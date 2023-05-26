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Здоровье

4 современных и доказательных (!) эндокринолога Петербурга

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Эти специалисты точно знают, как снизить стресс (и его гормон — кортизол) , можно ли управлять сахарным диабетом и как связаны желудок и щитовидка.

Анастасия Лаурус

На Александре Циберкине: рубашка и футболка House of Leo, спортивные брюки SHU

Александр Циберкин

эндокринолог НМИЦ им. В.А Алмазова 

Бури, устроенные мозгом и эндокринными железами, — специализация выпускника Новосибирского государственного университета. Циберкин помогает при сахарном диабете, нарушениях работы щитовидной железы, проблемах с менструальным циклом, остеопорозе, гормональных причинах повышения давления или массы тела.

В научно-исследовательской лаборатории Центра Алмазова Александр изучает клинические особенности нейроэндокринных новообразований и пишет кандидатскую об опухолях гипофиза. А еще ведет блог «Занимательная эндокринология» для «специалистов и сочувствующих», где разбирает, какие анализы нужно (и не нужно!) сдавать при планировании беременности, к чему может привести необоснованная биопсия узла щитовидной железы или излишнее лечение высокого пролактина.

«Когда интернет бурлит сказками о том, как кто-то закрыл все неликвидированные дефициты, подправил гормональный фон по дизайнерской схеме БАДов очередного гуру и наконец похудел и вошел в ресурсное состояние, сложно не поддаться стадному инстинкту и не пойти к эндокринологу за решением всех своих проблем. К сожалению, часто это неверный путь, который оборачивается годами бессмысленного лечения, постоянной сдачей большого числа анализов, потерей времени, крови и других ценных ресурсов. Поэтому важно сохранять критическое мышление и при сомнениях не стесняться получать второе мнение».

Квалификация эндокринолога обратно пропорциональна количеству назначаемых анализов.
Личный архив Дарьи Бурмистровой

Дарья Бурмистрова

эндокринолог, диетолог W Clinic

Дарья — ответ на все вопросы по эндокринологии: к ней обращаются с проблемами цикла,  надпочечников, веса, а также с остеопорозом, дефицитом железа и расстройствами пищевого поведения. В команде с гастроэнтерологами и эндокринными хирургами Бурмистрова берется даже за самые сложные случаи и помогает разобраться с опухолями желудка и паращитовидной железы одновременно. Широкий профиль доктора подкреплен непрерывным повышением квалификации —Дарья изучала биохимию в Гарварде, стажировалась в больнице Сянъя Центрального Южного университета Китая, а сейчас проходит переподготовку по УЗИ. А еще она ведет в Telegram познавательный «Канал пьющего эндокринолога»: в чате Бурмистрова отвечает на вопросы о том, чем лечится гипотиреоз и почему увеличивается щитовидка, и делится своими заметками о «еде, вине и прочих грехах человеческих».

Тело как у Ким! Почему все сходят с ума по «Оземпику», которым якобы сбрасывает вес Кардашьян, и безопасен ли он? Объясняет эндокринолог

предоставлено пресс-службой медицинского центра «СМ-Клиника»

Виктория Гончар

эндокринолог, диетолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника», к.м.н.

Виктория занимается лечением пациентов с лишним весом по программе похудения, которая состоит из трех этапов: снижения веса, удержания и управления им. Это позволяет добиваться впечатляющ их результатов — например, безопасно худеть на 80 килограммов всего за полтора года и лечить ожирение и диабет второго типа с двойным превышением нормы сахара с помощью правильного питания и отмены лишней инсулинотерапии. Вместе с гастроэнтерологами и психотерапевтами Гончар выстраивает стратегию лечения и составляет подходящее для пациента меню с учетом сопутствующих заболеваний ЖКТ и проблем с пищевым поведением.

«Интернет переполнен информацией о том, как “монодиеты” помогают в снижении веса и лечении эндокринных заболеваний. Но на самом деле такой рацион лишь ослабляет функциональные способности организма. Питание обязательно должно содержать три основных элемента — белки, жиры и углеводы. Также я рекомендую минимизировать продукты с высоким гликемическим индексом, а сладкие фрукты есть строго до 17–18 часов».

Личный архив Анны Степановой

Анна Степанова

эндокринолог клиники «СК-Клиника», к.м.н.

Представительница династии хирургов и эндокринологов Лихоносовых, Анна лечит сахарный диабет, ожирение, занимается вопросами репродуктивного здоровья и специализируется на коррекции дефицита витамина D при патологиях эндокринной системы (и написала об этом кандидатскую!). Своими разработками врач делится как с коллегами — на конференциях Европейской ассоциации эндокринологов (ESE), так и с пациентами: она запустила  онлайн-школу «Институт гормонального здоровья», где рассказывает о том, как гормоны влияют на здоровье, внешний вид и самочувствие человека в разные периоды его жизни.

«Даже эндокринные заболевания — от проблем с щитовидной железой до ожирения — иногда получается предупредить или “заблокировать” с помощью установления режима сна и отдыха, снижения стресса и привития любви к физической активности и правильному питанию».

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Теги:
Новые имена в медицине
Материал из номера:
май
Люди:
Александр Циберкин, Дарья Бурмистрова, Анна Степанова, Виктория Гончар

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