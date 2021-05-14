5 молодых и прогрессивных педиатров из Петербурга, которым можно доверить здоровье ребенка

Эти врачи не пропишут ребенку бесполезный противовирусный препарат и найдут время, чтобы успокоить маму. Пять отличных педиатров из нашего проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — они эффективно лечат аллергию, помогают выхаживать детей, родившихся с низким весом, и пишут крайне полезные пособия для родителей.
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На Николае Комове: рубашка Sandro, брюки Boggi Milano.
Николай Комов
заведующий педиатрической службой Lahta Clinic
«Всех педиатров объединяет особый ген любви к детям» — 10 лет назад студент СПбПГМУ подумывал о заработке в пластической хирургии, но любимый преподаватель по патфизиологии пророчески посоветовала Комову заниматься тем, к чему лежит сердце. Детский доктор, выступающий за доказательную медицину, сделал быструю и честную карьеру: из врача медпункта — в заведующие педиатрической службой (и лицо новой петербургской педиатрии!) за 5 лет.
Если возможности попасть на прием к Николаю Комову нет, ищите в книжных магазинах Петербурга его руководство «Здоровый малыш». Педиатр писал книгу для своих племянников — чтобы у его сестры всегда была под рукой информация об основных детских симптомах и синдромах.
Анна Марина
педиатр клиники «Скандинавия», к. м. н.
Когда-то Анна в большей степени увлекалась наукой и была аспиранткой Института эволюционной физиологии и биохимии РАН, но после рождения ребенка вновь решила уйти с головой в педиатрию и помощь маленьким пациентам. Своим наставником называет профессора и детского пульмонолога Аллу Александрову Кузнецову: «Она научила меня обволакивать пациента заботой, любовью и пониманием, а еще давать матерям возможность выговориться на приеме — это очень важно».
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников;
— работа по принципам доказательной медицины;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
Мария Миленина
педиатр и неонатолог КДЦ Педиатрического университета и клиники «Бейби»
У Марии редкая и сложная специализация — она следит за здоровьем детей, которые родились раньше срока и с низким весом: «Большинство врачей боятся таких пациентов, но при должном наблюдении и лечении есть все шансы обеспечить им полноценное здоровье». Бороться с выгоранием педиатру помогает смена деятельности: 10 лет назад она стала первой девушкой-инструктором в Петербурге по роллер-спорту, а сейчас занимается в школе балета при Мариинском театре.
Елена Булатова
д.м.н., профессор, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России
Преподавая педиатрию уже 45 лет, я по глазам студента могу определить, станет ли он хорошим детским врачом — взгляд “педиатра по призванию” ясный, светится человеколюбием и добротой. А возможный недостаток опыта замещает любознательность, желание помочь семье и большое количество энергии. Молодой врач может всю ночь не спать: изучать медицинскую литературу и мировой опыт, советоваться с коллегами — чтобы поставить диагноз.
Анна Косова
аллерголог-иммунолог и педиатр Lahta Clinic и «Скандинавия»
Ведет прием детей (а еще взрослых!) с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, крапивницей, атопическим дерматитом и пищевой аллергией. Свою квалификацию по последней проблеме она повышала в парижской Allergy School on Food Allergy. Проводит кожные пробы, аллерген-специфическую иммунотерапию и составляет индивидуальные планы вакцинации для сложных пациентов. Врачебную деятельность сочетает с преподаванием патфизиологии и клинической иммунологии в своей альма-матер — Педиатрическом университете.
Артем Батин
педиатр, аллерголог-иммунолог Euromed Kids
С каждым годом число детей-аллергиков растет. И педиатр с 10-летним стажем считает своей главной миссией оказывать помощь таким пациентам. Артем — член Всемирной организации по аллергии и Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, а еще победитель конкурса народного признания среди педиатров «Наш любимый врач»: дети и их родители его обожают.
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