самых упрямых подростков от вейпов и курения. Вместе с коллегами по институту Кирилл развивает проект «Школа: пульмонология и аллергология» — проводит лекции для родителей и врачей, где рассказывает об аллерген-специфической иммунотерапии (развитии устойчивости организма к аллергии путем введения в организм маленьких доз аллергенов-триггеров — Прим. ред.) и учит правильно подбирать ингалятор при бронхиальной астме.

«Лечение проблем дыхания у детей — бином Ньютона: есть большие ограничения на клинические испытания препаратов и, следовательно, очень узкий выбор медикаментов. И, конечно, нельзя самостоятельно лечить ребенка противокашлевыми препаратами и антибиотиками! Только врач знает, какие дозировки подойдут и какие препараты эффективно сочетаются друг с другом».

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Теги:
Новые имена в медицине
Материал из номера:
май
Люди:
Виктория Махмутова, Юлия Зинченко, Кирилл Сергеев

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