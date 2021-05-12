5 молодых и прогрессивных акушер-гинекологов из Петербурга, которым можно доверять

Они не ставят коммерческие диагнозы, помогают вести сложные беременности и борются за снижение смертности от онкологических заболеваний: вот 5 акушер-гинекологов из нашего проекта «Новые имена в медицине Петербурга», к которым выстраиваются очереди из благодарных петербурженок.
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На Ольге Смирновой: топ Claudie Pierlot.
Ольга Смирнова
акушер-гинеколог, хирург-онколог НМИЦ онкологии им. Петрова, к. м. н.
Большую часть времени Ольга проводит в операционной, занимаясь лечением гинекологических опухолей. А за консультацией к ней обращаются по жизненно важным вопросам — чтобы оценить риск развития рака шейки матки и выявить предрак. У хирурга Смирновой есть несколько заветных желаний: во-первых, введение бесплатной вакцинации от ВПЧ (вируса папилломы человека), который приводит к раку шейки матки. Во-вторых — программа скрининга (массовое обследование тех, кто даже не жалуется на симптомы, для раннего выявления и снижения смертности — Прим. ред.) на этот вид онкозаболевания в Северо-Западном регионе. Вместе с коллегами Ольга провела пилотное исследование эффективности скрининга, в котором приняли участие более 700 женщин, — у 7 % участниц были обнаружены онкологические процессы.
«Два важных маст-хэва для петербурженки — это обследование на ВПЧ и мазок на онкоцитологию».
Роман Капустин
акушер-гинеколог Института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта, к. м. н.
К Капустину летят даже из Аргентины, ведь он специализируется на одной из самых сложных тем в акушерстве — ведение беременности и родов у женщин из групп высокого риска. Например, при эндокринных заболеваниях, артериальной гипертензии, бесплодии, патологиях плода. Благодаря Роману и его сотрудничеству с врачами со всего мира, Россия наконец вошла в Европейскую сеть стажеров акушеров-гинекологов (ENTOG) — молодые медики из Петербурга получили больше возможностей для стажировок за границей.
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников;
— работа по принципам доказательной медицины;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
Дарья Бурмакина
акушер-гинеколог, сооснователь и главный врач частной женской клиники W Сlinic
Гинеколог, врач УЗИ и мама двух дочерей говорит, что открытие частной женской консультации (инвестиции в проект составили более 18 млн рублей) — это ее вызов индустрии здравоохранения. Взяв за основу принципы доказательной медицины, команда врачей под руководством Дарьи Бурмакиной хочет избавиться от выгодных многим коммерческих диагнозов, бесполезных лекарств и создать место, свободное от медицинского шейминга.
Арсений Молотков
акушер-гинеколог клиники «Скандинавия», к. м. н.
Один из главных молодых специалистов по эндометриозу в Петербурге. В течение 10 лет Арсений Молотков изучает это загадочное гинекологическое заболевание и успешно лечит пациенток. Наблюдения акушер-гинеколога уже легли в основу кандидатской диссертации, на подходе — докторская. Конечно, эндометриозом врачебная работа Арсения не ограничивается — он помогает петербурженкам и с другими проблемами, в том числе при миоме матки и бесплодии.
Петр Паластин
гинеколог-хирург клиники ПСПбГМУ им. Павлова, руководитель центра женского здоровья «ЭмбриЛайф», к. м. н.
Петербурженки обращаются к хирургу Паластину за лечением возрастных и послеродовых изменений тазового дна и эстетической урогинекологией. А работу в операционной Петр сочетает с научной деятельностью на кафедре Первого меда. В 2019 году неравнодушный врач организовал бесплатную помощь жительницам Луги: в городе отсутствует возможность про- оперироваться у гинеколога в стационаре. «Раз в месяц провожу там обследования, отбираю пациенток на лечение, — рассказывает Петр Паластин. — Прооперировал более 200 человек».
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