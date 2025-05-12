5 самых сильных молодых онкологов — на лечение и операции к ним едут со всего мира!

Евгений Зинченко

торакальный хирург, онколог, к. м. н.

Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова, ММЦ Finemedic

Отличник, кандидат наук и преподаватель из СПбГУ своим делом выбрал хирургическое лечение онкозаболеваний. А чтобы вести борьбу против рака легких по-настоящему эффективно, вместе со своим учителем, профессором Вадимом Пищиком, одним из первых в России внедрил миниинвазивную видеоторакоскопическую анатомическую резекцию (навыки Зинченко перенял у автора — американского врача Thomas A. D'Amico!). Это методика, без преувеличения, жизненного значения. Во-первых, операция малотравматичная — иммунитет не «отвлекается» на заживление тканей, и все силы идут на борьбу с опухолью. Во-вторых, непродолжительное восстановление: уже через день пациенты могут сами о себе заботиться и при необходимости раньше начать химиотерапию.

Кроме того, доктор Зинченко использует ICG-флюоресцентную визуализацию — переводим с научного! — технологию, которая позволяет определить сегмент с опухолью и выполнить точное, сберегающее здоровые ткани вмешательство (возможность лечиться для тех, кому раньше были противопоказаны операции!). Евгений окончил программу «Менеджмент в здравоохранении» от Высшей школы менеджмента и сейчас, в статусе заведующего, реализует свой дипломный проект — создает высокотехнологичное отделение торакальной хирургии в Научном центре им. Л. Г. Соколова (клинике-лидере в сфере онколечения!). Многие любят и уважают Зинченко за то, что он никогда не сдается — лечит и курирует паллиативных пациентов, чтобы выиграть для них месяцы (и даже годы!) жизни. Сражаться до конца его научил не только врачебный опыт, но и спорт высоких достижений. Он чемпион медицинских олимпийских игр по футболу!

Как петербуржцам, жителям одного из «табачных» регионов России, отречься от курения?

«Очень интересное исследование было проведено в Великобритании. Ученые в течение 50 лет (!) наблюдали за курильщиками-врачами и показали, что любой стаж курения — серьезный фактор риска хронических заболеваний легких и сосудов, различных опухолей, а также увеличения смертности от них (кстати, минимум 70 химических соединений в табачном дыме канцерогенны). Значит ли это, что все пропало? Нет. Если отказаться от вредной привычки сейчас, то спустя 10–15 лет организм может вернуться к “базовым” настройкам».