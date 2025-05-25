Прогрессивные молодые урологи Петербурга — они помогают и мужчинам, и женщинам!

Дмитрий Фёдоров

уролог, хирург-ассистент роботического комплекса Da Vinci

НМИЦ им. В. А. Алмазова

Мальчик: играет в Железного Человека. Мужчина: оперирует на роботическом комплексе da Vinci (с 3D- + HD-визуализацией и 7 степенями свободы — инструменты двигаются по таким векторам, по которым анатомически не могут руки хирурга)! Знакомьтесь, Дмитрий Фёдоров — уролог-хирург, ученик профессора Мосояна (основоположника и создателя школы роботической хирургии на Северо-Западе!) и член команды Центра Алмазова! Они первыми в России выполнили робот-ассистированную простатэктомию (удаление опухоли простаты) у человека с трансплантированным сердцем и первыми в мире — резекцию почки. А еще берут на (успешное!) хирургическое лечение даже тех, кому отказывают в других больницах, — пациентов со сложными сопутствующими заболеваниями (к примеру, после нескольких инсультов)! И проповедуют прецизионную хирургию — малоинвазивно + высокоточно + с сохранением качества жизни. Кроме того, Дмитрий и Ко выступают на международных конгрессах, получают патенты на оперативные методики и прямо сейчас пишут атлас по роботической хирургии!

Медицинско-ассоциированный ликбез: как вести себя в сложной ситуации, в которой нельзя ошибаться? (на примере роботической хирургии)

«Во-первых, встаньте, разомнитесь — переведите дух и посмотрите на задачу новым взглядом (краткое отключение от кейса освобождает новые системы мозга под поиск решения — об этом писала еще Наталья Петрова Бехтерева, назвавшая этот феномен “жесткими и гибкими” звеньями мозга. — Прим. ред.). Можете просто подышать, устроив “мини-медитацию” — да, многочасовая хирургия на da Vinci позволяет проводить передышки абсолютно безопасно. А во-вторых, никогда не стесняйтесь обращаться за советом (даже гонщики “Формулы-1” советуются со своими инженерами, мчась на скорости 350 км/ч!) — к примеру, в нашем центре разработана программа, которая позволяет хирургу оперативно связаться с экспертом из любой точки мира и получить консультацию!»