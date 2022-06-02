5 прогрессивных урологов из Петербурга, которые вылечат любые заболевания мочеполовой системы

Алена Люблинская

уролог, врач УЗИ, главный врач диагностического центра «Царская столица» («Хеликс»)

За помощью к Алене редко обращаются простые пациенты, чаще всего это уже пострадавшие от ненужных манипуляций на фоне заболевания, находящиеся на грани развода или потери работы люди, не раз слышавшие, что «их проблема в голове». По словам врача, под маской воспаления мочевого пузыря нередко развиваются совсем другие болезни, поэтому она дотошно разбирается с каждым случаем. «Например, за жжением в уретре может скрываться факт насилия или родительского абьюза. И среди моих пациенток это не редкость: сложные судьбы, сложные отношения с партнером, тяжелое детство. Бывает, что устаешь за один прием больше, чем после 6-часовой операции».

Чем вы больше всего гордитесь?

— Будучи женщиной, получить бюджетное место в ординатуре, стать урологом, работать в стационаре, оперировать, работать в федеральной клинике, стоять за одним операционным столом со светилами урологии и онкоурологии — это моя гордость. Уйти с госработы, отказаться от операций в пользу женской урологии, стать надеждой для многих женщин в борьбе с циститом и тазовыми болями — это тоже я считаю достижением.