5 надежных и современных проктологов Петербурга

Роман Соркин

колопроктолог, главный врач многопрофильной клиники доказательной медицины QCLINIC

Один из самых востребованных специалистов Петербурга, член Российской и Европейской ассоциаций колопроктологов. Доктор Соркин одним из первых в городе начал применять лазер для лечения проктологических заболеваний и старается менять подход к проктологической помощи: ведет просветительские блоги, в которых рассказывает о лечении и профилактике, записывает подкасты и проводит «Школы пациентов», на которых врачи читают лекции на медицинские темы доступным языком. Все это нужно, чтобы люди, столкнувшиеся с проктологическими заболеваниями, не боялись и не стеснялись обращаться к медикам за помощью и говорить о своих проблемах.

Что бы вы изменили в российском здравоохранении?

— Я бы поработал с врачами первичного звена и государственных больниц, там очень много специалистов с выгоранием, которым тяжело дается эмпатия и работа с пациентами. Изменил бы работу с врачебными ошибками: не гнобил бы доктора и не наказывал, а разбирал, почему это произошло и совершенствовал навыки.