5 молодых и прогрессивных эндокринологов из Петербурга, которым можно доверять

Виктор Макарьин

хирург-эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ, к. м. н.

@ dr.makarin_viktor

За сложнейшими операциями на щитовидной железе к хирургу едут пациенты со всей России и других стран мира. Сам он тоже объездил весь мир — побывав на стажировках и в старейшей клинике Японии по лечению щитовидной железы, и в госпиталях Нью-Йорка. «Мы несем флаг безопасной хирургии — очень много оперируем, но только по показаниям и максимально щадящим способом», — говорит кандидат наук и автор просветительских блогов о щитовидке в Instagram и TikTok.