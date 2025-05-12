5 самых сильных молодых онкологов — на лечение и операции к ним едут со всего мира!

В 2021-м редакция Собака.ru запустила самый полезный проект и просто ежегодный бэнгер — рейтинг высококлассных молодых врачей. И с тех пор искала (и успешно находила) специалистов А-листа: гинекологов и педиатров, диетологов и аллергологов, пульмонологов и неврологов — всего больше сотни героев!
В 2025 году мы опросили заслуженных медиков, инсайдеров, лауреатов прошлых лет — и составили список из 30 новых имен от докмеда. Они продлевают жизни (новый тренд — суперэйджинг!), разрабатывают первые в своем роде методы лечения, учатся у академиков и сами защищают докторские диссертации, открывают клиники с космическими (во всех смыслах) технологиями, строят инклюзивное комьюнити, легко препарируют фейки (sunburning против акне!) и выписывают рецепты, как жить долго и активно.
Лечение лимфом, опухолей легких и нервной системы (!), помощь детям, заболевшим раком — этим занимаются самые крутые онкологи Петербурга (и страны). А еще проводят сложнейшую пластику-реставрацию после операций и обучают онкопрофилактике!
Виктория Мортада
онколог, пластический хирург, к. м. н.
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, Фонд медицинских решений «Не напрасно»
Выпускница Военно-медицинской академии (красный диплом!) Виктория Мортада — ведущий молодой врач в лечении рака груди и победитель научного конкурса Moscow Breast Meeting. Ее специализация — онкологическая, реконструктивная и эстетическая хирургия молочной железы (Виктория выполняет по 7 операций в неделю!). Мортада запатентовала схему лечения, чтобы таргетно удалять только ту ткань, где могли остаться злокачественные клетки (иногда они хитро «прячутся» после химиотерапии, чтобы выдать рецидив позже!).
Пациентки ценят отношение Виктории: она работает по максимально щадящим протоколам, выбирает самые незаметные места для швов и сразу строит бьюти-план — к примеру, можно выполнить симметризирующую операцию на здоровой железе, чтобы замаскировать онколечение под эстетическую процедуру! А восстановление груди Виктория выполняет с архитектурной аккуратностью: в ход идут экспандер (чтобы подготовить кожу для установки постоянного импланта) и микрохирургические техники DIEP или SIEA (никаких синтетических конструкций, бюст восстанавливается собственными тканями из «донорской» области тела!). Важно: после лечения можно планировать беременность. Еще Виктория успевает заниматься благотворительностью — пишет статьи для первого российского онлайн-портала для онкопациентов «Онко Вики» и проводит выездные осмотры в далеких регионах (побывала на островах Кего и Бревенник!).
Как снизить до минимума риск рака груди?
«Ключевое — проходить скрининги по возрасту: всем женщинам от 40 до 75 лет делать маммографию один раз в два года (до 40 лучше посещать маммолога раз в год). Имеет смысл проконсультироваться с онкологом, если есть факторы повышенного риска рака груди: возраст 45+, генетика (если в ДНК есть мутации BRCA1 и BRCA2, то вероятность болезни увеличивается до 70%), наследственность (наличие диагноза у матери, сестры, дочери). И не верить мифам из соцсетей! Липофилинг и импланты не приводят к раку: более того, при реконструктивных операциях используются те же самые импланты, которые устанавливают пластические хирурги с эстетической целью! А жим от груди и любые фитнес-нагрузки не повышают, а, наоборот, снижают вероятность онкологии».
Ирина Безъязычная
детский онколог
онкологический центр им. Н. П. Напалкова
К специалисту по нейроиммунологии, ученице докторов, стоявших у истоков детской онкологии в России (Маргариты Белогуровой, Галины Радулеску!), и выпускнице Высшей школы онкологии обращаются, если раком заболел ребенок — Ирина лечит опухоли центральной нервной системы, почек, печени, мягких тканей, костей, крови. Маленькие пациенты любят доброго врача, которую называют «доктор Зайчик»: чтобы малышей не расстраивало бритье головы, она прячет свои волосы под хирургичку, из-под которой торчит только маленький хвостик от длинной косы. А родители привозят своих ребят на консультацию к Безъязычной со всей страны — потому что Ирина и ее коллеги в центре Напалкова не назначают радикальные вмешательства! Изучают клетки опухоли и молекулярно-генетические поломки и на консилиумах подбирают оптимальный план терапии (Ирина — соисследователь новых методов химиоиммунотерапии при нейробластоме и таргетной терапии при нейрофиброме!).
Еще Безъязычная разрабатывает схемы онколечения, чтобы не допустить осложнений (в том числе со стороны слуха!). В статьях для онлайн-энциклопедии «Онко Вики kids» делится хорошими новостями из мира детской онкологии (сегодня 9 из 10 пациентов выздоравливают!). И обучилась медитации, чтобы сохранять ясный ум 24 на 7.
Медитации из статуса «восточных практик» перешли в «докмед». Они могут пригодиться при лечении рака?
«Ментальная устойчивость очень важна для принятия диагноза и новых правил жизни. И медитация — хороший инструмент “проживания” длительного лечения (на пути к выздоровлению!). Американское общество клинической онкологии рекомендует онкопациентам медитации, чтобы снизить стресс, предотвратить депрессию, уменьшить тревожность и преодолеть перепады настроения. Если человек или его родитель (когда мы говорим о раке у совсем маленьких пациентов) готов освоить техники саморегуляции, чтобы лучше справляться с трудностями и поддерживать близкого, — это большое дело».
Евгений Зинченко
торакальный хирург, онколог, к. м. н.
Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова, ММЦ Finemedic
Отличник, кандидат наук и преподаватель из СПбГУ своим делом выбрал хирургическое лечение онкозаболеваний. А чтобы вести борьбу против рака легких по-настоящему эффективно, вместе со своим учителем, профессором Вадимом Пищиком, одним из первых в России внедрил миниинвазивную видеоторакоскопическую анатомическую резекцию (навыки Зинченко перенял у автора — американского врача Thomas A. D'Amico!). Это методика, без преувеличения, жизненного значения. Во-первых, операция малотравматичная — иммунитет не «отвлекается» на заживление тканей, и все силы идут на борьбу с опухолью. Во-вторых, непродолжительное восстановление: уже через день пациенты могут сами о себе заботиться и при необходимости раньше начать химиотерапию.
Кроме того, доктор Зинченко использует ICG-флюоресцентную визуализацию — переводим с научного! — технологию, которая позволяет определить сегмент с опухолью и выполнить точное, сберегающее здоровые ткани вмешательство (возможность лечиться для тех, кому раньше были противопоказаны операции!). Евгений окончил программу «Менеджмент в здравоохранении» от Высшей школы менеджмента и сейчас, в статусе заведующего, реализует свой дипломный проект — создает высокотехнологичное отделение торакальной хирургии в Научном центре им. Л. Г. Соколова (клинике-лидере в сфере онколечения!). Многие любят и уважают Зинченко за то, что он никогда не сдается — лечит и курирует паллиативных пациентов, чтобы выиграть для них месяцы (и даже годы!) жизни. Сражаться до конца его научил не только врачебный опыт, но и спорт высоких достижений. Он чемпион медицинских олимпийских игр по футболу!
Как петербуржцам, жителям одного из «табачных» регионов России, отречься от курения?
«Очень интересное исследование было проведено в Великобритании. Ученые в течение 50 лет (!) наблюдали за курильщиками-врачами и показали, что любой стаж курения — серьезный фактор риска хронических заболеваний легких и сосудов, различных опухолей, а также увеличения смертности от них (кстати, минимум 70 химических соединений в табачном дыме канцерогенны). Значит ли это, что все пропало? Нет. Если отказаться от вредной привычки сейчас, то спустя 10–15 лет организм может вернуться к “базовым” настройкам».
Максим Попов
онколог-хирург
Ленинградская областная клиническая больница
Один из лучших резидентов Школы Павленко (программы обучения онкохирургов под наставничеством ведущих медиков страны) со специализацией (лечение рака верхних отделов ЖКТ!) определился во время ординатуры в Ярославской онкологической больнице («Там одна из самых сильных в стране команд онкохирургов»).
Сейчас Попов работает в Ленинградской областной клинической больнице и выполняет операции по удалению опухоли пищевода, желудка, поджелудочной железы и печени с минимальной травматизацией — лапароскопическими и малоинвазивными методами! Еще Максим вместе со своим наставником Глебом Хрыковым (д.м.н., вице-президент Ассоциации периоперационной медицины по хирургии и онкологии Российского общества хирургов!) разработали мультимодальный протокол ускоренной реабилитации после операций на ЖКТ. Лечебная программа (основана на новейших международных гайдлайнах ERAS!) помогает людям восстанавливаться в несколько раз быстрее даже после обширных вмешательств на брюшной полости. А всеми «актуалочками» из мира высокой хирургии Попов делится в авторском канале The Pincet (котел знаний для молодых онкологов — так отрекомендовали нам этот блог лауреаты премии «Новые имена в медицине» 2024 года).
Как заставить мозг и психику поверить в то, что рак можно победить?
«Онкохирургия не стоит на месте и постоянно становится менее травматичной и более функциональной. Сейчас, например, при раннем раке желудка можно ограничиться малоинвазивным эндоскопическим удалением опухоли, после которого человек на следующий день пойдет на работу! А скоро нас ждут еще бóльшие перемены. Есть перспективные работы в области тканевой инженерии: ученые уже умеют создавать искусственный пищевод, двенадцатиперстную кишку и заплатки в стенке желудка. Ведутся исследования по созданию пищеводно-желудочного перехода. В обозримом будущем мы сможем удалить желудок, а затем заменить его на синтетический и сохранить качество жизни человека. Такие смелые идеи вдохновляют!»
Людмила Фёдорова
гематолог-онколог, к. м. н.
клиника НИИ детской онкологии,гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой
Руководитель онкологического отделения № 2, которое принимает 2500 (!) пациентов в год, спикер международных конференций, преподаватель Первого меда, эксперт фонда «Не напрасно», почетный донор и просто лучшая в лечении онкозаболеваний крови. Особая специализация Людмилы — терапия лимфом. В частности, лимфомы Ходжкина, — болезнь побеждают в 85–90% кейсов, но около 10% очень сложны и, к сожалению, как их лечить, не сказано в гайдлайнах (даже в международных). Но команда Фёдоровой нашла решение! Ученые разработали новый протокол иммунотерапии, который вошел в официальные российские клинические рекомендации, а также схему лечения, благодаря которой процент выздоровления вырос с 60% до 90% (суперпрецедент — с организацией исследования помог фонд AdVita!). А еще команда Людмилы «сняла пациентов с иглы», доказав, что при лимфоме Ходжкина («болезни молодых», которая чаще встречается у людей 20–35 лет) не всегда требуется пожизненная терапия! Сейчас исследователи изучают новые (прорывные!) методы генной терапии: к примеру, у больного человека забирают лимфоциты и к ним в лаборатории подсоединяют вирус, «тренирующий» клетки бороться против опухоли!
Радостно и факт: кровь не дает развиваться онкозаболеваниям! А как ей в этом помочь?
«Кроветворная система — главный щит тела. Кровь переносит иммунные клетки (лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, и многие другие) — а они защищают организм как от вредных внешних агентов (к примеру, инфекций), так и внутренних “поломок” — к примеру, не дают появляться опухолям. А теперь представьте, что будет, если в гематологической системе случится баг? В щите появятся бреши, тело начнет “отключаться”. Не стоит до такого доводить! Практикуем проверенные “Три С” (спорт + сон + средиземноморский рацион). Не верим, что для профилактики нужно исключать “некие” продукты и прятаться от солнца (хотя пользоваться SPF обязательно — факт). Относимся внимательно к своему телу: если лимфоузлы начали “нащупываться” и постоянно увеличиваются, это повод обратиться к терапевту. И не покупаемся на алармизмы о неких “вампирских стартапах”, которые предлагают лечение с помощью крови молодых доноров. Кроветворная система каждого человека, во-первых, неповторима, как отпечаток пальца, а во-вторых, ежесекундно (!) производит новые клетки, так что чужая кровь (которую стартаперы даже никак не обрабатывают, так как нет формул) для нее просто опасна».
Знакомьтесь с лауреатами премии «Новые имена в медицине» 2021-2025 и находите «своего» специалиста в нашем полном справочнике лучших молодых врачей Петербурга.
Текст: Дарья Скаянская
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