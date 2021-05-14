5 молодых и прогрессивных педиатров из Петербурга, которым можно доверить здоровье ребенка

Мария Миленина

педиатр и неонатолог КДЦ Педиатрического университета и клиники «Бейби»

У Марии редкая и сложная специализация — она следит за здоровьем детей, которые родились раньше срока и с низким весом: «Большинство врачей боятся таких пациентов, но при должном наблюдении и лечении есть все шансы обеспечить им полноценное здоровье». Бороться с выгоранием педиатру помогает смена деятельности: 10 лет назад она стала первой девушкой-инструктором в Петербурге по роллер-спорту, а сейчас занимается в школе балета при Мариинском театре.