5 надежных и современных проктологов Петербурга

Многие петербуржцы, столкнувшиеся с проктологическими заболеваниями, оттягивают визит к врачу — всему виной стеснение и чувство неловкости. Призываем забыть эти слова, найти личного колопроктолога и не откладывать поход к врачу при появлении боли и крови. Чтобы вам было проще, собирали список лучших специалистов — номинантов премии «Новые имена в медицине Петербурга 2022».
На Романе Соркине: брюки KRAKATAU, поло USHATAVA, ботинки Geox
Роман Соркин
колопроктолог, главный врач многопрофильной клиники доказательной медицины QCLINIC
Один из самых востребованных специалистов Петербурга, член Российской и Европейской ассоциаций колопроктологов. Доктор Соркин одним из первых в городе начал применять лазер для лечения проктологических заболеваний и старается менять подход к проктологической помощи: ведет просветительские блоги, в которых рассказывает о лечении и профилактике, записывает подкасты и проводит «Школы пациентов», на которых врачи читают лекции на медицинские темы доступным языком. Все это нужно, чтобы люди, столкнувшиеся с проктологическими заболеваниями, не боялись и не стеснялись обращаться к медикам за помощью и говорить о своих проблемах.
Что бы вы изменили в российском здравоохранении?
— Я бы поработал с врачами первичного звена и государственных больниц, там очень много специалистов с выгоранием, которым тяжело дается эмпатия и работа с пациентами. Изменил бы работу с врачебными ошибками: не гнобил бы доктора и не наказывал, а разбирал, почему это произошло и совершенствовал навыки.
Елена Смирнова
проктолог, хирург, онколог Городской больницы №9 и QClinic
На прием к Елене прилетают из Италии, Испании, Финляндии и Великобритании. Пациенты получают все виды помощи: от амбулаторного и хирургического лечения геморроя, свищей, анальных трещин, пилоноидальных кист до сложнейших операций, которые могут занимать по 8 часов.
В свободное от операций и приема время, Елена ведет свой телеграм-канал «Проктолог в СПб», где рассказывает о проктологических заболеваниях и их профилактике, настораживающих симптомах, публикует видео операций (не для слабонервных эстетов!).
Что бы вы изменили в российском здравоохранении?
— Систему оплаты труда докторам. Многие вынуждены работать в нескольких медучреждениях, чтобы получать достойный доход, а это довольно тяжело. Понятно, что у нас много проблем, но есть и плюсы, например, система ОМС. Российская медицина развивается и я надеюсь, что так будет и дальше.
Николай Мальцев
хирург-колопроктолог, заведующий отделением колопроктологии Городской больницы N40, врач первой квалификационной категории
Петербуржцы обращаются к Николаю Мальцеву за лечением заболеваний ободочной, прямой кишки и анального канала, геморроя, анальных трещин, удалением доброкачественных новообразований. В работе врач старается применять щадящие методы лечения, например, лазерную хирургию, которая позволяет сократить восстановительный период после операции до 2-3 дней и сделать послеоперационный период практически безболезненным. «Если процедура сделана правильно, после заживления ран мы с пациентом больше не встретимся». В своем отделении ему удалось выстроить отличную логистику: добиться кратчайших сроков записи на консультацию и госпитализацию, снизить время пребывания в стационаре, благодаря чему помощь оказывают большему числу пациентов. Николай – член Российского общества колоректальных хирургов (РОКХ) и Ассоциации Колопроктологов России.
Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения здоровья, как врач-проктолог?
— Придерживайтесь правильного питания! В норме 60% пищи должны составлять продукты, содержащие растительную клетчатку. Также рекомендую пить больше воды – это обеспечит правильную работу кишечника и убережет от многих проблем.
Антон Соль
проктолог, заместитель главного врача по хирургии Lahta Clinic
Заинтересовавшись колопроктологией в ординатуре Первого меда, доктор Соль работает по специальности почти 15 лет и лечит по принципам доказательной медицины все виды проктологических заболеваний. Для большинства людей это очень интимная и деликатная тема, отмечает Антон Соль, поэтому врачу-проктологу важно научиться строить диалог так, чтобы человеку было легко поделиться с ним своей проблемой. «Петербуржцы чаще всего обращаются с двумя проблемами – это боль и кровь, причем как вместе, так и по отдельности. Это два самых частых симптома, по которым люди сами себе ставят диагноз “геморрой”, и примерно в половине случаев ошибаются. Дело в том, что практически все заболевания области заднего прохода имеют эти симптомы, а не только пугающий всех геморрой. Чтобы не ошибиться, посетите врача, и как можно раньше», – говорит доктор.
Каким был ваш важный медицинский опыт?
— На 6 курсе я устроился подрабатывать фельдшером на скорую помощь. И это была колоссальная медицинская школа, которую, как я считаю, должен пройти каждый врач. Работа в бригаде скорой учит быстро ориентироваться в любой экстренной ситуации, принимать жизненно важные решения и смотреть на проблему пациента масштабно, а не только в рамках узкой специальности.
Ярослав Колосовский
хирург-колопроктолог СЗГМУ им. Мечникова, «СМ-Клиника» в СПб, к.м.н.
К многопрофильному хирургу – Ярослав владеет специализациями по колопроктологии, онкологии, маммологии и флебологии – обращаются как за диагностикой и лечением геморроя, парапроктита, полипов, так и за эстетическими операциями – например, по удалению анальных бахромок (кожных складок). К сожалению, все чаще в практике врача-колопроктолога встречаются опухоли прямой кишки, лучшая профилактика которых – ЗОЖ и регулярные профосмотры. Ярослав учился в СПбГМА им. И.И. Мечникова, там же закончил ординатуру, аспирантуру и защитил диссертацию. Стажировался в Финляндии и Венгрии, сейчас работает в своей альма-матер и «СМ-Клиника».
Какая главная сложность в вашей работе?
— Несвоевременное обращение пациентов. Поскольку проктология – тема деликатная, многие пациенты стесняются идти к доктору, чем усугубляют проблему. Чтобы это исправить, я бы сделал диспансеризацию и профосмотры более глубинными и качественным, а не формальными, как сейчас.
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