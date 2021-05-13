5 молодых и прогрессивных эндокринологов из Петербурга, которым можно доверять

Они проводят щадящие операции на щитовидной железе, учат пациентов жить с сахарным диабетом, находят гормональные причины ожирения и изучают проблемы применения анаболических стероидов: 5 эндокринологов из нашего проекта «Новые имена в медицине Петербурга», от которых вы не услышите недостоверную информацию о гормонах.
Николай Лихоносов
эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ
К врачу в четвертом поколении часто приходят фанаты спорта, чтобы проверить здоровье — он одним из первых в России начал изучать проблему применения анаболических стероидов, разработал собственный алгоритм, позволяющий врачу выявить скрытое употребление таких препаратов и выбрать оптимальную тактику лечения, выполнил диссертационное исследование на базе ПСПбГМУ им. Павлова. Конечно, спортсменами прием не ограничивается — Лихоносов лечит заболевания щитовидной железы, помогает справиться с бесплодием и ищет причины лишнего веса. А еще переводит с греческого !
Виктор Макарьин
хирург-эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ, к. м. н.
За сложнейшими операциями на щитовидной железе к хирургу едут пациенты со всей России и других стран мира. Сам он тоже объездил весь мир — побывав на стажировках и в старейшей клинике Японии по лечению щитовидной железы, и в госпиталях Нью-Йорка. «Мы несем флаг безопасной хирургии — очень много оперируем, но только по показаниям и максимально щадящим способом», — говорит кандидат наук и автор просветительских блогов о щитовидке в Instagram и TikTok.
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников;
— работа по принципам доказательной медицины;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
Ксения Соловьева
эндокринолог и терапевт Lahta Clinic
Сахарный диабет I и II типа — особая зона интересов Ксении Соловьевой. Она организовала «Школу диабета», где актуальные факты о жизни с заболеванием пациенты получают в онлайн-формате: «Мой проект не просто просветительский, это часть лечения. Ведь 50 % успеха заключается в том, насколько человек обучен и информирован». Ксения — член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD) и соисследователь в клинических испытаниях новых препаратов от этого заболевания.
Денис Лебедев
эндокринолог медицинского центра MedSwiss
Младший научный сотрудник лаборатории диабетологии в Центре Алмазова сочетает врачебную работу с исследовательской и просветительской — осознав, какое количество мифов витает вокруг темы гормонов, Лебедев завел крайне полезный Instagram @true_endo. «Пациенты часто задают вопросы, которые еще не отражены в русскоязычной медицинской литературе. Например, можно ли колоть ботокс или отдыхать на море при узлах в щитовидной железе, — рассказывает Денис. — Я решил, что нужно доносить достоверную информацию до большего числа людей. Иначе ее будут давать специалисты без квалификации».
Валентина Байрашева
эндокринолог НМИЦ им. Алмазова и медцентра «Хеликс на Мужества», к. м. н.
Помимо лечения распространенных эндокринных заболеваний (диабет, ожирение, проблемы с щитовидной железой) Валентина оказывает помощь трансгендерным пациентам. «Это социально незащищенная группа, в городских поликлиниках их зачастую отказываются обслуживать, — объясняет врач с 11-летним стажем и автор более 50 публикаций в меджурналах. Эндокринолог Байрашева с завидной частотой выигрывает гранты на научные исследования, а еще награждена престижнейшей премией от Нацмедпалаты — за вклад в развитие российского здравоохранения.
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