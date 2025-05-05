5 лучших (доказательных!) терапевтов Петербурга — они помогают и взрослым, и детям!

Крутой врач — контакт на вес калифорния-282 (да, намного дороже золота!). Знаем 30 таких, и все — лауреаты ежегодной премии Собака.ru «Новые имена в медицине»! Они — авторы протоколов, по которым лечат во всем мире, визионеры цифровой хирургии, и самое прекрасное — они в Петербурге. Собрали магнум-лист: вот лучшие медики нового поколения, которым доверяют горожане! Читайте, сохраняйте и будьте здоровы.
Знакомьтесь, первые лауреаты-2025 — топ-терапевты! Разберутся с гипертонией, расшифруют анализы и холтер, восстановят уровень энергии (точнее, железа!) и даже научат оказывать первую помощь. В любой непонятной ситуации — только к ним.
на Екатерине Заславской: серьги SWAROVSKI (AllTime), ворот OLA OLA
Екатерина Заславская
кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, к. м. н.
Ленинградская областная клиническая больница
Уже четыре поколения семьи Екатерины Заславской двигают науку вперед: прабабушка — одна из конструкторов лодки «Ленинский комсомол», дедушка — основоположник науки судебно-медицинской экспертизы в России, отец — главный невролог Ленинградской областной больницы! Сама Екатерина — кардиолог-терапевт, дедуктивно (гены дедушки!) расследует любые кейсы: от гипертонии и стенокардии до ишемической болезни, острой сердечной недостаточности и синдрома Такоцубо, или «разбитого сердца» (перегрузки сердечной мышцы из-за стресса!). А еще заведует отделением экстренной кардиологии с палатой реанимации, которое ежегодно успешно помогает 1200 пациентам в тяжелом состоянии, — управлять командой сверхбыстрого реагирования Екатерину научил опыт в «красной зоне» COVID-19!
Сейчас Заславская проводит исследование для докторской диссертации: расскажет, как улучшить кардиологическую службу — от первой помощи и диагностики (нормальный холестерин не отменяет сердечный приступ!) до тактики лечения. А еще объяснит, как спасти человека, если есть баг со временем (в Ленобласти пациента с инфарктом везут в больницу от часа до четырех!).
Европейское общество кардиологов утверждает: в России высок процент сердечно-сосудистых заболеваний. Бьем тревогу?
«Наши сердца действительно в (географической) зоне риска, поскольку мы живем в холоде и дефиците солнца. А из-за этого плотно питаемся, мало двигаемся, много стрессуем. Но! Если изменить образ жизни, то шанс болезни “достать” нас снизится на 70%. Так что бросаем курить — успокаиваемся не через затяжки, а через дыхание по квадрату! Больше активности — в Ленобласти кардиодиагнозов меньше, чем в Петербурге, потому что люди ходят пешком, занимаются хозяйством. Следим за сердцем: после 40 делаем стресс-эхокардиографию (оценку сократимости сердца под нагрузкой). И не пропускаем звоночки: один раз давление 150–160 или вдруг привычные прогулки на 5 километров по Сосново стали в тягость — к кардиологу».
Все четко, как в клинических исследованиях! Вот из чего появляются «Новые имена в медицине»:
- профильное образование, стажировки в российских и зарубежных вузах и клиниках;
- научная деятельность, публикации в авторитетных журналах, членство в российских и международных профессиональных сообществах;
- просветительская преподавательская работа, медицинские инициативы;
- ведение или участие в работе профессиональных социальных сетей, интернет-порталов, сайтов;
- социальная активность, участие в благотворительности и общественно значимых проектах;
- работа по принципам доказательной медицины и междисциплинарности;
- знание иностранного языка (или даже нескольких!);
- возраст до 40 лет включительно.
Тимур Норов
терапевт, пульмонолог
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
К врачу жизненно важной специализации — терапевту для онкопациентов — обращаются при любом типе рака и на любой стадии. Тимур Норов — мастер командной работы! Объединяется с онкологами — и выбирает оптимальную тактику лучевой, таргетной (суперточной!), химио- или иммунотерапии. А в команде с кардиологами, гастроэнтерологами, коллегами-пульмонологами синхронизирует лечение рака и других диагнозов (от гастрита до астмы), чтобы ни у одной болезни не было форы. Важно: Тимур в самом лучшем смысле душнила диагностики! Свой допуск до операции даст только после стрессЭКГ и спирометрии (проверят, выдержат ли сердце и легкие вмешательство), анализа кейса по шкале оценки хирургического риска (по современным протоколам ASA, Lee или ECOG) и определения нутритивного статуса — поскольку истощение (кахексия) снижает способность к заживлению и повышает вероятность осложнений.
Риск-ликбез: самые неочевидные (в сравнении с отказом от курения и алкоголя), но важные аспекты онкопрофилактики.
«Вакцинация от вируса папилломы человека как до начала половой жизни, так и во взрослом возрасте снижает риск рака шейки матки, анального канала, ротоглотки. Прививка от гепатита B защищает от гепатоцеллюлярного рака. Скрининг на гепатит C помогает предотвратить развивающиеся из этой инфекции цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. И, конечно, не запускайте лечение воспалений (например, эрозии ЖКТ) и не откладывайте удаление предрака (полипов, папиллом, дисплазий) — все это в комплексе существенно уменьшит шансы болезни на победу».
Кристина Панькина
терапевт
Благотворительная больница
Одна из самых самоотверженных врачей Петербурга — член «Благотворительной больницы», команды медиков, которые спасают петербуржцев, оказавшихся в сложной ситуации (а это не только бездомные, но и беженцы, и люди, бывшие в трудовом рабстве!). Кристина помогает в любых случаях: от бронхиальной астмы и постковидного синдрома до обострения психического заболевания (к слову, доктор собирается учиться на психиатра в Педиатрическом!).
Вместе с главным врачом «Больнички» Сергеем Иевковым (и как его заместитель!) Кристина строит неравнодушное комьюнити. Договаривается с реабилитационными центрами, хосписами о лечении для подопечных (люди с ВИЧ-инфекцией, гепатитами С и В, туберкулезом, сифилисом, чесоткой, зависимостями стараниями «Больнички» получают терапию!), а также с органами власти — о том, чтобы у бездомных появились все виды социально-медицинской поддержки (достигнуто: в их число Комздрав официально включил паллиативную помощь!). Кроме того, Кристина проводит трогательные интервью (почитайте, как врачи центра «Зрение» вернули подопечной «Больнички» и «Ночлежки» способность видеть!) и увлекается документальной фотографией — фиксирует жизнь такой, какая она есть, сложной и честной (ждем выставку!).
Как ответственному петербуржцу помочь человеку, которому стало плохо на улице?
«Первое: сразу вызывайте 103 и ни в коем случае не давайте лекарства — может стать только хуже. Второе: пройдите курс первой помощи, к примеру, у команды замечательного проекта “30-2”. Опытные медики, инструкторы расскажут, по каким признакам определить опасность и что делать в каждом кейсе. К примеру, при эпилепсии не нужно засовывать ложку в рот (антиправило!), просто подложите под голову что-то мягкое. А если человек в состоянии опьянения, то важно переместить его в боковое устойчивое положение, чтобы он не задохнулся и не подавился».
Нина Перова
терапевт
«Инвитро СПб» в ММЦ «Балтийская жемчужина»
К Нине обращаются с ОРВИ, гриппом, пневмонией, гипертонической болезнью и хроническим железодефицитом («Девушки и юноши, не вдохновляйтесь томно-бледной эстетикой anemiacore из “Пинтереста”, анемия — это болезнь, и ее надо лечить!»). Опыт работы в крупнейших клиниках: Архангельской областной больнице и Мариинской больнице Петербурга — помогает Перовой даже при экстразагрузке оставаться «Доктором-терпение» (ник от благодарных пациентов!). А как специалист «Инвитро» (лаборатория выполняет более 4000 тестов: от биохимических до молекулярно-генетических и клеточных!) Нина назначает действительно нужные анализы. Вы знали, что мегапопулярное исследование на сывороточное железо бесполезно (показатель меняется в течение дня)? Для диагностики анемии, в частности, используются тесты на ферритин и коэффициент насыщения трансферрина!
Как жить, а не выживать в наших предарктических условиях? (нам нужен гайд от выпускницы Северного медуниверситета — главного научного центра по изучению адаптации организма к суровым нордическим условиям)
«To-do list северянина-зожника: укрепить иммунную защиту (падает в холода), исправить плохой сон (“спасибо” белым ночам!), предупредить слабость (следствие недостатка солнца). Для этого контролируйте витамин Д, ферритин и не пренебрегайте ежегодной вакцинацией против гриппа. И пользуйтесь подарками нашей климатической зоны: делайте смузи с морошкой (кладезь антимикробного витамина С), щелкайте кедровые орешки (профилактика бессоницы!) и откровенно наслаждайтесь корюшкой (фосфор и калий в ее составе насыщают энергией!)».
Софья Старостина
терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики.
Lahta Clinic
Знакомьтесь, доктор, которая возьмет под опеку всю семью: разберется, почему зумер кашляет, у его мамы болит голова, а дедушкин храп не дает бабушке спокойной жизни. Факт: если врач знает наследственные факторы, историю болезней, социальный фон, образ жизни, то подберет стратегию терапии и longevity на 10 из 10 (клану теннисистов — упор на профилактический падел!). И всем вакцинацию по графику: да, прививки от дифтерии, столбняка и кори взрослым нужно обязательно «обновлять».
Софья — врач-суперагент (ее школа Kingsman — Университет им. Мечникова): лечит пациентов амбулаторно, трудится в стационаре на отделении кардиологии и оказывает экстренную помощь (шесть лет опыта работы в реанимации!), проводит УЗИ. А как специалист функциональной диагностики расшифровывает ЭКГ, спирометрию и кардиореспираторное мониторирование (исследования функции легких и сердца), и даже холтер (самый современный метод непрерывного чекапа работы сердца, который применяется при подозрениях на нарушение ритма, давления или наличие ночного апноэ!).
Почему very mindful, very demure — новая база заботы о себе?
«Проблема нашего времени — киберхондрия: люди постоянно выявляют у себя опасные симптомы через интернет, сдают 1000 и 1 (лишний) анализ по рекомендациям блогеров и в итоге сами ставят диагноз. Болезни в большинстве случаев нет, а вот проблемы ментального здоровья развиваются у 40% “киберхондриков”. Поэтому главный ЗОЖ-совет — разумный и сдержанный подход к мединформации: раз в год навещать любимого терапевта и проходить назначенные им обследования и скрининги, которые легко объяснят, почему появились слабость, сонливость, недомогание!»
Знакомьтесь с лауреатами премии «Новые имена в медицине» 2021-2025 и находите «своего» специалиста в нашем полном справочнике лучших молодых врачей Петербурга.
Текст: Дарья Скаянская
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