Прогрессивные молодые урологи Петербурга — они помогают и мужчинам, и женщинам!

Реконструируют таз и проводят супертехнологичные операции (с роботами-ассистентами!), избавляют от хронической боли и пропагандируют интимное здоровье (никакой стигмы!).
на Дмитрии Фёдорове: костюм STEPAN BEREZHNOY
Дмитрий Фёдоров
уролог, хирург-ассистент роботического комплекса Da Vinci
НМИЦ им. В. А. Алмазова
Мальчик: играет в Железного Человека. Мужчина: оперирует на роботическом комплексе da Vinci (с 3D- + HD-визуализацией и 7 степенями свободы — инструменты двигаются по таким векторам, по которым анатомически не могут руки хирурга)! Знакомьтесь, Дмитрий Фёдоров — уролог-хирург, ученик профессора Мосояна (основоположника и создателя школы роботической хирургии на Северо-Западе!) и член команды Центра Алмазова! Они первыми в России выполнили робот-ассистированную простатэктомию (удаление опухоли простаты) у человека с трансплантированным сердцем и первыми в мире — резекцию почки. А еще берут на (успешное!) хирургическое лечение даже тех, кому отказывают в других больницах, — пациентов со сложными сопутствующими заболеваниями (к примеру, после нескольких инсультов)! И проповедуют прецизионную хирургию — малоинвазивно + высокоточно + с сохранением качества жизни. Кроме того, Дмитрий и Ко выступают на международных конгрессах, получают патенты на оперативные методики и прямо сейчас пишут атлас по роботической хирургии!
Медицинско-ассоциированный ликбез: как вести себя в сложной ситуации, в которой нельзя ошибаться? (на примере роботической хирургии)
«Во-первых, встаньте, разомнитесь — переведите дух и посмотрите на задачу новым взглядом (краткое отключение от кейса освобождает новые системы мозга под поиск решения — об этом писала еще Наталья Петрова Бехтерева, назвавшая этот феномен “жесткими и гибкими” звеньями мозга. — Прим. ред.). Можете просто подышать, устроив “мини-медитацию” — да, многочасовая хирургия на da Vinci позволяет проводить передышки абсолютно безопасно. А во-вторых, никогда не стесняйтесь обращаться за советом (даже гонщики “Формулы-1” советуются со своими инженерами, мчась на скорости 350 км/ч!) — к примеру, в нашем центре разработана программа, которая позволяет хирургу оперативно связаться с экспертом из любой точки мира и получить консультацию!»
Карен Алоян
уролог-андролог
Delta Fertility Clinic
Репродуктологи Петербурга в один голос советуют: «Если нужен андролог для супруга — к Алояну». Карен занимается лечением тяжелой формы бесплодия — азооспермии, выполняет разные виды биопсии, в том числе по инновационной методике MicroTese — для поиска сперматозоидов (которых нет в эякуляте!) непосредственно в ткани тестикул. И вот благодаря вспомогательной репродуктивной медицине те, кто уже отчаялся, могут стать счастливыми родителями! Кроме того, Алоян помогает людям с гипогонадизмом (дефицитом тестостерона) и варикоцеле и продолжает совершенствовать навыки оперирующего уролога: прошел курс по микрохирургии Wetlab от одного из самых авторитетных андрологов — доктора наук и профессора Ники Ахвледиани!
Своими знаниями Карен активно делится в научно-популярном формате. Записывает подкасты с коллегами (онкологом — лауреаткой «Новых имен в медицине — 2024» Анной Архицкой о мужском бесплодии и онкофертильности!) и ведет телеграм-блог о мужском репродуктивном здоровье @androlog_aloyan (важно! при варикоцеле не нужны «профилактические» операции, а то, что в будущем 100% разовьется бесплодие — страшилки нечестных врачей!).
Как преодолеть то, что у 90% мужчин при мысли о визите к урологу в голове играет «Токката и фуга ре минор» Баха и появляется желание трансгрессировать?
«Успокоительный факт № 1. Сдачу мазков, которых все боятся с детства, теперь в большинстве случаев заменяет анализ мочи. А пальцевое ректальное исследование простаты, как правило, не требуется молодым пациентам, особенно при отсутствии жалоб. Успокоительный факт № 2. В урологии не так много чекапов. Необходимо сдавать анализ на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), перед началом половой жизни с новым партнером. А с 50 лет раз в год — выполнять УЗИ простаты и сдавать кровь на общий ПСА (при выявлении рака простаты у родственников это следует сделать раньше)».
Дмитрий Добросердов
детский уролог-андролог, хирург, к. м. н.
Детская городская больница № 1, «Скандинавия», MedSwiss
Пациентам и пациенткам от 0 до 18 лет с любыми нарушениями уросистемы — от энуреза до врожденных пороков развития почек и мочевыводящих путей — к урологу-хирургу Добросердову! Он оперирует с помощью лапароскопических методик (без разрезов, через проколы!), которые сокращают сроки восстановления в 1,5–2 раза! И помогает в кейсах любой сложности: удаляет грыжи, кисты и реконструирует нормальную анатомию мочевыделительной системы, к примеру при удвоении мочеточников.
Дмитрий — медицинский полиглот! Уверенно говорит на научном — защитил диссертацию о том, как избегать осложнений диализа при нарушении работы почек у детей, и преподает детскую урологию в Университете Мечникова. Деликатно (и понятно!) общается на консультациях и человеческим языком уровня С2 проводит ликбезы в телеграм-канале «ДУАлоги» (родители, внимание: не нужно давать обезболивающие до консультации уролога — они могут усложнить диагностику острых состояний!).
Почему мамам и папам маленьких пациентов нужно познать дзен и искусство тайм-менеджмента?
«Детская психика настроена очень тонко и быстро улавливает, как себя чувствует родитель. Чтобы на приеме у доктора ваш младший был безмятежен — сами демонстрируйте спокойствие. Практика показывает: комфортная психологическая обстановка — минимум 50% успеха лечения. Так что всем советую прочитать книгу “Мамочек жалко” от замечательного детского уролога Алексея Раншакова — так вы сможете чувствовать себя подкованными в разговоре с врачом. И, конечно, поставьте в семейный календарь осмотр детского уролога, а также УЗИ брюшной полости и почек раз в год — это лучшая профилактика».
Глеб Ковалёв
нейроуролог, уролог-хирург, к. м. н.
Научно-клинический центр нейроурологии и лечения тазовой боли
Научный краш всего медицинского (и не только) Петербурга, занимается нейропельвиологией — высокотехнологичным решением функциональных проблем тазового дна. Глеб основал первый в России (!) центр лечения тазовой боли, работающий в уникальном режиме одного окна — любые вопросы команда специалистов, собранная Ковалёвым, может решить на месте, не перенаправляя человека в другие клиники! К Глебу и команде — за лечением нейропатической тазовой боли, дисфункций тазовых нервов и нарушений мочеиспускания. Ведь в арсенале центра есть всё: от комплексного уродинамического исследования до ботулинотерапии против спазмов и болей и нейромодуляции (поверхностные электромагнитные импульсы корректируют работу нервов и органов!).
Записывайтесь на консультацию к Ковалёву заранее — доктор нарасхват не только у пациентов, но и у коллег (выступает с докладами на российских и международных конгрессах по нейроурологии и урогинекологии в США, Австрии), у соисследователей (соавтор 3 патентов в области урохирургии) и у фандома (мастер спорта по акробатике!).
Ментальный тренд — 2025 против токсичной продуктивности — херкл-дурклинг (лежание в кровати, когда уже пора вставать). Насколько это опасно для таза?
«С одной стороны, недостаток движения (гиподинамия) — предрасполагает к развитию нарушений функции тазового дна. Но с другой стороны, часто “наши люди” (пациенты нейроуролога) — склонные к тревожности контрол-фрики (говорю любя!). Так перенапряжение психики и мозга “выливается” в телесные проблемы. Поэтому для профилактики нейроурозаболеваний действительно полезно “херкл-дуркать” в выходной, совмещая это с занятиями спортом 3–4 дня в неделю. А тем, у кого есть урологический диагноз, я советую осознать одну полезную вещь. Функциональные урологические нарушения — это не рак. Это не то, что нарушает беременность или мешает зачать ребенка. Как только вы начнете относиться к проблеме спокойно, с организма спадет перегрузка и эффективность терапии вырастет».
Наталья Кротова
нейроуролог, реабилитолог, к. м. н.
W Clinic
К кандидату наук Кротовой едут со всей России — за решением сложных кейсов на стыке урологии с гинекологией (боли при эндометриозе, циститоподобные жалобы), гастроэнтерологией (дискомфорт на фоне синдрома раздраженного кишечника!), ортопедией (нарушения работы мышц таза) и эндокринологией. В диссертации (разобранной коллегами на цитаты!) Наталья разработала схему диагностики лечения расстройств мочеиспускания при сахарном диабете 2 типа! А еще уролог Кротова занимается хронической тазовой болью и в мае 2025-го проведет в России первый международный конгресс для врачей, посвященный новым методам терапии.
Как реабилитолог Наталья сотрудничает с медицинскими фондами и консультирует людей по восстановлению после травм позвоночника и сложных онкоопераций, обучает техникам самокатетеризации и подбору средств реабилитации. Практику доктор совмещает с научной деятельностью: преподает для молодых специалистов курс «Лечение тазовых дисфункций», а с 2010 года участвует в международных клинических исследованиях новых лекарств (ее экспертизе доверяют мировые фармразработчики — Pfizer, Bayer, Merck!).
В тиктоке вирусятся интим-флекс и вумбилдинг — все используют гаджеты и пробуют гимнастику для тазового дна. Стрём или норм?
«Вслепую выполнять некие экзерсисы (довольно однотипные!), как предлагают блогеры, или пробовать стимуляцию девайсами — контрпродуктивно. Интимная область — трехмерная структура из множества связок, фасций, мышц. Часть из них может находиться в повышенном тонусе, часть — в пониженном, и если неверно перераспределить нагрузку (что и случается с биохакерами), будет еще больше болевых ощущений и, к примеру, дискомфорт при половом акте. Поэтому важно А — выбрать уролога / гинеколога, который специализируется именно на реабилитации мышц тазового дна; Б — сходить на реальный осмотр на кресле, протестировать мышцы и получить пул рекомендаций. Кегелем дело не ограничится! Допустим, те, кого беспокоит тазовая боль, будут прокачивать “стабилизаторы” (мышцы кора, поясницу, ягодицы), чтобы “зафиксировать” органы малого таза в нужном положении и снять с них напряжение».
Знакомьтесь с лауреатами премии «Новые имена в медицине» 2021-2025 и находите «своего» специалиста в нашем полном справочнике лучших молодых врачей Петербурга.
Текст: Дарья Скаянская
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