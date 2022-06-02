5 прогрессивных урологов из Петербурга, которые вылечат любые заболевания мочеполовой системы

Знакомим с лучшими молодыми урологами — номинантами премии «Новые имена в медицине Петербурга» 2022! Они лечат циститы и недержание мочи, хронические тазовые боли и аденому простаты, каждый день вносят вклад в науку, просвещение и здоровье петербуржцев.
На Алене Люблинской: брюки и топ Urban Tiger, куртка Geox, серьги 47 Store
Алена Люблинская
уролог, врач УЗИ, главный врач диагностического центра «Царская столица» («Хеликс»)
За помощью к Алене редко обращаются простые пациенты, чаще всего это уже пострадавшие от ненужных манипуляций на фоне заболевания, находящиеся на грани развода или потери работы люди, не раз слышавшие, что «их проблема в голове». По словам врача, под маской воспаления мочевого пузыря нередко развиваются совсем другие болезни, поэтому она дотошно разбирается с каждым случаем. «Например, за жжением в уретре может скрываться факт насилия или родительского абьюза. И среди моих пациенток это не редкость: сложные судьбы, сложные отношения с партнером, тяжелое детство. Бывает, что устаешь за один прием больше, чем после 6-часовой операции».
Чем вы больше всего гордитесь?
— Будучи женщиной, получить бюджетное место в ординатуре, стать урологом, работать в стационаре, оперировать, работать в федеральной клинике, стоять за одним операционным столом со светилами урологии и онкоурологии — это моя гордость. Уйти с госработы, отказаться от операций в пользу женской урологии, стать надеждой для многих женщин в борьбе с циститом и тазовыми болями — это тоже я считаю достижением.
Ольга Старосельцева
уролог Клиники экспертной урогинекологии
О направлении «урогинекология» Ольга узнала на шестом курсе медицинского университета. Тогда ее поразил масштаб проблемы: по оценкам, 1 из 3 женщин в течение жизни сталкивается с недержанием мочи, 1 из 4 — с опущением тазовых органов. В 2018 году в Копенгагене Ольга с коллегами получила приз за разработку метода хирургического лечения недержания мочи, в том же году выиграла грант на участие в образовательной программе резидентов-урологов под эгидой ЕAU (Европейской Ассоциации Урологов). Сейчас врач специализируется в двух областях: урогинекологии и нейроурологии — нарушения мочеиспускания, связанные с особенностями работы нервной системы. Оба направления находятся на стыке урологии, гинекологии и неврологии.
— Пациенты, которые приходят ко мне на приём, обычно уже были не у одного врача. Они приносят огромные парки с анализами и списки лекарств, которые им не помогли. Моя задача — размотать этот клубок и найти решение.
Нариман Гаджиев
доктор медицинских наук, заместитель директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ
Ведущий российский врач-уролог и международный лектор специализируется на хирургическом лечении мочекаменной болезни, аденомы простаты, раке простаты и почки. Вместе с коллегами доктор Гаджиев разработал приложение для пациентов с мочекаменной болезнью «Stone MD» - более 30 тысяч активных пользователей по всему миру!
Нариман Гаджиев — член комитетов Европейской Ассоциации Урологов по новым технологиям и изучению мочекаменной болезни, соавтор национальных руководств по этому мочекаменной болезни и международных руководств по «гибкому» дроблению камней в почках. Сейчас в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана и Университетом Иннополис работает под руководством профессора Семенякина И. А. над уникальным проектом по применению смешанной реальности и удаленного наставничества в хирургии — «HLOIA». Является со-автором линейки эндоурологических тренажеров UNICELL для обучения молодых специалистов основам хирургии. Также в социальных сетях ведет популярный телеграм-блог Urologeman, где рассказывает про урологические болезни и их профилактику.
Какой совет вы можете дать петербуржцам?
— В 40 лет пройти скрининг УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты (доказательной базы для рекомендаций нет, но исследования неинвазивные и не дорогие) — это поможет на раннем этапе выявить камни и образования почек и мочевого пузыря. Не забывать о скрининговом анализе крови на общий ПСА, начиная с 50 лет — это позволит не пропустить рак простаты как самой частой мужской онкологии. Отказаться от вредных привычек и не забывать про важность физической активности.
Анна Филимонова
уролог-андролог, врач доказательной медицины Lahta Clinic
Петербурженки обращаются к урологу и адепту секс-просвета с проблемами тазовых болей и частыми рецидивами цистита, а петербуржцы — с подозрением на бесплодие и воспалительными заболеваниями половых органов. Помимо очных приемов доктор Филимонова проводит дистанционные консультации для пациентов из разных уголков страны, в том числе и тех, у кого нет доступа к специализированной медицинской помощи. Кроме того, доктор ведет медицинский блог в соцсетях, где рассказывает про урологическое здоровье и занимается сексуальными просвещением, поднимает вопросы полового воспитания детей: два года назад врач окончила обучение по сексологии, затем — по психосексуальному развитию детей.
Что самое сложное в вашей работе?
— Бороться с мракобесием и развеивать устоявшиеся, закоренелые мифы. Например, многие думают, что цистит возникает из-за холода, но на самом деле его вызывают бактерии. Или что простатит возникает из-за застоя и лечится массажами предстательной железы — это совсем нет так.
А что радует?
— Мне очень приятно, когда удается выстроить доверительные отношения с пациентами и обратить их внимание на доказательную медицину. Тем самым оказать квалифицированную грамотную помощь и приостановить порочный круг болезни.
Анастасия Зайцева
уролог Клиники экспертной урогинекологии и клиники Пирогова на Фонтанке
Специалист узкого профиля — по функциональной урологии: доктор Зайцева лечит детей и взрослых с нарушениями функций тазовых органов, которые возникли на фоне врожденных или приобретенных неврологических заболеваний, в том числе на фоне травматического повреждения головного и спинного мозга. Также к ней обращаются с недержанием мочи, с проблемами опорожнения мочевого пузыря, тазовой болью и другими функциональными нарушениями. По словам врача, с последствиями повреждений нервной системы работать сложнее, поскольку иногда полностью восстановить функции органов невозможно. Но ей удается защитить от пациентов серьезных осложнений и улучшить их качество жизни.
Чтобы вы хотели изменить в российском здравоохранении?
— В первую очередь хочется обратить внимание на социальную сферу. У меня много пациентов, которые передвигаются на инвалидных креслах. К сожалению, доступная среда для них в нашей стране оставляет желать лучшего.
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