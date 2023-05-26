4 современных и доказательных (!) эндокринолога Петербурга

Александр Циберкин

эндокринолог НМИЦ им. В.А Алмазова

Бури, устроенные мозгом и эндокринными железами, — специализация выпускника Новосибирского государственного университета. Циберкин помогает при сахарном диабете, нарушениях работы щитовидной железы, проблемах с менструальным циклом, остеопорозе, гормональных причинах повышения давления или массы тела.

В научно-исследовательской лаборатории Центра Алмазова Александр изучает клинические особенности нейроэндокринных новообразований и пишет кандидатскую об опухолях гипофиза. А еще ведет блог «Занимательная эндокринология» для «специалистов и сочувствующих», где разбирает, какие анализы нужно (и не нужно!) сдавать при планировании беременности, к чему может привести необоснованная биопсия узла щитовидной железы или излишнее лечение высокого пролактина.

«Когда интернет бурлит сказками о том, как кто-то закрыл все неликвидированные дефициты, подправил гормональный фон по дизайнерской схеме БАДов очередного гуру и наконец похудел и вошел в ресурсное состояние, сложно не поддаться стадному инстинкту и не пойти к эндокринологу за решением всех своих проблем. К сожалению, часто это неверный путь, который оборачивается годами бессмысленного лечения, постоянной сдачей большого числа анализов, потерей времени, крови и других ценных ресурсов. Поэтому важно сохранять критическое мышление и при сомнениях не стесняться получать второе мнение».