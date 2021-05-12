5 молодых и прогрессивных акушер-гинекологов из Петербурга, которым можно доверять

Ольга Смирнова

акушер-гинеколог, хирург-онколог НМИЦ онкологии им. Петрова, к. м. н.

@onkodoctor

Большую часть времени Ольга проводит в операционной, занимаясь лечением гинекологических опухолей. А за консультацией к ней обращаются по жизненно важным вопросам — чтобы оценить риск развития рака шейки матки и выявить предрак. У хирурга Смирновой есть несколько заветных желаний: во-первых, введение бесплатной вакцинации от ВПЧ (вируса папилломы человека), который приводит к раку шейки матки. Во-вторых — программа скрининга (массовое обследование тех, кто даже не жалуется на симптомы, для раннего выявления и снижения смертности — Прим. ред.) на этот вид онкозаболевания в Северо-Западном регионе. Вместе с коллегами Ольга провела пилотное исследование эффективности скрининга, в котором приняли участие более 700 женщин, — у 7 % участниц были обнаружены онкологические процессы.