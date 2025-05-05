5 лучших (доказательных!) терапевтов Петербурга — они помогают и взрослым, и детям!

Екатерина Заславская

кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, к. м. н.

Ленинградская областная клиническая больница

Уже четыре поколения семьи Екатерины Заславской двигают науку вперед: прабабушка — одна из конструкторов лодки «Ленинский комсомол», дедушка — основоположник науки судебно-медицинской экспертизы в России, отец — главный невролог Ленинградской областной больницы! Сама Екатерина — кардиолог-терапевт, дедуктивно (гены дедушки!) расследует любые кейсы: от гипертонии и стенокардии до ишемической болезни, острой сердечной недостаточности и синдрома Такоцубо, или «разбитого сердца» (перегрузки сердечной мышцы из-за стресса!). А еще заведует отделением экстренной кардиологии с палатой реанимации, которое ежегодно успешно помогает 1200 пациентам в тяжелом состоянии, — управлять командой сверхбыстрого реагирования Екатерину научил опыт в «красной зоне» COVID-19!

Сейчас Заславская проводит исследование для докторской диссертации: расскажет, как улучшить кардиологическую службу — от первой помощи и диагностики (нормальный холестерин не отменяет сердечный приступ!) до тактики лечения. А еще объяснит, как спасти человека, если есть баг со временем (в Ленобласти пациента с инфарктом везут в больницу от часа до четырех!).

Европейское общество кардиологов утверждает: в России высок процент сердечно-сосудистых заболеваний. Бьем тревогу?

«Наши сердца действительно в (географической) зоне риска, поскольку мы живем в холоде и дефиците солнца. А из-за этого плотно питаемся, мало двигаемся, много стрессуем. Но! Если изменить образ жизни, то шанс болезни “достать” нас снизится на 70%. Так что бросаем курить — успокаиваемся не через затяжки, а через дыхание по квадрату! Больше активности — в Ленобласти кардиодиагнозов меньше, чем в Петербурге, потому что люди ходят пешком, занимаются хозяйством. Следим за сердцем: после 40 делаем стресс-эхокардиографию (оценку сократимости сердца под нагрузкой). И не пропускаем звоночки: один раз давление 150–160 или вдруг привычные прогулки на 5 километров по Сосново стали в тягость — к кардиологу».